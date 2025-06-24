Судебная практика весны 2025, на которую стоит обратить внимание каждому бухгалтеру

📌 Налогоплательщику отказали в возврате положительной разницы единого налогового счета (ЕНС)

Индивидуальный предприниматель перевел средства в бюджет с указанием назначения платежа — «пополнение ЕНС» и вскоре направил заявление на частичный возврат. Получив первый отказ от налоговой службы по причине проверки указанной суммы, предприниматель еще два раза повторял попытку возврата. Но неизменно сталкивался с отрицательным решением.

Суды признали действия налоговиков правомерными, подчеркнув, что данная сумма не является излишне уплаченным налогом, так как изначально была внесена не для исполнения текущих или будущих налоговых обязательств.

Суды рассмотрели представленные материалы дела и обратили внимание на следующие факты:

Положительное сальдо образовалось из денег, которые поступали на счет предпринимателя не от фактической хозяйственной деятельности, а по фиктивным сделкам.

Проверяющие установили наличие сомнительных операций между предпринимателем и организациями с признаками недобросовестности.

В деятельности ИП отсутствуют расходы на товары или услуги от поставщиков. Расходная часть состоит из снятия наличных и переводов с назначением «собственные средства» или «пополнение личного счета».

Росфинмониторинг выявил признаки возможного вывода денежных средств.

Банк признал данные транзакции высокорисковыми, направленными на снятие наличных и транзитное перемещение денег.

Основание — постановление 17-го ААС от 25.03.2025 по делу № А60-27845/2024.