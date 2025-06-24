Судебная практика весны 2025, на которую стоит обратить внимание каждому бухгалтеру

📌 Безнадежная дебиторская задолженность по истечении трех лет и налог на прибыль
ИФНС обязала компанию доплатить налог на прибыль за 2015 год, исключив по результатам проверки из расходов безнадежную дебиторскую задолженность.
Суд согласился с мнением налоговой:
Безнадежную задолженность можно включить во внереализационные расходы. К таковой относят лишь ту задолженность, которую нельзя взыскать официально — например, подтвержденную актом судебного пристава о завершении исполнительного производства и возвратом документа кредитору.
Если в предыдущих периодах при расчете налоговой базы были допущены ошибки, их исправляют именно за тот период, когда они были совершены.
Если ошибка привела к переплате налога ранее, перерасчет базы и налога на прибыль за текущий период возможен только в пределах трехлетнего срока от ошибки. Налогоплательщик вправе распорядиться переплатой именно в этот срок.
Исполнительное производство было закрыто в 2011 году, значит, долг следовало признать расходом тогда же. К 2015 году прошло больше трех лет, поэтому учитывать такие расходы незаконно.
Основание — постановление АС Северо-Западного округа от 16.04.2025 по делу № А42-408/2021.
📌 Налогоплательщику отказали в возврате положительной разницы единого налогового счета (ЕНС)
Индивидуальный предприниматель перевел средства в бюджет с указанием назначения платежа — «пополнение ЕНС» и вскоре направил заявление на частичный возврат. Получив первый отказ от налоговой службы по причине проверки указанной суммы, предприниматель еще два раза повторял попытку возврата. Но неизменно сталкивался с отрицательным решением.
Суды признали действия налоговиков правомерными, подчеркнув, что данная сумма не является излишне уплаченным налогом, так как изначально была внесена не для исполнения текущих или будущих налоговых обязательств.
Суды рассмотрели представленные материалы дела и обратили внимание на следующие факты:
Положительное сальдо образовалось из денег, которые поступали на счет предпринимателя не от фактической хозяйственной деятельности, а по фиктивным сделкам.
Проверяющие установили наличие сомнительных операций между предпринимателем и организациями с признаками недобросовестности.
В деятельности ИП отсутствуют расходы на товары или услуги от поставщиков. Расходная часть состоит из снятия наличных и переводов с назначением «собственные средства» или «пополнение личного счета».
Росфинмониторинг выявил признаки возможного вывода денежных средств.
Банк признал данные транзакции высокорисковыми, направленными на снятие наличных и транзитное перемещение денег.
Основание — постановление 17-го ААС от 25.03.2025 по делу № А60-27845/2024.
📌 Взыскание расходов на обжалование штрафа вне суда: Конституционный суд встал на сторону страхователя
Фонд назначил страхователю штраф за предоставление неполных сведений о застрахованных сотрудниках. После успешного обжалования этого решения через вышестоящий орган страхователь направил иск в суд с требованием возмещения затрат на юридические услуги.
Суды первой инстанции сослались на отсутствие обязанности проходить досудебный порядок и отказали в удовлетворении иска. Юридические расходы никак не обусловлены неправомерными действиями фонда, нужно было сразу решать вопрос в суде.
Конституционный суд занял другую позицию. Закон о персонифицированном учете и Гражданский кодекс не ограничивают права страхователей требовать компенсации расходов, которые связаны с успешным внесудебным оспариванием незаконного решения. Если наказание признано необоснованным, факт вины или нарушений должностными лицами фонда значения не имеет — важно лишь наличие незаконно наложенного штрафа.
Решения судов по данному делу подлежат пересмотру согласно позиции Конституционного суда.
Основание — постановление КС от 31.03.2025 № 15-П.
📌 Подотчетные выплаты признали доходом физлица
Проверка расчета 6-НДФЛ выявила неполное отражение данных о доходах сотрудников. Директор компании получал «серую» зарплату. ФНС привлекла налогового агента к ответственности — начислила штраф, недоимку и пени.
Апелляционный суд Уральского округа согласился с выводами налоговиков, исходя из следующих обстоятельств:
Компания регулярно переводила деньги на банковскую карту директора, а он сразу же использовал их на личные нужды — оплачивал кредиты и покупал товары повседневного спроса. Эти транзакции происходили в тот же день или на следующий после поступления денег на счет.
Сумма регулярных платежей значительно превосходила официальный ежегодный заработок директора.
По данным от банка, переводы осуществлялись с указанием кода «01», который означает зачисление зарплаты в рамках трудового договора с директором.
При налоговой проверке компания предоставила данные о выдаче денежных сумм под отчет — карточку счета 71. Но после составления акта проверки в бухучет внесли изменения — оформили фиктивный возврат средств в кассу предприятия. При этом директор возложил на себя обязанности главного бухгалтера.
Суд подчеркнул, что отсутствие документального подтверждения расходования подотчетных денег на нужды организации делает указанные выплаты налогооблагаемым доходом сотрудника. Такой доход подлежит включению в базу по НДФЛ.
Основание — постановление АС Уральского округа от 19.03.2025 по делу № А71-7598/2023.
📌 Аренда жилой недвижимости у самозанятого: суд обязал компанию удерживать НДФЛ
Компания взяла в аренду квартиру под офис у директора. С полученного дохода он платил налог на профессиональный доход (НПД). Но налоговые органы сочли, что такие доходы подлежат обложению НДФЛ, начислив юрлицу недоимку, пени и штраф.
Суды приняли сторону ФНС. Выплаты по данному договору не относятся к облагаемым НПД, так как:
Самозанятость применяется лишь к доходам от сдачи в аренду жилых помещений гражданам для проживания.
Компания использовала квартиру для ведения хозяйственной деятельности — размещения офиса.
Согласно Жилищному кодексу и Гражданскому кодексу жилые помещения предназначены исключительно для проживания физических лиц.
Основание — постановление АС Северо-Западного округа от 20.03.2025 по делу № А56-9810/2023.
📌 Недействительная сделка: убытки взыскали с бывшего руководителя
Компания незаконно применяла вычеты по НДС, выставленному сомнительным поставщиком. Сумму задолженности включили в требования кредиторов. Конкурсный управляющий обвинил экс-директора в создании фиктивного документооборота и нанесении ущерба организации в виде доначислений налога, штрафов и пеней.
Бывший руководитель отрицал вину, утверждая, что нарушений не было выявлено до окончания его полномочий. Апелляционная инстанция и кассация признали доводы несостоятельными и удовлетворили иск:
Нарушение закона произошло в период работы директора.
Руководитель знал о незаконности сделок с компаниями, которые фактически не ведут хозяйственную деятельность.
Обязанность проверять благонадежность поставщиков лежит лично на директоре в рамках деловой практики.
Бывший руководитель не возражал относительно решения налоговой службы привлечь к ответственности юрлицо.
При этом штраф за налоговое правонарушение с директора взыскивать не стали на основании позиции КС. Перекладывать штрафы компании за налоговые нарушения на контролирующих лиц нельзя.
Основание — постановление АС Московского округа от 03.04.2025 по делу № А40-39116/2023.
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