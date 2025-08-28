НДС в 2025 году: топ вопросов от бухгалтеров и бизнеса

НДС на ОСНО

❓ НДС с межценовой разницы по автомобилю, приобретенному у физлица

Компания на ОСНО занимается перепродажей автомобилей. В 2024 году приобретен автомобиль у физического лица для дальнейшей перепродажи за 1 650 000 руб. В 2025 году автомобиль продали за 1 470 000 руб. физическому лицу. Получилась продажа в минус. Была уценка, так как автомобиль долго не продавался. Будет ли НДС с межценовой разницы? Как отразить в УПД НДС?

✔️ Ответ эксперта. НДС на межценовую разницу при перепродаже автомобиля начисляется, если он был зарегистрирован на физлицо-продавца и находился у него в собственности.

Если автомобиль не был зарегистрирован на физлицо (то есть продавец просто перекупщик), то применять межценовую разницу нельзя.

Если компания продала автомобиль дешевле, чем купила, НДС с межценовой разницы равен нулю. Но счет-фактуру (УПД) все равно нужно выставить.