НДС в 2025 году: топ вопросов от бухгалтеров и бизнеса

НДС на ОСНО
❓ НДС с межценовой разницы по автомобилю, приобретенному у физлица
Компания на ОСНО занимается перепродажей автомобилей. В 2024 году приобретен автомобиль у физического лица для дальнейшей перепродажи за 1 650 000 руб. В 2025 году автомобиль продали за 1 470 000 руб. физическому лицу. Получилась продажа в минус. Была уценка, так как автомобиль долго не продавался. Будет ли НДС с межценовой разницы? Как отразить в УПД НДС?
✔️ Ответ эксперта. НДС на межценовую разницу при перепродаже автомобиля начисляется, если он был зарегистрирован на физлицо-продавца и находился у него в собственности.
Если автомобиль не был зарегистрирован на физлицо (то есть продавец просто перекупщик), то применять межценовую разницу нельзя.
Если компания продала автомобиль дешевле, чем купила, НДС с межценовой разницы равен нулю. Но счет-фактуру (УПД) все равно нужно выставить.
в графе 2 — код операции 47;
в графе 5 — межценовая разница (в данном случае 0);
в графе 8 — сумма НДС, рассчитанная с межценовой разницы по ставке 20/120 (в данном случае 0);
в графе 9 — цена продажи автомобиля.
❓ НДС с авансов договоров аренды сроком более трех лет
Арендодатель на ОСНО получил от арендатора аванс по договору аренды. Срок аренды 5 лет, договор зарегистрирован. Обеспечительный платеж может покрывать неуплаченные арендные платежи с последующим восстановлением обеспечения. На аванс выписан счет-фактура и НДС с аванса уплачен в бюджет. Как и когда можно зачесть уплаченный НДС с аванса при окончании договора?
✔️ Ответ эксперта. Вычет НДС с полученного аванса предусмотрен в двух случаях:
С даты оказания услуг, в оплату которых и была получена эта предоплата. Срок заявления такого вычета — квартал, в котором был зачет аванса в счет оплаты арендных платежей. Перенести этот вычет на другие кварталы нельзя.
При возврате в связи с изменением условий или расторжением договора. Срок принятия такого НДС к вычету — один год с момента изменения / расторжения договора. Для этого вычета нужен возврат платежа в денежной или иной форме.
То есть, до тех пор, пока этот аванс не будет зачтен в счет оплаты арендных платежей или не будет возвращен арендатору, ничего с этим авансом делать не нужно. Срок действия договора на это никак не влияет.
❓ Раздельный учет НДС: правило 5%
Компания на ОСНО занимается гарантийным обслуживанием (без НДС) и техобслуживанием. Технически в 1С в настройках установили раздельный учет НДС, а при закрытии квартала суммы НДС распределяются, но не списываются в стоимость по операциям, необлагаемым НДС (гарантийное обслуживание). То есть НДС висит на счетах 10, 19 и не списывается в затратные счета — 20, 26, 44. Как настроить 1С:Предприятие 8.3 так, чтобы автоматически расходы уходили на соответствующие затратные счета и списывались при реализации?
✔️ Ответ эксперта. Для корректного учета НДС при гарантийном обслуживании и техобслуживании необходимо настроить систему следующим образом:
Установить флажок «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета» в настройках учетной политики.
При передаче ТМЦ для гарантийного обслуживания использовать документ «Перемещение товаров» с указанием способа учета НДС «Учитывается в стоимости» вместо «Принимается к вычету».
При формировании записей книги покупок убедиться, что суммы НДС корректно отражаются на закладке «Приобретенные ценности».
Проверить настройки регистра сведений «Счета учета номенклатуры» для автоматического заполнения способа учета НДС.
С такими настройками при закрытии квартала суммы НДС будут правильно распределяться и списываться в стоимость по операциям, необлагаемым НДС (гарантийное обслуживание).
НДС на УСН
❓ НДС на компенсацию, баллы и прочие выплаты на УСН 5% при продажах на маркетплейсах
В текущем году ИП на УСН «Доходы» платит НДС по ставке 5%. Вид деятельности — торговля на маркетплейсах. В отчетах Озон и ВБ помимо реализации есть выплаты, которые увеличивают доход ИП — товарные компенсации, акты о премии за баллы, компенсации порчи товара и прочие выплаты. Облагаются ли такие выплаты НДС 5%?
✔️ Ответ эксперта. Необходимо руководствоваться общим принципом из статьи 146 НК. Если полученные деньги как-то связаны с оплатой реализации товаров, работ или услуг, то эти суммы нужно облагать НДС. Если это никак не связано с реализацией, то начислять НДС не нужно.
Например, денежная премия за объем поставок от поставщика покупателю не облагается НДС, так как не связана с реализацией. А если покупатель что-то доплачивает поставщику — тут у налоговиков возникнут вопросы, и они будут смотреть конкретные обстоятельства.
❓ Реализация сертификата и НДС
Организация на УСН «Доходы минус расходы» платит НДС по ставке 5%. Она выпускает собственные сертификаты разным номиналом, которыми могут воспользоваться клиенты для спа-услуг, массажа, приобретения товаров по уходу.
1️⃣ Как должна быть организована кассовая дисциплина при реализации сертификата и дальнейшем приобретении в частичном или полном объеме товаров / оказании услуг по данному сертификату?
2️⃣ Каким образом и в какой момент должен быть исчислен НДС по указанным операциям?
3️⃣ Как исчисляется налог УСН и в какой момент?
✔️ Ответ эксперта. Подарочная карта (сертификат) не является товаром, а дает право предъявителю приобрести у продавца товары (работы, услуги) на указанную в ней сумму.
Деньги от реализации таких карт (сертификатов) — это предоплата за товары (работы, услуги), которые будут приобретены (выполнены, оказаны) в будущем. В день продажи подарочного сертификата кассовый чек должен быть выдан на аванс. После оказания услуг оформляется чек на реализацию с зачетом аванса.
НДС с авансов начисляется при продаже сертификата. А потом при реализации начисляется НДС и берется к вычету НДС с аванса.
Датой получения доходов для УСН будет дата получения денег. Аванс тоже является доходом, поэтому продажа сертификатов учитывается в доходах по дате поступления денег за них.
❓ ИП на УСН становится плательщиком НДС
ИП на УСН 6% реализовал имущество на 70 млн руб. единоразово в мае 2025 года. Следовательно, с июня ИП становится плательщиком НДС? На реализацию в 70 млн руб. НДС не начисляется?
✔️ Ответ эксперта. Выручка от реализации имущества ИП считается его доходом и включается в лимит расчета дохода для целей применения УСН.
Доход для лимита считают по правилам из ст. 346.15 НК. В доход идет выручка и внереализационные доходы. Из них вычитают необлагаемые доходы из ст. 251 НК — обычно это транзитный доход агента, возвратные депозиты и залоги, возвраты оплат клиентам. В случае превышения лимита в мае, с июня ИП становится плательщиком НДС.
Переход с УСН на ОСНО и НДС
❓ Вычет входящего НДС при переходе с УСН на ОСНО
ИП на УСН с НДС 5 / 7% в течение года по доходу переходит на ОСНО. Можно ли взять к вычету входящий НДС с начала года? Или только с периода, когда ИП на ОСНО?
✔️ Ответ эксперта. Если этот НДС по товарам, работам или услугам, которые будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС по ставке 20% (то есть после перехода на ОСНО), то можно.
❓ Восстановление НДС при переходе с УСН на ОСНО
С 2025 года ИП перешел с УСН на ОСНО. Были остатки товара на складе. Можно ли по ним восстановить НДС и принять к вычету во II квартале? Будет ли налоговая в этом случае запрашивать пояснения и документы? И может ли ИП восстановить также НДС и принять к вычету с остаточной стоимости ОС, которые в лизинге.
✔️ Ответ эксперта. Можно принять к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным в период применения УСН, но использованным уже после перехода на ОСНО.
Порядок принятия к вычету НДС в таком случае в НК не содержится. Но при камеральной проверке налоговая может запросить основания включения в вычет НДС, то есть нужно будет доказывать, что товар не был продан в 2024 году.
Имущество в лизинге не является основным средством. Лизинговые платежи с НДС должны были идти в расходы по УСН.
❓ НДС при переходе на ОСНО
Компания получила аванс во II квартале и исчислила НДС по ставке 7%. Работы выполняются только в III квартале, когда компания переходит на ОСНО с НДС 20%. Как считать НДС с аванса, уплаченного по ставке 7%? В полном ли размере включаться в книгу покупок? Как считать налог на прибыль — брать в доходы сумму аванса на УСН?
✔️ Ответ эксперта. Нужно восстановить НДС 7%, и начислить на стоимость работы НДС по ставке 20%. Стоимость необходимо брать очищенную от налога — то есть аванс за минусом 7%.
Вы тоже можете задать свой вопрос эксперту и получить ответ в сервисе Клерк.Консультации. Доступ включен в подписку Клерк.Премиум!
Клерк.Премиум — больше, чем просто подписка: это онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации экспертов, проверка контрагентов и доступ к ИИ-помощнику. Упростим вашу работу и поможем выйти на новый профессиональный уровень. Из этой статьи вы можете купить Клерк. Премиум на месяц всего за 2 499 рублей.
Начать дискуссию