А выгоден ли на самом деле АУСН с 2026 года: минусы, о которых молчат

15 ноября прошло заседание Комитета по бюджету и налогам, на котором рассмотрели проект закона о налоговой реформе 2026. Надежды бизнеса не оправдались и с 2026 года ряды плательщиков НДС пополнят новые компании и ИП.
Обязанность платить НДС на УСН появится, если в предыдущем году доход составил:
более 20 млн рублей за 2025 год — нужно платить НДС с 2026 года;
более 15 млн рублей за 2026 год — нужно платить НДС с 2027 года;
более 10 млн рублей за 2027 год — нужно платить НДС с 2028 года.
С пониженными тарифами по страховым взносам для МСП чуда тоже не случилось. Претендовать на них с 2026 года сможет только малый и средний бизнес из сферы общепита, обрабатывающего производства и с видами деятельности из перечня Правительства. Пониженный тариф 15% будет действовать в отношении сумм свыше 1,5 МРОТ, в пределах МРОТ — 30%.
Остальной малый бизнес переходит с 2026 года на общий тариф страховых взносов — 30%.
Основная ставка НДС, при которой можно применять вычеты, увеличится до 22%.
Преимущества АУСН: почему бизнес рассматривает его как спасение
Те компании и ИП, которые попадают с 2026 года под условия для уплаты НДС и утраты пониженного тарифа страховых взносов, ищут законные пути, как снизить налоговую нагрузку. В качестве «спасательного круга» многие рассматривают АУСН.
У автоматизированной упрощенки есть ряд преимуществ:
1. Нет налоговой отчетности
Или отчетность есть, но она в минимальном составе. Что не нужно сдавать, а какая отчетность остается, показали в таблице:
❌На АУСН не сдают
✔️На АУСН сдают в некоторых случаях
Декларация по УСН
Декларация по налогу на прибыль — если бизнес был налоговым агентом или платил дивиденды
Расчет 6-НДФЛ
Декларация по НДС — если бизнес был налоговым агентом или выставлял счет-фактуру с выделенным НДС
ЕФС-1 — сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1) и сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 подраздела 1)
К тому же на АУСН не ведут книгу учета доходов и расходов.
2. Не нужно платить взносы по работникам по единому тарифу 30%
Это особое преимущество для компаний и ИП с сотрудниками, которые теряют с 2026 года право на льготный тариф 15% для МСП.
На АУСН платят только взносы на травматизм — 2 959 рублей в 2026 году. Это сумма взносов за год и она не зависит от количества работников. Ежегодно сумма индексируется с учетом роста средней зарплаты. Платят взносы ежемесячно — по 1/12 от годовой суммы (246,58 рублей в месяц в 2026 году).
ИП не платят страховые взносы за себя. Основание — ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (об АУСН), ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
При этом и у сотрудников, и у ИП сохраняется право на пенсию, несмотря на то, что страховые взносы не уплачиваются.
3. Не нужно платить НДС с реализации
Налоговая реформа 2026 не меняет порядок работы на АУСН. Максимальный лимит доходов на этом спецрежиме остается прежним — 60 млн рублей. При этом на автоупрощенке бизнес не является плательщиком НДС. Основание — ст. 2 закона об АУСН.
4. Не нужно самостоятельно считать налог
Налог на АУСН считается автоматически, причем на стороне ИФНС. Налоговый период — месяц.
Как происходит расчет и уплата налога:
Не позднее 7 числа следующего месяца компании или ИП проверяют, правильно ли уполномоченный банк разнес операции, по которым ИФНС посчитает налог.
ИФНС считает налог и не позднее 15 числа направляет бизнесу уведомление с суммой налога за прошлый месяц.
Не позднее 25 числа бизнес платит налог за прошлый месяц — через ЕНП.
5. Не нужно считать, удерживать и перечислять НДФЛ с выплат сотрудникам
При выплате зарплаты и других доходов сотрудникам бизнес все равно остается налоговым агентом, но часть функций он может передать уполномоченному банку. В этом случае компания или ИП на АУСН не считает, не удерживает из дохода работников НДФЛ и не перечисляет его с помощью ЕНП в бюджет. Основание — п. 1 ст. 11.3, пп. 1 п. 3 ст. 24, п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 226 НК.
Банк может рассчитать налог только по ставке 13%. Чтобы передать согласие банку на расчет и уплату налога, нужно предоставить данные по каждому сотруднику:
О суммах и видах доходов. Указывают все доходы — как облагаемые, так и не облагаемые НДФЛ.
О суммах стандартных, профессиональных вычетов, которые уменьшают налоговую базу.
Коды видов доходов и вычетов для АУСН можно посмотреть в приказе ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@.
О суммах выплат, которые облагаются страховыми взносами, и о не облагаемых взносами выплатах с указанием кодов.
Получив эти данные, банк:
Рассчитывает НДФЛ и сообщает о суммах бизнесу.
Перечисляет НДФЛ в бюджет.
Информирует ИФНС о суммах и видах перечисленных доходов, о суммах стандартных и профессиональных вычетов, об удержанных суммах НДФЛ.
Компания или ИП на АУСН учитывает только стандартные и профессиональные вычеты. Имущественные и социальные вычеты бизнес на автоупрощенке не предоставляет. Основание — ч. 1 ст. 17 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Несмотря на перечисленные преимущества, АУСН не станет однозначным решением всех проблем бизнеса. У этого спецрежима есть недостатки, о которых обязательно нужно знать бизнесу, чтобы еще больше не усугубить ситуацию с налогами.
Недостатки АУСН, которые могут привести к рискам
1. На АУСН много ограничений
Автоупрощенка доступна не для всех. Чтобы работать на этом спецрежиме, нужно соответствовать множеству условий. Вот основные из них:
В регионе должен быть принят закон о действии АУСН. Актуальный список регионов можно посмотреть на сайте ФНС.
Можно нанять максимум пять сотрудников. Предложение увеличить их количество в рамках налоговой реформы отклонили.
За год можно заработать максимум 60 млн рублей.
Остаточная стоимость основных средств не может быть больше 150 млн рублей.
Расчетный счет компании или ИП можно открыть только в уполномоченном банке, а не в каком хочется. Полный список таких банков есть на сайте ФНС.
Можно платить зарплату сотрудникам только в безналичной форме.
Нельзя совмещать с другими спецрежимами.
Есть и другие ограничения, в том числе по видам деятельности. Подробно о том, кто может работать на АУСН, а кто нет — рассказали здесь.
Если нарушить хотя бы одно условие, бизнес слетает с автоупрощенки.
2. Высокие ставки по налогу
На АУСН налог платят по ставкам:
8% — с базы «доходы»;
20% — с базы «доходы минус расходы», минимум нужно заплатить 3% от доходов.
Налоговые ставки выше, чем на стандартной УСН — 6 и 15%, минимальный налог — 1%.
Если рассматривать АУСН только с целью упростить административную нагрузку на бизнес, это может стать невыгодным решением.
Если вам грозит НДС, то можно рассмотреть АУСН. Привели пример для организации, которая с 2026 года становится плательщикам НДС.
Пример. ООО «Автотренд» заработала за 2025 год 22 млн рублей. Она работает на АУСН «доходы минус расходы». Значит с 2026 года компания становится плательщиком НДС. В 2026 году бизнес планирует получить такую же сумму доходов 22 млн рублей при расходах 10 млн рублей. Сделаем расчет, выгоден ли переход на АУСН со ставкой 20% или остаться на УСН и платить НДС по ставке 5%.
Расчет в таблице:
Показатель
УСН, 15%
АУСН, 20%
НДС, 5%
22 000 000 * 5% = 1 100 000
—
Налог
(22 000 000 — 10 000 000) * 15% = 1 800 000
(22 000 000 — 10 000 000) * 20% = 2 400 000
Налоговая нагрузка
1 100 000 + 1 800 000= 2 900 000
2 400 000
В нашем примере компании выгоднее перейти на АУСН, так как налоговая нагрузка на УСН с НДС по ставке 5% будет выше.
В чем может быть подвох АУСН. Если бизнес с базой «доходы минус расходы» в каком-то месяце сработает в минус, нужно будет за этот месяц все равно заплатить 3% от выручки. На УСН минимальный налог 1% платят только по итогам года.
Пример. ООО «Автотренд» на АУСН «доходы минус расходы» получила в одном месяце доход 1 800 000 рублей, а расходы составили 2 400 000 рублей. Несмотря на убыток, фирма заплатит 3% от доходов за этот месяц — 54 000 рублей.
3. Нельзя учитывать наличные расходы без ККТ
В личном кабинете не получится отразить расходы в наличной форме, не зафиксированные с использованием ККТ. Для целей налогообложения их нельзя учитывать. Основание — п. 26 ч. 4 ст. 6, ч. 3 ст. 12, п. п. 1–3 ч. 1 ст. 14 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
При этом в малом бизнесе часто под отчет выдаются именно наличные деньги — например, на хозтовары или бензин. Если не будет чека ККТ, включить затраты в расход не получится, сумма налога вырастет.
4. Дорогой выход
Если компания на УСН или ИП на УСН или НПД, перешли на автоупрощенку уже после начала календарного года, то изменить режим нельзя в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения АУСН. Если это произойдет из-за нарушения условий работы на спецрежиме, то бизнес слетит на ОСНО и последуют доначисления.
Основание — ч. 1.1 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Если вы все просчитали и планируете перейти на АУСН с 2026 года, учитывайте эти нюансы, чтобы не потерять деньги.
Самые частые вопросы по АУСН в Клерк.Консультациях
Что будет с пенсией? Из каких начислений будет начисляться пенсия сотрудникам, за которых ИП на АУСН не платит страховые взносы?
Пенсионные права сотрудников не пострадают. Пенсионный стаж и баллы считаются не от уплаченных взносов, а от начисленного дохода работников. Данные о доходах банк будет ежемесячно передавать в ФНС, а оттуда они уйдут в СФР.
Выпадающие доходы СФР от льгот по взносам компенсирует федеральный бюджет.
Может ли ИП–владелец ПВЗ Ozon перейти на АУСН?
Не может, так как ИП работает как агент Озона, а посредники не могут применять АУСН.
Основание — п. 21 ч. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ об АУСН.
5 сотрудников — это численность на момент подачи заявления на АУСН или среднесписочная численность за предшествующий год?
Для перехода на АУСН организация должна иметь численность сотрудников не более пяти человек. Это ограничение применяется к среднесписочной численности за предшествующий календарный год. Если организация создана в текущем году, учитывается численность на момент подачи заявления.
Основание — ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Если вдруг ИП слетает с АУСН, то он слетает автоматически на ОСНО? Или можно подать заявление на УСН?
Бизнес, который утратил право работать на АУСН, может с даты утраты права перейти на УСН или ЕСХН. Для этого он должен подать в ИФНС соответствующее уведомление — или одновременно с уведомлением об утрате права на спецрежим, или не позднее 30 дней после получения аналогичного уведомления от ИФНС.
Основание — п. 9 ст. 4 закона об АУСН.
До какого числа на АУСН нужно внести доход (взаимозачеты) в ЛК ИП, чтобы налоговая корректно рассчитала налог?
Сведения о доходах и расходах, не переданных через ККТ, уполномоченный банк или оператора электронной площадки, нужно разместить в личном кабинете налогоплательщика не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем получения таких доходов.
