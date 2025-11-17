А выгоден ли на самом деле АУСН с 2026 года: минусы, о которых молчат

Что происходит

15 ноября прошло заседание Комитета по бюджету и налогам, на котором рассмотрели проект закона о налоговой реформе 2026. Надежды бизнеса не оправдались и с 2026 года ряды плательщиков НДС пополнят новые компании и ИП.

Обязанность платить НДС на УСН появится, если в предыдущем году доход составил:

более 20 млн рублей за 2025 год — нужно платить НДС с 2026 года;

более 15 млн рублей за 2026 год — нужно платить НДС с 2027 года;

более 10 млн рублей за 2027 год — нужно платить НДС с 2028 года.

С пониженными тарифами по страховым взносам для МСП чуда тоже не случилось. Претендовать на них с 2026 года сможет только малый и средний бизнес из сферы общепита, обрабатывающего производства и с видами деятельности из перечня Правительства. Пониженный тариф 15% будет действовать в отношении сумм свыше 1,5 МРОТ, в пределах МРОТ — 30%.

Остальной малый бизнес переходит с 2026 года на общий тариф страховых взносов — 30%.

Основная ставка НДС, при которой можно применять вычеты, увеличится до 22%.