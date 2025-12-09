ИП массово отказываются от применения ПСН в 2026 году: в чем причина и как себя обезопасить

Во сколько может вырасти патент в 2026 году

До 2021 года действовало ограничение по максимальному размеру ПВД (потенциально возможный годовой доход), который могли установить регионы, где введена ПСН. Он составлял 1 млн рублей. Для отдельных видов деятельности его могли увеличить в несколько раз. С 2021 года это ограничение отменили и регионы получили карт-бланш, чтобы устанавливать размер ПВД для любого вида патентной деятельности на своей территории.

Сейчас законодательство в целом и НК в частности никак не ограничивают регионы в максимальном размере ПВД. Более того, с 31 августа 2023 года субъекты получили право ежегодно индексировать ПВД на коэффициент-дефлятор.

Размер коэффициента дефлятора для ПСН утверждает Минэкономразвития на каждый год отдельно. В 2025 году его величина составляет 1,144, на 2026 год — 1,253.

Узнать, подлежит ли ПВД корректировке на коэффициент-дефлятор в регионе, где вы планируете вести деятельность по ПСН, можно в региональном законе.

Например, в Москве ПВД по всем видам деятельности ежегодно корректируется на коэффициент-дефлятор (ст. 1.1 закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53).

При расчете стоимости патента на сайте ФНС, размер налога указывается уже с учетом увеличения на коэффициент-дефлятор, поэтому еще раз корректировать его не нужно.

Наглядный пример существенного роста стоимости патента можно увидеть в Москве и области по деятельности такси и розничной торговли.

Вид деятельности и регион Стоимость патент в 2025 году Стоимость патента в 2026 году Московская область / Розничная торговля 75 578 руб. 91 048 руб. Московская область / Деятельность такси 77 5757 руб. 107 078 руб. Москва / Деятельность такси 41 184 руб. 107 958 руб.