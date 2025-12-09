ИП массово отказываются от применения ПСН в 2026 году: в чем причина и как себя обезопасить

Самое главное:
На 2026 год прогнозируется значительный рост стоимости патента в большинстве регионов. Например, в Москве для деятельности такси размер налога на ПСН по сравнению с 2025 годом увеличился почти в три раза.
Получить информацию о стоимости патента на 2026 год можно в сервисе ФНС и в региональном законе.
Отказаться от патента можно, если он еще не начал действовать. Иначе это возможно только через закрытие ИП или прекращение патентной деятельности в целом.
Альтернативой ПСН может выступить автоУСН или НПД.
Во сколько может вырасти патент в 2026 году
До 2021 года действовало ограничение по максимальному размеру ПВД (потенциально возможный годовой доход), который могли установить регионы, где введена ПСН. Он составлял 1 млн рублей. Для отдельных видов деятельности его могли увеличить в несколько раз. С 2021 года это ограничение отменили и регионы получили карт-бланш, чтобы устанавливать размер ПВД для любого вида патентной деятельности на своей территории.
Сейчас законодательство в целом и НК в частности никак не ограничивают регионы в максимальном размере ПВД. Более того, с 31 августа 2023 года субъекты получили право ежегодно индексировать ПВД на коэффициент-дефлятор.
Размер коэффициента дефлятора для ПСН утверждает Минэкономразвития на каждый год отдельно. В 2025 году его величина составляет 1,144, на 2026 год — 1,253.
Узнать, подлежит ли ПВД корректировке на коэффициент-дефлятор в регионе, где вы планируете вести деятельность по ПСН, можно в региональном законе.
Например, в Москве ПВД по всем видам деятельности ежегодно корректируется на коэффициент-дефлятор (ст. 1.1 закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53).
При расчете стоимости патента на сайте ФНС, размер налога указывается уже с учетом увеличения на коэффициент-дефлятор, поэтому еще раз корректировать его не нужно.
Наглядный пример существенного роста стоимости патента можно увидеть в Москве и области по деятельности такси и розничной торговли.
Вид деятельности и регион
Стоимость патент в 2025 году
Стоимость патента в 2026 году
Московская область /
Розничная торговля
75 578 руб.
91 048 руб.
Московская область / Деятельность такси
77 5757 руб.
107 078 руб.
Москва / Деятельность такси
41 184 руб.
107 958 руб.
Как узнать об увеличении стоимости патента
Стоимость патента рассчитывают налоговые органы и указывают в выданном ИП патенте. Заранее узнать размер налога, который нужно будет заплатить за право ведения патентной деятельности в выбранном регионе, можно на сайте ФНС в сервисе «Расчет стоимости патента».
Но основная проблема этого способа заключается в том, что обновляется данный сервис ближе к концу года, когда срок подачи заявления на патент подходит к концу или вовсе заканчивается.
Поэтому когда предприниматель направляет заявление на применение ПСН, он может столкнуться с тем, что по его виду деятельности размер налога вырос в несколько раз. И если бы он знал об этом заранее, то, может быть, выбрал бы другую систему налогообложения, а не продолжил бы применять ПСН.
В настоящий момент калькулятор расчета стоимости патента еще не обновился. И узнать об увеличении налога по ПСН можно только из регионального закона. Но и здесь ИП может столкнуться с трудностями. Во-первых, найти информацию о региональном законе достаточно сложно, а узнать о планируемых изменениях, вносимых в него, еще сложнее.
Получить информацию о региональном законе и изменениях, вносимых в него, можно так:
1 шаг. Перейдите на сайт ФНС в раздел «Патентная система налогообложения» и выберите регион, в котором будете вестись деятельность. Затем спуститесь в самый низ и в блоке «Особенности регионального законодательства» скопируйте название закона, который ввел ПСН на территории данного региона.
2 шаг. Перейдите в Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов и вставьте название закона в поисковую строку.
В большинстве случаев в найденном законе будет содержаться информация об изменениях, вносимых в него с 1 января 2026 года. Например, если найти на этом ресурсе закон города Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной системе налогообложения», то в шапке документа будет указано о важных изменениях, которые вступят в силу с начала нового года.
Но к сожалению, и на этом ресурсе информация не всегда на 100% успевает обновиться. Так, например, закон Челябинской области от 25.10.2012 № 396-ЗО отображается в данном ресурсе без учета уже принятых изменений на 2026 год.
Если в найденном региональном законе вы не нашли информацию о планируемых изменениях, перейдите к следующему шагу.
3 шаг. На официальном портале публикации нормативных актов, в поле «Название» укажите данные регионального закона, установившего ПСН на нужной территории. На этом ресурсе публикуются все законы страны, в том числе и региональные, кроме Москвы.
Вводите лишь название закона, без его реквизитов, это упростит поиск. Например, для поиска информации о законе, утверждающем ПСН в Челябинской области, достаточно указать «о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». Первым в списке найденных документов будет закон об изменениях, вносимых в этот правовой акт с 1 января 2026 года.
Можно ли отказаться от выданного патента
Можно, но только в строго определенных случаях:
До начала действия патента. Если ИП подал заявление на применение ПСН, и через несколько дней узнал об увеличении его стоимости, но сам патент еще действовать не начал, он вправе отказаться от него. Для этого нужно будет направить в ту же ИФНС заявление в простой письменной форме с просьбой об отказе в выдаче патента с даты, которая указана в ранее направленном заявлении.
При закрытии ИП. Если ИП снимается с налогового учета, ИФНС должна будет пересчитать стоимость патента автоматически.
При прекращении вида деятельности, в отношении которого применялась ПСН. ИП может также отказаться от патента, если перестал работать по виду деятельности, переведенному на патент. Для этого в течение 10 календарных дней после прекращения патентной деятельности, нужно будет направить в ИФНС, которая выдала патент, заявление по форме 26.5-4.
Альтернатива для ПСН в 2026 году
В большинстве случаев патентная система — самый оптимальный по налоговой нагрузке режим для ИП.
С 2026 года патентную систему могут применять ИП, чей доход за 2025 год не превысил 20 млн руб.
Если указанный лимит по доходам превышен, ИП будут доступны только два спецрежима:
УСН с НДС.
АУСН без НДС.
Если ИП будет выгодно работать с входным НДС, что для тех, кто раньше применял ПСН — редкость, он может остановиться на упрощенке.
Для тех, кто работать с НДС пока не хочет единственным вариантом станет автоУСН. На этом спецрежиме лимит по доходам в 2026 году составит 60 млн руб. Платить НДС при этом не нужно.
На АУСН ставка выше, чем на обычной УСН: 8% вместо 6% на объекте «доходы» и 20% вместо 15% на объекте «доходы минус расходы». Но за счет экономии на НДС применение данного режима становится практически единственной альтернативой ПСН в 2026 году.
Для применения этого режима установлен ряд ограничений:
Средняя численность сотрудников — не более 5 человек (не считая ИП).
Наличие расчетных счетов только в уполномоченных банках.
Запрет на виды деятельности из перечня в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Запрет на привлечение к сотрудничеству нерезидентов и выплату им дохода в наличной форме.
Подробно со всеми условиями, ограничениями и порядком применения АУСН можно ознакомиться на сайте ФНС или на промо-странице этого режима.
Те, чей доход за год не превышает 2,4 млн руб. могут рассмотреть вариант применения НПД (самозанятости) со ставками 4% по доходу, полученному от физлиц, и 6% по доходу от организаций и ИП.
Условия применения этого режима еще более жесткие, чем на АУСН:
Годовой доход не более 2,4 млн руб.
Нельзя заниматься перепродажей, кроме тех товаров, которые самозанятый произвел лично.
Запрещено продавать подакцизные товары, за исключением некоторых сахаросодержащих напитков, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, майнингом и реализацией цифровой валюты, выступать в качестве агента (вести посредническую деятельность).
Можно сотрудничать с ИП и физлицами только на ГПД.
Перечень видов деятельности и доходов, в отношении которых применение НПД невозможно, приведен в ст. 4 и 6 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.
Подведем итоги
Регионы могут установить любой размер ПВД (величина, от которой считается налог по ПСН). Соответственно, в новом году патент может быть увеличен в 2, 3 и более раз.
Субъекты РФ вправе предусмотреть ежегодную индексацию ПВД на коэффициент-дефлятор.
Уточнить стоимость патента на 2026 год можно в сервисе ФНС «Расчет стоимости патента».
Если в сервисе ФНС информации на 2026 год нет, можно уточнить стоимость патента в региональном законе.
