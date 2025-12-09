Премиум 8016 Мобильная
Индивидуальный предприниматель
ИП массово отказываются от применения ПСН в 2026 году: в чем причина и как себя обезопасить

На первый взгляд налоговая реформа затронула ПСН лишь краем. Но на деле, не все так просто. По всей стране начался существенный рост стоимости патента, но информации об этом практически нигде нет. Разберем, как узнать размер налога по ПСН, можно ли отказаться от уже выданного патента и какой режим налогообложения выбрать в качестве альтернативы.

Самое главное:

  • На 2026 год прогнозируется значительный рост стоимости патента в большинстве регионов. Например, в Москве для деятельности такси размер налога на ПСН по сравнению с 2025 годом увеличился почти в три раза.

  • Получить информацию о стоимости патента на 2026 год можно в сервисе ФНС и в региональном законе.

  • Отказаться от патента можно, если он еще не начал действовать. Иначе это возможно только через закрытие ИП или прекращение патентной деятельности в целом.

  • Альтернативой ПСН может выступить автоУСН или НПД.

Во сколько может вырасти патент в 2026 году

До 2021 года действовало ограничение по максимальному размеру ПВД (потенциально возможный годовой доход), который могли установить регионы, где введена ПСН. Он составлял 1 млн рублей. Для отдельных видов деятельности его могли увеличить в несколько раз. С 2021 года это ограничение отменили и регионы получили карт-бланш, чтобы устанавливать размер ПВД для любого вида патентной деятельности на своей территории. 

Сейчас законодательство в целом и НК в частности никак не ограничивают регионы в максимальном размере ПВД. Более того, с 31 августа 2023 года субъекты получили право ежегодно индексировать ПВД на коэффициент-дефлятор.

Размер коэффициента дефлятора для ПСН утверждает Минэкономразвития на каждый год отдельно. В 2025 году его величина составляет 1,144, на 2026 год — 1,253. 

Узнать, подлежит ли ПВД корректировке на коэффициент-дефлятор в регионе, где вы планируете вести деятельность по ПСН, можно в региональном законе. 

Например, в Москве ПВД по всем видам деятельности ежегодно корректируется на коэффициент-дефлятор (ст. 1.1 закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53).

При расчете стоимости патента на сайте ФНС, размер налога указывается уже с учетом увеличения на коэффициент-дефлятор, поэтому еще раз корректировать его не нужно.

Наглядный пример существенного роста стоимости патента можно увидеть в Москве и области по деятельности такси и розничной торговли. 

Вид деятельности и регион

Стоимость патент в 2025 году

Стоимость патента в 2026 году

Московская область / 

Розничная торговля 

75 578 руб.

91 048 руб.

Московская область / Деятельность такси

77 5757 руб. 

107 078 руб.

Москва / Деятельность такси

41 184 руб.

107 958 руб.

Как узнать об увеличении стоимости патента

Стоимость патента рассчитывают налоговые органы и указывают в выданном ИП патенте. Заранее узнать размер налога, который нужно будет заплатить за право ведения патентной деятельности в выбранном регионе, можно на сайте ФНС в сервисе «Расчет стоимости патента».

Но основная проблема этого способа заключается в том, что обновляется данный сервис ближе к концу года, когда срок подачи заявления на патент подходит к концу или вовсе заканчивается.

Поэтому когда предприниматель направляет заявление на применение ПСН, он может столкнуться с тем, что по его виду деятельности размер налога вырос в несколько раз. И если бы он знал об этом заранее, то, может быть, выбрал бы другую систему налогообложения, а не продолжил бы применять ПСН.

В настоящий момент калькулятор расчета стоимости патента еще не обновился. И узнать об увеличении налога по ПСН можно только из регионального закона. Но и здесь ИП может столкнуться с трудностями. Во-первых, найти информацию о региональном законе достаточно сложно, а узнать о планируемых изменениях, вносимых в него, еще сложнее. 

Получить информацию о региональном законе и изменениях, вносимых в него, можно так:

  • 1 шаг. Перейдите на сайт ФНС в раздел «Патентная система налогообложения» и выберите регион, в котором будете вестись деятельность. Затем спуститесь в самый низ и в блоке «Особенности регионального законодательства» скопируйте название закона, который ввел ПСН на территории данного региона.

В большинстве случаев в найденном законе будет содержаться информация об изменениях, вносимых в него с 1 января 2026 года. Например, если найти на этом ресурсе закон города Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной системе налогообложения», то в шапке документа будет указано о важных изменениях, которые вступят в силу с начала нового года. 

Но к сожалению, и на этом ресурсе информация не всегда на 100% успевает обновиться. Так, например, закон Челябинской области от 25.10.2012 № 396-ЗО отображается в данном ресурсе без учета уже принятых изменений на 2026 год.

Если в найденном региональном законе вы не нашли информацию о планируемых изменениях, перейдите к следующему шагу.

Вводите лишь название закона, без его реквизитов, это упростит поиск. Например, для поиска информации о законе, утверждающем ПСН в Челябинской области, достаточно указать «о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». Первым в списке найденных документов будет закон об изменениях, вносимых в этот правовой акт с 1 января 2026 года.

Можно ли отказаться от выданного патента

Можно, но только в строго определенных случаях:

  • До начала действия патента. Если ИП подал заявление на применение ПСН, и через несколько дней узнал об увеличении его стоимости, но сам патент еще действовать не начал, он вправе отказаться от него. Для этого нужно будет направить в ту же ИФНС заявление в простой письменной форме с просьбой об отказе в выдаче патента с даты, которая указана в ранее направленном заявлении.

  • При закрытии ИП. Если ИП снимается с налогового учета, ИФНС должна будет пересчитать стоимость патента автоматически.

  • При прекращении вида деятельности, в отношении которого применялась ПСН. ИП может также отказаться от патента, если перестал работать по виду деятельности, переведенному на патент. Для этого в течение 10 календарных дней после прекращения патентной деятельности, нужно будет направить в ИФНС, которая выдала патент, заявление по форме 26.5-4.

Альтернатива для ПСН в 2026 году

В большинстве случаев патентная система — самый оптимальный по налоговой нагрузке режим для ИП. 

С 2026 года патентную систему могут применять ИП, чей доход за 2025 год не превысил 20 млн руб. 

Если указанный лимит по доходам превышен, ИП будут доступны только два спецрежима:

  • УСН с НДС.

  • АУСН без НДС.

Если ИП будет выгодно работать с входным НДС, что для тех, кто раньше применял ПСН — редкость, он может остановиться на упрощенке. 

Для тех, кто работать с НДС пока не хочет единственным вариантом станет автоУСН. На этом спецрежиме лимит по доходам в 2026 году составит 60 млн руб. Платить НДС при этом не нужно.

На АУСН ставка выше, чем на обычной УСН: 8% вместо 6% на объекте «доходы» и 20% вместо 15% на объекте «доходы минус расходы». Но за счет экономии на НДС применение данного режима становится практически единственной альтернативой ПСН в 2026 году

Для применения этого режима установлен ряд ограничений: 

  • Средняя численность сотрудников — не более 5 человек (не считая ИП). 

  • Наличие расчетных счетов только в уполномоченных банках. 

  • Запрет на виды деятельности из перечня в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

  • Запрет на привлечение к сотрудничеству нерезидентов и выплату им дохода в наличной форме. 

Подробно со всеми условиями, ограничениями и порядком применения АУСН можно ознакомиться на сайте ФНС или на промо-странице этого режима.

Те, чей доход за год не превышает 2,4 млн руб. могут рассмотреть вариант применения НПД (самозанятости) со ставками 4% по доходу, полученному от физлиц, и 6% по доходу от организаций и ИП.

Условия применения этого режима еще более жесткие, чем на АУСН:

  • Годовой доход не более 2,4 млн руб.

  • Нельзя заниматься перепродажей, кроме тех товаров, которые самозанятый произвел лично.

  • Запрещено продавать подакцизные товары, за исключением некоторых сахаросодержащих напитков, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, майнингом и реализацией цифровой валюты, выступать в качестве агента (вести посредническую деятельность).

  • Можно сотрудничать с ИП и физлицами только на ГПД.

Перечень видов деятельности и доходов, в отношении которых применение НПД невозможно, приведен в ст. 4 и 6 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Подведем итоги

  • Регионы могут установить любой размер ПВД (величина, от которой считается налог по ПСН). Соответственно, в новом году патент может быть увеличен в 2, 3 и более раз.

  • Субъекты РФ вправе предусмотреть ежегодную индексацию ПВД на коэффициент-дефлятор.

  • Уточнить стоимость патента на 2026 год можно в сервисе ФНС «Расчет стоимости патента». 

  • Если в сервисе ФНС информации на 2026 год нет, можно уточнить стоимость патента в региональном законе.

