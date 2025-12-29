Топ новостей для бухгалтера за декабрь: спойлер — много новых отчетных форм

Установлены квоты на 2026 год по иностранным работникам в разных отраслях

Обновлены квоты по иностранным гражданам в России и по отдельным регионам.

Общие квоты снизили для разных работ:

до 40 % — выращивание овощей и продажа пиломатериалов;

до 50 % — в строительстве и предприятиях общественного питания.

Иностранные сотрудники не смогут работать в специализированных точках розничной торговли алкоголем и табачными изделиями.

Для некоторых регионов предусмотрены исключения: Москва сможет привлекать мигрантов для работы в магазинах алкоголя и табака, но их доля не должна превышать 15% от общего числа сотрудников.

Нельзя будет брать на работу иностранцев в Приморском крае, Орловской, Тверской, Ульяновской областях и еще ряде территорий.

Что важно для работодателей: численность иностранных граждан в компании нужно привести в соответствие с новыми правилами до конца текущего года. За нарушение предусмотрен штраф для организаций от 800 тысяч до 1 млн руб. или временная остановка бизнеса на период от 14 до 90 дней. Руководителей могут наказать штрафом — от 45 до 50 тысяч руб.

Основание — постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995.