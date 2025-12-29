Топ новостей для бухгалтера за декабрь: спойлер — много новых отчетных форм

РСВ для МСП из приоритетных отраслей
ФНС разработала проект новой формы РСВ. Его пока еще не утвердили. Но налоговики рекомендуют бизнесу МСП из приоритетных отраслей, который продолжит в 2026 году платить страховые взносы по пониженному тарифу, с отчетности за I квартал заполнять именно эту форму.
Все остальные могут отчитываться по взносам пока по действующей форме РСВ.
Основание — письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.
Новая форма ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года
СФР обновил форму ЕФС-1 и порядок ее заполнения. Скорректированная форма действует с 30 декабря 2025 года.
Основные изменения:
Данные о сотрудницах, которые уходят в декрет или отпуск по уходу за ребенком, подавать больше не нужно. Поэтому из подраздела 1.2 раздела 1 убрали тип сведений «Назначение выплат по ОСС».
Данные о сотрудниках, которых переводят на удаленку или надомный труд, тоже подавать больше не нужно. Из подраздела 1.1 раздела 1 убрали коды «ДИСТ» и «НДОМ».
Появились новые коды — для иностранных граждан, которые застрахованы по международным договорам, код «МДИГ».
Расширили перечень типов организаций, коды которых используют для заполнения формы.
Основание — приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.
Новые формы персонифицированного учета
СФР утвердил новые формы персонифицированного учета, которые нужно применять с 30 декабря 2025 года. Формат и порядок заполнения — тоже новые.
Скорректированы следующие документы:
АДВ-1.
АДВ-2.
АДВ-3.
СЗВ-К.
Форма АДВ-6-1 остается прежней.
Основание — приказ СФР от 17.11.2025 № 1461.
Новые формы о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС
Налоговики обновили формы и форматы заявлений о возврате и зачете налогов, сборов и взносов.
В заявление о возврате положительного сальдо ЕНС добавили поля, чтобы отражать номера платежных карт и записи в ЕРН.
В заявление о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности, тоже добавили номер платежной карты, но убрали вид платежа — штраф.
В заявление о зачете положительного сальдо ЕНС в части зачета в счет обязанности другого лица добавили поля для отражения его КПП.
Обновленные формы начинают действовать с 15 января 2026 года.
Основание — приказ ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@.
Новый КПП получателя в платежках в налоговую
Вместо КПП получателя 770801001 теперь в платежках по налоговым платежам нужно указывать 770701001. Это изменение связано со сменой адреса МИ ФНС по управлению долгом.
Остальные реквизиты остались прежними:
наименование банка получателя — «ОКЦ N 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула»;
БИК банка получателя — «017003983»;
номер счета банка получателя — «40102810445370000059»;
получатель — «Казначейство России (ФНС России)»;
номер казначейского счета — «03100643000000018500»;
ИНН получателя — «7727406020».
Основание — Информация ФНС России от 08.12.2025.
Инвестиционный вычет по прибыли при поддержке спортивных школ
Статью 286.1 НК дополнили. С 1 января 2026 года можно применять инвестиционный вычет по прибыли в размере не более 100% расходов на безвозмездную передачу имущества государственным спортивным школам.
Основание — закон от 15.12.2025 № 460-ФЗ.
Установлены квоты на 2026 год по иностранным работникам в разных отраслях
Обновлены квоты по иностранным гражданам в России и по отдельным регионам.
Общие квоты снизили для разных работ:
до 40 % — выращивание овощей и продажа пиломатериалов;
до 50 % — в строительстве и предприятиях общественного питания.
Иностранные сотрудники не смогут работать в специализированных точках розничной торговли алкоголем и табачными изделиями.
Для некоторых регионов предусмотрены исключения: Москва сможет привлекать мигрантов для работы в магазинах алкоголя и табака, но их доля не должна превышать 15% от общего числа сотрудников.
Нельзя будет брать на работу иностранцев в Приморском крае, Орловской, Тверской, Ульяновской областях и еще ряде территорий.
Что важно для работодателей: численность иностранных граждан в компании нужно привести в соответствие с новыми правилами до конца текущего года. За нарушение предусмотрен штраф для организаций от 800 тысяч до 1 млн руб. или временная остановка бизнеса на период от 14 до 90 дней. Руководителей могут наказать штрафом — от 45 до 50 тысяч руб.
Основание — постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995.
Оплачиваемые больничные для самозанятых
С 1 января 2026 года стартует эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых, который продлится до 31 декабря 2028 года.
Самозанятые-участники эксперимента смогут получать оплачиваемые больничные. Что для этого нужно сделать, сколько это будет стоить и какую можно получить оплату по болезни — подробно рассказали здесь.
Основание — закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ.
Новые штрафы для операторов связи
Нарушение норм предоставления услуг связи, связанное с превышением количества телефонных номеров на одно лицо, повлечет штраф для должностного лица — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для организации — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Такие же штрафы предусмотрены за некорректную проверку достоверности данных о числе выданных или переданных в пользование гражданам номеров.
Введут дополнительные виды нарушений, касающиеся несвоевременного представления сведений, среди которых:
Неисполнение обязательств по передаче данных в ГИС КСИМ. Для должностных лиц предусмотрен штраф в пределах 30–50 тыс. руб., для компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Отсутствие или ненадлежащее предоставление сведений для идентификации устройств пользователей, несоблюдение установленных сроков, форматов и структуры передачи данных в Роскомнадзор. Должностным лицам грозит штраф от 15 до 30 тыс. руб., юридическим лицам — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Новые правила начнут действовать с начала 2026 года.
Основание — проект закона № 913233-8.
Увеличение исполнительского сбора
Размер исполнительского сбора увеличат с текущих 7 до 12% от подлежащей взысканию суммы денег или стоимости имущества. Дополнительно вводят минимальный порог взыскания: для физических лиц и ИП — 2 тыс. руб., для организаций — 20 тыс. руб.
При предъявлении требований неимущественного характера размер сбора составит 10 тыс. руб. для граждан и ИП, и 100 тыс. руб. для юридических лиц.
Сейчас действующие ставки вдвое меньше предложенных изменений.
Закон вступит в силу спустя 10 календарных дней после официального опубликования.
Основание — проект закона № 1044616-8.
Понижение ключевой ставки
Новое значение ключевой ставки 16% действует с 22 декабря. Прежнее значение 16,5% действовало с октября 2025 года.
Очередное заседание в планах на 13 февраля 2026 года.
