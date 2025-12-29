8087 КПП УСН Моб
Топ новостей для бухгалтера за декабрь: спойлер — много новых отчетных форм

Собрали самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока гуляли на корпоративах и наряжали елку.

РСВ для МСП из приоритетных отраслей

ФНС разработала проект новой формы РСВ. Его пока еще не утвердили. Но налоговики рекомендуют бизнесу МСП из приоритетных отраслей, который продолжит в 2026 году платить страховые взносы по пониженному тарифу, с отчетности за I квартал заполнять именно эту форму.

Все остальные могут отчитываться по взносам пока по действующей форме РСВ.

Основание — письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.

Новая форма ЕФС-1 с 30 декабря 2025 года

СФР обновил форму ЕФС-1 и порядок ее заполнения. Скорректированная форма действует с 30 декабря 2025 года.

Основные изменения:

  • Данные о сотрудницах, которые уходят в декрет или отпуск по уходу за ребенком, подавать больше не нужно. Поэтому из подраздела 1.2 раздела 1 убрали тип сведений «Назначение выплат по ОСС».

  • Данные о сотрудниках, которых переводят на удаленку или надомный труд, тоже подавать больше не нужно. Из подраздела 1.1 раздела 1 убрали коды «ДИСТ» и «НДОМ».

  • Появились новые коды — для иностранных граждан, которые застрахованы по международным договорам, код «МДИГ».

  • Расширили перечень типов организаций, коды которых используют для заполнения формы. 

Основание — приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.

Новые формы персонифицированного учета

СФР утвердил новые формы персонифицированного учета, которые нужно применять с 30 декабря 2025 года. Формат и порядок заполнения — тоже новые.

Скорректированы следующие документы:

  • АДВ-1.

  • АДВ-2.

  • АДВ-3.

  • СЗВ-К.

Форма АДВ-6-1 остается прежней.

Основание — приказ СФР от 17.11.2025 № 1461.

Новые формы о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС

Налоговики обновили формы и форматы заявлений о возврате и зачете налогов, сборов и взносов.

  • В заявление о возврате положительного сальдо ЕНС добавили поля, чтобы отражать номера платежных карт и записи в ЕРН.

  • В заявление о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности, тоже добавили номер платежной карты, но убрали вид платежа — штраф.

  • В заявление о зачете положительного сальдо ЕНС в части зачета в счет обязанности другого лица добавили поля для отражения его КПП.

Обновленные формы начинают действовать с 15 января 2026 года.

Основание — приказ ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@.

Новый КПП получателя в платежках в налоговую

Вместо КПП получателя 770801001 теперь в платежках по налоговым платежам нужно указывать  770701001. Это изменение связано со сменой адреса МИ ФНС по управлению долгом.

Остальные реквизиты остались прежними:

  • наименование банка получателя — «ОКЦ N 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула»;

  • БИК банка получателя — «017003983»;

  • номер счета банка получателя — «40102810445370000059»;

  • получатель — «Казначейство России (ФНС России)»;

  • номер казначейского счета — «03100643000000018500»;

  • ИНН получателя — «7727406020».

Основание — Информация ФНС России от 08.12.2025.

Инвестиционный вычет по прибыли при поддержке спортивных школ

Статью 286.1 НК дополнили. С 1 января 2026 года можно применять инвестиционный вычет по прибыли в размере не более 100% расходов на безвозмездную передачу имущества государственным спортивным школам.

Основание — закон от 15.12.2025 № 460-ФЗ.

Установлены квоты на 2026 год по иностранным работникам в разных отраслях

Обновлены квоты по иностранным гражданам в России и по отдельным регионам.

Общие квоты снизили для разных работ:

  • до 40 % — выращивание овощей и продажа пиломатериалов;

  • до 50 % — в строительстве и предприятиях общественного питания.

Иностранные сотрудники не смогут работать в специализированных точках розничной торговли алкоголем и табачными изделиями.

Для некоторых регионов предусмотрены исключения: Москва сможет привлекать мигрантов для работы в магазинах алкоголя и табака, но их доля не должна превышать 15% от общего числа сотрудников.

Нельзя будет брать на работу иностранцев в Приморском крае, Орловской, Тверской, Ульяновской областях и еще ряде территорий.

Что важно для работодателей: численность иностранных граждан в компании нужно привести в соответствие с новыми правилами до конца текущего года. За нарушение предусмотрен штраф для организаций от 800 тысяч до 1 млн руб. или временная остановка бизнеса на период от 14 до 90 дней. Руководителей могут наказать штрафом — от 45 до 50 тысяч руб.

Основание — постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995.

Оплачиваемые больничные для самозанятых

С 1 января 2026 года стартует эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых, который продлится до 31 декабря 2028 года.

Самозанятые-участники эксперимента смогут получать оплачиваемые больничные. Что для этого нужно сделать, сколько это будет стоить и какую можно получить оплату по болезни — подробно рассказали здесь.

Основание — закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ.

Новые штрафы для операторов связи

Нарушение норм предоставления услуг связи, связанное с превышением количества телефонных номеров на одно лицо, повлечет штраф для должностного лица — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для организации — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Такие же штрафы предусмотрены за некорректную проверку достоверности данных о числе выданных или переданных в пользование гражданам номеров.

Введут дополнительные виды нарушений, касающиеся несвоевременного представления сведений, среди которых:

  • Неисполнение обязательств по передаче данных в ГИС КСИМ. Для должностных лиц предусмотрен штраф в пределах 30–50 тыс. руб., для компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

  • Отсутствие или ненадлежащее предоставление сведений для идентификации устройств пользователей, несоблюдение установленных сроков, форматов и структуры передачи данных в Роскомнадзор. Должностным лицам грозит штраф от 15 до 30 тыс. руб., юридическим лицам — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Новые правила начнут действовать с начала 2026 года.

Основание — проект закона № 913233-8.

Увеличение исполнительского сбора

Размер исполнительского сбора увеличат с текущих 7 до 12% от подлежащей взысканию суммы денег или стоимости имущества. Дополнительно вводят минимальный порог взыскания: для физических лиц и ИП — 2 тыс. руб., для организаций — 20 тыс. руб.

При предъявлении требований неимущественного характера размер сбора составит 10 тыс. руб. для граждан и ИП, и 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Сейчас действующие ставки вдвое меньше предложенных изменений.

Закон вступит в силу спустя 10 календарных дней после официального опубликования.

Основание — проект закона № 1044616-8.

Понижение ключевой ставки

Новое значение ключевой ставки 16% действует с 22 декабря. Прежнее значение 16,5% действовало с октября 2025 года. 

Очередное заседание в планах на 13 февраля 2026 года.

