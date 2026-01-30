Патент и УСН в 2026 году: как легально оптимизировать налоговую нагрузку

А еще предлагаем познакомиться с другими самыми важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
С 1 января 2026 года учет и декларирование по внешнеэкономической деятельности кардинально меняются. На вебинаре спикер Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованный аудитор и налоговый адвокат разобрала ключевые изменения — новое соглашение об избежание двойного налогообложения с ОАЭ, технологический сбор, новые коды ТН ВЭД. Узнаете, как законно платить 0% вместо 15% по ОАЭ, во сколько обойдется импорт в 2026 году, что происходит с Честным ЗНАКом, маркировкой и прослеживаемостью и как таможня усиливает контроль.
В 2026 год в области охраны труда, пожарной безопасности и гражданской обороны произойдут серьезные изменения. Вместе с Натальей Герасименко, к.ю.н., руководителем направления обучения по охране труда в «Клерк» и экспертом по охране и экономике труда разобрали все основные аспекты — от плана мероприятий по охране труда и бюджета на 2026 год до проведения СОУТ и проверок ГИТ. На вебинаре эксперт представила структурированный план действий, чтобы вам было проще адаптироваться к нововведениям.
С 1 января 2026 года начинают действовать нововведения, затрагивающие патентную систему и УСН: предприниматели столкнутся с кардинальным изменением расчетов, договорной работы и стратегии налогообложения. На вебинаре спикер Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант и преподаватель рассказала, как работать с ПСН и УСН после резкого снижения лимитов, совмещать режимы без риска потери патента и легально снижать налоговую нагрузку.
Конспект вебинара
Вместе с аттестованным аудитором, к.э.н., экспертом по аудиту, бухучету и МСФО и директором аудиторской компании Анной Тетерлевой разбираем изменения в учетной политике и порядке формирования бухотчетности. Также на вебинаре эксперт ответила на вопросы бухгалтеров.
Мини-курсы
Как подтвердить корректность перевода документа. Из мини-курса узнаете, зачем может потребоваться освидетельствование правильности перевода и кто может заверять перевод документов на русский язык. Также выяснили, какие документы у переводчика запрашивает нотариус или должностное лицо для подтверждения перевода.
Иностранец сменил персональные данные: что делать работодателю. Разобрали, что делать работодателю, если иностранный работник сменил персональные данные. За пару минут узнаете, в какие кадровые документы нужно внести изменения, необходимо ли уведомлять МВД и как отчитаться в СФР при смене персональных данных иностранного работника.
Как отменить совмещение должностей. Совмещение должностей может быть отменено по инициативе работника, при истечении срока из дополнительного соглашения и по инициативе работодателя. Из мини-курса узнаете, как происходит отмена совмещения в различных ситуациях.
Как подать апелляционную жалобу на решение по результатам налоговой проверки. За пару минут расскажем все самое главное об обжаловании решения по результатам налоговой проверки. Узнаете, как подать апелляционную и обычную жалобу на решение налоговой.
Разборы
Как правило, камеральные проверки проходят без участия инспектора, а следующая за ними перепроверка часто оказывается поверхностной. В итоге — необоснованные доначисления, последствия технических сбоев или неверная интерпретация данных. Но обратиться в суд сразу же не получится: нужно обязательно пройти досудебную процедуру обжалования. Пошагово разобрали весь процесс — от получения решения по итогам камералки до возможных итогов рассмотрения досудебной жалобы.
С 1 января 2025 года в силу вступил новый ФСБУ 4/2023, а это значит, что баланс за 2025 год компаниям придется сдавать по новой форме. О том, что именно изменилось и какие строки убрали, а какие — добавили, рассказали в удобной таблице.
Письма Минфина и ФНС — не нормативные акты, поэтому налогоплательщик самостоятельно решает, следовать им или нет. Но иногда ссылка на такие письма может избавить от лишних денежных трат. Разобрали, какие условия должны быть соблюдены для освобождения от штрафа и пеней и достаточно ли разъяснения для «неопределенного круга». Также рассказали, почему в некоторых случаях лучше самому направить запрос.
Есть немало ситуаций, когда бухгалтерия не может удержать НДФЛ. Из разбора узнаете, в какой срок нужно сообщить в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ и по какой форме. Также рассказали, какая ответственность предусмотрена, если не уведомить ФНС.
Консультации
Эксперты сервиса Клерк.Консультации отвечают на самые сложные вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, чтобы вы всегда имели доступ к профессиональной поддержке. А после получения ответа на свой вопрос вы сможете пообщаться с экспертом в формате диалога и уточнить детали.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
