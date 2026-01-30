Патент и УСН в 2026 году: как легально оптимизировать налоговую нагрузку

Записи вебинаров

С 1 января 2026 года учет и декларирование по внешнеэкономической деятельности кардинально меняются. На вебинаре спикер Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованный аудитор и налоговый адвокат разобрала ключевые изменения — новое соглашение об избежание двойного налогообложения с ОАЭ, технологический сбор, новые коды ТН ВЭД. Узнаете, как законно платить 0% вместо 15% по ОАЭ, во сколько обойдется импорт в 2026 году, что происходит с Честным ЗНАКом, маркировкой и прослеживаемостью и как таможня усиливает контроль.

В 2026 год в области охраны труда, пожарной безопасности и гражданской обороны произойдут серьезные изменения. Вместе с Натальей Герасименко, к.ю.н., руководителем направления обучения по охране труда в «Клерк» и экспертом по охране и экономике труда разобрали все основные аспекты — от плана мероприятий по охране труда и бюджета на 2026 год до проведения СОУТ и проверок ГИТ. На вебинаре эксперт представила структурированный план действий, чтобы вам было проще адаптироваться к нововведениям.

С 1 января 2026 года начинают действовать нововведения, затрагивающие патентную систему и УСН: предприниматели столкнутся с кардинальным изменением расчетов, договорной работы и стратегии налогообложения. На вебинаре спикер Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант и преподаватель рассказала, как работать с ПСН и УСН после резкого снижения лимитов, совмещать режимы без риска потери патента и легально снижать налоговую нагрузку.