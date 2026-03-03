Топ новостей за февраль 2026: новые КС для РСВ и декларации по НДС, новая декларация по туристическому налогу и ЕУД

ФНС обновила бланки заявлений на получение патента и об утрате права на ПСН
Со 2 марта 2026 года действует скорректированная форма заявления на получение патента.
В титульном листе документа появилось новое поле: «2 - Выдать патент взамен ранее выданного патента N от ..__. в связи с уменьшением количества используемых в предпринимательской деятельности объектов (физических показателей) с ..__». Оно нужно, чтобы ИП уменьшил количество физических показателей для ранее полученного патента.
Если предприниматель заполняет новое поле, то поле «1 - Выдать патент с ..__ по ..__» нужно оставить пустым.
С 6 марта действует обновленная форма заявления об утрате права на ПСН. Корректировка документа связана со снижением лимита доходов для работы на патенте.
Основание — приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@, от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@.
Налоговики обновили форму единой упрощенной декларации (ЕУД)
С 6 апреля стартует новая форма ЕУД, правила ее заполнения и электронный формат.
Новая форма стала проще — теперь нужно будет заполнять один лист вместо двух, как в прежнем отчете.
Из единой упрощенной декларации исключили поля:
ОКАТО;
ОКВЭД;
номера главы НК РФ;
налогового периода;
номера квартала;
сведений о физлице — не ИП.
В новую форму декларации включили наименования налогов — их теперь не придется указывать вручную. Также появились новые поля:
код по месту нахождения (жительства);
дата последней операции с деньгами на счетах в банках или кассе;
признак подачи декларации;
код налогового периода.
Основание — приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.
ФНС утвердила новую декларацию по туристическому налогу
Новая форма стартует, начиная с отчетности за I квартал 2026 года. Также начнет действовать новый электронный формат и порядок заполнения отчета.
Среди основных изменений в декларации:
В титульный лист включили поле для указания кода места нахождения (учета).
В разделах 1 и 2 исключили поля для указания КБК.
В раздел 2 добавили строки — 050, 065, 005, 145. В них отражают соответственно — код типа средства размещения, признак изменения ставки за налоговый период, номер месяца налогового периода, налог, от которого плательщик освобождается из-за введенных льгот.
Основание — приказ ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@.
Налоговики скорректировали форму заявления на выдачу сообщения об исчисленных имущественных налогах
С 1 января 2027 года начнет действовать новая форма заявления на выдачу ИФНС сообщения о налоге на имущество компании, транспортном и земельном налогах, а также правила его заполнения и электронный формат.
Налоговики внесли следующие изменения в документ:
Добавили новые поля, которые необходимы для запроса сообщения об исчисленных авансах по налогам за I, II или III кварталы. Запрос может быть на несколько кварталов сразу.
Исключили поле для выбора вида налога. ИФНС направит информацию сразу по трем видам налогов.
Основание — приказ ФНС от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@.
ФНС направили контрольные соотношения к рекомендованной форме РСВ
Начиная с отчетности за I квартал 2026 года субъекты МСП из приоритетных отраслей должны заполнять рекомендованную форму РСВ (письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@).
Для этой формы налоговики разработали актуальные КС, которые нужно применять при заполнении отчета.
Основание — письмо ФНС от 24.02.2026 № БС-36-11/1367@.
ФНС подготовили контрольные соотношения к новой декларации по НДС
Начиная с отчетности за I квартал 2026 года, плательщики НДС сдают декларацию по новой форме. ФНС направили актуальные КС.
Основание — письмо ФНС от 20.02.2026 № СД-36-3/1314@.
Стартуют новые штрафы для строительных СРО
С 1 марта 2026 года будут действовать новые штрафы для СРО из строительной сферы:
Если СРО нарушит сроки или периодичность созыва и проведения общего собрания своих членов, должностное лицо накажут на 5–20 тыс. руб., а организацию — на 20–100 тыс. руб.
Если СРО нарушит правила, сроки или периодичность проверки работы участников, должностное лицо получит штраф 5–20 тыс. руб., организация — 20–50 тыс. руб.
Если в члены СРО включат того, кто не отвечает установленным требованиям, должностное лицо накажут на 10–20 тыс. руб., а организацию — на 20–100 тыс. руб. Такой же штраф заплатят, если не исключить этого участника из СРО.
Основание — закон от 20.02.2026 № 24-ФЗ.
ФНС разъяснила: если организации или ИП откажут в применении АУСН, можно продолжить работать на упрощенке
Если налоговая отказала в переходе на АУСН, право на УСН бизнес не теряет.
На момент перехода на автоупрощенку не действует ограничение на совмещение этого режима с другими системами налогообложения. Когда бизнес направляет электронное уведомление о переходе на АУСН, ставится отметка об отказе от действующего режима.
Если проверка прошла успешно и нет ограничений, компания или ИП переходят на АУСН с той даты, которую указали в уведомлении. Текущий режим автоматически перестает действовать.
Но если выяснится, что есть ограничения и перейти на АУСН нельзя, ничего менять не потребуется: бизнес продолжит спокойно пользоваться текущим режимом.
Основание — письмо ФНС от 02.02.2026 № 20-7-04/0009@.
Летом и в сентябре стартуют изменения в персонифицированном учете и страховании от несчастных случаев
С 1 июля 2026 года компенсация удаленным сотрудникам за использование личного оборудования не будет облагаться взносами в размере 35 рублей в день или в сумме документально подтвержденных фактических расходов.
С 1 сентября 2026 года компании и ИП, которые привлекают исполнителей по ГПХ, должны будут подавать сведения о наличии в договоре условия об уплате страховых взносов на травматизм.
Подробный разбор с изменениями можно почитать здесь.
Основание — закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.
Росфинмониторинг установил пороговые суммы контролируемых сделок с недвижимостью
С 10 марта 2026 года стартуют изменения — финансовые операции по сделкам с недвижимостью будут подлежать обязательному контролю, если размер платежа составляет:
для кредитных организаций и филиалов иностранных банков — 75 млн руб.;
для посредников при купле-продаже недвижимого имущества — 5 млн рублей.
Информацию по таким сделкам нужно будет направлять в Росфинмониторинг.
Основание — приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13.
Центробанк снизил ключевую ставку
С 16 февраля 2026 года действует ключевая ставка 15,5%, вместо ранее установленной — 16%.
Следующее заседание запланировано на 20 марта 2026 года. По прогнозам значение ключевой ставки будет постепенно снижаться. Но окончательное решение о снижении будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Основание — информация Банка России от 13.02.2026.
