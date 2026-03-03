Топ новостей за февраль 2026: новые КС для РСВ и декларации по НДС, новая декларация по туристическому налогу и ЕУД

ФНС обновила бланки заявлений на получение патента и об утрате права на ПСН

Со 2 марта 2026 года действует скорректированная форма заявления на получение патента.

В титульном листе документа появилось новое поле: «2 - Выдать патент взамен ранее выданного патента N от ..__. в связи с уменьшением количества используемых в предпринимательской деятельности объектов (физических показателей) с ..__». Оно нужно, чтобы ИП уменьшил количество физических показателей для ранее полученного патента.

Если предприниматель заполняет новое поле, то поле «1 - Выдать патент с ..__ по ..__» нужно оставить пустым.

С 6 марта действует обновленная форма заявления об утрате права на ПСН. Корректировка документа связана со снижением лимита доходов для работы на патенте.

Основание — приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@, от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@.