Топ новостей за февраль 2026: новые КС для РСВ и декларации по НДС, новая декларация по туристическому налогу и ЕУД

Что важное вы могли пропустить, пока сдавали годовой 6-НДФЛ и готовите бухгалтерскую отчетность.

ФНС обновила бланки заявлений на получение патента и об утрате права на ПСН

Со 2 марта 2026 года действует скорректированная форма заявления на получение патента.  

В титульном листе документа появилось новое поле: «2 - Выдать патент взамен ранее выданного патента N от ..__. в связи с уменьшением количества используемых в предпринимательской деятельности объектов (физических показателей) с ..__». Оно нужно, чтобы ИП уменьшил количество физических показателей для ранее полученного патента.

Если предприниматель заполняет новое поле, то поле «1 - Выдать патент с ..__ по ..__» нужно оставить пустым.

С 6 марта действует обновленная форма заявления об утрате права на ПСН. Корректировка документа связана со снижением лимита доходов для работы на патенте.

Основание — приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@, от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@.

Налоговики обновили форму единой упрощенной декларации (ЕУД)

С 6 апреля стартует новая форма ЕУД, правила ее заполнения и электронный формат.

Новая форма стала проще — теперь нужно будет заполнять один лист вместо двух, как в прежнем отчете.

Из единой упрощенной декларации исключили поля:

  • ОКАТО;

  • ОКВЭД;

  • номера главы НК РФ;

  • налогового периода;

  • номера квартала;

  • сведений о физлице — не ИП.

В новую форму декларации включили наименования налогов — их теперь не придется указывать вручную. Также появились новые поля:

  • код по месту нахождения (жительства);

  • дата последней операции с деньгами на счетах в банках или кассе;

  • признак подачи декларации;

  • код налогового периода.

Основание — приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.

ФНС утвердила новую декларацию по туристическому налогу

Новая форма стартует, начиная с отчетности за I квартал 2026 года. Также начнет действовать новый электронный формат и порядок заполнения отчета.

Среди основных изменений в декларации:

  • В титульный лист включили поле для указания кода места нахождения (учета).

  • В разделах 1 и 2 исключили поля для указания КБК.

  • В раздел 2 добавили строки — 050, 065, 005, 145. В них отражают соответственно — код типа средства размещения, признак изменения ставки за налоговый период, номер месяца налогового периода, налог, от которого плательщик освобождается из-за введенных льгот.

Основание — приказ ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@.

Налоговики скорректировали форму заявления на выдачу сообщения об исчисленных имущественных налогах

С 1 января 2027 года начнет действовать новая форма заявления на выдачу ИФНС сообщения о налоге на имущество компании, транспортном и земельном налогах, а также правила его заполнения и электронный формат.

Налоговики внесли следующие изменения в документ:

  • Добавили новые поля, которые необходимы для запроса сообщения об исчисленных авансах по налогам за I, II или III кварталы. Запрос может быть на несколько кварталов сразу.

  • Исключили поле для выбора вида налога. ИФНС направит информацию сразу по трем видам налогов.

Основание — приказ ФНС от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@.

ФНС направили контрольные соотношения к рекомендованной форме РСВ

Начиная с отчетности за I квартал 2026 года субъекты МСП из приоритетных отраслей должны заполнять рекомендованную форму РСВ (письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@).

Для этой формы налоговики разработали актуальные КС, которые нужно применять при заполнении отчета.

Основание — письмо ФНС от 24.02.2026 № БС-36-11/1367@.

ФНС подготовили контрольные соотношения к новой декларации по НДС

Начиная с отчетности за I квартал 2026 года, плательщики НДС сдают декларацию по новой форме. ФНС направили актуальные КС. 

Основание — письмо ФНС от 20.02.2026 № СД-36-3/1314@.

Стартуют новые штрафы для строительных СРО

С 1 марта 2026 года будут действовать новые штрафы для СРО из строительной сферы:

  • Если СРО нарушит сроки или периодичность созыва и проведения общего собрания своих членов, должностное лицо накажут на 5–20 тыс. руб., а организацию — на 20–100 тыс. руб.

  • Если СРО нарушит правила, сроки или периодичность проверки работы участников, должностное лицо получит штраф 5–20 тыс. руб., организация — 20–50 тыс. руб.

  • Если в члены СРО включат того, кто не отвечает установленным требованиям, должностное лицо накажут на 10–20 тыс. руб., а организацию — на 20–100 тыс. руб. Такой же штраф заплатят, если не исключить этого участника из СРО.

Основание — закон от 20.02.2026 № 24-ФЗ.

ФНС разъяснила: если организации или ИП откажут в применении АУСН, можно продолжить работать на упрощенке

Если налоговая отказала в переходе на АУСН, право на УСН бизнес не теряет.

На момент перехода на автоупрощенку не действует ограничение на совмещение этого режима с другими системами налогообложения. Когда бизнес направляет электронное уведомление о переходе на АУСН, ставится отметка об отказе от действующего режима.

Если проверка прошла успешно и нет ограничений, компания или ИП переходят на АУСН с той даты, которую указали в уведомлении. Текущий режим автоматически перестает действовать.

Но если выяснится, что есть ограничения и перейти на АУСН нельзя, ничего менять не потребуется: бизнес продолжит спокойно пользоваться текущим режимом.

Основание — письмо ФНС от 02.02.2026 № 20-7-04/0009@.

Летом и в сентябре стартуют изменения в персонифицированном учете и страховании от несчастных случаев

С 1 июля 2026 года компенсация удаленным сотрудникам за использование личного оборудования не будет облагаться взносами в размере 35 рублей в день или в сумме документально подтвержденных фактических расходов.

С 1 сентября 2026 года компании и ИП, которые привлекают исполнителей по ГПХ, должны будут подавать сведения о наличии в договоре условия об уплате страховых взносов на травматизм.

Подробный разбор с изменениями можно почитать здесь.

Основание — закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.

Росфинмониторинг установил пороговые суммы контролируемых сделок с недвижимостью

С 10 марта 2026 года стартуют изменения — финансовые операции по сделкам с недвижимостью будут подлежать обязательному контролю, если размер платежа составляет:

  • для кредитных организаций и филиалов иностранных банков — 75 млн руб.;

  • для посредников при купле-продаже недвижимого имущества — 5 млн рублей.

Информацию по таким сделкам нужно будет направлять в Росфинмониторинг.

Основание — приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13.

Центробанк снизил ключевую ставку

С 16 февраля 2026 года действует ключевая ставка 15,5%, вместо ранее установленной — 16%.

Следующее заседание запланировано на 20 марта 2026 года. По прогнозам значение ключевой ставки будет постепенно снижаться. Но окончательное решение о снижении будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Основание — информация Банка России от 13.02.2026.

