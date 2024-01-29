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Кейс компании «Моё дело»: за 3 года мы побили рекорд посещаемости на «Клерке». Как сделать блог для бухгалтеров популярным

В 2020 году компания «Моё дело» запустила блог на «Клерк.ру». Сегодня он насчитывает 36 тысяч подписчиков и набирает более 2 млн просмотров в год. Как стать любимчиком аудитории —разбираемся на примере реального кейса.
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Кейс компании «Моё дело»: за 3 года мы побили рекорд посещаемости на «Клерке». Как сделать блог для бухгалтеров популярным

«Моё дело» — производитель облачных сервисов для ведения бухгалтерии. Основная аудитория компании — предприниматели. Но с 2015 года в линейке появилось сразу несколько продуктов, разработанных для клиентов-бухгалтеров: справочно-правовая система «Моё дело Бюро» и интернет-бухгалтерия для аутсорсеров «Моё дело Профбухгалтер». 

Потребность в повышении узнаваемости в бухгалтерской среде росла, и чтобы завоевать новую аудиторию компания решила запустить корпоративный блог

Почему в качестве площадки выбрали «Клерк»?

Серьезно блогом занялись в 2020 году. В качестве автора и редактора пригласили эксперта в сфере бухгалтерии Алексея Иванова. К тому времени у него уже был свой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского», на который были подписаны более 20 тысяч человек (сегодня более 40 тысяч). 

Чтобы выбрать площадку для корпоративного блога, Алексей провел опрос в своем канале — какой бухгалтерский портал его аудитория посещает чаще всего. Самым популярным ответом стал — «Клерк.ру». На нем и решили остановиться. Было логично выстраивать бренд на самом известном медиа для бухгалтеров. 

Когда получили первые результаты?

Сотрудничать «Клерк» и «Моё дело» начали в августе 2020 года. Изначально договорились выпускать по 10 статей в месяц, и если через 3 месяца материалы не наберут 100 тысяч просмотров — закрывать проект.

Но результаты превзошли ожидания. Охваты оказались вдвое выше запланированных: 210 тысяч просмотров блога, в среднем 5600 прочтения на статью. Спустя 3 месяца совместной работы «Моё дело» вышло на первое место в рейтинге компаний «Клерка» по количеству просмотров за неделю и за месяц. 

На сегодняшний день на блог подписано 36 тысяч человек, количество просмотров за время ведения составило 5 млн — это самый высокий показатель среди блогов компаний за всю историю «Клерка». 

Какую пользу компании приносит блог на «Клерке»?  

В рамках сотрудничества компания «Моё дело» получила доступ к бухгалтерской аудитории и возможность с ней взаимодействовать — демонстрировать экспертность, формировать имидж, повышать узнаваемость бренда и продуктов. В чем за 3 года она достигла больших успехов. 

С каждого материала компания «Моё дело» получает новый поток контактов. Размещенная в статье лид-форма предлагает аудитории получить бесплатный контент взамен на контакты. Например, в качестве такого подарка «Моё дело» предлагало мини-книги с подробными инструкциями для бухгалтеров —  «Новые ФСБУ: инструкция по применению».

Вот как выглядят лид-формы для сбора контактов в статьях сейчас:

Этот механизм помогает компании знакомиться с потенциальными клиентами, а читателям получать полезные инструменты. 

Кроме самого блога, «Клерк» задействовал и другие инструменты: e-mail рассылки, поп-апы, баннеры, Алексей Иванов не раз давал интервью, рассказывая о блоге.

Вот подкаст с издателем «Клерка» на Яндекс.Музыке:

Алексей активно отвечал на комментарии к статьям, общался с читателями. Компания также держит обратную связь с пользователями через рейтинг на «Клерке». Все это позволило сделать блог самым популярным на сайте и оставаться в топе.

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