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Клерк Бизнес
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Как сделать пользователей «Клерка» вашими покупателями за 2 месяца: продвижение компании с нуля. Акция только до конца мая!

«Клерк» — это профессиональное комьюнити бухгалтеров, финансистов и предпринимателей, которому уже 22 года! У нас большой опыт по продвижению компаний сегментов b2b и b2c, мы поможем рассказать о вашем бизнесе, услугах, сервисах и мероприятиях при помощи одного из самых эффективных инструментов — блога компании.
Как сделать пользователей «Клерка» вашими покупателями за 2 месяца: продвижение компании с нуля. Акция только до конца мая!

Что такое блог компании на «Клерке»?

Подробнее о том, как выглядит блог компании на сайте и как вести его максимально эффективно мы рассказали здесь.

Кратко: блог компании позволяет дать вашим потенциальным клиентам полезную информацию, рассказать о компании, разместить анонсы мероприятий, собрать заявки с контактами с помощью форм лидогенерации.

Хотите узнать больше? Позвоните нам 8 (800) 300-92-97, пишите в любое время в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru

Блог не существует в вакууме — редакция «Клерка» берет на себя его продвижение и привлечение подписчиков, статьи выходят на главной странице сайта, отправляются в рассылки и соцсети.

Как правило, блог — это долгосрочная история, активно приносить отдачу он будет в перспективе, но сейчас мы предлагаем вам собрать гарантированную аудиторию и получить заявки всего за 2 месяца!

Блог компании: 24 000+ подписчиков за 2 месяца

Что вы получите, если воспользуетесь акцией и подключите блог компании на «Клерке» до 30 мая:

1. Блог компании и попадание в рейтинг

Мы создадим для вас блог компании с ее логотипом и краткой информацией. На одной странице будут собраны отзывы, новости и блоговые посты компании. Все это отражается в рейтинге.

Блог вы сможете наполнить сами. Подогревайте подписчиков рассказами о компании и своих классных продуктах (10 статей за 2 месяца). Вы также можете опубликовать полезные статьи с практическими советами, такие материалы позволяют раскрыть вашу экспертность, увеличить количество просмотров и получить свои первые заявки.

2. Более 3000 подписчиков еженедельно (24.000+ за 2 месяца)

Мы гарантируем, что на ваш блог еженедельно будут подписываться 3000+ пользователей «Клерка». Это не просто случайные люди, а те, кому действительно нужны ваши услуги — бухгалтеры, главные бухгалтеры, финансисты, кадровики, управленцы

3. Подогрев аудитории email-рассылкой

За 2 месяца ваши подписчики, которые уже заинтересованы компанией и ее услугами, получат 4 прогревающих письма. Мы сами составим тексты и создадим дизайн рассылки (можно забрендировать письма, например, использовать ваши корпоративные цвета).

4. Заявки с блога через лид-формы

Вы сможете собирать контакты пользователей — ваших потенциальных клиентов, прямо из блога. Для этого всего лишь нужно добавить к статье форму лидогенерации.

Заявки будут поступать напрямую в вашу CRM-систему. Мы поможем вам составить привлекательный текст для формы, с учетом интереса аудитории.

Подсказка! Один из самых эффективных вариантов получить контакты — предложить лид-магнит (чек-лист, памятку, образец документа и т.п.).

Только до 30 мая вы можете подключить блог компании на 2 месяца, получить 24000+ подписчиков, e-mail рассылки и, главное — ЛИДЫ на ваш продукт всего за 145 000 руб. Торопитесь, пока акцией не воспользовались ваши конкуренты, успейте занять нишу и получить более высокое место в рейтинге!

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