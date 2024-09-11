Зачем бизнесу нужны лид-магниты

Лид-магнит — не волшебная таблетка, которая привлечет к вам поток целевых клиентов. Он будет эффективен только в случае, если имеет реальную ценность и высокое качество . В обмен на свои контакты человек не должен получить чувство разочарования: если вы обманете его ожидания, то точно потеряете потенциального клиента и испортите свою репутацию.

1. Формируем портрет целевой аудитории. Вы должны четко понимать, на кого ориентирован ваш продукт. Это поможет разработать лид-магнит, который точно заинтересует целевую аудиторию.

Вы пишете в свой блог статью о профессии бухгалтера и предлагаете освоить ее с нуля на ваших курсах. Но в качестве подарка у вас памятка «Подводные камни при работе с планом финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году». Вряд ли такой лид-магнит привлечет человека, который раньше вообще не имел отношения к этой сфере. Если ваш потенциальный клиент только планирует освоить новую профессию, его скорее заинтересует чек-лист «7 личных качеств успешного бухгалтера: как понять, что эта профессия для вас» или профориентационный тест.

2. Формулируем проблему. Лид-магнит должен в чем-то помогать. Продукт, который не несет никакой ценности, точно не нужен аудитории. Поэтому прежде чем приступать непосредственно к созданию контента, обязательно продумайте, чем он будет полезен вашим потенциальным клиентам.

3. Выбираем вид лид-магнита. Лид-магниты могут быть ориентированы на различные категории контактов — холодные, теплые, горячие. В зависимости от этого определитесь, кому вы хотите предложить свой продукт: аудитории, которая еще не осознала свою потребность (холодная), которая понимает, что проблема есть, но не знает как ее решить (теплая) или тем, кто готов купить продукт и сейчас занимается выбором подходящего предложения (горячая).

4. Создаем контент и даем название. Лид-магнит должен содержать уникальную информацию. Если вы включаете в него то, что есть в открытом доступе, никто не захочет обменивать свои контакты на неуникальный контент. Обязательно убедитесь, что информация актуальна и достоверна, без фактических и грамматических ошибок. Придумайте цепляющее название, которое будет отражать содержание.

5. Оформляем лид-магнит. От лид-магнитов пользователи ждут не только полезную информацию, но и качественное оформление. Читателю должно быть легко воспринимать его содержание: текст без форматирования точно разочарует. Стремитесь к тому, чтобы дизайн лид-магнита в целом вызывал у аудитории положительные эмоции.