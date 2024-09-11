Зачем бизнесу нужны лид-магниты

Что такое лид-магнит
Лид-магнит — это полезный продукт, который клиенту достается условно бесплатно. Почему условно? За пользу он «платит» своими контактами — номером телефона, адресом электронной почты или другими данными.
Конечно, контакты сами по себе — ценная информация, получить которую бывает сложно. Но только их сбором задачи лид-магнита не ограничиваются. Ценность этого инструмента и заключается в том, что он выполняет сразу несколько функций:
Формирует интерес к продукту. Полезный гайд или чек-лист (один из самых популярных форматов!) — проверенный способ заинтересовать потенциального клиента своим продуктом. Если даже небольшой и бесплатный материал приносит пользу, то будущий клиент понимает: затраты на покупку продукта точно себя оправдают.
Например, вы продаете курс «Как начать свое дело бухгалтеру». В качестве лид-магнита предложите клиенту чек-лист «Успешный старт: что нужно сделать перед запуском собственного бизнеса».
Обеспечивает преимущество по сравнению с конкурентами. Не все компании готовы делиться ценной информацией бесплатно. Например, за консультацию по абсолютно любому юридическому вопросу предприниматель привык платить, а вы отправляете ему бесплатную памятку «О чем спросить арендодателя перед арендой офиса». Когда потенциальный клиент видит вашу заинтересованность в том, чтобы ему помочь, это всегда вызывает доверие.
Показывает уровень экспертности. В качестве лид-магнита чаще всего используют те продукты, которые помогают клиенту в решении какой-то проблемы или несут реальную пользу. Если вы оправдали ожидания, у клиента не остается сомнений в ценности продукта.
Мы в «Клерке» активно используем лид-магниты для привлечения целевой аудитории: это действительно работает. Востребованный формат — предложить лид-магнит в форме лидогенерации, добавленной к публикации в блоге компании. Клиенту, который уже заинтересовался вашей статьей, будет проще оставить свои контакты в обмен на дополнительный полезный контент — гайд, чек-лист, пошаговую инструкцию.
Пример формы лидогенерации в блоге на «Клерке»:
Реакция на лид-магнит превращает просто посетителя в заинтересованного потенциального клиента. Нецелевые клиенты, напротив, отсеиваются: человек не будет оставлять свой номер телефона и адрес почты, чтобы получить совершенно ненужный ему продукт (пусть даже и бесплатно).
Как создать хороший лид-магнит
Лид-магнит — не волшебная таблетка, которая привлечет к вам поток целевых клиентов. Он будет эффективен только в случае, если имеет реальную ценность и высокое качество. В обмен на свои контакты человек не должен получить чувство разочарования: если вы обманете его ожидания, то точно потеряете потенциального клиента и испортите свою репутацию.
Составляем лид-магнит
1. Формируем портрет целевой аудитории. Вы должны четко понимать, на кого ориентирован ваш продукт. Это поможет разработать лид-магнит, который точно заинтересует целевую аудиторию.
Вы пишете в свой блог статью о профессии бухгалтера и предлагаете освоить ее с нуля на ваших курсах. Но в качестве подарка у вас памятка «Подводные камни при работе с планом финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году». Вряд ли такой лид-магнит привлечет человека, который раньше вообще не имел отношения к этой сфере. Если ваш потенциальный клиент только планирует освоить новую профессию, его скорее заинтересует чек-лист «7 личных качеств успешного бухгалтера: как понять, что эта профессия для вас» или профориентационный тест.
2. Формулируем проблему. Лид-магнит должен в чем-то помогать. Продукт, который не несет никакой ценности, точно не нужен аудитории. Поэтому прежде чем приступать непосредственно к созданию контента, обязательно продумайте, чем он будет полезен вашим потенциальным клиентам.
3. Выбираем вид лид-магнита. Лид-магниты могут быть ориентированы на различные категории контактов — холодные, теплые, горячие. В зависимости от этого определитесь, кому вы хотите предложить свой продукт: аудитории, которая еще не осознала свою потребность (холодная), которая понимает, что проблема есть, но не знает как ее решить (теплая) или тем, кто готов купить продукт и сейчас занимается выбором подходящего предложения (горячая).
4. Создаем контент и даем название. Лид-магнит должен содержать уникальную информацию. Если вы включаете в него то, что есть в открытом доступе, никто не захочет обменивать свои контакты на неуникальный контент. Обязательно убедитесь, что информация актуальна и достоверна, без фактических и грамматических ошибок. Придумайте цепляющее название, которое будет отражать содержание.
5. Оформляем лид-магнит. От лид-магнитов пользователи ждут не только полезную информацию, но и качественное оформление. Читателю должно быть легко воспринимать его содержание: текст без форматирования точно разочарует. Стремитесь к тому, чтобы дизайн лид-магнита в целом вызывал у аудитории положительные эмоции.
В создании лид-магнита важно все — от разработки его структуры до визуального оформления. Мы в «Клерке» знаем, как сделать эффективный лид-магнит для любой аудитории и готовы вам в этом помочь. Возьмем на себя все этапы: сформируем портрет вашей ЦА и определим ее проблемы и потребности, подберем подходящий формат лид-магнита, наполним его содержанием и придумаем привлекающий внимание заголовок. И, конечно, поработаем над дизайном: клиенту должно быть удобно и красиво.
5 секретов хорошего лид-магнита
Хороший лид-магнит продвигает ваш бизнес и несет пользу аудитории. Чаще всего это именно старт ваших отношений с клиентом, и от качества лид-магнита зависит, будут ли они долгосрочными или закончатся, так и не начавшись.
Пишите доступным языком
В желании продемонстрировать свою экспертность легко перейти грань, за которой полезный материал превратится в скучное пособие. Конечно, знакомство с лид-магнитом не должно вызывать сомнений в уровне вашего профессионализма, но не забывайте, что он пишется на языке целевой аудитории — это основополагающее требование.
Не запрашивайте у клиента слишком много информации
Желательно, чтобы для получения лид-магнита нужно было совершить только одно действие и сообщить какой-то один или пару контактов. Сложные формы отпугивают клиентов, а желание узнать о человеке практически все — и номер телефона, и адрес электронной почты, и ник в социальных сетях вызывает недоверие. Лид-магнит, несмотря на то, что вы отправите его в обмен на контакты, все же должен восприниматься как подарок.
Рекомендации из лид-магнита можно легко использовать
Предположим, в лид-магните вы даете клиентам рекомендации, как рассчитать юнит-экономику и предлагаете воспользоваться калькулятором. Но для расчета этот калькулятор нужно сначала скачать. Такой подход — не лучший вариант: читатель ждет от вас простых рекомендаций. Не нужно вынуждать его совершать какие-то дополнительные действия. Решение проблемы — в самом лид-магните.
Лид-магнит не должен быть слишком объемным
Времена, когда в обмен на контакты клиент получал полноценную книгу или ссылку на серию видеоуроков, остались в прошлом. Вокруг каждого пользователя и так слишком много информации, поэтому от лид-магнита он ждет краткости. Вряд ли ваши потенциальные клиенты захотят тратить несколько часов своей жизни на изучение продукта, с которым они пока еще недостаточно знакомы.
Добавьте в лид-магнит призыв к действию
Лид-магнит — это приглашение к дальнейшему сотрудничеству, в котором заинтересованы обе стороны. Несмотря на то, что вы получили контакт клиента и планируете использовать его для взаимодействия в будущем, игнорировать возможности лид-магнита все же не стоит. Предложите совершить какое-то простое действие, например, записаться на консультацию сразу же: у клиента появится ощущение непрерывности коммуникации.
И напомним еще раз: чтобы лид-магнит принес результат — а это не только получение контактов, но и в итоге продажа продукта — его важно размещать на площадках, где точно есть ваша аудитория (причем та аудитория, которая готова покупать!). Например, у нас на сайте «Клерка» — 31 млн пользователей, и это не просто случайные люди, а профессиональное сообщество — предприниматели, бухгалтеры, юристы и кадровики.
При запуске блога своей компании вы можете добавлять лид-формы прямо в статьи: заявки мы будем отправлять на вашу электронную почту. Также есть возможность интеграции с CRM-системой. Остались вопросы? Напишите нам в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru. А если вам удобнее позвонить, то сделать это можно по номеру 8 (800) 300-92-97.
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