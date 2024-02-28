Как избежать получения нежелательного спама. Судебная практика и рекомендации

Спам рассылки и нежелательные телефонные звонки поступают ко всем нам. Давайте обсудим, как с ними бороться. Из поста вы также узнаете, какая ответственность предусмотрена за незаконное распространение рекламы.

Приветствую вас дорогие читатели, на связи Ольга Ульянова аудитор.

Почему написана эта статья

Недавно на мою электронную почту поступило странное сообщение, в котором помимо прочего была на фото дама, бальзаковского возраста, с неестественной улыбкой в тандеме со злыми узкими глазками с нависшими веками. Вокруг нее на фотографии были изображены нелепые сердечки в честь дня Святого Валентина. В письме она рекламирует покупку своих онлайн курсов, оформление подписки и т.д.

Первое, что хотелось написать в ответ: «Мадам, у нас с вами точно не по любви!».

Я не интересовалась продуктами этой спам-дамы и не давала согласия на получение от нее рассылки. А уж тем более звонков на личный номер телефона. Однако, ее менеджеры все равно связались со мной, что свидетельствует о том, что кто-то слил ей мои контактные данные.

Причем ресурсы, на которых я зарегистрирована с личной почтой и с личным номером телефона можно посчитать на пальцах одной руки, что сильно огорчает…

Особое раздражение вызвало то, что я помню эту даму, благодаря ее контенту, который мне не понравился на одной профессиональной платформе. По моему мнению, во всем, что она делает, красной нитью проходит фальшь. Могу назвать много причин, почему она мне не нравится, но статья не об этом.

За два дня я получила на свою личную почту 5 писем с спам-рассылкой и два телефонных звонка. Удалось прекратить навязываемую линию общения только после блокировки номеров звонящих и адресов почтовых ящиков.

Работают ли «холодные» рассылки и звонки

Я сама продаю консалтинговые услуги, но не использую агрессивные методы продвижения. Поэтому такое поведение коллег мне не понятно и неприятно.

Без преувеличения могу сказать, что ни единого раза (!) в жизни не покупала ничего после «холодного» звонка. Поэтому всегда удивлялась зачем люди это делают?

Если мне что-то интересно или необходимо, то я сама найду и куплю. И никакие уговоры менеджера на мое решение сделать покупку или от нее отказаться никогда не повлияют.

Мне кажется, на людей, которые трепетно относятся к своему личному пространству и личным границам, такие манипуляции оказывают обратный эффект.

А вы покупали что-либо после «холодного» звонка? Раздражают ли вас такие звонки и письма? Напишите в комментариях.

Как защититься от неуместных еmail рассылок и навязчивых телефонных звонков

Поделюсь с вами как я защищаю теперь свое время и нервы. Советы, которые могут вам помочь:

1. Не оставляйте на сайтах свой личный номер телефона и актуальный почтовый ящик

Даже если вы интересуетесь каким-то продуктом, но не уверены, что хотите его купить, указывайте номер телефона, на который никто не дозвонится и резервную почту, на которую будет приходить спам и которую вы не читаете.

Для этих целей можно купить отдельную сим-карту с самым дешевым тарифом. Либо сейчас можно воспользоваться услугой «Бесплатные виртуальные номера для приема СМС». Не буду рекламировать какой-то определенный сервис. Поищите через поисковую строку вашего браузера, предложений много, платить ничего не придется.

Что касается почты, у мail.ru есть такая услуга как «Анонимайзер».

Зайдите в «Настройки» вашего почтового ящика.-> Перейдите в раздел «Анонимайзер». -> Добавьте анонимный адрес, кликнув на соответствующую кнопку.

Благодаря «Анонимайзеру» можно создать дополнительные почтовые ящики c собственным адресом почты, которые будут отражаться в вашей основной почте, как отдельные папки, письма в которых можно смело не читать.

2. Установите фильтры «черного списка» вашей почты

В почте можно указать список пользователей, которым будет закрыт доступ к вашей почте.

Чтобы перейти к редактированию в мail.ru нажмите на стрелочку, расположенную в правом верхнем углу рядом с вашим e-mail, и выберите пункт «Настройки», затем перейдите на вкладку «Черный список».

Удобно, что в черный список можно отнести не только конкретный адрес. Но и сделать фильтр на спам по ключевым словам.

Я, например поставила фильтры на письма с ключевыми фразами: «оформите подписку», «получите до конца дня доступ» и т.д. Фильтр будет находить в письме такие фразы, и автоматически переносить рассылку в спам или в корзину, все это настраиваемые параметры.

Можно поставить фильтр с указанием фамилии и имени нежелательного эксперта. Например: «Светлана Черняева».

В результате письмо, в котором содержится фраза «Светлана Черняева» будет попадать автоматически в корзину или папку «Спам».

В таком случае навязчивому отправителю неуместной рассылки не поможет смена почтовых ящиков, с которых делается рассылка, а вы не будете раздражаться, видя в своей почте мусор.

2. Проверьте разрешения на Госуслугах

Банки, МФО и другие организации запрашивают наше разрешение на обработку персональных данных. Такие запросы происходят с нашего разрешения, которое чаще происходит посредством ответа на смс или нажатия галочки, при пользовании каким-то интернет сервисом.

Проверьте через Госуслуги перечень организаций, имеющих доступ к вашим данным

Зайдите в личный кабинет -> Нажмите на профиль ->Кликните на «Согласия и доверенности».

Далее вам нужно открыть «Согласия». После чего вы увидите, кому предоставили доступ к своим персональным данным. Все нежелательные согласия там можно отозвать.

Аналогично откройте Разрешения» и удалите организации, которые считаете сомнительными.

Почему распространитель рекламы обязан получать согласие

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» обязывает получить от гражданина согласие на отправку рассылок. При этом способ распространения рекламной рассылки значения не имеет. Не важно будет вам приходить смс, письма на электронную почту или сообщения в какой-то из мессенджеров.

Причем согласие не должно быть абстрактным, а относится к конкретному рекламодателю либо распространителю рекламы (п. 15 постановления Пленума ВАС от 08.10.2012 № 58).

Ответственность для персонажей «их в дверь они в окно»

Если вам не нравится поступающий навязчивый спам, и вы хотите наказать нарушителя, то можно пожаловаться в ФАС: лично, по почте, через МФЦ, в электронной форме, например, через сайт.

На портале ФАС в разделе «Подать жалобу на спам-рекламу». Выбирайте вашего оператора, заполняйте данные и отправляйте заявку. Блокировка спам-номеров произойдёт в течение 72 часов.

Важный нюанс, при установке приложения «РосСпам», можно автоматически отправлять заявления в антимонопольный орган.

За рассылку рекламы без вашего согласия, ФАС может заслуженно покарать горе-спамера, выкатив ему штраф по ст 14.3 КоАП:

от 2000 до 2500 руб. на физлица;

от 4000 до 20 000 руб. на должностное лицо или ИП;

от 100 000 до 500 000 руб. на организацию.

При наличии доказательств оспорить спамеру штраф антимонопольного органа в суде будет достаточно проблематично

Приятная судебная практика

Клиент воспользовался чужим телефоном, давая согласие на получение рассылки. А вот абонент, на которого был оформлен номер, такого согласия не давал.

В результате банк-спамер получил штраф — 100 000 руб. (решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.03.2018 по делу № А43-13555/2017.

А в этом деле (решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.03.2018 по делу № А43-13555/2017) менеджеры компании без согласия абонента всячески навязывали совершение бесполезной покупки. Но подтвердить, что человек, давал согласие на спам-атаку не сумели. Кроме того он просил оставить его в покое и исключить из базы, но это не помогало. Так что выкаченный ФАС штраф очень справедлив.

Последняя ситуация один в один как с навязчивой рекламой, которую я получила. Подумываю, может и мне пожаловаться на даму-спамщицу. Назовем ее «Светлана Черняева»?

Все эти вещи воруют наше время и внимание. В тему рекомендую короткометражку «Минуточку // Как люди крадут время»

Еще один случай, когда удалось наказать за спам рассылку (решение Арбитражного суда Иркутской области от 25.05.2018 по делу № А19-3444/2018).

Фитнес-сеть доставала своими смсками с предложениями приобретения клубной карты с выгодными условиями. Такая шалость ей стоила выплатой штрафа — 101 000 руб. Такое тоже в моей практики встречалось и спам от фитнеса центра невероятно раздражал. Все эти вещи воруют наше время и внимание.

Даже компания «МТС» была привлечена к ответственности в виде штрафа – 150 000 руб. (решение Арбитражного суда Саратовской области от 29.05.2018 по делу № А57-6227/2018) за нежелательные рассылки пользователю сети. Оформление номера телефона не давало по умолчанию права сотовому оператору на спам рассылки и навязывание дополнительных платных услуг.

Расскажете в комментариях, как вы боретесь со спамом? Что именно вас особенно раздражает, а какой формат рекламной рассылки вы считаете допустимым? Побуждает ли к покупке вас навязчивые письма и звонки?

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