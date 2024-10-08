Кому может быть необходима реклама в СМИ
Реклама в СМИ — это простой способ рассказать о своем проекте, товарах или услугах большой аудитории.
Некоторые компании до сих пор делают ставку только на сарафанное радио. Это, конечно, старый и проверенный метод, но не всегда нужно на него надеяться.
Например, интернет-магазину, который доставляет свои товары по всей России, сарафанное радио не очень поможет, потому что географический разброс покупателей очень широк. Как они будут рассказывать друг другу о понравившейся компании?
Кому нужна реклама в СМИ:
Малому бизнесу. Продвижение в СМИ необходимо не только онлайн-бизнесу, но и «классическим» магазинам.
Самозанятым. Это специалисты, которые оказывают услуги, в том числе дистанционно (дизайнеры, маркетологи, бухгалтеры, репетиторы).
Компаниям. В эту группу входит крупный бизнес и бренды. Они активно используют все варианты рекламы, чтобы как можно больше заинтересовать своими продуктами большую аудиторию.
Для чего нужна реклама в СМИ:
Рассказать о себе, своих услугах, новых продуктах бизнеса.
Повысить доверие и привлечь внимание к проекту потенциальных покупателей или клиентов.
Воплотить в жизнь долгосрочный план развития.
Реализовать стратегии взаимодействия с потребителями.
Привлечь партнеров и инвесторов.
Сформировать имидж и деловую репутацию бизнеса.
Заниматься продвижением в СМИ лучше всего специалисту по пиару, а можно доверить это специализированной компании.
Плюсы и минусы продвижения в СМИ
Реклама прочно вошла в нашу повседневность. Она везде — в интернете, соцсетях, на ТВ. Трудно представить свою жизнь без веселых джинглов, красочной визуализации, завлекающих постов и слоганов.
Профессиональные рекламщики достигли такого уровня мастерства, что, порой, создают не рекламу, а настоящее произведение искусства. Если потенциальному потребителю реклама понравилась, то он начинает доверять компании и не сомневается в качестве продукта.
Плюсы рекламы в СМИ:
Широкий охват аудитории. Продвижение в СМИ — это выход на большое количество людей, которые могут быть заинтересованы в вашем продукте или услуге.
Возможность таргетирования. Некоторые виды рекламы в СМИ позволяют настроить таргетинг по сегментам аудитории (возрасту, интересам, региону). Например, вы можете разместить рекламу в интернет-издании, которое читают люди с определенными интересами и определенных профессий.
Создание имиджа бренда. С помощью рекламы компании создают себе положительный имидж и делают известным имя бренда. Люди, которые видят вашу рекламу, могут ассоциировать ваш бренд с определенными ценностями или характеристиками.
Гибкость. Для вашей рекламы вы сами выбираете:
формат — видео, текст или изображение;
время — утренние часы или вечернее время;
место — телевидение, радио, газеты или журналы.
Минусы рекламы в СМИ:
Высокая стоимость. Иногда за хорошую рекламу приходится выложить немалые деньги. Особенно это касается телевидения и радио, где стоимость рекламного времени ценится очень высоко.
Ограниченное воздействие. Реклама не всегда может обеспечить прямое воздействие на потенциальных покупателей. При неправильном подходе некоторые люди могут просто пропустить вашу рекламу или не обратить на нее внимания.
Сложность измерения эффективности. Трудно точно измерить, насколько эффективна ваша реклама. Вы можете получить некоторые данные о количестве просмотров, но непонятно, что повлияло на поведенческие факторы людей.
Маркетологи уже давно поняли, что на покупку влияют эмоции человека. А реклама порождает эти эмоции и помогает сделать выбор в пользу продукта.
Способы продвижения в СМИ
Рекламировать компанию в СМИ можно разными способами. К средствам массовой информации относятся:
сайты СМИ — онлайн-порталы, интернет-издания, онлайн-журналы;
телевидение и радио — встроенная реклама в сетку вещания;
социальные сети и мессенджеры — общение с аудиторией в тематических каналах и группах.
При выборе способа продвижения следует ориентироваться на специфику канала продвижения, целевой сегмент, органичность вашего контента в данном СМИ.
Сайты СМИ
Размещение рекламы на сайтах СМИ — это один из наиболее доступных и эффективных способов продвижения. Сайты СМИ имеют большую посещаемость — это позволяет быстро и широко распространить информацию о вашем бизнесе. Вы можете разместить на ресурсе баннерную рекламу, статьи или видеоматериалы.
Если выбрать сайт неправильно, то контент увидит «холодная» аудитория. В лучшем случае ваша публикация вызовет у людей непонимание — что вы делаете на этом сайте, который предназначен совсем для других целей.
Лучше всего выбирать специализированные сайты или онлайн-порталы, которые читает ваша целевая аудитория. Лучше, если на сайте онлайн-СМИ есть возможность вести свой блог. Популярность контент-маркетинга растет, и многие компании понимают важность качественного контента и его регулярной публикации. Но раскручивать блог на своем сайте — сложнее и дороже. СМИ уже имеет большую профильную аудиторию, поэтому здесь можно быстрее продвинуть свои услуги.
Запустить рекламу можно на «Клерке» — это популярное медиа для бизнесменов, бухгалтеров, юристов и финансистов. Здесь вы можете публиковать экспертные материалы и рассказывать о своих продуктах и достижениях. Ежемесячно на сайт «Клерка» заходит более 7 млн пользователей. А чтобы о вас узнало еще больше людей, мы задействуем разные инструменты продвижения контента — SEO-оптимизация текстов, рассылки по email, формы лидогенерации.
Преимущества блога на сайте онлайн-СМИ:
Повышение узнаваемости. Публикация материала на популярных платформах может увеличить аудиторию, которая узнает о вашей компании. В итоге вы привлечете новых клиентов и повысите узнаваемость бренда.
Укрепление экспертного статуса. Блог на авторитетной платформе позволяет продемонстрировать экспертные знания и компетенции вашей компании. Благодаря этому усиливается доверие со стороны потенциальных клиентов. Блог на «Клерке» — это персональное медиа в крупнейшем комьюнити бухгалтеров и предпринимателей. В блоге компании можно публиковать собственные статьи или обратиться к специалистам «Клерка» за созданием экспертного контента. Они отлично понимают нашу аудиторию и знают, какой материал вызывает максимальный отклик и привлекает заявки.
SEO-преимущества. В онлайн-СМИ обычно работают опытные SEO-специалисты, которые могут оптимизировать публикации вашей компании для повышения их видимости в поисковых системах. Благодаря этому улучшается органический трафик на опубликованные материалы. Так, чтобы блог компании на «Клерке» мог выполнять свою коммерческую цель и привлекать не только внутреннюю аудиторию «Клерка», но и внешнюю, мы используем SEO-оптимизацию.
Продвижение. Онлайн-СМИ имеют проверенные методы и стратегии для продвижения контента через различные каналы — социальные сети, email-рассылки, что позволяет широко распространить контент. Например, к статьям, которые публикуются на «Клерке», мы добавляем форму лидогенерации, чтобы заинтересованные потенциальные клиенты сразу могли оставить контакт.
Вовлечение аудитории. Комментарии и обсуждения под публикациями стимулируют аудиторию к активным действиям и взаимодействию с брендом.
Телевидение
Телевидение — мощный инструмент продвижения. Реклама на телевидении может быть эффективной, но она достаточно дорогая. Чтобы сделать ее более доступной, можно рассмотреть возможность размещения рекламы на региональных или тематических каналах.
Рекламой на ТВ заполняют паузы между телепередачами или встраивают ее в само шоу (например, когда нужно рассказать о спонсоре).
Главный минус рекламы на телевидении: она дорого стоит, так эфирное время ценится высоко.
Плюсы такие: о вашем бизнесе узнают в любом уголке страны, в рекламе на ТВ используются разные инструменты воздействия (музыка, видео, сторителлинг).
Радио
Реклама на радио имеет широкий охват аудитории и может быть адаптирована под целевую аудиторию. Радиореклама может быть представлена в виде джинглов, рекламных блоков или интервью.
У рекламы на радио есть нюансы — донести ее до аудитории можно только с помощью звуков. Поэтому важно продумывать первые секунды рекламы, чтобы не потерять внимание слушателей.
Практика показывает, что из такого контента люди запоминают только 30% информации. Текст в рекламе должен быть емким, интересным и кратко знакомить с преимуществами бренда.
Хорошо работает реклама на радио, когда она нативно вплетена в интервью или речь диктора. Слушатели узнают о продукте или проекте ненавязчиво.
Социальные сети
Социальные сети становятся все более популярными среди пользователей интернета. Вы можете создать страницу своего бизнеса в социальных сетях, публиковать интересный контент, взаимодействовать с аудиторией и размещать рекламу.
Соцсети давно превратились из личных каналов в площадки для продвижения бизнеса, дискуссий, знакомства людей с брендами.
В социальных сетях можно настраивать таргетированную рекламу и доносить информацию конкретным целевым сегментам людей нужного возраста, увлечений или географического местоположения.
Мессенджеры
Мессенджеры также можно использовать для продвижения бизнеса. Вы можете создавать группы или каналы, посвященные вашему бизнесу, и распространять информацию через них.
Главный плюс мессенджеров — они находятся в смартфонах пользователей. Люди почти не расстаются с телефонами. Когда реклама приходит на смартфон, то вероятность, что человек ее откроет и прочитает, очень высокая. Открываемость рекламы в мессенджерах намного выше, чем, например, у email-рассылок.
Вывод. Выбор способа продвижения зависит от ваших целей, бюджета и целевой аудитории. Важно провести исследование рынка, определить свою целевую аудиторию и выбрать наиболее подходящие способы продвижения для вашего бизнеса.
Какая эффективность рекламы
Реклама помогает продавать больше и дороже, потому что она давно стала двигателем торговли. Кроме того, что продвижение в СМИ делает компанию известной и повышает лояльность клиентов, есть еще преимущества:
растет конверсия продаж;
бизнес получает лояльных клиентов;
проще знакомить аудиторию с новыми продуктами и делиться новостями;
инвесторы и партнеры охотнее сотрудничают с бизнесом.
Реклама позволяет провести аналитические исследования и понять, что лучше влияет на продажи. Для этого используются специализированные сервисы со встроенной аналитикой.
Почему реклама — это эффективно:
Демонстрация пользы. Человек должен видеть, что продукт реально ему нужен, потому что только с его помощью он сможет решить свою проблему. Компаниям следует окутывать покупателей заботой и вниманием, вникать в их боли.
Гибридный подход. Все способы рекламы хороши по-своему. Компаниям лучше использовать комплексное продвижение — через тексты, ролики, инфографику.
Аналитика. Продажи без аналитики не существуют. Важно проводить исследования, оценивать результат и вкладывать средства в проверенные инструменты.
Помощь профессионалов. Собственник бизнеса может заниматься рекламой в СМИ самостоятельно, но для этого нужно знать принцип работы каждого механизма продвижения. Лучший вариант — обратиться к профессионалам, которые возьмут на себя раскрутку компании, тем самым сэкономив время руководителю проекта.
Эффективность рекламы зависит от многих факторов. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Блог на «Клерке» — это ваша персональная страница на крупнейшем портале для предпринимателей и финансистов. Размещайте экспертные статьи и рассказывайте о своем бизнесе большой аудитории. Вы можете доверить подготовку и публикацию контента нашим специалистам, которые оптимизируют его для поисковых систем, дополнят иллюстрациями и формами для сбора лидов.
Заключение
Реклама в СМИ — эффективный инструмент продвижения. Благодаря раскрутке через различные каналы — сайты СМИ, ТВ, радио, соцсети, мессенджеры — бизнес становится известным для большого количества людей, зарабатывает имидж и репутацию, привлекает внешнее финансирование.
Главное, выбрать правильную площадку, на которой уже есть подготовленная аудитория. Реклама создается, исходя из интересов потребителей и целей бизнеса.
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