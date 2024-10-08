Реклама в СМИ — это простой способ рассказать о своем проекте, товарах или услугах большой аудитории.

Некоторые компании до сих пор делают ставку только на сарафанное радио. Это, конечно, старый и проверенный метод, но не всегда нужно на него надеяться.

Например, интернет-магазину, который доставляет свои товары по всей России, сарафанное радио не очень поможет, потому что географический разброс покупателей очень широк. Как они будут рассказывать друг другу о понравившейся компании?

Кому нужна реклама в СМИ:

Малому бизнесу. Продвижение в СМИ необходимо не только онлайн-бизнесу, но и «классическим» магазинам. Самозанятым. Это специалисты, которые оказывают услуги, в том числе дистанционно (дизайнеры, маркетологи, бухгалтеры, репетиторы). Компаниям. В эту группу входит крупный бизнес и бренды. Они активно используют все варианты рекламы, чтобы как можно больше заинтересовать своими продуктами большую аудиторию.

Для чего нужна реклама в СМИ:

Рассказать о себе, своих услугах, новых продуктах бизнеса.

Повысить доверие и привлечь внимание к проекту потенциальных покупателей или клиентов.

Воплотить в жизнь долгосрочный план развития.

Реализовать стратегии взаимодействия с потребителями.

Привлечь партнеров и инвесторов.

Сформировать имидж и деловую репутацию бизнеса.

Заниматься продвижением в СМИ лучше всего специалисту по пиару, а можно доверить это специализированной компании.