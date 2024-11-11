Как удержать клиента и увеличить чек: 10 советов для бизнеса 

Причины, по которым клиенты — и постоянные, и те, кто совершил только первую покупку — не возвращаются, могут быть разными. Но нередко это происходит из-за ошибок самой компании.

Некачественный сервис. Плохое обслуживание, особенно если вы работаете в высококонкурентной среде, приводит к потере клиентов. Невнимательность персонала, медленная реакция на обращения, грубость, нежелание решать проблемы клиента — все это заставляет искать альтернативу. Уделяйте больше внимания обучению персонала, продумывайте каждую мелочь и собирайте обратную связь — клиентам важно знать, что они вам небезразличны.

Несоответствие ожиданиям. Чрезмерные обещания и результат, который им просто не может соответствовать, приводят к разочарованию. Даже если ваш продукт на самом деле качественный, но клиент ожидал большего, вероятность повторной покупки будет минимальной.

Отсутствие персонализации. Делая выбор в пользу определенной компании, клиент рассчитывает на особое отношение. Формальное общение, нежелание учитывать пожелания и даже просто отсутствие обращения по имени могут создать ощущение, что клиент для вас не слишком важен. И тогда он спокойно уйдет к конкурентам.

Ориентированность на привлечение, а не на удержание. Многие компании совершают эту ошибку — вкладывают много ресурсов в привлечение клиента и перестают работать с ним после первой покупки. При этом привлечь нового клиента всегда дороже, чем удержать постоянного. Действующие клиенты — более прибыльные.

Отсутствие экспертности. Рынок меняется, и сегодня между компанией, которая просто предлагает товар и услугу и компанией, которая дополнительно приносит какую-то пользу, клиент однозначно выберет второй вариант.

Например, компания специализируется на бухгалтерском обслуживании малого бизнеса. Можно просто выполнять свои обязанности — сдавать отчетность, рассчитывать заработную плату и так далее. А можно — дополнительно делиться с клиентами полезными советами по развитию бизнеса и законными способами снижения налоговой нагрузки.

Еще одна причина — отсутствие развития. Однажды создать хороший продукт недостаточно: нужно постоянно работать над его совершенствованием и предлагать новые решения. Сегодня выигрывают те, кто моментально реагирует на изменения.