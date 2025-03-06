Как с помощью контент-маркетинга сформировать позиционирование компании как лидера рынка в области юридического консалтинга

Когда у клиента есть выбор — доверить поддержку своего бизнеса лидеру рынка или начать сотрудничество с малоизвестной компанией, решение будет очевидным. Рассказываем, как контент-маркетинг помогает компаниям занимать лидирующие позиции на рынке.

Почему юридической компании выгодно позиционировать себя как лидера рынка

Рынок юридического консалтинга стабильно растет. Но, как это часто бывает, наряду с возможностями и перспективами компаниям приходится сталкиваться с новыми вызовами. Один из них — высочайшая конкуренция.

Предложений действительно много, и сориентироваться во всем их разнообразии клиентам бывает непросто. Поэтому сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда бизнес предпочитает сразу обращаться в компании-лидеры, ассоциирующиеся с надежностью и профессионализмом. А это значит, что позиционирование юридической компании как лидера рынка способно обеспечить целый ряд преимуществ:

Повышение уровня доверия. Лидерство на рынке воспринимается клиентами как безусловное подтверждение высокого уровня компетенции, глубоких знаний и обширного опыта в своей сфере деятельности.

Привлечение платежеспособных клиентов. Компании-лидеры привлекают клиентов, которые предъявляют высокие требования к качеству и услуг и потому готовы платить больше. По сути, это плата за уверенность в качестве услуг и минимизацию рисков.

Повышение конкурентоспособности. Позиционирование компании в качестве лидера рынка делает ее более заметной по сравнению с конкурентами. Это, в свою очередь, помогает не только привлекать новых клиентов, но и удерживать существующих.

Формирование репутационного капитала. Сильные позиции на рынке работают на репутацию, что позволяет гарантировать устойчивый поток клиентов. Наряду с этим репутация повышает ценность бренда: компания становится более привлекательной не только для клиентов, но и для инвесторов и партнеров. А еще таким компаниям легче привлекать сотрудников, которых бы мечтали заполучить конкуренты.

Увеличение рыночной доли. Расширение клиентской базы способствует увеличению доли рынка. В результате положение компании на рынке укрепляется, а ее влияние усиливается.

Лидирующие позиции на рынке способствуют поддержанию долгосрочного роста бизнеса. Даже в периоды экономической нестабильности таким компаниям удается сохранять свою клиентскую базу и легче переживать кризисы.

Контент-маркетинг и позиционирование: как превратить компанию в лидера

Правильное позиционирование компании — один из ключевых факторов успеха. Именно позиционирование позволяет не только отстроиться от конкурентов, но и занять определенное место в сознании клиентов. И помочь в этом способен контент-маркетинг — комплекс маркетинговых приемов, заключающихся в создании и распространении ценного для действующих и потенциальных клиентов контента.

Контент-маркетинг позволяет сформировать именно тот образ, который нужен для достижения цели. Если вы хотите, чтобы клиенты воспринимали компанию как лидера рынка, в первую очередь это должно легко считываться и попадать в целевую аудиторию.

Создаваемый компанией контент просто обязан не только демонстрировать экспертность и иметь ценность для читателя (это обязательные составляющие контент-маркетинга), но и незаметно подчеркивать особое положение на рынке.

При этом и сам по себе контент-маркетинг способен укрепить позиции компании. Регулярная публикация релевантного и полезного контента повышает узнаваемость бренда, знакомит аудиторию с продуктами (и формирует спрос), повышает ее лояльность и способствует установлению долгосрочных отношений. Компания, которая делится ценной информацией, воспринимается клиентами как надежный партнер.

Продвижение юридического консалтинга: что предлагает «Клерк»

Для публикации контента компании используют различные площадки — например, собственные сайты или сообщества в социальных сетях. Но у этих вариантов есть немало недостатков, и в первую очередь — отсутствие аудитории. Самое эффективное решение — выбор для запуска блога площадки, которая уже имеет сформировавшуюся и при этом заинтересованную в ваших продуктах и услугах аудиторию.

Например, «Клерк» каждый месяц посещают свыше 7 млн уникальных пользователей, среди которых 6,15% интересуются юридическими услугами. Наши пользователи — это те, кто действительно принимает решения, а также те, кто влияет на принятие решений руководителями и собственниками бизнеса — юристы, бухгалтеры, аудиторы и финансисты. Для нашей аудитории мы регулярно выпускаем обзоры налоговых юристов и юридических услуг для бизнеса. А если вы хотите, чтобы ваша компания тоже стала участником обзора «Клерка», напишите нам.

Как мы работаем над позиционированием компании? В первую очередь, это запуск блога и наполнение его качественным контентом, который ориентирован на вашу целевую аудиторию. Причем вам необязательно заниматься созданием контента самостоятельно: наша редакция готова взять написание статей на себя.

Статьи в блогах компаний индексируются в поисковых системах и попадают в ленту на главной странице, к ним можно добавить лид-формы, видео и опросы, поставить счетчик Я.Метрики. К решению задачи мы подходим комплексно: используем seo-оптимизацию, создаем иллюстрации, маркируем каждый материал и продвигаем ваш блог при помощи эффективных инструментов.

На «Клерке» есть действительно огромное количество возможностей. Среди наших клиентов множество компаний, занимающих лидирующие позиции в своих отраслях. Мы реализуем различные форматы медийной рекламы, которые обеспечивают широкие охваты и повышают узнаваемость. Используем email-маркетинг: у наших рассылок десятки тысяч читателей.

А еще — продвигаем компании в социальных сетях, проводим совместные онлайн-мероприятия и запускаем спецпроекты. Для продвижения «Клерк» использует проверенную авторскую технологию, поэтому мы можем гарантировать результат.

Готовы превратить свою компанию в лидера рынка? Напишите нам, и мы предложим самые эффективные решения.