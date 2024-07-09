Юридические услуги для бизнеса 2024-2025: обзор компаний

Что такое юридическое сопровождение бизнеса
Юридическое сопровождение бизнеса — это способ организации деятельности, когда всеми правовыми вопросами занимается юридическая организация.
Юридическое сопровождение подходит для компаний как со штатными юристами, так и без них. Например, небольшой компании не выгодно платить зарплату штатному юристу, но при необходимости, допустим, представить интересы организации в суде, можно обратиться за юридическим сопровождением.
Или же в некоторых компаниях, где есть штатные юристы, но в силу большой нагрузки или отсутствия компетенций по каким-то вопросам, тоже возникает необходимость привлечь юридическую компанию для решения проблем.
Юридическое сопровождение на аутсорсе зачастую гораздо дешевле, чем найм в штат собственного юриста, а также более квалифицированное, за счет частоты выполнения разных задач.
Когда бизнесу необходимо юридическое сопровождение
Юридическое сопровождение нужно всегда, вопрос только в сложности и важности вопроса. Юридическое сопровождение может осуществляться по разным направлениям:
Документооборот.
Организация сделки.
Представление интересов компании в суде.
Консультирование по правовым вопросам.
Регистрация или прекращение деятельности.
Оформление прав на товарный знак, имущество и т.п.
Оптимизация налогообложения.
Споры с государственными фондами и т.п.
Стоимость юридического сопровождения
Цена юридического сопровождения зависит от сложности вопроса, который компания поставит перед юристом. Например, регистрация деятельности обойдется бизнесу гораздо дешевле, чем, например, представление интересов компании в суде. Чтобы понять цену, нужно направить запрос в юридические фирмы.
В любом случае, юридическое сопровождение обойдется компании гораздо дешевле, чем штатный юрист, потому что компания точно сэкономит на налоговых отчислениях, премиях, а также будет уверена в высоком качестве оказываемых услуг.
Плюсы и минусы юридического сопровождения
Начнем с плюсов:
Экономия средств. Вам не нужно выделять дополнительное рабочее место, оборудовать его и т.п., а также не придется платить отпускные, больничные и отчисления в фонды.
Уменьшение налогооблагаемой базы. Расходы на юристов на аутсорсинге могут быть отнесены к уменьшению базы для расчета налога на прибыль.
Качественное и постоянное оказание услуг. Все юридические компании следят за квалификацией своих сотрудников, а в случае, если ваш юрист-аутсорсер ушел в отпуск или решил сменить работу, вам всегда предложат замену.
Комплексность. Задачи, которые компании ставят перед юридическими фирмами бывают разными, иногда требуется консультация специалистов по разным направлениям деятельности, а в юрфирмах такие имеются.
Минусы:
Высокая конкуренция. На рынке очень много разных компаний, предоставляющих услуги по юридическому сопровождению, поэтому выбрать действительно качественную очень трудно.
Конфиденциальность. Безусловно, когда вы нанимаете юриста, то должны посвятить его в суть вашей работы и раскрыть коммерческую информацию, чтобы быть уверенными, что дальше вашего разговора данные не утекут, заключите соглашение о неразглашении конфиденциальных данных компании.
Стоимость. Некоторые компании не берут на обслуживание большое число клиентов и устанавливают высокую стоимость. Тут вопрос, действительно ли соотносится «цена — качество».
Компании, предоставляющие юридические услуги для бизнеса
Петухов и партнеры
Юристы Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» более 20 лет занимаются защитой в области экономических преступлений и налоговых правонарушений. Специализируется коллегия на комплексной защите бизнеса, которая направлена на нивелирование рисков компаний.
Когда обращаться
Вызвали на допрос в налоговую в качестве свидетеля;
Нужна защита в ходе расследования уголовных дел, проведения налоговых и правоохранительных проверок;
Поступил запрос на предоставление информации о финансовых взаимоотношениях с контрагентами;
Нужна поддержка и юридическая помощь для дачи объяснений в суде.
Пример кейса
У клиента после налоговой проверки доначисление недоимки подошло к порогу, который квалифицируется законом в качестве преступления.
Юристы подготовили и подали возражения к акту: сумма доначислений по недоимке сократилась более чем на 700 млн рублей. В результате по решению суда была выплачена сумма, не переходящая за порог.
Консалтинг Онлайн
Юридическая консалтинговая компания «Консалтинг Онлайн» уже более 7 лет занимается публикацией сведений о юридических лицах. Сейчас она специализируется на предоставлении сведений в федресурсе и вестнике государственной регистрации. Компания публикует сведения о банкротстве юридических лиц, реорганизации и ликвидации компаний, обязательном аудите.
Специалисты сервиса «Консалтинг онлайн» размещают необходимые клиентам сообщения на сайте в течение одного часа в любой рабочий день.
Когда обращаться
Нужно опубликовать результат налоговой проверки;
Требуется заявить о реорганизации или ликвидации юридического лица;
Нужно дистанционно подать сведения об изменениях в компании.
Пример кейса
В компанию обратился акционер с просьбой срочно отменить публикации о ликвидации организации на сайте федресурса. Указанные публикации опубликовал бывший гендир, которой успел воспользоваться электронной подписью АО до своего увольнения.
Компания тщательно проверила акционера и удостоверился, что он действительно владелец организации. В результате сервис убрал недостоверное сообщение о ликвидации.
Созидание и Развитие
Аудиторско-консалтинговая группа «Созидание и Развитие» более 23 лет ведет практику по налоговым спорам. Специализируется компания на спорах с брокерами и другими участниками фондового рынка, разрешает налоговые споры, а также занимается налоговым и санкционным консультированием.
Когда обращаться
Представительство в судах.
Требуется защита и консультация во время прохождения процедуры банкротства.
Нужно сопровождение сделок по реорганизации и слиянию бизнеса.
Оформление договорных отношений.
Регистрация и ликвидация юридических лиц.
Представление интересов во взаимоотношениях с госорганами.
По итогам 2020 года компания Созидание и Развитие заняла 5 место в номинации «Юридический консалтинг» по данным агентства RAEX, а также вошла во вторую группу рейтинга лучших юридических фирм Право-300 в номинации «Разрешение споров в судах общей юрисдикции».
Пример кейса
У клиента после выездной налоговой проверки сумма доначислений по налогам, штрафам и пени возросла до 380 млн рублей. Однако благодаря усилиям юристов компании — составлению возражений и обоснований к ним, сумма уменьшилась до 250 млн рублей.
Parallax
Консалтинговое агентство «Parallax» занимается налоговым сопровождением бизнеса, а еще специализируется на досудебных налоговых спорах, судебном представительстве, защите от налоговой субсидиарной ответственности, цифровых проектах по ИИ, блокчейну и криптовалюте.
Когда обращаться
Расчет налоговых рисков и проведение аудита.
Представительство интересов в суде по вопросам уголовной и субсидиарной ответственности.
Консультирование по трансграничным цифровым проектам.
Представительство интересов на досудебной инстанции налогового контроля.
Пример кейса
В компанию обратился клиент, у которого после камеральной налоговой проверки было большое доначисление налогов, штрафов и пени. В рамках досудебной налоговой реконструкции, юристы компании подготовили возражения и доказательства для снижения суммы. Величина доначислений уменьшилась в 4 раза.
Сравнительная таблица услуг юридических компаний
Петухов и партнеры
Консалтинг Онлайн
Созидание и Развитие
Parallax
защита во время уголовных дел, налоговых и правоохранительных проверок;
помощь с подготовкой запроса о взаимодействии с контрагентом;
представительство в суде;
подготовка к допросу в налоговой.
публикация результата налоговой проверки;
заявление о реорганизации и ликвидации юрлица;
подача сведений об изменениях в компании.
представительство в судах;
защита и консультации во время банкротства;
сопровождение сделок по реорганизации и слиянию;
оформление договорных отношений;
регистрация и ликвидация юрлиц;
представление интересов при взаимодействии с госорганами.
расчет налоговых рисков и проведение аудита;
представительство в суде по уголовной и субсидиарной ответственности;
консультирование по цифровым проектам;
представительство на досудебной инстанции налогового контроля.
В любой непонятной ситуации бизнесу следует обращаться к профессиональным юристам, чтобы избежать проблем и сложностей в дальнейшем.
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