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Обзоры для бухгалтера

Юридические услуги для бизнеса 2024-2025: обзор компаний

Любое предприятие, несмотря на свою опытность, нуждается в юридическом сопровождении. Совет опытного юриста не помешает никогда, а особенно, если изменилось законодательство или вы планируете вносить корректировки в свою деятельность. Поговорим о том, что такое юридическое сопровождение и куда за ним идти.

Что такое юридическое сопровождение бизнеса

Юридическое сопровождение бизнеса — это способ организации деятельности, когда всеми правовыми вопросами занимается юридическая организация. 

Юридическое сопровождение подходит для компаний как со штатными юристами, так и без них. Например, небольшой компании не выгодно платить зарплату штатному юристу, но при необходимости, допустим, представить интересы организации в суде, можно обратиться за юридическим сопровождением. 

Или же в некоторых компаниях, где есть штатные юристы, но в силу большой нагрузки или отсутствия компетенций по каким-то вопросам, тоже возникает необходимость привлечь юридическую компанию для решения проблем.

Юридическое сопровождение на аутсорсе зачастую гораздо дешевле, чем найм в штат собственного юриста, а также более квалифицированное, за счет частоты выполнения разных задач.

Когда бизнесу необходимо юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение нужно всегда, вопрос только в сложности и важности вопроса. Юридическое сопровождение может осуществляться по разным направлениям:

  • Документооборот.

  • Организация сделки.

  • Представление интересов компании в суде.

  • Консультирование по правовым вопросам.

  • Регистрация или прекращение деятельности.

  • Оформление прав на товарный знак, имущество и т.п.

  • Оптимизация налогообложения.

  • Споры с государственными фондами и т.п.

Стоимость юридического сопровождения

Цена юридического сопровождения зависит от сложности вопроса, который компания поставит перед юристом. Например, регистрация деятельности обойдется бизнесу гораздо дешевле, чем, например, представление интересов компании в суде. Чтобы понять цену, нужно направить запрос в юридические фирмы.

В любом случае, юридическое сопровождение обойдется компании гораздо дешевле, чем штатный юрист, потому что компания точно сэкономит на налоговых отчислениях, премиях, а также будет уверена в высоком качестве оказываемых услуг.

Плюсы и минусы юридического сопровождения

Начнем с плюсов:

  1. Экономия средств. Вам не нужно выделять дополнительное рабочее место, оборудовать его и т.п., а также не придется платить отпускные, больничные и отчисления в фонды.

  2. Уменьшение налогооблагаемой базы. Расходы на юристов на аутсорсинге могут быть отнесены к уменьшению базы для расчета налога на прибыль. 

  3. Качественное и постоянное оказание услуг. Все юридические компании следят за квалификацией своих сотрудников, а в случае, если ваш юрист-аутсорсер ушел в отпуск или решил сменить работу, вам всегда предложат замену.

  4. Комплексность. Задачи, которые компании ставят перед юридическими фирмами бывают разными, иногда требуется консультация специалистов по разным направлениям деятельности, а в юрфирмах такие имеются.

Минусы:

  1. Высокая конкуренция. На рынке очень много разных компаний, предоставляющих услуги по юридическому сопровождению, поэтому выбрать действительно качественную очень трудно.

  2. Конфиденциальность. Безусловно, когда вы нанимаете юриста, то должны посвятить его в суть вашей работы и раскрыть коммерческую информацию, чтобы быть уверенными, что дальше вашего разговора данные не утекут, заключите соглашение о неразглашении конфиденциальных данных компании.

  3. Стоимость. Некоторые компании не берут на обслуживание большое число клиентов и устанавливают высокую стоимость. Тут вопрос, действительно ли соотносится «цена — качество». 

Компании, предоставляющие юридические услуги для бизнеса

Петухов и партнеры

Юристы Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» более 20 лет занимаются защитой в области экономических преступлений и налоговых правонарушений. Специализируется коллегия на комплексной защите бизнеса, которая направлена на нивелирование рисков компаний.

Когда обращаться

  • Вызвали на допрос в налоговую в качестве свидетеля;

  • Нужна защита в ходе расследования уголовных дел, проведения налоговых и правоохранительных проверок;

  • Поступил запрос на предоставление информации о финансовых взаимоотношениях с контрагентами;

  • Нужна поддержка и юридическая помощь для дачи объяснений в суде.

Пример кейса

У клиента после налоговой проверки доначисление недоимки подошло к порогу, который квалифицируется законом в качестве преступления.

Юристы подготовили и подали возражения к акту: сумма доначислений по недоимке сократилась более чем на 700 млн рублей. В результате по решению суда была выплачена сумма, не переходящая за порог. 

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Консалтинг Онлайн

Юридическая консалтинговая компания «Консалтинг Онлайн» уже более 7 лет занимается публикацией сведений о юридических лицах. Сейчас она специализируется на предоставлении сведений в федресурсе и вестнике государственной регистрации. Компания публикует сведения о банкротстве юридических лиц, реорганизации и ликвидации компаний, обязательном аудите.

Специалисты сервиса «Консалтинг онлайн» размещают необходимые клиентам сообщения на сайте в течение одного часа в любой рабочий день.

Когда обращаться

  • Нужно опубликовать результат налоговой проверки;

  • Требуется заявить о реорганизации или ликвидации юридического лица;

  • Нужно дистанционно подать сведения об изменениях в компании.

Пример кейса

В компанию обратился акционер с просьбой срочно отменить публикации о ликвидации организации на сайте федресурса. Указанные публикации опубликовал бывший гендир, которой успел воспользоваться электронной подписью АО до своего увольнения.

Компания тщательно проверила акционера и удостоверился, что он действительно владелец организации. В результате сервис убрал недостоверное сообщение о ликвидации.

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Созидание и Развитие

Аудиторско-консалтинговая группа «Созидание и Развитие» более 23 лет ведет практику по налоговым спорам. Специализируется компания на спорах с брокерами и другими участниками фондового рынка, разрешает налоговые споры, а также занимается налоговым и санкционным консультированием.

Когда обращаться

  • Представительство в судах.

  • Требуется защита и консультация во время прохождения процедуры банкротства.

  • Нужно сопровождение сделок по реорганизации и слиянию бизнеса.

  • Оформление договорных отношений.

  • Регистрация и ликвидация юридических лиц.

  • Представление интересов во взаимоотношениях с госорганами.

По итогам 2020 года компания Созидание и Развитие заняла 5 место в номинации «‎Юридический консалтинг»‎ по данным агентства RAEX, а также вошла во вторую группу рейтинга лучших юридических фирм Право-300 в номинации «Разрешение споров в судах общей юрисдикции».

Пример кейса

У клиента после выездной налоговой проверки сумма доначислений по налогам, штрафам и пени возросла до 380 млн рублей. Однако благодаря усилиям юристов компании — составлению возражений и обоснований к ним, сумма уменьшилась до 250 млн рублей.

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Parallax

Консалтинговое агентство «Parallax» занимается налоговым сопровождением бизнеса, а еще специализируется на досудебных налоговых спорах, судебном представительстве, защите от налоговой субсидиарной ответственности, цифровых проектах по ИИ, блокчейну и криптовалюте. 

Когда обращаться

  • Расчет налоговых рисков и проведение аудита.

  • Представительство интересов в суде по вопросам уголовной и субсидиарной ответственности.

  • Консультирование по трансграничным цифровым проектам.

  • Представительство интересов на досудебной инстанции налогового контроля.

Пример кейса

В компанию обратился клиент, у которого после камеральной налоговой проверки было большое доначисление налогов, штрафов и пени. В рамках досудебной налоговой реконструкции, юристы компании подготовили возражения и доказательства для снижения суммы. Величина доначислений уменьшилась в 4 раза.

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Сравнительная таблица услуг юридических компаний

Петухов и партнеры

Консалтинг Онлайн

Созидание и Развитие

Parallax

защита во время уголовных дел, налоговых и правоохранительных проверок;

помощь с подготовкой запроса о взаимодействии  с контрагентом;

представительство в суде;

подготовка к допросу в налоговой.

публикация результата налоговой проверки;

заявление о реорганизации и ликвидации юрлица;

подача сведений об изменениях в компании.

представительство в судах;

защита и консультации во время банкротства;

сопровождение сделок по реорганизации и слиянию;

оформление договорных отношений;

регистрация и ликвидация юрлиц;

представление интересов при взаимодействии с госорганами.

расчет налоговых рисков и проведение аудита;

представительство в суде по уголовной и субсидиарной ответственности;

консультирование по цифровым проектам;

представительство на досудебной инстанции налогового контроля.

В любой непонятной ситуации бизнесу следует обращаться к профессиональным юристам, чтобы избежать проблем и сложностей в дальнейшем.

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