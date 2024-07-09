Юридические услуги для бизнеса 2024-2025: обзор компаний

Что такое юридическое сопровождение бизнеса

Юридическое сопровождение бизнеса — это способ организации деятельности, когда всеми правовыми вопросами занимается юридическая организация.

Юридическое сопровождение подходит для компаний как со штатными юристами, так и без них. Например, небольшой компании не выгодно платить зарплату штатному юристу, но при необходимости, допустим, представить интересы организации в суде, можно обратиться за юридическим сопровождением.

Или же в некоторых компаниях, где есть штатные юристы, но в силу большой нагрузки или отсутствия компетенций по каким-то вопросам, тоже возникает необходимость привлечь юридическую компанию для решения проблем.

Юридическое сопровождение на аутсорсе зачастую гораздо дешевле, чем найм в штат собственного юриста, а также более квалифицированное, за счет частоты выполнения разных задач.

Когда бизнесу необходимо юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение нужно всегда, вопрос только в сложности и важности вопроса. Юридическое сопровождение может осуществляться по разным направлениям:

Документооборот.

Организация сделки.

Представление интересов компании в суде.

Консультирование по правовым вопросам.

Регистрация или прекращение деятельности.

Оформление прав на товарный знак, имущество и т.п.

Оптимизация налогообложения.

Споры с государственными фондами и т.п.

Стоимость юридического сопровождения

Цена юридического сопровождения зависит от сложности вопроса, который компания поставит перед юристом. Например, регистрация деятельности обойдется бизнесу гораздо дешевле, чем, например, представление интересов компании в суде. Чтобы понять цену, нужно направить запрос в юридические фирмы.

В любом случае, юридическое сопровождение обойдется компании гораздо дешевле, чем штатный юрист, потому что компания точно сэкономит на налоговых отчислениях, премиях, а также будет уверена в высоком качестве оказываемых услуг.

Плюсы и минусы юридического сопровождения

Начнем с плюсов:

Экономия средств. Вам не нужно выделять дополнительное рабочее место, оборудовать его и т.п., а также не придется платить отпускные, больничные и отчисления в фонды. Уменьшение налогооблагаемой базы. Расходы на юристов на аутсорсинге могут быть отнесены к уменьшению базы для расчета налога на прибыль. Качественное и постоянное оказание услуг. Все юридические компании следят за квалификацией своих сотрудников, а в случае, если ваш юрист-аутсорсер ушел в отпуск или решил сменить работу, вам всегда предложат замену. Комплексность. Задачи, которые компании ставят перед юридическими фирмами бывают разными, иногда требуется консультация специалистов по разным направлениям деятельности, а в юрфирмах такие имеются.

Минусы:

Высокая конкуренция. На рынке очень много разных компаний, предоставляющих услуги по юридическому сопровождению, поэтому выбрать действительно качественную очень трудно. Конфиденциальность. Безусловно, когда вы нанимаете юриста, то должны посвятить его в суть вашей работы и раскрыть коммерческую информацию, чтобы быть уверенными, что дальше вашего разговора данные не утекут, заключите соглашение о неразглашении конфиденциальных данных компании. Стоимость. Некоторые компании не берут на обслуживание большое число клиентов и устанавливают высокую стоимость. Тут вопрос, действительно ли соотносится «цена — качество».

Компании, предоставляющие юридические услуги для бизнеса