Как сегментированные рассылки становятся важным этапом прогрева потенциальных клиентов

Что такое сегментированные рассылки и зачем нужна сегментация
Сегментированные рассылки — это метод email-маркетинга, при котором база подписчиков делится на отдельные сегменты в зависимости от различных критериев. У сегментированных рассылок много преимуществ, и ключевое из них — высокая релевантность. Письма содержат контент, соответствующий интересам и предпочтениям получателей, а это увеличивает вероятность отклика. Итак, к плюсам сегментированных рассылок относят:
Лучшую конверсию. Поскольку письма отвечают ожиданиям и потребностям конкретных групп подписчиков, это приводит к увеличению количества переходов.
Повышенный показатель Open Rate. Релевантные темы писем привлекают больше внимания аудитории, в результате чего увеличивается количество открытий.
Укрепление доверия. Персонализированные предложения воспринимаются клиентами в положительном ключе, а это укрепляет лояльность аудитории и повышает доверие к бренду.
Более точные аналитические данные. Разделение базы на сегменты позволяет быстрее находить проблемные зоны и эффективнее работать над стратегией.
Сегментированные рассылки улучшают взаимодействие с клиентами за счет своей способности точно попадать в интересы аудитории, и «Клерк» активно использует этот инструмент. Один из недавних кейсов: собрали 59 лидов с сегментированной рассылки (сегмент «Налоговая оптимизация», 22 167 подписчиков) для компании, специализирующейся на оптимизации налогообложения. Количество уникальных кликов — 288, количество уникальных открытий — 1 494.
Как сегментированные рассылки помогают прогревать аудиторию
Значение сегментированных рассылок в прогреве аудитории трудно переоценить. По сути, этот инструмент идеально справляется со всеми задачами, которые стоят перед прогревом: рассылки позволяют продемонстрировать ценность вашего предложения, увеличивают интерес потенциальных клиентов и подготавливают их к совершению целевого действия — покупке продукта, записи на консультацию или другому событию-конверсии.
Рассмотрим подробнее, как именно сегментированные рассылки работают с прогревом аудитории.
Знакомство с брендом. Устанавливаем связь между брендом и потенциальными клиентами, показываем ценность продукта и объясняем, какую пользу он способен принести конкретному сегменту аудитории. Причем знакомить аудиторию с брендом лучше через полезный контент: например, можно отправить чек-лист по подготовке к налоговой проверке и при этом рассказать о своих услугах.
Демонстрация экспертизы. Следующая задача — укрепление доверия. Для этого важно показать вашу экспертизу: рассказать об успешных кейсах, предложить посмотреть вебинар, отправить руководство по решению конкретной проблемы и т.д.
Установление эмоциональной связи. Чтобы аудитория почувствовала себя частью сообщества вашего бренда, полезно дополнить взаимодействие эмоциональными элементами. Например, рассказы о людях, которые стоят за продуктом, создают ощущение близости и доверия, как и отзывы ваших клиентов.
Предложение выгоды. Если аудитория уже достаточно прогрета, пора переходить к предложению уникальных условий, которые способны стимулировать потенциальных клиентов к покупке. Это может быть доступ к демо-версии, промокоды и другие подобные предложения.
Поддержание контакта. Даже если клиент не совершил покупку сразу, следует держать его в курсе событий и новостей компании. В этом помогают отправка полезных материалов и письма с информацией о новых продуктах.
Вывод на финальное предложение. Правильная подача финального предложения часто становится решающим фактором для совершения покупки. Например, последний день действия скидки или эксклюзивное предложение только для получателей письма.
Преимущества сегментированных рассылок при прогреве аудитории
Персонализация контента. Сегментированные рассылки позволяют учитывать потребности каждого сегмента аудитории, что невозможно при отправке универсальных массовых рассылок. Это существенно улучшает восприятие бренда и снижает количество отказов от получения писем, а у клиента возникает ощущение индивидуального подхода.
Последовательное развитие отношений. Прогрев аудитории — процесс долгий, требующий постоянного поддержания контакта с клиентом. Хаотичная отправка писем способна отпугнуть потенциального покупателя. Сегментация, напротив, позволяет действовать последовательно и плавно приводить клиента к принятию решения.
Адаптация к разным этапам покупательского пути. Сегментированные рассылки отлично работают с клиентами, которые находятся на разных стадиях готовности к покупке. Предположим, кто-то только узнал о вашем продукте, кто-то сравнивает варианты, а кто-то практически принял решение. Сегментация по этому критерию дает возможность отправлять письма, которые отвечают конкретной цели на текущем этапе взаимодействия.
Тестирование гипотез. Сегментированные рассылки лучше подходят для тестирования различных подходов. Например, с их помощью вы сможете выяснить, какой способ подачи контента оказывается эффективным для конкретной группы или какие предложения вызывают максимальный отклик.
Повторные касания. Большинство клиентов, особенно если мы говорим об аудитории в B2B, не готовы принять решение сразу. При этом отсутствие активности приводит к их потере. Задача сегментированной рассылки, которая ориентирована, например, на тех, кто заходил на страницу продукта, но не совершил покупку, превратить таких пользователей в покупателей. «Письмо-напоминание» с дополнительной скидкой в этом случае становится стимулом для совершения покупки.
Важно не спешить с прямыми продажами, а постепенно выстраивать отношения с аудиторией. В результате, когда ваш продукт станет актуальным, предложение будет восприниматься не как навязывание, а как действительно выгодное и своевременное решение.
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