Как сегментированные рассылки становятся важным этапом прогрева потенциальных клиентов

Как сегментированные рассылки помогают прогревать аудиторию

Значение сегментированных рассылок в прогреве аудитории трудно переоценить. По сути, этот инструмент идеально справляется со всеми задачами, которые стоят перед прогревом: рассылки позволяют продемонстрировать ценность вашего предложения, увеличивают интерес потенциальных клиентов и подготавливают их к совершению целевого действия — покупке продукта, записи на консультацию или другому событию-конверсии.

Рассмотрим подробнее, как именно сегментированные рассылки работают с прогревом аудитории.