Как использовать лид-магниты для привлечения потенциальных B2B-клиентов

Что такое лид-магнит и какие задачи он решает?

Далеко не все потенциальные клиенты готовы купить сразу же: чаще им необходимо время, чтобы разобраться в преимуществах, лучше узнать бренд и начать ему доверять. В этом способны помочь лид-магниты — бесплатные ценные продукты, которые можно получить в обмен на контактные данные. По сути, это полезный подарок за контакты — номер телефона или e-mail.

Именно получение контактной информации потенциальных клиентов считается ключевой задачей, которую решают лид-магниты. Но не только: лид-магниты — это возможность ненавязчиво познакомить аудиторию с компанией, ее продуктами и услугами, повысить лояльность и вовлеченность.

Качественный лид-магнит демонстрирует экспертизу и подтверждает уровень профессионализма. Компания не просто предоставляет полезный контент, она показывает аудитории, что понимает ее потребности и проблемы. В сегменте B2B лид-магниты используются для отработки возражений и сомнений, тем более что большинство продуктов в этом секторе требуют значительных финансовых вложений и длительных сроков принятия решений.

Лид-магниты способны повысить уровень доверия, а это эффективный способ конвертировать потенциальных клиентов в реальных. А еще лид-магниты «умеют» генерировать повторные обращения. Получив качественный контент, пользователи снова возвращаются за полезными материалами, и это помогает установить регулярную связь с потенциальными клиентами.