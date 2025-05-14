Как использовать лид-магниты для привлечения потенциальных B2B-клиентов

Что такое лид-магнит и какие задачи он решает?
Далеко не все потенциальные клиенты готовы купить сразу же: чаще им необходимо время, чтобы разобраться в преимуществах, лучше узнать бренд и начать ему доверять. В этом способны помочь лид-магниты — бесплатные ценные продукты, которые можно получить в обмен на контактные данные. По сути, это полезный подарок за контакты — номер телефона или e-mail.
Именно получение контактной информации потенциальных клиентов считается ключевой задачей, которую решают лид-магниты. Но не только: лид-магниты — это возможность ненавязчиво познакомить аудиторию с компанией, ее продуктами и услугами, повысить лояльность и вовлеченность.
Качественный лид-магнит демонстрирует экспертизу и подтверждает уровень профессионализма. Компания не просто предоставляет полезный контент, она показывает аудитории, что понимает ее потребности и проблемы. В сегменте B2B лид-магниты используются для отработки возражений и сомнений, тем более что большинство продуктов в этом секторе требуют значительных финансовых вложений и длительных сроков принятия решений.
Лид-магниты способны повысить уровень доверия, а это эффективный способ конвертировать потенциальных клиентов в реальных. А еще лид-магниты «умеют» генерировать повторные обращения. Получив качественный контент, пользователи снова возвращаются за полезными материалами, и это помогает установить регулярную связь с потенциальными клиентами.
Лид-магниты для B2B-клиентов: что точно вызовет интерес
Лид-магнит — это всегда про реальную пользу. Познакомившись с ним, у клиента должна возникнуть мысль: «Если они готовы делиться такой полезной информацией бесплатно, просто за контакты, то в ценности платных продуктов можно не сомневаться». Но сначала будущего клиента нужно заинтересовать, и для многих компаний это становится непреодолимой задачей.
Представьте себе ситуацию: компания занимается регистрацией ООО, и в своем блоге разместила статью с исчерпывающей информацией об этом процессе. Ознакомившись с таким материалом читатель (потенциальный клиент компании) узнал все необходимое — от выбора налогового режима до самых распространенных ошибок при подготовке документов. Казалось бы, теперь самое время предложить лид-магнит с привлекательным по мнению компании названием — «Хотите скачать пошаговую инструкцию по регистрации ООО?».
Понятно, что у читателя, даже если он действительно заинтересован в услуге, вряд ли возникнет желание оставлять контакты в обмен на информацию, которую он уже получил из статьи. Такой лид-магнит оказывается абсолютно бесполезным, а компания просто теряет клиентов.
5 признаков эффективного лид-магнита
Решает конкретную проблему клиента. Хороший лид-магнит закрывает потребность целевой аудитории. Бизнес хочет видеть прямую выгоду от взаимодействия с вами. Предоставлять свои контакты в обмен на скучную лекцию о налоговых режимах или видах гражданско-правовых договорах сегодня точно никто не готов.
Доступен для понимания и использования. Большинство клиентов стремятся получить максимальную пользу с минимальными усилиями. Если лид-магнит требует много времени или сложных технических манипуляций, чтобы получить обещанный контент, даже заинтересованные клиенты откажутся от его использования. Не менее важны легкость восприятия, четкая структура и ясные формулировки — это обязательные условия хорошего лид-магнита.
Демонстрирует экспертность. И хотя главная задача лид-магнита — получение контактов, не меньшее значение имеет и то, какое впечатление о вашей компании останется у потенциального клиента. Когда он видит, что компания делится качественными и полезными материалами, он априори воспринимает вас как профессионала своего дела. И наоборот: некачественный лид-магнит, независимо от количества собранных контактов, скорее навредит бизнесу.
Обладает актуальностью. Бизнес-среда отличается динамичностью, поэтому важно, чтобы тема и сам контент отвечали реальным потребностям бизнеса. Как правило, клиенты ищут решение текущих задач.
Оправдывает ожидания. Если клиент увидел интересное для себя предложение, потратил время и оставил контактные данные, а в итоге получил нечто совершенно другое или несущественное, он почувствует себя обманутым и с большой долей вероятности уйдет к конкурентам.
Мы в «Клерке» уверены: хороший лид-магнит способен на многое. И потому активно используем этот инструмент для продвижения бизнеса. Например, предлагаем лид-магниты в формах для сбора контактов, которые добавляются к статьям в блогах компаний. Такой подход срабатывает безошибочно. Пользователь, прочитав статью, уже получил полезную информацию и готов обменять свои контакты на дополнительный ценный контент.
Самые востребованные лид-магниты для бизнеса: какие форматы приносят реальные результаты
В B2B-сегменте самыми популярными считаются текстовые лид-магниты: они наиболее удобны для большинства пользователей. Некоторые компании активно используют в качестве лид-магнитов видео, так как с их помощью можно легко донести нужную информацию. Но все же максимальный отклик находят именно текстовые форматы:
Чек-листы. Так называемые проверочные списки (или чек-листы) обычно содержат короткий перечень пунктов, выполнение которых поможет достичь определенной цели. Чек-листы идеально подходят для анализа текущей ситуации и выявления слабых мест. Например, это может быть чек-лист «Проверка рисков при сотрудничестве с самозанятыми» или «Подготовка к налоговой проверке в 2025 году: чек-лист для бухгалтера».
Шаблоны. Еще один распространенный формат — шаблоны. Они помогают сэкономить время и ресурсы и потому очень популярны у представителей малого и среднего бизнеса. Но в случае с шаблонами крайне важно поддерживать их в актуальном состоянии и не допускать использования устаревших форм.
Инструкции. Бизнес нуждается в простых практических рекомендациях. Поэтому инструкции с конкретными указаниями и последовательностью действий для достижения результата вызывают неплохой отклик. Например, пошаговая инструкция «Как заполнить новую декларацию по НДС» или «Как начать продажи на маркетплейсе в 2025 году» ожидаемо привлекут аудиторию.
А еще текстовые лид-магниты могут быть оформлены в формате книги, результатов исследования или гайда по полезным ресурсам для бизнеса. Вариантов действительно немало, и у каждого из них есть свои плюсы. Что касается лид-магнитов в формате видео, то для сегмента B2B наиболее подходящими считаются вебинары, эфиры, курсы и лекции. Как правило, такие лид-магниты не создаются специально — компании выбирают материалы из готового видеоконтента.
Как это работает на «Клерке»
Эффективность лид-магнита зависит от множества факторов, и для каждого бизнеса они свои. «Клерк» отлично подходит для тестирования различных форматов: такая тактика позволяет найти самые эффективные решения и выбрать те лид-магниты, которые приносят максимум заявок.
Один из наших клиентов — компания, специализирующаяся на внедрении систем для сдачи отчетности и реализации других IT-сервисов для бизнеса и госсектора. Компания активно использует лид-магниты для привлечения и удержания аудитории. Самые впечатляющие результаты принесли лид-формы, которые предлагают получить бесплатные гайды (реальный пример клиента — лид-форма «Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК»). Добавление такой лид-формы к одной из статей позволило собрать 77 заявок при 178 615 просмотрах.
Еще один пример — лид-форма «Получите бесплатный гайд по ЕФС-1», которая была добавлена к статьям с гораздо меньшим количеством просмотров — всего немногим более 2 тысяч. При этом количество заявок оказалось практически аналогичным: в первой статье — 63 заявки, во второй — 48 заявок.
Также неплохие результаты показала лид-форма «Уведомления об исчисленных налогах. Расскажем, как избежать ошибок в уведомлении об исчисленных налогах», добавленная в статью об отчетности в СФР. С этого лид-магнита компания собрала 45 заявок.
В целом мы видим, что эффективность лид-магнита зависит как от самого предложения («магнита»), так и от контекста, в котором он представлен. Поэтому тщательно подходим не только к созданию самих лид-магнитов, но и к подбору материалов, в которых будет размещена лид-форма.
Лид-магнит в блоге вашей компании на «Клерке» — это не только инструмент для сбора контактов потенциальных клиентов, но и проверенный способ увеличения продаж. Все заявки мы будем отправлять на вашу электронную почту, а редакция всегда готова помочь с созданием эффективных лид-магнитов: напишите нам, и «Клерк» разработает материалы, которые гарантированно привлекут внимание вашей целевой аудитории.
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