SERM: почему бизнесу нужны отзывы в интернете и как это влияет на репутацию

Почему отзывы в интернете — это важно? И как они отражаются на репутации
Яркие рекламные кампании привлекают аудиторию, но для принятия решения одной рекламы недостаточно. Сегодня покупатели склонны доверять не рассказам самой компании о преимуществах и выгодах сотрудничества, а отзывам других клиентов. Причем необязательно, чтобы это были рекомендации знакомых. Отзывы пользователей в сети работают не менее эффективно.
Ирина — основательница маркетингового агентства — задумалась над расширением своего бизнеса и начала искать офисное помещение в аренду. Подобрать подходящий вариант самостоятельно не удалось, и она решила обратиться за помощью к профессионалам. Выбор остановила на двух агентствах.
Первая компания работала на рынке достаточно давно, имела большую базу объектов, но отзывы были достаточно противоречивыми: часть клиентов отмечала профессионализм и доброжелательность сотрудников на всех этапах, другие же жаловались на некомпетентность, незаинтересованность и проблемы с оформлением документов.
Вторая компания начала свою работу всего пару лет назад, но большинство отзывов были положительными. Клиенты рассказывали о быстром подборе действительно подходящих объектов и хорошем сервисе. Ирина доверила решение своей задачи второй компании, и не ошиблась. Подходящий офис был найден, а сам процесс оставил приятные впечатления.
История Ирины — типичный пример того, как хорошие отзывы оказываются важнее других «традиционно» значимых факторов (включая многолетний опыт работы). И в условиях перенасыщения всевозможной рекламой превращаются в мощный инструмент, который больше невозможно игнорировать.
В новых реалиях именно отзывы формируют репутацию бизнеса. А репутация имеет определяющее значение при выборе продукта или услуги практически в любом сегменте, и особенно в B2B-продажах.
Важное уточнение: репутация бизнеса и имидж компании — не одно и то же. Репутация отражает реальное мнение аудитории, она складывается в первую очередь исходя из опыта взаимодействия с ней потенциальных и действующих клиентов. Имидж, напротив, создается самой компанией: это образ, который транслируется во внешнее пространство.
По сути, имидж работает на первое впечатление и привлечение клиентов, в то время как репутация определяет результат.
Как положительные отзывы помогают бизнесу работать
Повышают доверие клиентов. Здесь все понятно: множество положительных отзывов укрепляет уверенность в правильности выбора и устраняет сомнения. Мнению других людей аудитория доверяет больше, чем прямой рекламе.
Улучшают позицию в поисковых системах. Современные алгоритмы поисковиков учитывают рейтинг при формировании результатов поиска. Компании с большим количеством положительных отзывов получают преимущество в виде более высоких позиций в выдаче.
Привлекают новых клиентов. Как мы уже говорили, при выборе из нескольких вариантов клиенты ожидаемо отдадут предпочтение продукту или услуге с хорошими отзывами. Наличие рекомендаций и высокий рейтинг — решающий фактор при принятии решения.
Удерживают действующих клиентов. В высококонкурентной удержать клиентов нередко бывает сложнее, чем привлечь. Регулярное появление негативных отзывов заставляет клиента искать другой вариант даже при условии, что у него самого вопросов к качеству продукта и уровню сервиса не возникает. Положительные отзывы, наоборот, подтверждают правильность выбора.
Увеличивают объемы продаж. Положительные отзывы — это расширение аудитории, доверие и лояльность клиентов. И, как результат — рост продаж и увеличение прибыли.
«Клерк» знает, как превратить репутацию вашего бренда в конкурентное преимущество. Мы работаем с репутацией бизнеса по нескольким направлениям, включая отзывы в рейтинге компаний и комментарии к статьям. Сформируем правильный репутационный фон и обеспечим стабильный поток клиентов: у «Клерка» для этого есть все возможности.
Что такое SERM и как это работает
За управление репутацией бренда в поисковых системах отвечает специальный инструмент — SERM. И это совсем не про то, чтобы «быстро удалить плохой отзыв», как многие ошибочно считают.
SERM представляет собой комплексную стратегию, которая призвана сделать так, чтобы пользователи находили в сети больше положительной и меньше негативной информации о компании, ее продуктах и услугах. Управление репутацией складывается из нескольких составляющих:
Мониторинг упоминаний компании и отслеживание отзывов. Постоянный анализ информационного поля позволяет контролировать ситуацию и моментально выявлять «слабые места».
Работа с отзывами. Реакции заслуживают все комментарии пользователей — как позитивные, так и негативные. Своевременное реагирование на претензии клиентов и быстрое разрешение конфликтов минимизируют репутационные издержки. А реакция на положительные отзывы — это не только вклад в укрепление лояльности аудитории, но и возможность повысить ваши позиции в выдаче.
Управление контентом. Размещение качественного контента (экспертных статей, пресс-релизов, обзоров и т.д.) на внешних площадках позволяет вытеснить нежелательную информацию из топовых позиций поисковой выдачи.
Использование внешних площадок, имеющих высокий уровень доверия пользователей в вашей нише, считается одним из самых эффективных способов улучшить репутацию бизнеса. Авторитетные ресурсы привлекают внимание потенциальной аудитории и имеют больший вес в глазах поисковых систем.
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