SERM: почему бизнесу нужны отзывы в интернете и как это влияет на репутацию

Почему отзывы в интернете — это важно? И как они отражаются на репутации

Яркие рекламные кампании привлекают аудиторию, но для принятия решения одной рекламы недостаточно. Сегодня покупатели склонны доверять не рассказам самой компании о преимуществах и выгодах сотрудничества, а отзывам других клиентов. Причем необязательно, чтобы это были рекомендации знакомых. Отзывы пользователей в сети работают не менее эффективно.

Ирина — основательница маркетингового агентства — задумалась над расширением своего бизнеса и начала искать офисное помещение в аренду. Подобрать подходящий вариант самостоятельно не удалось, и она решила обратиться за помощью к профессионалам. Выбор остановила на двух агентствах.

Первая компания работала на рынке достаточно давно, имела большую базу объектов, но отзывы были достаточно противоречивыми: часть клиентов отмечала профессионализм и доброжелательность сотрудников на всех этапах, другие же жаловались на некомпетентность, незаинтересованность и проблемы с оформлением документов.

Вторая компания начала свою работу всего пару лет назад, но большинство отзывов были положительными. Клиенты рассказывали о быстром подборе действительно подходящих объектов и хорошем сервисе. Ирина доверила решение своей задачи второй компании, и не ошиблась. Подходящий офис был найден, а сам процесс оставил приятные впечатления.

История Ирины — типичный пример того, как хорошие отзывы оказываются важнее других «традиционно» значимых факторов (включая многолетний опыт работы). И в условиях перенасыщения всевозможной рекламой превращаются в мощный инструмент, который больше невозможно игнорировать.

В новых реалиях именно отзывы формируют репутацию бизнеса. А репутация имеет определяющее значение при выборе продукта или услуги практически в любом сегменте, и особенно в B2B-продажах.

Важное уточнение: репутация бизнеса и имидж компании — не одно и то же. Репутация отражает реальное мнение аудитории, она складывается в первую очередь исходя из опыта взаимодействия с ней потенциальных и действующих клиентов. Имидж, напротив, создается самой компанией: это образ, который транслируется во внешнее пространство.

По сути, имидж работает на первое впечатление и привлечение клиентов, в то время как репутация определяет результат.