Как правильно заявить о своей компании: эффективная стратегия продвижения на отраслевых конференциях

Участие в отраслевых конференциях — проверенный способ привлечь внимание к своему бизнесу. Но есть нюанс: это работает только при условии, что вы выбираете правильные мероприятия и формы активности. Рассказываем, как эффективно продвигать компанию на отраслевых конференциях.

Тренд или необходимость: зачем бизнесу событийный маркетинг

Сегодня сложно найти сферу, в которой не организуются тематические мероприятия, и их популярность только возрастает. Это понятно: отраслевые конференции — уникальная возможность узнать о последних тенденциях и лучших практиках и посмотреть на свой бизнес под новым углом.

Но если ваша цель — не только обмен знаниями и опытом, но и продвижение компании, простого участия будет недостаточно. И здесь на помощь приходит событийный маркетинг — направление, которое продвигает бренды и продукты с помощью мероприятий. В b2b-сегменте одним из самых востребованных форматов являются именно отраслевые конференции. Они объединяют профессионалов своей отрасли, которые заинтересованы в новых решениях и контактах.

Зачем такие сложности, если можно просто прорекламировать продукт? Уже на протяжении нескольких лет мы наблюдаем снижение эффективности прямой рекламы, особенно в b2b-сегменте. Причин несколько: это и информационное перенасыщение, и поверхностность прямых рекламных кампаний, и изменение подходов к принятию решений.

В таких условиях компании вынуждены искать новые способы продвижения, и событийный маркетинг по всем критериям соответствует сегодняшним реалиям.

Продвижение на отраслевых конференциях: как это работает

Событийный маркетинг часто ассоциируется с необходимостью организовывать собственные мероприятия, а это действительно задача не из легких: сложно, долго и затратно. Но есть и более привлекательное решение с не меньшей эффективностью — интеграция в мероприятие в качестве партнера. У этого варианта свои преимущества:

Экономия ресурсов. Вам не придется вкладывать огромные средства в организацию масштабного события, достаточно грамотно выбрать подходящее мероприятие.

Доступ к широкой аудитории. Многие отраслевые конференции собирают тысячи участников, и это отличная возможность заявить о компании крупной аудитории, которую сложно было бы собрать собственными силами.

Укрепление авторитета. Участие компании в престижных отраслевых мероприятиях в качестве партнера положительно отражается на репутации.

Интеграция в мероприятие в качестве партнера имеет и еще одно очень важное преимущество — вам будут предложены действительно работающие инструменты продвижения. Самостоятельно получить такие результаты, не имея соответствующего опыта, невозможно.

Ближайшая конференция «Клерка» — Летняя сессия — состоится с 18 по 20 июня 2025 года. Это будет трехдневный онлайн-марафон для бухгалтеров и руководителей о налогах, бухгалтерии для маркетплейсов и аутсорсинге без ошибок. Оставляйте заявку и становитесь партнером Клерк.Конференции.

Интеграция в масштабное мероприятие обеспечит попадание компании в центр внимания большой аудитории. А еще партнерство с крупными игроками — свидетельство того, что вам можно доверять. Клиенты начнут воспринимать вашу компанию как одного из лидеров рынка и эксперта в своей отрасли.

Что предлагает «Клерк»

Участие в мероприятиях «Клерка» в качестве партнера — это возможность не только рассказать о своей компании и продукте живой заинтересованной аудитории, но и реально увеличить продажи своего продукта. Летняя сессия 2025 объединит свыше 5 000 участников, среди которых бухгалтеры и руководители компаний, аутсорсеры и бухгалтеры маркетплейсов. В зависимости от выбранного тарифа нашим партнерам доступны следующие опции:

Спикер (выступление до 30 минут) — размещение видео спикера в канале конференции и в чате участников.

Кликабельный лого на лендинге конференции.

Размещение спецпредложения на лендинге конференции в виде карусели.

Размещение лого во всей медиа-рекламе «Клерка».

Предоставление билетов в онлайн.

Предоставление приза для розыгрыша от «Клерка».

Размещение рекламных постов в соцсетях Клерк — 1 мегапостинг.

Интервью с представителем компании на главной странице «Клерка» и анонс в соцсетях.

Анонсирование спецпредложения в виде каталога в email-рассылках по участникам конференции.

Размещение лого в рассылке с напоминанием о конференции.

Проведение и анонсирование розыгрыша от лица компании-партнера.

Почему интеграция в мероприятия «Клерка» — это то, что нужно вашему бизнесу? «Клерк» заинтересован в вашем успехе: бренд будет постоянно присутствовать в информационном пространстве Клерк.Конференции. С нами вы сможете укрепить свои позиции на рынке, повысить узнаваемость и в итоге привлечь новых клиентов.

«Клерк» предлагает три формата партнерства — «Генеральный партнер», «Специальный партнер» и «Партнер». И сейчас при покупке любого вида партнерства мы дарим любую услугу стоимостью до 80 000 рублей для продвижения вашего бизнеса на «Клерке». Ознакомиться с инструментами продвижения можете здесь.

А чтобы стать партнером Летней сессии 2025, оставляйте заявку или пишите нам в Telegram: подробно расскажем про доступные форматы и поможем выбрать оптимальный тариф.