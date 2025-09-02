Что такое ХАССП простыми словами
Обеспечение безопасности в общепите — это не только требование контрольно-надзорных органов, но и репутация заведения. Чтобы контролировать безопасность пищевой продукции на всех этапах — от производства до реализации — создана система ХАССП.
ХАССП — система управления качеством, применяемая в общепите и пищевом производстве. Если говорить простыми словами, программа ХАССП — это набор инструкций и регламентов, которые предприятие использует для организации качественной работы персонала и предоставления потребителям безопасной продукции.
Систему нередко называют «дневником самоконтроля», содержащим правила, по которым готовится продукт. Ключевая цель внедрения системы ХАССП — обеспечение пищевой безопасности и защита потребителей от заболеваний, возникающих в результате употребления некачественной пищи.
Как расшифровывается ХАССП (HACCP)
Аббревиатура ХАССП — это русскоязычный вариант английской HACCP, которая расшифровывается как Hazard Analysis and Critical Control Points — «Анализ рисков и критические контрольные точки».
История ХАССП началась еще в 60-е годы прошлого столетия. Тогда компания «Пиллсбери» (один из подрядчиков NASA) занялась разработкой системы микробиологического контроля для программы освоения космоса. В дальнейшем компания адаптировала разработанную для NASA систему критических контрольных точек (ККТ) для собственного производства. Причиной послужило наличие стекла в детском питании ее марки.
Следующим импульсом к развитию системы стала вспышка ботулизма в США в начале 1970-х, которая произошла из-за некачественных консервированных продуктов. «Пиллсбери» была задействована в обучении инспекторов Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Так появилась учебная программа HACCP, которую в 1985 году расширили и на другие виды пищевой продукции.
Первыми тремя принципами ХАССП были:
оценка рисков, связанных с сырьем;
определение ККТ;
определение процедур контроля, мониторинга и ответственных за их реализацию.
В 1989 году в США были опубликованы «Принципы ХАССП для пищевых предприятий», а с 1993 года стандарт рекомендован к применению комиссией Codex Alimentarius — международной организацией под эгидой ООН и ВОЗ. В 1997 году список принципов ХАССП расширили до семи, и в этом виде система существует до сих пор.
В чем отличие от СанПиН
И ХАССП, и СанПиН направлены на обеспечение пищевой безопасности, но это абсолютно разные вещи. Если ХАССП представляет собой систему управления рисками, то СанПиН — это санитарно-эпидемиологические требования и правила. Они регламентируют, как должна храниться и реализовываться продукция, а также как должны быть устроены помещения, вентиляция, оборудование.
По сути, СанПиН предлагает готовые стандартные решения и разрабатывается на уровне государства, в то время как ХАССП направлена на выявление критических точек на конкретном предприятии общепита. При этом ХАССП в какой-то степени основывается на СанПиНе и дополняет его.
Принципы ХАССП
Система обеспечения безопасности пищевой продукции базируется на принципах ХАССП. Как мы уже говорили, на данный момент их семь:
Анализ рисков. Все возможные риски должны быть учтены. Для этого анализируют процессы и потенциальные опасности с целью предупреждения выявленных рисков.
Определение критических контрольных точек. Под ККТ понимаются факторы, которые способны сделать конечный продукт небезопасным. Поэтому следует определить процессы или места, где существует реальный риск появления опасности и которые требуют постоянного мониторинга.
Определение критических пределов для ККТ. В технологическом процессе для ККТ должны быть установлены критические пределы. При превышении максимально допустимых значений становится возможным выпуск небезопасной продукции.
Мониторинг и контроль. Принцип заключается в установлении системы мониторинга для критических контрольных точек с целью своевременного выявления отклонений от критических пределов.
Корректирующие действия. Предполагает разработку конкретных мер, предпринимаемых при отклонении ККТ от установленных пределов. Корректирующие действия позволяют не допустить попадания небезопасного продукта к потребителю, а также выявить и устранить причину отклонения.
Проверка показателей. Организация регулярных проверок дает возможность убедиться, что система ХАССП функционирует правильно и эффективно. Для этого может проводиться внешний и внутренний аудит.
Ведение документации. Это значит, что производственные процессы в ККТ контролируются, а отклонения исправляются. Вести документацию нужно для самоконтроля и для предоставления проверяющим органам.
Законодательные требования HACCP в 2025 году
В 2025 году общепит не может работать без системы ХАССП: это будет нарушением закона, за которое предусмотрена ответственность. В частности, система ХАССП является обязательной для общепита по ТР ТС 021/2011. В ст. 10 регламента Таможенного союза зафиксировано, что для изготовления безопасной пищевой продукции производитель обязан разработать и внедрить процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Также требование о внедрении ХАССП содержится в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для предприятий общепита.
При разработке ХАССП для общепита учитывают правила и требования следующих нормативных актов:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление безопасностью пищевой продукции»;
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Кому необходимо внедрять систему ХАССП
Внедрение системы ХАССП обязательно для всех предприятий, связанных с производством, хранением, транспортировкой, реализацией и утилизацией пищевой продукции. К ним относятся предприятия общественного питания, производители продуктов питания и их упаковки, а также сельхозпроизводители и магазины кулинарии.
В частности, ХАССП обязаны внедрять:
рестораны;
столовые;
отели, в которых подают еду;
производители кулинарии;
кондитерские фабрики;
кейтеринговые компании;
пекарни и многие другие предприятия.
Внедрять ХАССП рекомендуется сразу при запуске новой компании. Это позволяет минимизировать риск попадания к потребителям некачественной продукции и избежать дополнительных проверок и штрафов со стороны контролирующих органов.
ХАССП для пищевого производства
ХАССП для пищевого производства направлена на контроль каждого этапа — от приемки сырья до упаковки готовой продукции. Система предполагает реализацию таких процедур:
выбор технологических процессов, обеспечивающих пищевую безопасность;
выбор последовательности операций, которая исключит загрязнение как готовых продуктов, так и сырья;
контроль сырья, упаковочных материалов и самой продукции;
контроль за работой оборудования;
фиксация сведений о контролируемых этапах производства и результатах контроля.
Помимо того, что наличие ХАССП — обязательное требование, его внедрение способствует оптимизации производственных процессов и повышает эффективность производства, а также улучшает потребительские свойства продукции. Поэтому система выгодна и для самого бизнеса.
ХАССП в общественном питании
Итак, внедрение ХАССП в общепите решает сразу несколько задач — от снижения рисков приготовления небезопасной продукции до повышения ее качества. Наличие ХАССП помогает контролировать приготовление пищи на всех этапах, благодаря чему в заведении минимизируется вероятность отравления клиентов и возникновения других неприятных ситуаций.
Система ХАССП для ресторана и других предприятий общепита упрощает процесс контроля за температурой хранения продуктов, обучением сотрудников заведения правилам гигиены и обслуживанием оборудования. Также с ее помощью гораздо легче отслеживать соблюдение дресс-кода всеми участниками производственного процесса.
Основные этапы по разработке и внедрению системы ХАССП
I этап. Сбор рабочей группы. На старте руководству предстоит определить, кто из работников будет привлечен к разработке системы, а при сотрудничестве с подрядчиком следует назначить ответственного за взаимодействие сотрудника. Также рабочей группе нужно выяснить, на какие процессы распространится система ХАССП. Кроме того, на первом этапе издают приказ о формировании рабочей группы.
II. Анализ рисков. На втором этапе описывают методы производства, выполняют исследование сырья, анализируют доставку и хранение продуктов. Подготовка документов должна происходить через призму потенциально опасных мест, то есть это именно анализ, а не просто описание.
III. Определение ККТ. Как мы уже говорили, ККТ — это факторы, которые способны сделать конечный продукт небезопасным. По сути, на этом этапе нужно найти возможные уязвимости в процессах, приводящие к негативным последствиям, включая отравление клиента заведения или выпуск бракованной продукции.
IV. Установление критических пределов.После выявления критических контрольных точек определяют границы параметров, которые запрещено нарушать. Например, на предприятии можно завести журналы, в которые будут вноситься сроки годности по каждой категории продукции.
V. Разработка методов контроля. Чтобы исключить нарушения, разрабатывают процедуры самоконтроля. Например, ресторан может зафиксировать, что соблюдение правил товарного соседства в холодильниках проверяется трижды в день — перед началом рабочего дня, в середине смены и после закрытия заведения.
VI. Назначение ответственного. Ответственный сотрудник или рабочая группа назначаются не только для внедрения системы ХАССП, но и для дальнейшего отслеживания ее работы. Также задача ответственного — вести документацию.
VII. Проведение аудита. Формально наличие сертификата ХАССП не считается обязательным условием для работы для общепита и предприятий пищевой промышленности. Поэтому для небольших компаний проведение аудита факультативно. Но если предприятие планирует работать с крупными сетями, то соответствие требованиям ХАССП придется подтвердить.
Контроль выполнения ХАССП
Выполнение ХАССП контролируется всеми ведомствами, в задачи которых входит надзор за общепитом и предприятиями пищевой промышленности. К ним относятся, в частности, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, причем каждый из органов контролирует свой сектор.
Также контроль может проводиться независимыми аудиторами. Как правило, это происходит по инициативе самого владельца бизнеса или по требованию контрагента.
Плюсы и минусы внедрения системы ХАССП
Система ХАССП обеспечивает ряд преимуществ как для заведений общепита, так и для пищевых производств. Поэтому часто можно встретить мнение, что ее внедрение полезно и выгодно в первую очередь для самого бизнеса. С этим сложно поспорить, поскольку система ХАССП имеет немало плюсов. Но и недостатки у ХАССП тоже есть. Для наглядности представим плюсы и минусы внедрения системы в таблице.
Плюсы внедрения ХАССП
Минусы внедрения ХАССП
Минимизация рисков
Изменение привычных подходов к работе
Повышение качества продукции
Временные затраты на внедрение системы и обучение сотрудников
Оптимизация производственных процессов
Необходимость постоянного мониторинга обновлений
Сокращение затрат
Финансовые затраты на внедрение системы
Повышение доверия клиентов и партнеров
Излишняя забюрократизированность
Соблюдение требований законодательства
В большинстве случаев требуется привлечение подрядчиков
На оптимизации процессов производства остановимся подробнее. Если о безопасности говорят достаточно много, то способность ХАССП оптимизировать производственные процессы часто остается за скобками.
Между тем, разработка ХАССП предполагает подробный анализ всех этапов приготовления пищи — от закупки сырья и заканчивая подачей готовых блюд. Это помогает выявить узкие места и неэффективные операции.
Чем грозит отсутствие HACCP
На законодательном уровне точные сроки разработки и внедрения ХАССП не закреплены, но по общему правилу она внедряется сразу после начала работы бизнеса. Если предприятие общепита работает без HACCP, его привлекут к административной ответственности.
Размер штрафа за отсутствие ХАССП составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для ИП и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юрлиц. При повторном совершении правонарушения помимо штрафов (размер их будет заметно выше) также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения.
Кратко о HACCP
ХАССП — это система управления качеством, применяемая в общепите и пищевом производстве. Она представляет собой набор инструкций и регламентов, которые предприятие использует для организации качественной работы персонала и предоставления потребителям безопасной пищевой продукции.
Система ХАССП основана на семи принципах: анализ рисков, определение критических контрольных точек, установление критических пределов для каждой ККТ, мониторинг и контроль, корректирующие действия и ведение документации.
При разработке ХАССП для общепита учитывают правила и требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление безопасностью пищевой продукции» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Процесс внедрения ХАССП состоит из семи этапов: сбор рабочей группы, анализ рисков, определение ККТ, установление критических пределов, разработка методов контроля, назначение ответственного и проведение аудита.
Часто задаваемые вопросы
Подготовили ответы на наиболее распространенные вопросы о системе ХАССП.
Что такое ХАССП на производстве
ХАССП — система анализа рисков и критических контрольных точек, направленная на обеспечение безопасности пищевой продукции на всех этапах производства, начиная с момента поступления сырья и до реализации готовой продукции. ХАССП на производстве — это систематическое выявление, оценка и контроль опасных факторов, которые способны оказать негативное влияние на здоровье потребителей.
Внедрение HACCP направлено на минимизацию рисков, снижение количества брака, повышение конкурентоспособности предприятия, обеспечение соответствия законам.
Кто входит в группу ХАССП
Согласно ГОСТ Р 51705.1-2001 руководство предприятия обязано сформировать состав рабочей группы, которая будет разрабатывать и внедрять систему, а в дальнейшем поддерживать ее работоспособность.
Состав группы:
руководитель группы;
технический секретарь;
начальники отделов и руководители подразделений;
технологи;
санитарные врачи;
технические специалисты,
шеф-повара.
В каждом случае состав определяется индивидуально и зависит от специфики предприятия. Помимо сотрудников компании, в группу ХАССП можно включать внешних экспертов.
Что такое план ХАССП
План ХАССП — это обязательный документ для любого пищевого производства. Он содержит описание процедур ХАССП и представляет собой анализ опасностей и определение ККТ. Подготовка плана ХАССП считается заключительным этапом внедрения HACCP.
Для чего нужен сертификат ХАССП
Сертификат ХАССП — это документ, подтверждающий внедрение предприятием системы пищевой безопасности и ее работу в соответствии с принципами ХАССП.
С формальной точки зрения получение сертификата ХАССП необязательно (в отличие от внедрения самой системы ХАССП), но его наличие открывает доступ к новым рынкам, улучшает репутацию и минимизирует риски производства. Прохождение добровольной сертификации по системе ХАССП значит, что предприятие обеспечивает безопасность пищевой продукции на всех этапах.
Как разработать ХАССП самостоятельно
Разработка ХАССП — сложный процесс, включающий анализ и подготовку полного пакета документации. Специалист, который занимается разработкой, должен обладать знаниями о нормах и стандартах системы, требованиях к внедряемым мерам и их реализации.
Как правило, разработка ХАССП занимает 1–2 месяца. Но предварительно специалисту, который планирует самостоятельно разрабатывать систему ХАССП, следует пройти обучение: без соответствующих знаний и навыков есть вероятность упустить многие важные моменты.
