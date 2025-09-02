Как расшифровывается ХАССП (HACCP)

Аббревиатура ХАССП — это русскоязычный вариант английской HACCP, которая расшифровывается как Hazard Analysis and Critical Control Points — «Анализ рисков и критические контрольные точки».

История ХАССП началась еще в 60-е годы прошлого столетия. Тогда компания «Пиллсбери» (один из подрядчиков NASA) занялась разработкой системы микробиологического контроля для программы освоения космоса. В дальнейшем компания адаптировала разработанную для NASA систему критических контрольных точек (ККТ) для собственного производства. Причиной послужило наличие стекла в детском питании ее марки.

Следующим импульсом к развитию системы стала вспышка ботулизма в США в начале 1970-х, которая произошла из-за некачественных консервированных продуктов. «Пиллсбери» была задействована в обучении инспекторов Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Так появилась учебная программа HACCP, которую в 1985 году расширили и на другие виды пищевой продукции.

Первыми тремя принципами ХАССП были:

оценка рисков, связанных с сырьем;

определение ККТ;

определение процедур контроля, мониторинга и ответственных за их реализацию.

В 1989 году в США были опубликованы «Принципы ХАССП для пищевых предприятий», а с 1993 года стандарт рекомендован к применению комиссией Codex Alimentarius — международной организацией под эгидой ООН и ВОЗ. В 1997 году список принципов ХАССП расширили до семи, и в этом виде система существует до сих пор.