УТП: как разработать уникальное торговое предложение

Что такое УТП

Если говорить простыми словами, уникальное торговое предложение — это то, что делает ваш продукт особенным и помогает отстроиться от конкурентов. По сути, УТП представляет собой сообщение в виде утверждения, которое объясняет потенциальному клиенту, почему ваше предложение лучше аналогичных.

Понять, что такое УТП в продажах, лучше всего помогают реальные примеры. Например, УТП сервиса «Авиасейлс» — «Тут покупают дешевые авиабилеты», а Domino's Pizza еще в 1973 году гарантировала быструю доставку — «Горячая пицца за 30 минут или бесплатно».

При этом УТП нередко путают со слоганом, хотя смысл у этих понятий разный. Слоган — это инструмент позиционирования бренда («Газпром — мечты сбываются!»), в то время как уникальное торговое предложение демонстрирует главную ценность продукта и его отличие от предложений конкурентов (Burger King — «Плати один раз и пей сколько хочешь»).

Еще одно близкое понятие — офер. Но в отличие от УТП, офер представляет собой конкретное предложение, которое работает здесь и сейчас и ограничено по времени. Офер — это, например, скидка на товар или предложение о бесплатной доставке заказа, если он будет оформлен именно сегодня.

Разница между УТП, слоганом и офером

Критерий сравнения УТП Слоган Офер Основная цель Презентует продукт или услугу, подчеркивая ее уникальные преимущества Привлекает внимание, закрепляет образ в сознании потребителя Побуждает совершить покупку немедленно Содержимое Конкретные преимущества, объясняющие полезность продукта Креативное короткое сообщение, создающее эмоциональный отклик Ограниченное по времени предложение с четкими условиями Подача Содержательное краткое утверждение Броская, легко запоминающаяся фраза Сообщение с конкретным предложением

Важный момент: у компании должно быть несколько УТП — для каждого сегмента целевой аудитории. Разные категории клиентов ищут разные ценности и преимущества. И то, что кажется привлекательным для одного сегмента ЦА, может совершенно не впечатлить другой.