Ивент-маркетинг снова в тренде

Зачем бизнесу ивент-маркетинг
Событийный маркетинг — продвижение бренда или продукта через мероприятия — был и остается эффективным инструментом как для небольших, так и для крупных компаний.
Одно из главных преимуществ ивент-маркетинга — возможность решать ключевые задачи любого бизнеса, среди которых:
повышение узнаваемости бренда и интереса к нему;
презентация нового товара или услуги и формирование спроса;
установление полезных связей — нетворкинг;
демонстрация экспертности, ценностей и философии компании;
сбор контактов;
формирование положительного образа и укрепление репутации бренда;
создание эмоциональной связи с целевой аудиторией;
генерация позитивных инфоповодов для СМИ и блогеров.
Форматы могут быть различными: как камерные мероприятия, например, мастер-классы и лекции, так и масштабные события — конференции, выставки, фестивали и другие ивенты, объединяющие множество участников.
И хотя принято считать, что событийный маркетинг ориентирован на долгосрочную перспективу, помогая выстраивать коммуникацию с ЦА и повышая доверие к бренду, практика доказывает обратное. Нередко ивентам удается обеспечить моментальный рост продаж.
11–12 декабря 2025 года «Клерк» проводит IX Бухгалтерскую конференцию в офлайн-формате — Бух.Совет 2026. Диалог с экспертами, вдохновляющие кейсы, комьюнити коллег, новые навыки — участников ждут два максимально насыщенных дня. А чтобы получить максимум пользы, вы можете присоединиться к конференции в качестве партнера: это открывает уникальные возможности для продвижения вашего бизнеса.
Ренессанс офлайна уже наступил
Всего за несколько лет индустрия пережила и расцвет, и стремительное падение. Сначала пандемия с ее тотальным переходом в онлайн, после — уход зарубежных брендов. В какой-то момент стало казаться, что офлайн-формат больше не актуален и о традиционном событийном маркетинге придется забыть. Но этого не случилось, и в 2025 году мы уверенно говорим о возвращении бизнес-ивентов. Причин несколько:
Человеку нужен человек. За время ограничений и перераспределения рынка люди соскучились по общению. Да, онлайн-взаимодействие — это удобно, но оно не заменит полноценного живого контакта. Именно на офлайн-ивентах участники чувствуют себя частью сообщества, создают личные связи и получают уникальный опыт.
Растет запрос на искренние эмоции. Люди стремятся пережить яркие позитивные моменты, мы видим запрос на положительные эмоции и теплые впечатления, которые не способен передать экран ноутбука или смартфона. Офлайн-мероприятия обеспечивают настоящую вовлеченность аудитории и отлично работают на формирование прочной связи с брендом или продуктом.
Увеличивается стоимость лида онлайн. Если раньше от офлайна отказывались, так как это было дорого, то в 2025 году такой отказ больше не имеет смысла. Стоимость привлечения клиента через онлайн-каналы сравнялась со стоимостью лида в офлайне. Это связано с ростом конкуренции и снижением эффективности стандартных рекламных инструментов.
Как результат — сегодня компаниям становится выгодно вкладываться в событийный маркетинг, тем более что он не просто привлекает ЦА, но и укрепляет лояльность клиентов.
Даниил Рощин, event-менеджер «Клерка»:
Тогда бизнес начал возвращаться к форматам «живых встреч», но уже не в прежнем виде. На первый план вышли гибридные форматы — офлайн + онлайн одновременно. Это позволило компаниям не терять охваты и при этом возвращать ту самую энергетику, которую невозможно передать через Zoom.
Сегодня, в 2025-м, гибриды стали стандартом: у компании может быть зал в Москве, но аудитория — по всей России.
А еще важно — офлайн перестал быть «дорогой роскошью». Это уже инвестиция в доверие, которую не заменит никакой таргет. Люди приходят не просто «послушать», а почувствовать бренд, обменяться эмоциями, вдохновиться. Именно в этом и есть сила событийного маркетинга сейчас.
К каким изменениям готовиться бизнесу
В 2025 году рынок event-маркетинга растет, в том числе увеличивается спрос на лидогенерацию при помощи бизнес-ивентов. Также мы видим тренд на рационализацию бюджета. Компании стремятся к разумному распределению бюджета и ищут решения, которые позволяют снизить затраты без потери качества.
Что касается наполнения, то здесь акцент все чаще делается на интерактив: он повышает вовлеченность, позволяет получать обратную связь и помогает выстраивать прочные отношения между брендом и аудиторией. Например, на одной из офлайн-конференций «Клерка» наш партнер организовал для участников «Колесо фортуны» — аттракцион для розыгрыша призов от своей компании. Такое оригинальное решение увеличивает лояльность аудитории и гарантирует, что бренд не останется незамеченным.
Еще одна причина популярности интерактивов — они все чаще становятся источником вирального контента для социальных сетей. Необычные форматы моментально разлетаются по тематическим пабликам, увеличивая узнаваемость бренда и повышая интерес к нему. В мероприятие, таким образом, вовлекаются даже те, кто не принимал в нем непосредственного участия.
Один из недавних примеров удачного использования интерактива — стенд Альфа-Банка на ПМЭФ-2025. По сути, банк создал не просто стенд, а настоящий арт-объект — торнадо из 18 тысяч книг (работы ведущих футурологов), который все участники форума хотели снять и запомнить. Причем это не просто запоминающаяся инсталляция: арт-объект имеет глубокий смысл и демонстрирует ценности Альфа-Банка.
Особенностью «новой эпохи» ивент-маркетинга можно назвать и изменившийся подход к коммуникации с ЦА. Сейчас бренды стараются избежать излишнего пафоса и предпочитают общаться с клиентами и партнерами на понятном языке. Такое «упрощение» еще раз фокусирует внимание на ценности живого человеческого общения.
Даниил Рощин, event-менеджер «Клерка»:
Главный тренд 2025 года — персонализация.
Люди больше не хотят быть «одним из ста». Они ждут, что мероприятие «сделано для них» — с теми темами, спикерами и форматами, которые им реально интересны.
И здесь уже активно помогает искусственный интеллект.
ИИ формирует персональные программы участия, подбирает сессии по интересам и даже помогает найти нужных людей для нетворкинга по совпадению целей. Например, участник отмечает, что хочет найти партнеров для франшизы — и получает приглашение на отдельный бизнес-завтрак с релевантными контактами.
Такие «точечные попадания» делают ивенты мощным инструментом не просто коммуникации, а создания ценной экосистемы вокруг бренда.
Событийный маркетинг и партнерские мероприятия: почему это работает
Ивент-маркетинг сегодня — это не только организация и проведение собственных мероприятий, но и партнерские интеграции. Для многих компаний участие в мероприятии в статусе партнера зачастую оказывается более выгодным и эффективным решением, так как организация собственного бизнес-ивента — это сложно и дорого. Партнерство, наоборот, помогает сэкономить бюджет и при этом получить доступ к широкой аудитории.
Плюсом партнерские интеграции работают на улучшение репутации: статус партнера престижного мероприятия демонстрирует экспертность и позволяет компании заявить о себе как об одном из лидеров рынка.
Не менее важным преимуществом является и то, что организаторы мероприятий предоставляют своим партнерам доступ к реально работающим инструментам продвижения. Практика показывает, что самостоятельно добиться таких результатов (если компания не имеет соответствующего опыта, команды и достаточного бюджета) невозможно.
Что предлагает «Клерк»
Статус партнера главной конференции для бухгалтеров Бух.Совет 2026 обеспечивает по-настоящему уникальные возможности для продвижения вашего бизнеса:
Прямой доступ к качественной ЦА. В конференции принимают участие представители профессионального сообщества, понимающие ее ценность (участие в мероприятии платное).
Эффективные инструменты для продвижения бизнеса партнеров. Мы обеспечиваем комплексное продвижение: формируем ассоциацию бренда с мероприятием и повышаем узнаваемость среди ЦА, презентуем уникальное предложение партнера и наполняем базу целевыми контактами, подтверждаем лидерство бренда через публичные выступления, экспертизу и опыт.
Теплое взаимодействие с аудиторией. Мероприятия «Клерка» — это всегда не только про актуальные знания и пользу, но и про особую атмосферу, благодаря которой участники легко устанавливают новые связи.
Для продвижения партнеров «Клерк» использует только проверенные инструменты — установим фирменный баннер компании в зоне проведения конференции, разместим логотипы партнера в трансляции и логотип на сайте конференции, интегрируем бренд в рекламную кампанию, пресс-релизы и пост-релизы. Также партнерам конференции доступно брендирование в печатной продукции и размещение рекламных материалов в пакетах участников — для высокой конверсии в первую коммуникацию.
А если ваша ключевая задача — презентация предложения и сбор базы целевых контактов, добавим спецпредложение в беспроигрышный онлайн-квиз, сделаем закреп в чате конференции во время ее проведения и разместим баннер с формой лидогенерации партнера во время трансляции на 5 минут.
При выборе максимального тарифа с выступлением представителя компании мы обеспечиваем комплексное продвижение спикера и бренда партнера. Тариф предусматривает публикацию статьи-представления спикера и анонсы в каналах «Клерка» — эти инструменты позволяют заранее установить контакт с аудиторией и выделиться среди конкурентов.
Также для усиления эффекта непосредственно перед выступлением демонстрируется персональное видео-представление спикера с презентацией бренда. А для сохранения контакта с ЦА видео с выступлением размещается в библиотеке Клерк.Премиум: это позволяет привлекать клиентов даже после завершения мероприятия.
Даниил Рощин, event-менеджер «Клерка»:
Когда компания становится официальным партнером крупного события, для аудитории это мощный сигнал доверия. Это как рекомендация от профессионального сообщества: «Эти ребята — свои, с ними можно иметь дело».
Партнерские интеграции сегодня — это не просто логотип на баннере. Это способ показать, что бренд участвует в развитии отрасли, рядом с лидерами и экспертами.
А статус партнера «Клерка» — это, по сути, знак качества. Такие коллаборации решают самую сложную задачу — формируют доверие к компании быстрее любой рекламы.
И если бренд грамотно использует это партнерство — добавляет вовлекающие механики, спецпредложения, лидогенерацию через квизы — эффект от участия может быть в 3–5 раз выше, чем от стандартных маркетинговых кампаний.
Статус партнера «Клерка» — это возможность решить задачу доверия целевой аудитории. В глаза профессионального сообщества партнеры «Клерка» — надежные участники рынка, в качестве продуктов и услуг которых не возникает сомнений.
Готовы стать партнером Клерк.Конференции? Напишите нам, и мы с удовольствием расскажем обо всех деталям и предложим самые выгодные условия сотрудничества.
