Ивент-маркетинг снова в тренде

К каким изменениям готовиться бизнесу

В 2025 году рынок event-маркетинга растет, в том числе увеличивается спрос на лидогенерацию при помощи бизнес-ивентов. Также мы видим тренд на рационализацию бюджета. Компании стремятся к разумному распределению бюджета и ищут решения, которые позволяют снизить затраты без потери качества.

Что касается наполнения, то здесь акцент все чаще делается на интерактив: он повышает вовлеченность, позволяет получать обратную связь и помогает выстраивать прочные отношения между брендом и аудиторией. Например, на одной из офлайн-конференций «Клерка» наш партнер организовал для участников «Колесо фортуны» — аттракцион для розыгрыша призов от своей компании. Такое оригинальное решение увеличивает лояльность аудитории и гарантирует, что бренд не останется незамеченным.

Еще одна причина популярности интерактивов — они все чаще становятся источником вирального контента для социальных сетей. Необычные форматы моментально разлетаются по тематическим пабликам, увеличивая узнаваемость бренда и повышая интерес к нему. В мероприятие, таким образом, вовлекаются даже те, кто не принимал в нем непосредственного участия.

Один из недавних примеров удачного использования интерактива — стенд Альфа-Банка на ПМЭФ-2025. По сути, банк создал не просто стенд, а настоящий арт-объект — торнадо из 18 тысяч книг (работы ведущих футурологов), который все участники форума хотели снять и запомнить. Причем это не просто запоминающаяся инсталляция: арт-объект имеет глубокий смысл и демонстрирует ценности Альфа-Банка.

Особенностью «новой эпохи» ивент-маркетинга можно назвать и изменившийся подход к коммуникации с ЦА. Сейчас бренды стараются избежать излишнего пафоса и предпочитают общаться с клиентами и партнерами на понятном языке. Такое «упрощение» еще раз фокусирует внимание на ценности живого человеческого общения.