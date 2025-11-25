Настройка Яндекс Директа: пошаговая инструкция

В первую очередь предстоит создать аккаунт. Для этого открываем ЯД, выбираем «Зарегистрироваться» и далее проходим регистрацию через кнопку «Создать ID». Для регистрации нужно указать имя, фамилию, логин, пароль и номер телефона.

Для работы с ЯД можно использовать и личный аккаунт, но с отдельным будет удобнее.

После входа в аккаунт регистрируемся в сервисе и переходим в личный кабинет. В ЛК нажимаем на «Добавить кампанию»: сервис предложит выбрать один из режимов подключения рекламы — «Мастер кампаний» или «Простой старт».

Первый режим — «Мастер кампаний» — поможет настроить продвижение самостоятельно с подсказками на каждом из этапов. Второй режим — «Простой старт» — подойдет пользователям, у которых нет опыта в продвижении. Для создания кампании достаточно указать информацию о бизнесе и добавить ссылку на площадку, а остальные задачи сервис возьмет на себя.