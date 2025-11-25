Коротко о главном:
Яндекс Директ — сервис для размещения контекстной и медийной рекламы в поиске Яндекса и на сайтах его партнеров.
Для запуска продвижения нужен аккаунт в Яндексе.
Есть два режима настройки рекламы — «Мастер кампаний» (для самостоятельного создания рекламной кампании) и «Простой старт» (для тех рекламодателей, у которых пока нет опыта в продвижении).
Настройка Яндекс Директа — не самая простая задача. Ошибки при создании кампании способны свести на нет все усилия по продвижению, а рекламодатель просто потеряет бюджет.
Почему бизнес выбирает Яндекс Директ
Яндекс Директ — сервис для размещения рекламы в экосистеме Яндекса. Он позволяет рекламодателям размещать объявления в поисковой системе Яндекса и на сайтах-партнерах Рекламной сети Яндекса. К преимуществам Яндекс Директа относят:
Адресность. ЯД обеспечивает точное попадание в целевую аудиторию. Объявления будут видеть люди, которые уже ищут продукт, а это значительно повышает конверсию.
Гибкость. Рекламодатель сам выбирает ключевые запросы, по которым его объявления отображаются в поиске.
Простое отслеживание результатов. Сервис формирует подробные отчеты. И в целом с ЯД можно легко понять, какое количество пользователей посетило сайт по объявлению и сколько из них совершили целевое действие.
Большой охват. У Яндекса самая многочисленная аудитория в России. Так, месячный охват Яндекс Поиска в конце 2024 года составил 100,3 млн человек.
Быстрый запуск. Реклама начинает работать сразу после запуска кампании и прохождения модерации.
Но максимальные результаты можно получить только при условии правильной настройки ЯД. Многие предпочитают обращаться для настройки Яндекс Директа к профессионалам, но пройти все этапы можно и самостоятельно.
Настройка Яндекс Директа: пошаговая инструкция
В первую очередь предстоит создать аккаунт. Для этого открываем ЯД, выбираем «Зарегистрироваться» и далее проходим регистрацию через кнопку «Создать ID». Для регистрации нужно указать имя, фамилию, логин, пароль и номер телефона.
Для работы с ЯД можно использовать и личный аккаунт, но с отдельным будет удобнее.
После входа в аккаунт регистрируемся в сервисе и переходим в личный кабинет. В ЛК нажимаем на «Добавить кампанию»: сервис предложит выбрать один из режимов подключения рекламы — «Мастер кампаний» или «Простой старт».
Первый режим — «Мастер кампаний» — поможет настроить продвижение самостоятельно с подсказками на каждом из этапов. Второй режим — «Простой старт» — подойдет пользователям, у которых нет опыта в продвижении. Для создания кампании достаточно указать информацию о бизнесе и добавить ссылку на площадку, а остальные задачи сервис возьмет на себя.
Настраиваем продвижение через «Мастер кампаний»
Шаг 1. Создаем кампанию. На главной странице ЯД нажимаем на «+» рядом со словом «Кампании». Выбираем «Мастер кампаний».
Шаг 2. Добавляем ссылку на продукт или страницу. Можно указать ссылку на сайт, страницу в социальной сети, приложение или маркетплейс. Также Яндекс Директ предлагает создать лендинг — это одностраничный сайт с краткой информацией о продукте, формой заявки и контактами.
Шаг 3. Активируем тумблер «Продвижение организации из Яндекс Бизнеса». Добавление организации сделает вас заметнее в списке организаций в результатах поиска, Яндекс Картах и на маршруте такси в Яндекс Go.
Шаг 4. Настраиваем внешний вид объявлений. Можно добавить свои заголовки, написать тексты и загрузить изображения. Они чередуются в объявлении в случайном порядке. Те комбинации, которые окажутся наиболее эффективными, будут отображаться чаще. Также доступны готовые варианты. Предлагаемые объявления можно отредактировать или использовать без изменений.
Шаг 5. Настраиваем аудиторию. Сначала указываем регион и время показа. Далее определяемся, как будет происходить подбор пользователей. Существует два варианта — вручную и автоматически. Первый подойдет тем, кто хорошо знает свою целевую аудиторию. При выборе автоматического подбора сервис сам подберет пользователей, которые интересуются схожими продуктами.
Шаг 6. Указываем цели. Определиться с целями поможет понимание желаемого результата. Поэтому нужно понять, что мы хотим — получить больше целевых действий или же больше переходов для увеличения охвата и привлечения потенциальных клиентов.
Обратите внимание: при выборе цели «Максимум целевых действий» потребуется указать номер счетчика Яндекс Метрики и выбрать целевые действия — например, регистрация на сайте.
Шаг 7. Определяемся с бюджетом. На заключительном этапе предстоит выбрать недельный бюджет. Есть три варианта — минимальный, оптимальный и эффективный. В ходе кампании ЯД проанализирует ее эффективность и предложит рекомендации по улучшению. Автоматическое применение рекомендаций позволяет компании корректировать настройки самостоятельно.
Настраиваем продвижение через «Простой старт»
Шаг 1. Создаем кампанию. На главной странице Яндекс Директа нажимаем на «+» рядом со словом «Кампании». Выбираем «Простой старт».
Шаг 2. Добавляем ссылку на сайт. При добавлении ссылки на социальные сети, маркетплейс или Telegram, сервис автоматически перенаправит в «Мастер кампаний». Настройку кампании в этом случае вы продолжите там. При добавлении ссылки на сайт также можно подключить продвижение в Картах. А если у вас нет сайта, выберите опцию «Продолжить без сайта». В этом случае сервис создаст сайт-визитку автоматически.
Шаг 3. Добавляем информацию о бизнесе. Далее сервис предложит рассказать о вашем бизнесе. Ответьте на вопросы, и ЯД сформирует объявления автоматически. На этом этапе вы можете добавить собственные изображения или же выбрать подходящие из предложенных вариантов.
Шаг 4. Указываем бюджет. На заключительном этапе определяемся с бюджетом на неделю. Есть три варианта — минимальный, рекомендуемый и охватный. Затем нажимаем «Создать кампанию».
Каких ошибок нужно избегать при настройке Яндекс Директа
1. Отсутствие или недостаточное количество минус-слов
Указание минус-слов (или фраз) исключает показы объявления по содержащим их запросам. Например, если вы продвигаете сервис по ремонту смартфонов, но в качестве минус-слова не указали слово «купить», объявление будет показываться по нерелевантным запросам. Это приводит к снижению CTR и лишним расходам. Также имеет смысл добавить в минус-слова названия городов, в которых сервис не работает.
2. Некачественный текст
Сегодня практически в любой сфере огромная конкуренция, поэтому объявления по типу «Купить мебель для офиса» больше не работают. Пользователи ждут выгоды и конкретики: объявление должно раскрывать ценность вашего предложения. Например, не просто «Ремонт ноутбуков», а «Ремонт ноутбуков с выездом по Тюмени от 1 000 рублей».
3. Игнорирование геотаргетинга
Регионы показа — один из ключевых критериев. Некорректный геотаргетинг перечеркивает все усилия. Поэтому обязательно проверяйте регионы показа и при настройке учитывайте часовые пояса. Если компания работает только в Твери, а реклама настроена на всю Россию — кампания в ЯД будет неэффективной.
4. Слишком общие запросы
Ответственный подход к сбору семантики — обязательное условие. Например, вы продвигаете ремонт кондиционеров в Туле. Но в группе объявлений стоят фразы «ремонт», «кондиционеры» и так далее. В результате вы получите много показов нецелевой аудитории, но кликов и тем более заявок не будет.
И еще несколько распространенных ошибок:
Ошибка
Как избежать?
Широкая семантика при ограниченном бюджете: заявок будет мало, но вы израсходуете весь бюджет
Оптимальное количество для небольшого бюджета — 10-20 фраз
Размещение объявлений в Рекламной сети Яндекса без указания названия компании и размещения логотипа. Обезличенные объявления практически не способны заинтересовать пользователей
Добавлять название компании и логотип: это привлекает внимание и вызывает доверие
Сразу брать слишком широкие интересы: в итоге реклама не достигает своей аудитории
Начинать следует с узких интересов и расширять их постепенно
Использование автотаргетинга: при работе с ЯД есть возможность не заниматься подбором ключей самостоятельно. Но нужно учитывать, что он не всегда работает корректно
Подбирать ключи самостоятельно (как минимум на старте работы с сервисом)
Один шаблон для поисковых объявлений (то есть текстовых) и объявлений в Рекламной сети Яндекса, где главное — это изображение
Делать акцент на картинке для баннерной рекламы на сайтах партнеров и на тексте — для поисковых объявлений
Ответы на часто задаваемые вопросы
Можно ли показывать объявление только в части города?
Да, у ЯД есть функция «Указать регион на карте». Она позволяет ограничить показы радиусом в несколько километров в одном городе или другом населенном пункте. Это особенного актуально для локального бизнеса.
Объявления будут отображаться на всех устройствах?
Рекламодатель может выбрать, на каких именно устройствах будет отображаться объявление. Сделать это можно в разделе «Устройства». Например, если у вашего сайта нет хорошей мобильной версии, показывать его на смартфонах не имеет смысла.
Объявления проходят модерацию?
Созданные кампании сервис проверяет на соответствие требованиям. Отслеживать статус модерации и комментарии можно на странице кампании. Если какой-то из элементов не прошел модерацию, его возможно отредактировать или удалить.
