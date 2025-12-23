Email-маркетинг снова в тренде: почему рассылки не теряют своей актуальности

С появлением соцсетей, мессенджеров и других каналов коммуникации с клиентами некоторые маркетологи были уверены — email-рассылки в какой-то момент уступят новым решениям. Но этого не случилось: наоборот, мы видим, что сегодня email-маркетинг переживает второе рождение.

В росте интереса к email-рассылкам нет ничего удивительного. Рассылки были и остаются прямым, персонализированным и, что важно, высокоокупаемым инструментом. Они обеспечивают непосредственный доступ к аудитории и отлично справляются с привлечением и удержанием клиентов. А многие пользователи доверяют письмам больше, чем сообщениям в соцсетях.

Еще один неочевидный плюс email-рассылок, который особенно ярко проявился в сравнении с контекстной и таргетированной рекламой — это их длительный эффект. Вернуться к письму пользователь может в любой момент, что особенно актуально, если вы продаете продукты с долгим циклом принятия решения.