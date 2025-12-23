Коротко о главном:
Email-маркетинг — способ продвижения бренда или продукта через электронные письма. Это универсальный инструмент, который подходит и для B2B, и для B2C-сегмента.
Главное отличие email-рассылок от спам-писем — согласие и интерес аудитории. На email-рассылки пользователи подписываются самостоятельно, и это напрямую влияет на их эффективность: бизнес контактирует с лояльной аудиторией.
Email-рассылки повышают узнаваемость бренда, привлекают новую аудиторию, усиливают другие каналы продвижения, создают прочную связь с потенциальными и действующими клиентами и, как результат, увеличивают продажи.
На «Клерке» есть несколько популярных рассылок, в которых вы можете разместить информацию о своем бизнесе и его продуктах — «Утренний бухгалтер», «Ночной бухгалтер» и «Чемодан вебинаров». Также возможна сегментированная рассылка.
Email-маркетинг снова в тренде: почему рассылки не теряют своей актуальности
С появлением соцсетей, мессенджеров и других каналов коммуникации с клиентами некоторые маркетологи были уверены — email-рассылки в какой-то момент уступят новым решениям. Но этого не случилось: наоборот, мы видим, что сегодня email-маркетинг переживает второе рождение.
В росте интереса к email-рассылкам нет ничего удивительного. Рассылки были и остаются прямым, персонализированным и, что важно, высокоокупаемым инструментом. Они обеспечивают непосредственный доступ к аудитории и отлично справляются с привлечением и удержанием клиентов. А многие пользователи доверяют письмам больше, чем сообщениям в соцсетях.
Еще один неочевидный плюс email-рассылок, который особенно ярко проявился в сравнении с контекстной и таргетированной рекламой — это их длительный эффект. Вернуться к письму пользователь может в любой момент, что особенно актуально, если вы продаете продукты с долгим циклом принятия решения.
Аудитория ценит релевантные предложения: только в этом случае email-маркетинг превращается в мощный инструмент продвижения. Чтобы ваши предложения точно достигли своей цели, «Клерк» поможет с подбором оффера: мы хорошо изучили аудиторию и понимаем, что вызывает максимальный отклик.
Какие задачи решают рассылки «Клерка»
Повышение узнаваемости бренда. Рассылки не просто знакомят компанию с брендом: с их помощью целевая аудитория начинает легко узнавать и ассоциировать компанию с определенными продуктами.
Привлечение новой аудитории. Email-рассылки позволяют сформировать интерес к продукту и увеличить охват потенциальных клиентов.
Повышение лояльности. Email-маркетинг формирует положительное отношение потенциальных и действующих клиентов к вашему бренду. Так, упоминание ваших продуктов в рассылках «Клерка» автоматически укрепляет доверие к ним: у нас лояльная аудитория, которая ценит наши рекомендации.
Увеличение продаж. Рассылки помогают сообщить клиентам о продуктах компании (включая новые товары или услуги), акциях и других специальных предложениях и подвести их к совершению целевого действия.
Усиление других каналов продвижения. Рассылки отлично работают в комплексе с другими инструментами продвижения. Например, потенциальный клиент «встречается» с брендом в рассылке, подписывается на блог, видит баннер, рассказывающий о специальном предложении: все это создает «эффект накопления», который ненавязчиво приводит к покупке.
Email-рассылки «Клерка»: что мы предлагаем
«Утренний бухгалтер». Регулярная email-рассылка с обзором опубликованных материалов на «Клерке» за предыдущий день в краткой и структурированной форме. Ваше предложение будет отправлено на активных пользователей в виде рекомендательного блока в общем письме. Аудитория — более 53 тыс. активных подписчиков.
«Ночной бухгалтер». Регулярная email-рассылка от главреда «Клерка» о ключевых новостях и трендах бухгалтерии с примерами, образцами и профессиональным юмором. Ваше предложение будет добавлено в виде рекомендательного блока в рассылку на активных пользователей. Аудитория — более 56 тыс. активных читателей.
«Чемодан вебинаров». Регулярная email-рассылка с анонсами онлайн и оффлайн-мероприятий на тему бухгалтерии, финансов, права, маркетинга. Персональное письмо с информацией о вашем мероприятии будет отправлено в виде рекомендации. Аудитория — более 250 тыс. активных подписчиков.
Рассылка по сегменту. Отправим email-письмо о вашем продукте на группу пользователей, которые наиболее заинтересованы в предложении. Сегментация осуществляется путем анализа интересов пользователей и их поведения на «Клерке». Посмотреть актуальные сегменты можно здесь.
Один из главных секретов эффективной email-рассылки заключается в том, что пользователю отправляется ценный, полезный и качественный контент. «Клерк» борется со спамом, поэтому мы используем ограничения и не перегружаем читателей. А чтобы сделать рассылки еще эффективнее, отправляем письма только активным пользователям: те, кто был неактивен 90 дней и более, исключаются из подписчиков.
Стоимость email-рассылок на «Клерке»
Наименование
Стоимость
Рекламная интеграция в регулярной рубрике «Утренний бухгалтер»
55 000 ₽
Рекламная интеграция в регулярной рубрике «Ночной бухгалтер»
65 000 ₽
Рассылка «Чемодан вебинаров»
250 000 ₽
Рассылка по сегменту
6 ₽ за пользователя
Наши успешные кейсы
Кейс № 1. Рекламная интеграция в рубрике «Ночной бухгалтер», собравшая 108 лидов
Клиент. Сервис удаленной работы в 1С.
Задача. Сбор контактов потенциальных клиентов при помощи лид-магнита (практикум по 1С).
Результат. 481 переход, 108 лидов.
Кейс № 2. Рекламная интеграция в рубрике «Утренний бухгалтер», собравшая 176 заявок
Клиент. Компания, занимающаяся внедрением систем учета и управления предприятием.
Задача. Продвижение Единого онлайн-семинара 1С.
Результат. 403 перехода (статья и рассылка), 176 заявок, CTR = 0,3%, LCR (конвертация в лиды) = 70%.
Кейс № 3. Запустили сегментированную рассылку, собравшую 181 переход
Клиент. Сервис для организации командировок
Задача. Сбор контактов потенциальных клиентов (сегмент «Кадры»). Вели на чек-лист компании.
Результат. 2060 показов и 181 переход. CTR = 8.79%
Хотите рассказать о ваших продуктах заинтересованной аудитории? Напишите нам, чтобы обсудить детали и подобрать лучшее решение для вашего бизнеса.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли запрашивать согласие на получение писем?
Да, обязательно. По действующему законодательству для отправки коммерческих рассылок необходимо взять согласие у получателя. Но при рекламной интеграции с «Клерком» нашим рекламодателям запрашивать согласие на получение писем не нужно.
Есть ли требования к материалам рассылок?
Четких требований к тексту нет. Оптимальный размер текста до 1 500 знаков, также возможно добавление картинки 1200х600 и до трех ссылок/кнопок.
Как анализировать эффективность email-рассылок?
В email-маркетинге много метрик, основные — Open Rate (доля открытых писем от числа доставленных), Click Rate (процент кликов по ссылкам в письме от числа отправленных), Click-through rate (CTR — отношение числа переходов к доставленным письмам), а также Delivery Rate (доля доставленных писем от количества отправленных). Анализировать следует комплекс метрик, причем ориентироваться нужно на свои показатели за прошлые периоды или на показатели ближайших конкурентов.
Какие ошибки делают email-рассылку неэффективной?
Устаревшая база подписчиков, игнорирование поведенческих данных, частые однотипные рассылки, нерелевантный контент, ошибки в верстке, непривлекательная или слишком длинная тема, отсутствие призыва к действию — все это снижает эффективность email-маркетинга. Email-маркетинг — это, безусловно, мощный инструмент для развития бизнеса, но его неправильное использование может привести к негативному результату.
Я не знаю точно, какой сегмент подойдет моему продукту. Как быть?
Наша команда маркетологов подберет подходящий сегмент для рекламы вашего продукта.
