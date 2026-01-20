Спецпроекты на «Клерке»: больше, чем просто реклама

Что такое спецпроект

Спецпроект в маркетинге — это нестандартная кампания, которая вовлекает аудиторию через непривычные форматы. Вид контента, подача, механика могут быть любыми: главное, что отличает спецпроект — это уникальная концепция и оригинальный подход.

Спецпроекты помогают преодолеть невосприимчивость некоторых сегментов аудитории к прямой рекламе: они рассказывают о бренде, продукте или предложении так, чтобы их точно заметили. И не только заметили: сегодня клиенты предпочитают бренды, которые готовы вкладываться в создание хорошего контента, имеющего самостоятельную ценность.

А еще у удачного спецпроекта есть все шансы стать вирусным и продолжить привлечение аудитории, но уже без дополнительных вложений.