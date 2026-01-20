Спецпроекты на «Клерке»: больше, чем просто реклама

Самое главное:
Спецпроекты — это маркетинговая активность, которая выходит за рамки стандартных форматов.
За счет необычной подачи спецпроектам удается привлечь максимум внимания и повысить вовлеченность аудитории.
Спецпроекты могут быть направлены на решение различных задач. Они мотивируют потенциальных клиентов на целевое действие, знакомят аудиторию с новыми брендами и продуктами, положительно влияют на восприятие компании.
«Клерк» создает и реализует спецпроекты, которые привлекают внимание даже тех, кто научился игнорировать любую другую рекламу.
Среди доступных решений — интеграция оффера клиента в сервис «Консультации», интеграция в курсы «Клерка», размещение кнопки в хэдере и другие форматы. Также мы готовы разработать нестандартный спецпроект для достижения бизнес-целей клиента.
Что такое спецпроект
Спецпроект в маркетинге — это нестандартная кампания, которая вовлекает аудиторию через непривычные форматы. Вид контента, подача, механика могут быть любыми: главное, что отличает спецпроект — это уникальная концепция и оригинальный подход.
Спецпроекты помогают преодолеть невосприимчивость некоторых сегментов аудитории к прямой рекламе: они рассказывают о бренде, продукте или предложении так, чтобы их точно заметили. И не только заметили: сегодня клиенты предпочитают бренды, которые готовы вкладываться в создание хорошего контента, имеющего самостоятельную ценность.
А еще у удачного спецпроекта есть все шансы стать вирусным и продолжить привлечение аудитории, но уже без дополнительных вложений.
Спецпроекты на «Клерке»: что мы предлагаем
«Клерк» реализует спецпроекты в различных форматах. При выборе инструментов ориентируемся на задачи клиента, специфику бизнеса и особенности продукта или предложения.
Какие задачи способен решить спецпроект на «Клерке»
Генерация интереса и привлечение внимания.
Повышение лояльности аудитории и узнаваемости бренда.
Дифференциация продукта.
Лидогенерация и увеличение продаж.
Создание позитивного имиджа компании.
Усиление позиций бренда на рынке.
Также спецпроекты могут быть направлены на решение конкретных бизнес-целей — презентация нового продукта, информирование аудитории об акции, стимулирование повторных покупок и так далее.
Бизнес постоянно экспериментирует с рекламными форматами: мы видим, что в новых реалиях привлечь аудиторию, особенно в B2B-сегменте, становится все сложнее. Нативная интеграция, которая отличает спецпроекты на «Клерке», меняет восприятие рекламных предложений. По сути, они воспринимаются аудиторией не как реклама, а как контент, приносящий пользу.
Наши форматы
Подготовили краткий обзор форматов, которые мы используем и которые доказали свою эффективность.
Интеграция в курсы «Клерка». Добавим выступление вашего эксперта в одну из глав курса, также разместим логотип, спецпредложение и ссылку в описание всех уроков курса и в приветственные email-письма после покупки курса. Продвижение и продажу курса мы берем на себя: вам остается только получать горячий трафик.
Интеграция оффера клиента в сервис «Консультации». Сервис «Консультации» помогает пользователям получить оперативный ответ от пула ведущих экспертов «Клерка» по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам. Вариантов размещения два: графический баннер или текстовое объявление.
Промоблок над основным контентом сайта. Размещение предложения компании в виде кликабельного блока над контентом. Сопровождает клиента на каждой странице сайта.
Кнопка в хэдере. Размещение кликабельной кнопки с коротким предложением компании в шапке сайта. Сопровождает пользователя на каждой странице сайта даже во время скроллинга.
Брендирование раздела. Размещение графического баннера с предложением бизнеса в конкретной рубрике, а также во всех материалах этого раздела, кроме блогов компаний. Инструмент дает возможность показывать предложения на тех страницах сайта, которые посещает именно ваша целевая аудитория.
Также «Клерк» готов реализовывать нестандартные проекты — с разработкой лендинга и внедрением новых механик. Подача материала и наполнение не ограничиваются строгими рамками.
Стоимость запуска спецпроектов на «Клерке»
Формат
Стоимость
Интеграция в курсы «Клерка»
От 300 000 ₽
Интеграция оффера клиента в сервис Клерк.Консультации
210 000 ₽ / мес
Промоблок над основным контентом сайта
Запуск возможен от 3 дней
45 000 ₽ / день
Кнопка в хэдере
Запуск возможен от 7 дней
15 000 ₽ / день
Брендирование раздела
Брендирование осуществляется сроком на 1 месяц.
300 000 ₽ / мес
Реализация нестандартного проекта
В зависимости от инструментов
Пример успешного спецпроекта
Задача. Продвижение продукта партнера — мастер-класса «Финансовая сторона бухаутсорсинга».
Результат. Для решения задачи мы выбрали формат «Промоблок над основным контентом сайта». Срок реализации спецпроекта — 15 дней. Общее количество кликов — 5 451, среднее количество внешних переходов в день — 363.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Спецпроекты реализуют только крупные компании?
Спецпроекты нередко ассоциируются с крупным бизнесом, но в действительности это универсальное решение. Запустить спецпроект для продвижения может бизнес любого масштаба, включая малый: благодаря разнообразию форматов, найти подходящее решение под свои цели и бюджет способны даже небольшие компании. Наша команда помогает с подбором идей и подходящих форматов.
Может ли компания реализовать спецпроект самостоятельно? Или это всегда коллаборация двух и более компаний?
Теоретически компания может запустить спецпроект на собственной площадке, но в этом случае проблемой становится привлечение аудитории: как правило, рекламных размещений на сторонних ресурсах все равно не избежать. Поэтому чаще компании реализуют спецпроекты в партнерстве с авторитетными площадками, у которых есть не только собственная аудитория, но и команда профессионалов для разработки и запуска.
Как оценить эффективность спецпроекта?
Спецпроекты могут быть направлены на решение различных задач, поэтому единого набора метрик не существует. Одним из главных показателей считается коэффициент конверсии (Conversion Rate), который помогает узнать, сколько пользователей совершили целевое действие. Также смотрят на такие метрики как охват (Reach), коэффициент вовлеченности (Engagement Rate), показатель кликабельности (CTR, Click Through Rate).
Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнала широкая заинтересованная аудитория? Напишите нам, и «Клерк» разработает спецпроект, который точно привлечет внимание потенциальных клиентов и решит ваши бизнес-задачи.
