Социальные сети «Клерка»: возможности для продвижения вашего бизнеса

Социальные сети и мессенджеры — мощный инструмент для продвижения бизнеса. Но если раскрутка собственного сообщества — это долго, дорого и сложно, то реклама в сторонних каналах позволяет получить реальный результат в короткие сроки. Рассказываем, какие возможности для продвижения в социальных сетях предлагает «Клерк».

Самое главное:

  • Продвижение в социальных сетях работает на привлечение целевой аудитории, повышение узнаваемости бренда, увеличение продаж и лояльности клиентов. 

  • SMM-продвижение эффективно не только для B2C-продаж, но и для B2B-сегмента. При правильном выборе платформ и каналов для продвижения соцсети позволяют обращаться именно к тем, кто действительно заинтересован в продукте.

  • Для B2B-сегмента лучшие результаты показывает продвижение в сторонних сообществах и каналах, уже имеющих сформировавшуюся аудиторию. Такой подход помогает экономить бюджет и быстрее достигать поставленных целей.

  • «Клерк» предлагает размещение в собственных каналах и сообществах на самых популярных площадках. У нас лояльная платежеспособная аудитория, которая доверяет рекомендациям «Клерка».

Преимущества продвижения в сторонних каналах

Продвижение в соцсетях и мессенджерах делает бренд более узнаваемым, формирует лояльность, расширяет аудиторию и увеличивает продажи. При этом компании, работающие в B2B-сегменте, часто ограничивают SMM-продвижение созданием собственных страниц в популярных соцсетях. В итоге, несмотря на серьезные вложения, бизнес упускает огромный потенциал SMM для генерации лидов и создания правильного образа бренда.

«Клерк» предлагает более выгодное и перспективное решение — продвижение в наших собственных каналах и сообществах. Почему это работает? В первую очередь, вы сразу же получаете доступ к большой аудитории. Причем в случае с рекламой в сообществах «Клерка» — это не просто случайные подписчики, а ваши потенциальные клиенты. На наши соцсети подписаны собственники бизнеса, бухгалтеры, кадровики и другие представители профессионального сообщества.

Второй ключевой момент — доверие. Когда вы рассказываете о своих продуктах в собственных каналах, аудитория воспринимает это как рекламу. Аналогичная информация, но размещенная в стороннем канале, воспринимается уже как рекомендация. Тем более что у «Клерка» лояльная аудитория, которая действительно заинтересована в новых продуктах и выгодных предложениях.

А еще продвижение в сторонних каналах формирует отложенный спрос: даже если покупка не совершена сразу, пользователь может вернуться к посту в будущем. 

Чтобы обеспечить максимальный эффект от продвижения в соцсетях «Клерка», мы не перегружаем наших подписчиков рекламными материалами. В наших каналах они органично дополняют полезный контент: это позволяет удерживать интерес аудитории и повышает доверие к размещаемой рекламе.

Социальные сети «Клерка»: краткий обзор наших каналов и сообществ

У «Клерка» несколько популярных сообществ, суммарное количество подписчиков в которых превышает 130 тысяч пользователей. 

  • Бухучет и налоги. Телеграм-канал с полезным контентом для бухгалтеров, ИП и директоров. В него попадают статьи и новости с сайта Клерк.ру. 

  • Чат для бухгалтеров. Канал для общения бухгалтеров и предпринимателей. Здесь подписчики могут получить практическую помощь и обсудить сложные вопросы.

  • БУХмолния. Телеграм-канал с акцентом на новости из мира бухгалтерии и не только.

  • Ночной бухгалтер. Еще один новостной телеграм-канал «Клерка», в котором ежедневно публикуется обзорный пост на основе рассылки «Ночной бухгалтер».  Подписчики любят канал за легкую подачу и мемы дня. 

  • Клерк.Ру в ВК. Сообщество «Клерка» для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Новости и разборы изменений в учете и налогах, обзоры, инструкции и полезные подборки, обучение, а также живые обсуждения и поддержка коллег.

  • Клерк.Ру в ОК. Сообщество «Клерка» в Одноклассниках, которое объединяет посетителей нашего сайта. Новости и полезная информация для бухгалтеров, финансистов и предпринимателей.

Важное преимущество продвижения в соцсетях — быстрое распространение информации. Переслать пост гораздо удобнее, чем пытаться на словах объяснить коллеге, партнеру или руководителю плюсы интересного предложения. А это, в свою очередь, значительно повышает вероятность принятия положительного решения.

Требования к рекламным материалам

  • 500 знаков с минимальным количеством эмодзи.

  • Не более двух ссылок в одной публикации.

  • Картинка 1280х1280 (при наличии).

  • Не публикуем темы: НДС, оптимизация налогов, криптобиржа.

Аудитория и стоимость размещения в социальных сетях «Клерка»

Название

Аудитория канала

Стоимость

Пакет «Продвижение в социальных сетях»*

131 660

75 000 ₽

*Продажа осуществляется от 2-х пакетов.

Как работает продвижение: делимся успешным кейсом

Клиент. Онлайн-агрегатор для организации путешествий и командировок.

Задача. Привлечение подписчиков в канал рекламодателя.

Результат. Общее количество показов — 10 173. Количество показов по каналам:

  • Бухучет и налоги, Телеграм — 2 290;

  • Красный уголок бухгалтера, Телеграм — 1 680;

  • Ночной бухгалтер, Телеграм — 643;

  • Бухджоб, Телеграм — 1 870;

  • БУХмолния, Телеграм — 1 170;

  • Клерк.Ру, ВК — 1 230;

  • Клерк.Ру, ОК — 1 290.

Общее количество переходов за 2 дня после публикации — 179. 

Часто задаваемые вопросы

Можно ли измерить эффективность продвижения в соцсетях?

Да, есть несколько метрик, которые помогают оценить эффективность продвижения. Ключевые показатели — охват (Reach), коэффициент вовлеченности (Engagement Rate), CTR (Click Through Rate), коэффициент конверсии (Conversion Rate), показатель отказов (Bounce Rate). Также для оценки эффективности значение имеют CPA — стоимость привлечения одного клиента и CPC — стоимость одного клика по ссылке.

Как выбрать канал для продвижения бизнеса в Телеграм?

Подбирать каналы стоит в соответствии с кругом интересов своей целевой аудитории. Поэтому сначала определите свою целевую аудиторию и исследуйте запросы потенциальных клиентов, проанализируйте конкурентов, подберите подходящие по тематике каналы и убедитесь в их активности, а уже затем запустите тестовое размещение. При выборе канала не забудьте оценить ER (Engagement Rate) — коэффициент вовлеченности, который показывает, насколько активно подписчики читают канал. 

Есть ли смысл вести собственные соцсети, если мы специализируемся на B2B-продажах?

Запуск собственных каналов бренда в социальных сетях — это серьезные вложения и время, моментальных результатов здесь практически не бывает. Если скорость получения результатов не так важна и у вас есть свободные ресурсы (а ваша аудитория есть в соцсетях), раскрутка собственного сообщества — хорошая идея: при правильном подходе со временем оно сможет приносить продажи и сделает бренд более узнаваемым. 

