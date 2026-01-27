Преимущества продвижения в сторонних каналах

Продвижение в соцсетях и мессенджерах делает бренд более узнаваемым, формирует лояльность, расширяет аудиторию и увеличивает продажи. При этом компании, работающие в B2B-сегменте, часто ограничивают SMM-продвижение созданием собственных страниц в популярных соцсетях. В итоге, несмотря на серьезные вложения, бизнес упускает огромный потенциал SMM для генерации лидов и создания правильного образа бренда.

«Клерк» предлагает более выгодное и перспективное решение — продвижение в наших собственных каналах и сообществах. Почему это работает? В первую очередь, вы сразу же получаете доступ к большой аудитории. Причем в случае с рекламой в сообществах «Клерка» — это не просто случайные подписчики, а ваши потенциальные клиенты. На наши соцсети подписаны собственники бизнеса, бухгалтеры, кадровики и другие представители профессионального сообщества.

Второй ключевой момент — доверие. Когда вы рассказываете о своих продуктах в собственных каналах, аудитория воспринимает это как рекламу. Аналогичная информация, но размещенная в стороннем канале, воспринимается уже как рекомендация. Тем более что у «Клерка» лояльная аудитория, которая действительно заинтересована в новых продуктах и выгодных предложениях.

А еще продвижение в сторонних каналах формирует отложенный спрос: даже если покупка не совершена сразу, пользователь может вернуться к посту в будущем.