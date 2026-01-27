Самое главное:
Продвижение в социальных сетях работает на привлечение целевой аудитории, повышение узнаваемости бренда, увеличение продаж и лояльности клиентов.
SMM-продвижение эффективно не только для B2C-продаж, но и для B2B-сегмента. При правильном выборе платформ и каналов для продвижения соцсети позволяют обращаться именно к тем, кто действительно заинтересован в продукте.
Для B2B-сегмента лучшие результаты показывает продвижение в сторонних сообществах и каналах, уже имеющих сформировавшуюся аудиторию. Такой подход помогает экономить бюджет и быстрее достигать поставленных целей.
«Клерк» предлагает размещение в собственных каналах и сообществах на самых популярных площадках. У нас лояльная платежеспособная аудитория, которая доверяет рекомендациям «Клерка».
Преимущества продвижения в сторонних каналах
Продвижение в соцсетях и мессенджерах делает бренд более узнаваемым, формирует лояльность, расширяет аудиторию и увеличивает продажи. При этом компании, работающие в B2B-сегменте, часто ограничивают SMM-продвижение созданием собственных страниц в популярных соцсетях. В итоге, несмотря на серьезные вложения, бизнес упускает огромный потенциал SMM для генерации лидов и создания правильного образа бренда.
«Клерк» предлагает более выгодное и перспективное решение — продвижение в наших собственных каналах и сообществах. Почему это работает? В первую очередь, вы сразу же получаете доступ к большой аудитории. Причем в случае с рекламой в сообществах «Клерка» — это не просто случайные подписчики, а ваши потенциальные клиенты. На наши соцсети подписаны собственники бизнеса, бухгалтеры, кадровики и другие представители профессионального сообщества.
Второй ключевой момент — доверие. Когда вы рассказываете о своих продуктах в собственных каналах, аудитория воспринимает это как рекламу. Аналогичная информация, но размещенная в стороннем канале, воспринимается уже как рекомендация. Тем более что у «Клерка» лояльная аудитория, которая действительно заинтересована в новых продуктах и выгодных предложениях.
А еще продвижение в сторонних каналах формирует отложенный спрос: даже если покупка не совершена сразу, пользователь может вернуться к посту в будущем.
Чтобы обеспечить максимальный эффект от продвижения в соцсетях «Клерка», мы не перегружаем наших подписчиков рекламными материалами. В наших каналах они органично дополняют полезный контент: это позволяет удерживать интерес аудитории и повышает доверие к размещаемой рекламе.
У «Клерка» несколько популярных сообществ, суммарное количество подписчиков в которых превышает 130 тысяч пользователей.
Бухучет и налоги. Телеграм-канал с полезным контентом для бухгалтеров, ИП и директоров. В него попадают статьи и новости с сайта Клерк.ру.
Красный уголок бухгалтера (КУБ). Телеграм-канал, в котором подписчики могут задать свой вопрос через специальный бот и пообщаться в комментариях.
Чат для бухгалтеров. Канал для общения бухгалтеров и предпринимателей. Здесь подписчики могут получить практическую помощь и обсудить сложные вопросы.
Бухджоб — вакансии для бухгалтеров. Телеграм-канал с вакансиями для бухгалтеров, финансистов и менеджмента.
БУХмолния. Телеграм-канал с акцентом на новости из мира бухгалтерии и не только.
Ночной бухгалтер. Еще один новостной телеграм-канал «Клерка», в котором ежедневно публикуется обзорный пост на основе рассылки «Ночной бухгалтер». Подписчики любят канал за легкую подачу и мемы дня.
Клерк.Ру в ВК. Сообщество «Клерка» для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Новости и разборы изменений в учете и налогах, обзоры, инструкции и полезные подборки, обучение, а также живые обсуждения и поддержка коллег.
Клерк.Ру в ОК. Сообщество «Клерка» в Одноклассниках, которое объединяет посетителей нашего сайта. Новости и полезная информация для бухгалтеров, финансистов и предпринимателей.
Важное преимущество продвижения в соцсетях — быстрое распространение информации. Переслать пост гораздо удобнее, чем пытаться на словах объяснить коллеге, партнеру или руководителю плюсы интересного предложения. А это, в свою очередь, значительно повышает вероятность принятия положительного решения.
Название
Аудитория канала
Стоимость
Пакет «Продвижение в социальных сетях»*
131 660
75 000 ₽
*Продажа осуществляется от 2-х пакетов.
Как работает продвижение: делимся успешным кейсом
Клиент. Онлайн-агрегатор для организации путешествий и командировок.
Задача. Привлечение подписчиков в канал рекламодателя.
Результат. Общее количество показов — 10 173. Количество показов по каналам:
Бухучет и налоги, Телеграм — 2 290;
Красный уголок бухгалтера, Телеграм — 1 680;
Ночной бухгалтер, Телеграм — 643;
Бухджоб, Телеграм — 1 870;
БУХмолния, Телеграм — 1 170;
Клерк.Ру, ВК — 1 230;
Клерк.Ру, ОК — 1 290.
Общее количество переходов за 2 дня после публикации — 179.
Готовы начать продвижение? Напишите нам, и мы предложим лучшее решение для вашего бизнеса.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Можно ли измерить эффективность продвижения в соцсетях?
Да, есть несколько метрик, которые помогают оценить эффективность продвижения. Ключевые показатели — охват (Reach), коэффициент вовлеченности (Engagement Rate), CTR (Click Through Rate), коэффициент конверсии (Conversion Rate), показатель отказов (Bounce Rate). Также для оценки эффективности значение имеют CPA — стоимость привлечения одного клиента и CPC — стоимость одного клика по ссылке.
Как выбрать канал для продвижения бизнеса в Телеграм?
Подбирать каналы стоит в соответствии с кругом интересов своей целевой аудитории. Поэтому сначала определите свою целевую аудиторию и исследуйте запросы потенциальных клиентов, проанализируйте конкурентов, подберите подходящие по тематике каналы и убедитесь в их активности, а уже затем запустите тестовое размещение. При выборе канала не забудьте оценить ER (Engagement Rate) — коэффициент вовлеченности, который показывает, насколько активно подписчики читают канал.
Есть ли смысл вести собственные соцсети, если мы специализируемся на B2B-продажах?
Запуск собственных каналов бренда в социальных сетях — это серьезные вложения и время, моментальных результатов здесь практически не бывает. Если скорость получения результатов не так важна и у вас есть свободные ресурсы (а ваша аудитория есть в соцсетях), раскрутка собственного сообщества — хорошая идея: при правильном подходе со временем оно сможет приносить продажи и сделает бренд более узнаваемым.
