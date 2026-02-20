Бухгалтерская конференция «Клерка» в онлайн-формате: безграничные возможности для продвижения

Самое главное:
5 июня 2026 года «Клерк» проводит XI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию: обсудим налоговую реформу 2026, маркетплейсы, онлайн-торговлю и ВЭД, а также учет в реальном секторе.
Мероприятие состоится в онлайн-формате, и это открывает уникальные возможности для продвижения — широкий охват аудитории, максимальная вовлеченность и использование эффективных инструментов для роста узнаваемости бренда и продвижения вашего предложения.
«Клерк» предлагает присоединиться к конференции в качестве партнера мероприятия.
Статус партнера открывает прямой доступ к качественной ЦА, позволяет наполнить базу целевыми контактами и познакомить с вашим брендом и продуктом тех, кто в нем реально заинтересован — владельцев бизнеса, руководителей и бухгалтеров.
10 000 участников, онлайн-формат, самые горячие темы: все, что нужно знать о летней конференции «Клерка»
Бухгалтерские конференции «Клерка» — это всегда масштабные и запоминающиеся события: профессиональное сообщество ценит наши мероприятия за топовую экспертизу, разборы сложнейших кейсов и ответы на острые вопросы.
5 июня 2026 года мы проводим XI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию в онлайн-формате, и она точно будет особенной — впервые в истории «Клерка» аудитория составит 10 000 участников. Рекламный охват тоже впечатляющий: более 5 млн, включая медийную рекламу, рассылки и соцсети.
Направления конференции:
Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения.
Ecom-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД.
Офлайн-экономика: учет в реальном секторе.
Максимум полезной информации, важные изменения, обсуждение самых волнующих вопросов с ведущими экспертами: за один день участники конференции узнают то, что другие изучают месяцами. И все это — в онлайн-формате.
5 преимуществ онлайн-формата:
Неограниченный охват и география.
Максимальная вовлеченность аудитории.
Прозрачная аналитика.
Удобство подключения к онлайн-трансляции.
Прямая коммуникация в моменте.
Продвижение на онлайн-конференциях — это не просто баннер в коридоре, а нативная интеграция в контент, который смотрят здесь и сейчас.
Почему ваша компания должна стать партнером Клерк.Конференции
Прямой доступ к качественной ЦА. В конференциях принимают представители профессионального сообщества — владельцы бизнеса, руководители, бухгалтеры, финансисты.
Выполнение ключевых KPI. Охваты, интерес к продукту, квалифицированные лиды.
Высокий уровень лояльности. Участники конференции осознают ценность мероприятия и целенаправленно работают над повышением своего профессионализма. Вы получаете доступ к аудитории, которая активно ищет новые продукты и решения.
Комплексный подход к продвижению. Подтверждаем лидерство бренда, продвигаем ваше уникальное предложение и наполняем базу целевыми контактами. Повышаем узнаваемость бренда среди ЦА через активное упоминание, экспертность и ассоциацию с главным отраслевым событием.
Теплое взаимодействие с аудиторией. Мероприятия «Клерка» — это не только актуальные знания и польза, но и особая атмосфера, благодаря которой участники легко устанавливают новые связи.
Вступление в профессиональное комьюнити. За счет постоянного упоминания авторитетным источником ваш бренд будет восприниматься как надежный контрагент.
Для аудитории статус партнера Клерк.Конференции служит своеобразным «знаком качества». Профессиональное сообщество доверяет нашему выбору, поэтому партнерство с «Клерком» снимает барьеры и подтверждает ваш статус.
Какие инструменты используем
Размещаем кликабельный логотип партнера на сайте конференции со ссылкой на его сайт.
Размещаем логотипы партнера в трансляции (демонстрируется в прямом эфире с периодичностью раз в 60 минут).
Интегрируем бренд партнера в пресс-релизы и пострелизы.
Рассказываем про ваш оффер в целевых рассылках участникам конференции.
Закрепляем в чате конференции ваше сообщение с оффером — его увидят все зрители.
Добавляем спецпредложения в беспроигрышный онлайн-квиз: это мотивирует пользователей оставить контакты, которые потом передаем партнерам.
Рассылаем спецпредложения участникам через чат-бот.
Размещаем форму спецпредложения партнера в трансляции, чтобы собирать заявки на ваш продукт в режиме реального времени.
Размещаем баннер с формой лидогенерации партнера на лендинге мероприятия.
Участие в онлайн-конференции в качестве партнера — это действительно уникальные возможности для продвижения вашего бизнеса, которые обеспечивают рекламное присутствие спикера или бренда в кампании 10+ млн показов. Мы предлагаем три формата партнерства — Партнер, Бренд-партнер и Генеральный партнер.
Выступление на онлайн-конференции
Генеральный партнер конференции может стать спикером мероприятия и поделиться с сообществом своими знаниями и опытом. Выступление на отраслевом событии — это:
Продвижение личного бренда эксперта, руководителя или основателя компании.
Престиж и статус — участие в ключевом отраслевом событии с ведущими экспертами рынка.
Последующее использование контента для собственных площадок в формате статей, подкастов, коротких роликов.
Мы разместим кликабельные ссылки на ваш блог или Telegram и запишем короткий ролик до 30 секунд, в котором ваш бренд презентует себя аудитории конференции. А чтобы усилить эффект, подготовим интервью со спикером и опубликуем его на сайте и расскажем про вашу компанию в телеграм-каналах «Клерка» с интеграцией партнерского канала.
«Клерк» помогает с подготовкой — подберем тему и тезисы выступления, предоставим готовый шаблон презентации, оформим видео-визитку для представления ваших компетенций. А также обеспечим информационную поддержку и коммуникацию с участниками (живой чат с обсуждением вопросов и кейсов).
Еще одна возможность, которая доступна Генеральному партнеру конференции — участие в мастермайнде (всего 6 мест!). Для каждого потока мероприятия мы организуем мастермайнд на актуальную тему. Это круглый стол со спикерами и опытным модератором: на мастермайнде вы продемонстрируете ваши кейсы и повысите экспертность бренда в глазах целевой аудитории.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Будет ли запись выступлений?
Да, запись выступления сохраняется в библиотеке Клерк.Премиум и становится доступной для 6 000 подписчиков в течение года, а также всем участникам. Это продлевает жизнь докладу, обеспечивает просмотры ЦА после мероприятия, помогает привлекать внимание к бренду внутри платежеспособной базы клиентов.
Кто ваша основная аудитория?
Участники Клерк.Конференций — главные бухгалтеры (36,8%) и бухгалтеры (26,3%), руководители компаний (15,8%), предприниматели (8,8%), а также руководители финансовых и бухгалтерских отделов, аутсорсеры и другие представители профессионального сообщества (данные по результатам прошлых конференций).
Сколько длится выступление спикера конференции?
Выступление на мероприятии длится 30 минут.
Как Клерк помогает партнерам получить потенциальных клиентов?
Мы организуем сбор лидов через размещение баннеров с формой лидогенерации партнера во время трансляции и на лендинге конференции, закреп в чате во время самой конференции, регистрацию на онлайн-квиз с вашим предложением и отправку спецпредложения участникам через чат-бот.
Готовы стать партнером онлайн-конференции «Клерка»? Пишите нам в Telegram: подробно расскажем про доступные форматы и подберем оптимальное решение для вашего бизнеса.
