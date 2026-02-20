Бухгалтерская конференция «Клерка» в онлайн-формате: безграничные возможности для продвижения

10 000 участников, онлайн-формат, самые горячие темы: все, что нужно знать о летней конференции «Клерка»

Бухгалтерские конференции «Клерка» — это всегда масштабные и запоминающиеся события: профессиональное сообщество ценит наши мероприятия за топовую экспертизу, разборы сложнейших кейсов и ответы на острые вопросы.

5 июня 2026 года мы проводим XI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию в онлайн-формате, и она точно будет особенной — впервые в истории «Клерка» аудитория составит 10 000 участников. Рекламный охват тоже впечатляющий: более 5 млн, включая медийную рекламу, рассылки и соцсети.

Направления конференции:

Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения.

Ecom-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД.

Офлайн-экономика: учет в реальном секторе.

Максимум полезной информации, важные изменения, обсуждение самых волнующих вопросов с ведущими экспертами: за один день участники конференции узнают то, что другие изучают месяцами. И все это — в онлайн-формате.

5 преимуществ онлайн-формата:

Неограниченный охват и география. Максимальная вовлеченность аудитории. Прозрачная аналитика. Удобство подключения к онлайн-трансляции. Прямая коммуникация в моменте.

Продвижение на онлайн-конференциях — это не просто баннер в коридоре, а нативная интеграция в контент, который смотрят здесь и сейчас.