Как влияет блокировка крупнейшего мессенджера на маркетинг и какие альтернативные каналы выбрать в 2026 году

Рекламный рынок трансформируется: как не упустить момент

После блокировки Instagram1 мессенджер Telegram стал ключевой площадкой для российского бизнеса и маркетинга. Бренды выстраивали продажи через собственные телеграм-каналы, закупали рекламу у инфлюенсеров и запускали нативные интеграции. Теперь будущее мессенджера под вопросом: сначала — ограничение звонков, затем — замедление и ожидание грядущей полной блокировки Телеграм.

ФАС уже обозначил свою позицию: не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. И хотя полной блокировки Telegram пока не произошло, меры по ограничению доступа к нему уже принимались. А это значит, что любая реклама в Telegram под запретом (ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе»).

По мнению экспертов, падение охватов и переход рекламных бюджетов на другие площадки неизбежны. Главный же вывод: ограничиваться одной, даже самой эффективной платформой, больше нельзя.

Начинать работу с альтернативными каналами продвижения нужно как можно скорее: чем позже вы начнете «миграцию», тем дороже обойдется каждый подписчик и каждый лид из-за наплыва конкурентов. Российские компании активно внедряют омниканальные воронки, где различные каналы и инструменты работают в связке. И если один канал «замедляется», продажи не останавливаются. А аудитория постепенно привыкает к новым способам коммуникации и новым решениям.

Что делать прямо сейчас?