Как влияет блокировка крупнейшего мессенджера на маркетинг и какие альтернативные каналы выбрать в 2026 году

Самое главное:
Ключевая задача в 2026 году — снижение зависимости от одного канала продвижения.
Бизнес активно осваивает новые платформы и инструменты, поэтому нужна быстрая реакция на изменения.
На сегодня не существует одного решения, которое было бы способно полностью заменить Telegram: эксперты рекомендуют развивать различные альтернативные каналы.
Рекламный рынок трансформируется: как не упустить момент
После блокировки Instagram1 мессенджер Telegram стал ключевой площадкой для российского бизнеса и маркетинга. Бренды выстраивали продажи через собственные телеграм-каналы, закупали рекламу у инфлюенсеров и запускали нативные интеграции. Теперь будущее мессенджера под вопросом: сначала — ограничение звонков, затем — замедление и ожидание грядущей полной блокировки Телеграм.
ФАС уже обозначил свою позицию: не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. И хотя полной блокировки Telegram пока не произошло, меры по ограничению доступа к нему уже принимались. А это значит, что любая реклама в Telegram под запретом (ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе»).
По мнению экспертов, падение охватов и переход рекламных бюджетов на другие площадки неизбежны. Главный же вывод: ограничиваться одной, даже самой эффективной платформой, больше нельзя.
Начинать работу с альтернативными каналами продвижения нужно как можно скорее: чем позже вы начнете «миграцию», тем дороже обойдется каждый подписчик и каждый лид из-за наплыва конкурентов. Российские компании активно внедряют омниканальные воронки, где различные каналы и инструменты работают в связке. И если один канал «замедляется», продажи не останавливаются. А аудитория постепенно привыкает к новым способам коммуникации и новым решениям.
Что делать прямо сейчас?
Проведите аудит используемых каналов продвижения и оцените долю Telegram.
Создайте запасные чаты и каналы в других мессенджерах, начните «перевод» аудитории.
Перенесите данные из Telegram на альтернативные платформы.
Пересмотрите маркетинговую стратегию.
Определитесь с альтернативными каналами продвижения.
Альтернативы Telegram, с которыми можно работать уже сегодня
Нужно признать: решения, которое было бы идентично Telegram по своим возможностям и могло полностью заменить популярный мессенджер, на сегодняшний день не существует.
Сейчас в приоритете выстраивание омниканальной системы, а не фокусировка на одной платформе. Такой подход позволит не оказаться в позиции догоняющего, когда наиболее лояльная аудитория и свободные ниши на новых площадках уже распределены между конкурентами.
VK (ВКонтакте)
VK — платформа с ежемесячной аудиторией свыше 100 млн пользователей. Внутри платформы работают сервисы, которые формируют полноценную экосистему: в 2026 году она объединяет социальную сеть, рекламные инструменты, контент-сервисы (Клипы, Видео) и сервисы для бизнеса. VK поддерживает практически все популярные форматы, включая текстовые посты, видео, фото, опросы, статьи, подкасты.
С VK можно развивать сообщество, запускать таргетированную рекламу, автоматизировать продажи, проводить прямые трансляции, есть удобные инструменты для отслеживания эффективности.
При этом для B2B-сегмента VK до настоящего времени считался не самой эффективной площадкой. Бренды часто ограничивались лишь формальным ведением страницы, поскольку ВКонтакте в большей степени воспринимается как платформа для развлечений и B2C-продаж. Но полностью игнорировать этот канал все же не стоит.
Контент-маркетинг
Для B2B-сегмента контент-маркетинг — продвижение через создание и распространение ценного для аудитории контента — это основа. В отличие от B2C, где работают эмоции и скидки, контент-маркетинг в B2B «продает» не только сами продукты, но и экспертизу, доверие и безопасность.
В условиях кризиса трафика роль контент-маркетинга возрастает. Аудитория лучше реагирует на бренды, которые не пытаются продать немедленно, а стремятся быть действительно полезными и выстраивают долгосрочные отношения с потенциальными и действующими клиентами. Тем более что в публикации в блоге можно устанавливать лид-формы и формы перехода на сайт, за счет чего контент работает и на узнаваемость бренда, и на демонстрацию экспертности, и даже на продажи «здесь и сейчас».
На «Клерке» контент-маркетинг является одним из главных направлений продвижения: мы знаем, как использовать его возможности по максимуму. При запуске блога компании на «Клерке» вы получаете не только персональное медиа в крупнейшем комьюнити бухгалтеров и предпринимателей: мы разработали уникальную стратегию, которая обеспечит органический рост аудитории и поможет собрать контакты потенциальных клиентов.
Мессенджер Max
О мессенджере Max часто говорят как об альтернативе Телеграм, но в плане продвижения бизнеса эта платформа только начинает развиваться. Для роста продаж, автоматизации поддержки и общения с клиентами в Max доступны чат-боты, мини-приложения и создание каналов.
Официального рекламного кабинета в Max пока нет, а основным способом продвижения является нативная реклама в сторонних каналах и развитие собственного. При этом в Max пока не так много качественного контента от брендов и экспертов, благодаря чему привлечь лояльную аудиторию будет проще.
У «Клерка» есть свой канал в Max: мы используем альтернативные решения для продвижения бизнеса наших рекламодателей. Компании могут приобрести нативные интеграции и размещение рекламных материалов в канале, чтобы рассказать о своих продуктах и сервисах аудитории предпринимателей и бухгалтеров.
Email-рассылки
Email-маркетинг переживает второе рождение: несмотря на разговоры о том, что рассылки постепенно уходят в прошлое, реальность говорит об обратном. Доказано, что информационные сообщения — особенно если они не касаются чего-то срочного — пользователи по-прежнему предпочитают получать по электронной почте. А многие по-прежнему доверяют таким письмам больше, чем, например, рекламе в соцсетях.
Секрет эффективности email-маркетинга заключается и в том, что он обеспечивает прямой доступ к аудитории. Если вы продаете продукты с долгим циклом принятия решения, рассылки имеют неоспоримое преимущество в сравнении с контекстной и таргетированной рекламой: вернуться к письму потенциальный клиент может в любой момент.
На «Клерке» есть несколько популярных рассылок, в которых вы можете разместить информацию о своем бизнесе и его продуктах — «Утренний бухгалтер», «Ночной бухгалтер» и «Чемодан вебинаров». Также возможна сегментированная рассылка.
Медийная реклама
Еще один проверенный инструмент — медийная реклама. Медийка ориентирована на широкую аудиторию, она создает спрос на продукт и является верхней частью воронки продаж. Такая реклама отлично работает на узнаваемость, помогает увеличить охваты и обеспечивает бизнесу поток контактов.
На «Клерке» доступны различные форматы медийной рекламы — попап, промобар, баннер-перетяжка. Причем мы не просто размещаем медийку: «Клерк» постоянно анализирует поведение и предпочтения пользователей, а также эффективность используемых форматов. Это позволяет предлагать клиентам решения, которые приносят реальные результаты в 2026 году.
Спецпроекты
Спецпроекты — это активность, которая выходит за рамки стандартных форматов. За счет необычной подачи спецпроекты привлекают максимум внимания и повышают вовлеченность аудитории. «Клерк» реализует спецпроекты в различных форматах:
Интеграция в курсы «Клерка».
Интеграция оффера клиента в сервис «Консультации».
Промоблок над основным контентом сайта.
Кнопка в хедере.
Брендирование раздела.
Также «Клерк» готов реализовывать нестандартные проекты. Мы не ограничиваем наполнение и подачу материала строгими рамками.
Как продвигаться и увеличить объем продаж при ограниченном бюджете в 2026 году
Расскажем, какие рабочие инструменты дают наибольший эффект для продвижения бизнеса в 2026 году, поделимся наиболее востребованными форматами и решениями
Ответы на частые вопросы
Стоит ли продолжать вести канал в Telegram, если полная блокировка все ближе?
Полностью отказываться от Telegram пока не нужно. Но переход на альтернативные каналы стал необходимостью.
Какую аудиторию можно привлечь, запустив блог на «Клерке»?
Аудитория «Клерка» — это бухгалтеры (61%), юристы и аудиторы (16%), финансовые директора (9%), собственники бизнеса (9%). Ежемесячно сайт «Клерка» посещают более 7 млн пользователей: они представляют активный и платежеспособный возрастной сегмент аудитории — от 25 до 54 лет.
Реально ли запустить полноценный блог на профильной площадке, если есть только опыт ведения канала в Telegram?
На «Клерке» вы можете запустить блог с нуля. Если у вас небольшой опыт работы с контентом, подойдут тарифы «Про Макс» или «Ультра». На каждом этапе вас будут поддерживать профессиональная редакция и команда маркетингового сопровождения.
Можно ли быстро перевести всю аудиторию из Telegram в VK или Max?
Перевести 100% аудитории нереально. Чтобы увеличить процент тех, кто останется с брендом на новой платформе, используйте лид-магниты: например, предложите эксклюзивный гайд, чек-лист или промокод, который доступен только в Max или в VK.
