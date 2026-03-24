Какой статус у криптовалюты в России

Регулирование криптовалюты в России — пока еще противоречивое. Но уже есть сдвиги по сравнению с 2020–2023 годами: от тотального запрета страна переходит к лояльности. Государство признало криптовалюту имуществом, которое существует в виде цифровых активов (закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ).

На практике это выглядит так: криптовалюта — это такое же имущество, как недвижимость, машины или акции. Ее можно хранить, дарить, передавать по наследству, покупать и продавать. Но использовать криптовалюту для оплаты внутри страны запрещено. Кроме того, у правоохранительных органов появятся полномочия арестовывать и изымать криптовалюту при расследовании уголовных преступлений.

Рынок криптовалюты и майнинга постепенно приобретает единый законодательный контур. По прогнозам экспертов, новые законопроекты и концептуальный подход Центробанка изменят ситуацию в 2026–2028 годах.

Уже сейчас многие инициативы находятся на стадии обсуждения или принятия:

усовершенствовать правила трансграничных платежей на внешнем рынке;

легализовать инвестиции в криптовалюту;

ввести ответственность за нелегальный оборот цифровых монет.

На форуме «Цифком 2025» депутат Госдумы Антон Ткачев привел аргументы, что регулирование не наносит удар по бизнесу, а создает положительные предпосылки на рынке. Когда есть четкие правила — бизнес их принимает: начал работать реестр компаний, майнеры платят налоги. Появилось 1 300 легальных операторов, а в бюджет поступило порядка 10 млрд руб.

Цель будущих инициатив понятна: вывести рынок из «серой» зоны и создать вектор на экономическое развитие. Не запрещать, а формировать для криптовалюты в России понятные правила.