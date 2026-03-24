Самое главное:
Криптовалюта признана имуществом, но использовать ее в качестве средства платежа внутри России нельзя.
Налогом облагается только прибыль с продажи крипты, а не весь доход.
Криптовалюту можно использовать как инструмент инвестирования, но с осторожностью.
Майнингом могут заниматься лица и организации, включенные в реестр ФНС. Для некоторых ИП, компаний и территорий установлен запрет на майнинг (добычу криптовалюты).
Формируется практика использования криптовалюты. Например, ее можно использовать как залог в сделках с контрагентами или определять размер денежных обязательств в договоре. Правоохранительные органы получат право изымать и арестовывать криптовалюту при расследовании уголовных преступлений.
Какой статус у криптовалюты в России
Регулирование криптовалюты в России — пока еще противоречивое. Но уже есть сдвиги по сравнению с 2020–2023 годами: от тотального запрета страна переходит к лояльности. Государство признало криптовалюту имуществом, которое существует в виде цифровых активов (закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ).
На практике это выглядит так: криптовалюта — это такое же имущество, как недвижимость, машины или акции. Ее можно хранить, дарить, передавать по наследству, покупать и продавать. Но использовать криптовалюту для оплаты внутри страны запрещено. Кроме того, у правоохранительных органов появятся полномочия арестовывать и изымать криптовалюту при расследовании уголовных преступлений.
Рынок криптовалюты и майнинга постепенно приобретает единый законодательный контур. По прогнозам экспертов, новые законопроекты и концептуальный подход Центробанка изменят ситуацию в 2026–2028 годах.
Уже сейчас многие инициативы находятся на стадии обсуждения или принятия:
усовершенствовать правила трансграничных платежей на внешнем рынке;
легализовать инвестиции в криптовалюту;
ввести ответственность за нелегальный оборот цифровых монет.
На форуме «Цифком 2025» депутат Госдумы Антон Ткачев привел аргументы, что регулирование не наносит удар по бизнесу, а создает положительные предпосылки на рынке. Когда есть четкие правила — бизнес их принимает: начал работать реестр компаний, майнеры платят налоги. Появилось 1 300 легальных операторов, а в бюджет поступило порядка 10 млрд руб.
Цель будущих инициатив понятна: вывести рынок из «серой» зоны и создать вектор на экономическое развитие. Не запрещать, а формировать для криптовалюты в России понятные правила.
На легализацию сферы криптовалюты и адаптацию уйдет не менее трех лет. Отдельные виды бизнеса будут находиться в «подвешенном» состоянии.
Чем регулируется криптовалюта и какой налог нужно платить с ее продажи
Рынок криптовалюты регулируется несколькими законами и сопутствующими НПА. В 2026–2028 годах нормативная база будет пополняться новыми документами, поправками и судебной практикой. Налоги с продажи криптовалюты введены для всех участников — физлиц, самозанятых, ИП, организаций.
Основные законы о криптовалюте
Большая проблема для государства — это хищение электроэнергии майнерами. Нелегальных добытчиков до сих пор выявляют и привлекают к ответственности. Законы регулируют сферу майнинга и налогообложение криптовалют.
Закон
Что регулирует
закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (изм. внесены законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ)
обязанность по регистрации ИП и ООО в реестре ФНС, требования к операторам майнинговой инфраструктуры, правила налогообложения
вводит понятия «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул», «майнинговая инфраструктура», «оператор майнинговой инфраструктуры», «адрес-индентификатор»
вводит предельные нормы по потреблению электроэнергии для добытчиков криптовалюты
утверждает регионы и отдельные территории, в которых запрещен майнинг. В списке — 13 пунктов, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
переводит операции по криптовалюте в контролируемую государством плоскость. Операции должны соответствовать правилам финмониторинга
относит криптовалюту к имуществу
Резюме: заниматься майнингом могут ИП и организации, включенные в МайнингРеестр ФНС. Они обязаны предоставлять отчеты, платить налоги и проходить контроль по энергопотреблению. Для физлиц — лимит на электроэнергию 6 тыс. кВт / мес. Цель законов — не допустить перегрузки энергосетей и вывести добытчиков из «подвалов» в добросовестный бизнес.
Налоги от операций с криптовалютой
Получить доход от майнинга, покупки и продажи криптовалюты могут физлица, ИП и компании.
Физлица. Для них доход в виде криптовалюты, добытой в результате майнинга — это доход в натуральной форме. Стоимость определяется на основании рыночной котировки на дату, когда фактически был получен доход. Это день, когда физлицо получает право распоряжаться монетами. Доходы от майнинга облагаются НДФЛ с учетом пятиступенчатой шкалы 13–22% (пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 225 НК):
Ставка НДФЛ
С дохода
13%
до 2,4 млн руб.
15%
с 2,4 до 5 млн руб.
18%
с 5 до 20 млн руб.
20%
с 20 до 50 млн руб.
22%
свыше 50 млн руб.
Физлица, которые получили доход от продажи цифровой валюты, платят НДФЛ по ставке — 13 или 15%.
Самозанятые. Плательщики НПД не могут заниматься майнингом и платить налог, установленный для этого спецрежима (п. 9 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Индивидуальные предприниматели. ИП платят налог с доходов от продажи криптовалюты в зависимости от выбранной системы налогообложения. Для ИП на УСН ставка составляет 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения. ИП на ОСНО платят НДФЛ по ставкам — 13 или 15%.
ИП на ОСНО с доходов от криптовалюты, полученной в результате майнинга, платят НДФЛ по ставкам 13–22%.
ИП на НПД и АУСН не могут заниматься майнингом, покупать и реализовывать криптовалюту. Операции с криптовалютой на этих спецрежимах недоступны (п. 9 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17). ПСН к таким видам деятельности тоже не применяется (пп. 9 п. 6 ст. 346.43 НК).
Юридические лица. На УСН компании не могут заниматься майнингом, как и ИП. Но на этом спецрежиме можно покупать и продавать крипту. С доходов от таких операций организации на УСН платят налог по ставке 6 или 15%.
На АУСН компании не могут заниматься майнингом, продавать или покупать криптовалюту.
На ОСНО с доходов от операций с криптовалютой компании должны платить налог на прибыль по ставке 25%. НДС операции с криптой не облагаются.
О чем еще нужно помнить:
При покупке и продаже криптовалюты налог рассчитывается не со всего дохода, а с разницы между суммой продажи и стоимостью покупки.
Операции с криптовалютой не облагаются НДС.
Если своевременно и в полном объеме не уплатить соответствующие налоги с доходов по операциям с криптовалютой, будет штраф — 20% от суммы неуплаченного налога.
Налог не нужно платить, пока криптовалюта просто хранится в кошельке и пока не реализована. Обязанность по уплате налога наступает после получения фактического дохода.
Законны ли инвестиции в криптовалюту
Криптовалюту разрешено использовать как инвестиционный инструмент. Но в России пока нет легальных криптобирж, и Центробанк относит операции с цифровыми активами к подозрительным операциям.
На что обратить внимание:
Сделки с криптовалютой пока не урегулированы в законодательстве. Центробанк вправе проверять операции с криптовалютой, если они покажутся сомнительными.
Криптовалюту можно использовать как инвестиции: вкладывать в нее деньги, хранить, продавать. Прибыль от продажи криптовалюты облагается налогом.
Криптовалюта — это актив, который граничит с высоким риском. Традиционно в инвестиционном портфеле таким активам отводится 10%. Опытные инвесторы нередко придерживаются агрессивных стратегий: в этом случае доля криптовалюты в портфеле может доходить до 50%. Владелец криптовалюты берет на себя все риски.
Разрешено ли заниматься майнингом в России
До 2026 года майнинг оставался не до конца урегулированной сферой. В ближайшие три года ситуация будет меняться.
Заниматься майнингом могут ИП и организации, включенные в специальный реестр ФНС. Кроме того, в реестре регистрируются операторы инфраструктуры — те, кто оказывает услуги для осуществления деятельности майнеров.
Кому запрещено заниматься майнингом:
ИП с неснятой или непогашенной судимостью по экономическим преступлениям.
ИП, включенным в списки экстремистов или террористов.
ИП, у которых заморожены счета и имущество. А также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей, руководителей и бенефициаров.
Компании, которые производят, передают, продают или покупают электроэнергию. И фирмы, которые занимаются оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике.
Меняется география территорий для майнинга. Государство устанавливает запрет на майнинг в некоторых регионах Забайкальского края, Иркутской области, республики Бурятия. В списке также — Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области (постановление от 23.12.2024 № 1869). Бизнесу придется переезжать в регионы с доступной для майнинга инфраструктурой.
Где можно использовать криптовалюту
Криптовалюту нельзя использовать в качестве средства оплаты внутри России: эта операция пока не узаконена. Но наблюдаются положительные сдвиги — криптовалюта признана имуществом. Перечислим, что может делать бизнес с этим видом ЦФА:
Обмениваться криптовалютой. Это можно делать на специализированных биржах.
Определять размер денежных обязательств. В договоре не запрещено указывать обязательства в криптовалюте. Но с оговоркой: расчеты производятся в рублях по установленному курсу (решение Арбитражного суда Москвы от 30.07.2018 по делу № А40-85418/18-58-651).
Вносить в уставный капитал. Например, участник ООО вправе оплатить свою долю криптовалютой с электронного кошелька.
Выплачивать зарплату иностранным сотрудникам. Компании могут выплачивать зарплату зарубежным исполнителям, которые работают удаленно из другой страны.
Использовать как залоговое обеспечение. Криптовалюта — это имущество, поэтому ее можно вносить в качестве залога. Например, «сторона А» перечисляет криптовалюту «стороне Б» до полного исполнения обязательств. После окончания договоренностей «сторона Б» возвращает криптовалюту, которая выступила в роли защитного механизма — залога.
Практика использования криптовалюты до конца не сформирована. Вполне возможно, что при совершении перечисленных действий с этим видом активов у контролирующих органов возникнут вопросы. Потребуется предоставить подтверждающие документы и выписки с бирж.
Итоги и рекомендации
Государство оценило роль криптовалюты для внутренней экономики и постепенно выводит эту сферу из «гаражей и подвалов». Бизнес принимает правила: регистрируется в реестре, платит налоги. Эксперты прогнозируют, что в 2026–2028 годах произойдут значительные изменения:
Появится единая нормативная база с учетом уже работающих механизмов и результатов эксперимента по трансграничным расчетам.
Появятся более сильные инструменты контроля. Банки уже умеют отслеживать мошенников, блокировать подозрительные переводы, проверять транзакции на законность.
Крупные компании и майнеры будут генерировать собственную энергию, которая удешевит заработок и добычу на криптовалюте.
Бизнес будет легально зарабатывать на разрешенных территориях с надежной инфраструктурой.
Как действовать сейчас:
Используйте для инвестиций надежные платформы, которые не блокируются в России.
Забудьте о теневых обменниках: с ужесточением закона их быстро выявят и запретят.
Ведите учет всех операций — храните скриншоты, выписки, информацию по транзакциям.
Платите налоги в зависимости от статуса (организация, ИП, физлицо) и системы налогообложения.
Не оплачивайте криптовалютой внутри России, особенно иностранные сервисы под санкциями. К внешним платежам относитесь с осторожностью.
При оптимистичном сценарии появится единый закон об инвестициях в криптовалюту (Центробанк обещает его в 2026 году), начнут работать российские лицензированные криптобиржи. При пессимистичном сценарии ужесточение контроля приведет к тому, что на рынке останутся крупные игроки.
Сместите фокус внимания: работайте над имиджем своего бренда, расширяйте географию привлечения клиентов, прокачивайте свою известность.
