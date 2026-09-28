Попап с соцсетями в блогах на Клерке: каналы в одном окне

Всплывающее окно в блогах компаний на Клерке получило новый вид, попап с соцсетями: в нём кнопками собраны каналы компании из её профиля на Клерке. Окно даёт читателю выбор площадки и кнопку «Пропустить». Подписчиков оно само не приводит. Люди остаются там, где канал живой.
Если блог на Клерке у вас уже есть, окно подключают через вашего менеджера, а ниже чек-лист, что проверить в профиле до этого. Если блога пока нет, коротко: окно ведёт читателя из статьи компании в её соцсети и другие каналы.
Что видит читатель в окне с соцсетями
Окно открывается поверх статьи блога компании. Сверху заголовок «Автор есть в соцсетях». Под ним название компании. Если компания есть в рейтинге компаний Клерка, рядом стоят её место и категория.
Дальше идут кнопки. Это соцсети и другие ссылки из профиля, например Одноклассники, ВКонтакте, Дзен, YouTube, Телеграм. Бывает и Taplink, то есть страница, где собраны ссылки на остальные каналы. Сколько каналов заполнено в профиле, столько и кнопок. В самом низу кнопка «Пропустить».
Читатель-бухгалтер закрывает окно одной этой кнопкой. А если компания ему интересна, он сам выбирает, где за ней следить, и не ищет её каналы через поиск.
Чем попап с соцсетями отличается от попапа с Телеграмом
До сих пор окно в статье блога вело в одно место. Даже если у компании есть и Телеграм, и ВКонтакте, и YouTube, окно показывало только один адрес. Теперь у попапа появился четвёртый вид.
Вид попапа
Куда ведёт читателя
Когда выбирать
Телеграм
в Телеграм-канал компании
главный канал один, и это Телеграм
Подписка на блог
на подписку на блог компании на Клерке
читатель должен узнавать о новых статьях
Спецпредложение
к предложению компании для читателя
есть конкретное предложение с понятной выгодой
Социальные сети (новый)
на выбор: все каналы из профиля компании
у компании два и более живых канала
Нам в новом окне нравится одно: больше не нужно угадывать за читателя, где ему удобнее. Он может подписаться там, где и так проводит время. Но если вам важно растить один канал, я бы оставил попап с Телеграмом: одна кнопка проще выбора из пяти.
Не путайте его с рекламным попапом по всему сайту. Окно с соцсетями показывается в статьях вашего блога, а рекламный попап на Клерке, отдельный платный формат, мы описывали в обзоре рекламы на Клерке.
Что проверить в профиле компании до включения окна
Окно покажет всё, что есть в профиле. Поэтому сначала профиль, потом окно. Когда клиент просит включить окно, мы в отделе начинаем с его профиля. Окно ничего не приукрашивает: группа, где последний пост поздравляет с позапрошлым Новым годом, тоже получит свою кнопку.
руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Попап открывает читателю дверь. Зайдёт ли он, решает то, что за дверью.»
Мы в Клерке сами ведём Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники и MAX. Если вы строите путь из статьи в мессенджер, в нашем блоге есть разбор про Телеграм и MAX для продвижения бизнеса. По себе знаем: держать в одном темпе четыре канала непросто, и отставший виден сразу.
Пять вопросов к профилю:
Какие каналы в нём указаны? Каждый заполненный станет кнопкой.
Есть ли в каждом канале посты за последний месяц? Если нет, оживите канал или уберите его из профиля. Кнопка в заброшенный канал, по-моему, хуже, чем её отсутствие: читатель зашёл, увидел тишину и вряд ли вернётся.
Куда ведёт каждая ссылка? Пройдите по всем сами: не остался ли старый адрес после переезда канала.
Нужен ли Taplink, если его ссылки и так стоят в окне отдельными кнопками? Если все они уже есть в профиле, Taplink только повторяет их лишней кнопкой.
В каком канале вы отвечаете на комментарии? Туда и стоит звать: человек придёт с вопросом и получит ответ.
Какие кнопки увидят ваши читатели
Пройдём с вами по профилю компании на Клерке: какие каналы станут кнопками в окне и куда ведёт каждая. Ответим, доступно ли окно с соцсетями на вашем тарифе и как его подключить
Как подключить попап с соцсетями
Порядок такой: сначала живые каналы в профиле, потом заявка. Оставьте её в форме выше или в конце статьи: она подойдёт и тем, у кого блога пока нет.
Уже с нами? Напишите своему менеджеру.
Какие ещё инструменты есть у блога, мы разбирали отдельно: что входит в блог компании.
Вопросы и ответы
Попап с Телеграмом остаётся?
Да, новый вид добавился к трём прежним. Выбирайте тот, что подходит задаче статьи.
На каком тарифе доступно окно с соцсетями?
Попап в блоге входит не во все тарифы бизнес-подписки, это видно на странице тарифов. Входит ли в них новое окно без доплаты, уточним по заявке.
Итог
Откройте профиль компании на Клерке и посмотрите на него глазами читателя, который готов подписаться. Оставьте в нём каналы, где выходят посты. Тогда каждая кнопка в окне приведёт читателя в канал, где ему ответят.
Какие кнопки увидят ваши читатели
Пройдём с вами по профилю компании на Клерке: какие каналы станут кнопками в окне и куда ведёт каждая. Ответим, доступно ли окно с соцсетями на вашем тарифе и как его подключить