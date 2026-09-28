Попап с соцсетями в блогах на Клерке: каналы в одном окне

Всплывающее окно в блогах компаний на Клерке получило новый вид, попап с соцсетями: в нём кнопками собраны каналы компании из её профиля на Клерке. Окно даёт читателю выбор площадки и кнопку «Пропустить». Подписчиков оно само не приводит. Люди остаются там, где канал живой.

Если блог на Клерке у вас уже есть, окно подключают через вашего менеджера, а ниже чек-лист, что проверить в профиле до этого. Если блога пока нет, коротко: окно ведёт читателя из статьи компании в её соцсети и другие каналы.