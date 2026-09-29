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Финтех-сервис пришёл на Клерк за доверием. Сооснователь Raketa Pay о клиентах, нейросетях и окупаемости

Финтех-сервис пришёл на Клерк за доверием. Сооснователь Raketa Pay о клиентах, нейросетях и окупаемости

Продвижение финтеха статьями глазами клиента: сооснователь Raketa Pay о доверии, клиентах из статей, ответах нейросетей и о том, как компания считает окупаемость блога.

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Вадим Минберг, сооснователь финтех-сервиса Raketa Pay, прислал нам отзыв о нашей работе и работе блога компании. Отзывы клиентов мы читаем регулярно, но этот хотим разобрать отдельно. В нём финтех-компания сама рассказывает, как продвигается статьями, откуда приходят её клиенты и как она считает окупаемость. Ниже слова Вадима по кускам и наши комментарии к каждому.

Кто такие Raketa Pay и зачем финтеху Клерк

Raketa Pay оплачивает из России зарубежные подписки и сервисы: нейросети, софт, облака, гостиницы, авиабилеты. Работает с людьми и с компаниями, компаниям даёт договор и закрывающие документы для бухгалтерии. На Клерке у сервиса блог компании: 88 статей в блоге Raketa Pay, ещё 24 статьи от редакции Клерка. В рейтинге компаний у Raketa Pay оценка 4,9 из 5 по 39 отзывам и третье место в категории «Платежи».

Зачем пришли, Вадим говорит в первых же строках:

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«Изначально заходили на Клерк, чтобы повысить доверие к нашему продукту, так как у нас финтех-компания и мы занимаемся финансами. В нашей работе главное — доверие к нам. Поэтому мы и пришли на Клерк.»

Для финтеха это вопрос номер один. Человек отдаёт деньги, чтобы оплатить сервис за границей, и сначала проверяет, кому их отдаёт. Бухгалтер компании проверяет строже: закрывать такой расход документами потом ему. И доверие он ищет там, где читает о своей работе каждый день.

Чего Raketa Pay ждала от статей и что получила

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«Были ожидания, что по статьям к нам будут приходить лиды. Но на деле всё оказалось куда интереснее. Благодаря Клерку к нам с первого дня пошли лиды, горячие. Под лидами я понимаю не интересантов, а тех, кто заплатил деньги. И со временем стало нарастать количество лидов.»

Скажем честно. Заявок мы не обещаем ни одному клиенту, Raketa Pay их тоже никто не обещал. Клерк продаёт внимание и аудиторию. Что из этого внимания вырастет, решают продукт, темы статей и скорость, с которой компания отвечает на заявки.

Почему у Raketa Pay получилось, видно по заголовкам их блога. Вот несколько:

Статья Raketa Pay

Какой вопрос читателя закрывает

Как оплатить Claude для команды разработки с документами для бухгалтерии

руководитель просит купить подписку, бухгалтеру нужны документы

Как оплатить API нейросетей для команды разработки по счёту

как платить за сервис безналом по счёту

Может ли компания оплатить зарубежный сервис гифт-картой и как провести это в учете

как не получить претензию к расходу

Zoom, Google Meet или Teams: какой сервис выбрать в 2026 году

что выбрать команде, пока не купили

Человек, который открывает статью «как оплатить Claude с документами для бухгалтерии», уже получил задачу от руководителя. Ему нужно решение сегодня. Поэтому Вадим и называет лидами тех, кто заплатил: читатель такой статьи приходит с деньгами и сроком.

Как Raketa Pay попала в ответы нейросетей

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«Также мы стали очень хорошо ранжироваться в ответах ИИ (от зарубежных GPT и DeepSeek до нашей родной Алисы от Яндекса).»

В видео Вадим говорит о том же своими словами: кроме узнаваемости, у компании «стала очень хорошая выдача в нейронках». Дальше в тексте он даёт цифры:

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«Мы проводим аналитику по каждому из клиентов, и 30% говорят, что узнали о нас из статьи. И 28% из них называют Клерк. 40% узнают о нас от ИИ. Мы анализировали, на что опирается ИИ. Она опирается по большей части на статьи Клерка.»

Сведём в таблицу. Это внутренний опрос Raketa Pay, методику мы не видели, поэтому приводим цифры как данные компании. И считаем по строгому прочтению: «28% из них» значит 28% от тех 30%, кто пришёл из статей.

Откуда клиенты узнают о Raketa Pay

Доля, по данным компании

Из ответов нейросетей

40%

Из статей

30%

Называют Клерк

28% от тех, кто пришёл из статей, то есть около 8% всех клиентов

Первой строкой в таблице стоят нейросети, и это самое интересное. Клиент спрашивает Алису или ChatGPT, как оплатить сервис для компании, получает ответ и приходит. Статью, на которую опиралась модель, он не читал и Клерк в опросе не назовёт. По анализу Raketa Pay, модели опираются в основном на статьи Клерка. Значит, прямая строка «узнал из Клерка» показывает только часть того, что дают статьи.

Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко объясняет это так:

Сергей Мартыненко Эксперт

руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес

«Клиент не помнит, где прочитал о вас. Он помнит, что ему посоветовала нейросеть. А нейросеть прочитала статью»

Как устроены ответы нейросетей и почему им нужны тексты на площадках с доверием, Сергей разбирал в своём блоге в статье про GEO.

Как Raketa Pay считает окупаемость блога

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«Что касается вложений. У нас самая топовая подписка в Клерк. И она окупается. Под „окупается“ я считаю затраты на сам Клерк, затраты копирайтера и затраты менеджеров по работе с лидами.»

Это тариф «Ультра», старшая подписка на блог компании. На нём редакция Клерка берёт часть производства на себя: 24 материала для Raketa Pay подготовили наши редакторы. Чем тарифы отличаются, есть в сравнении тарифов в блоге Сергея Мартыненко.

Здесь нам нравится сама формула. Обычно окупаемость считают так: цена размещения против выручки с заявок. Raketa Pay кладёт в расходы три строки:

  • тариф на Клерке;

  • работу своего копирайтера;

  • время менеджеров, которые разбирают заявки.

Так считать строже, и если сходится даже так, результату можно верить. При длинной сделке считать сложнее, об этом статья про окупаемость размещения у Сергея.

Главную мысль Вадим сформулировал сам:

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«То есть у нас появилось комбо из узнаваемости и отбивки вложений. А такое сейчас редко встретишь.»

««Ты платишь либо за лиды, либо за узнаваемость бренда. Мы же закрыли две эти метрики одним выстрелом»»

Вадим Минберг, сооснователь Raketa Pay

В видео Вадим добавляет, что по шкале NPS поставил бы Клерку десять баллов из десяти.

Почему со статьями на Клерке нужно работать

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«С Клерком, как и с любым инструментом, нужно работать. То есть подходить обдуманно к статьям. Благо там работают суперспециалисты, которые подсветят, подскажут и за ручку доведут до результата (привет Алине и Адисе).»

Алина и Адиса, менеджеры отдела продаж Клерк.Бизнес, помогают Raketa Pay с блогом со стороны Клерка. Спасибо Вадиму за эти слова.

Про «обдуманно» добавим от себя. 112 материалов сами по себе ничего не гарантируют. Работают те, что отвечают на конкретный вопрос: как оплатить, что выбрать, как провести в учёте. Статья «о нас и нашей миссии» такой вопрос не закрывает.

Сергей Мартыненко видит в этом главное отличие Raketa Pay от тех, кто разочаровывается в блоге:

Сергей Мартыненко Эксперт

руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес

«„Ультру“ часто покупают как пакет публикаций. Raketa Pay работает с ней как с отделом контента: свой автор, наша редакция и темы, которые клиент уже ищет. Из таких статей складывается библиотека ответов, и в неё заглядывают и поисковик, и нейросети»

Последний кусок отзыва про рынок:

Вадим Минберг Эксперт

сооснователь Raketa Pay

«Мы пришли на перегретый рынок, и очень уверенно отвоёвываем свою долю благодаря нашему подходу. Но я знаю точно, что без Клерка мы бы не смогли так быстро о себе заявить.»

Что забрать себе, если вы продвигаете финтех

Что делает Raketa Pay

Как повторить у себя

Пишет под вопрос, который клиент задаёт до покупки

выпишите 10 вопросов, с которыми к вам приходят, и сделайте из каждого заголовок

Пишет для того, кто платит и отчитывается

если ваш продукт оплачивает компания, отвечайте и на вопрос бухгалтера: документы, учёт, НДС

Спрашивает каждого клиента, откуда он узнал

добавьте в анкету или скрипт отдельный ответ «посоветовала нейросеть»

Считает окупаемость вместе с автором и менеджерами

сравнивайте с выручкой полную стоимость канала, цена размещения в ней только одна строка

Публикует много и постоянно

88 своих статей в блоге и 24 материала от редакции Клерка

Где с нами можно поспорить

Это опыт компании, и цифры в нём из её собственного опроса. Методики мы не знаем, выборку тоже.

Ещё Raketa Pay попала в свою аудиторию точно. Бухгалтеру, которому поручили оплатить зарубежный сервис, нужен именно такой сервис, и нужен сейчас. Если ваш продукт решает задачу, которой у читателей Клерка нет, тот же тариф и то же число статей дадут другой результат.

И большую часть статей писала сама компания, со своим копирайтером, а заявки разбирали её менеджеры. Площадка даёт внимание. Превращают его в клиентов продукт и команда.

Вопросы и ответы

Можно ли продвигать финтех-сервис статьями на Клерке?

Да, если продукт закрывает задачу, которая есть у бухгалтеров, предпринимателей или финдиректоров: оплата, учёт, документы. Raketa Pay продвигается через блог компании: 88 своих статей и 24 материала от редакции Клерка.

Правда ли, что нейросети берут ответы из статей на Клерке?

По анализу Raketa Pay и по нашей собственной проверке, на вопросы об услугах компании нейросети отвечают, опираясь в основном на статьи Клерка. Это вывод про нишу Raketa Pay, общей статистики по всем темам нет.

Как считать окупаемость корпоративного блога?

Raketa Pay кладёт в расходы тариф на Клерке, работу копирайтера и время менеджеров, которые разбирают заявки, и сравнивает их с оплатами клиентов.

Сколько стоит тариф, на котором работает Raketa Pay?

Raketa Pay работает на тарифе «Ультра». Цены в статьях мы не публикуем. Состав тарифов есть в сравнении Старт, Про и Ультра, стоимость назовёт менеджер.

Как вы считаете окупаемость статей: только по цене площадки или вместе с автором и людьми, которые разбирают заявки? И спрашиваете ли клиентов, не посоветовала ли вас нейросеть? Напишите в комментариях.

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О рекламе для бухгалтерской аудитории и продажах B2B-медиа изнутри пишет руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко. Читайте его блог на Клерке.

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