Финтех-сервис пришёл на Клерк за доверием. Сооснователь Raketa Pay о клиентах, нейросетях и окупаемости

Кто такие Raketa Pay и зачем финтеху Клерк

Raketa Pay оплачивает из России зарубежные подписки и сервисы: нейросети, софт, облака, гостиницы, авиабилеты. Работает с людьми и с компаниями, компаниям даёт договор и закрывающие документы для бухгалтерии. На Клерке у сервиса блог компании: 88 статей в блоге Raketa Pay, ещё 24 статьи от редакции Клерка. В рейтинге компаний у Raketa Pay оценка 4,9 из 5 по 39 отзывам и третье место в категории «Платежи».

Зачем пришли, Вадим говорит в первых же строках:

Вадим Минберг «Изначально заходили на Клерк, чтобы повысить доверие к нашему продукту, так как у нас финтех-компания и мы занимаемся финансами. В нашей работе главное — доверие к нам. Поэтому мы и пришли на Клерк.»

Для финтеха это вопрос номер один. Человек отдаёт деньги, чтобы оплатить сервис за границей, и сначала проверяет, кому их отдаёт. Бухгалтер компании проверяет строже: закрывать такой расход документами потом ему. И доверие он ищет там, где читает о своей работе каждый день.