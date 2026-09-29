Вадим Минберг, сооснователь финтех-сервиса Raketa Pay, прислал нам отзыв о нашей работе и работе блога компании. Отзывы клиентов мы читаем регулярно, но этот хотим разобрать отдельно. В нём финтех-компания сама рассказывает, как продвигается статьями, откуда приходят её клиенты и как она считает окупаемость. Ниже слова Вадима по кускам и наши комментарии к каждому.
Кто такие Raketa Pay и зачем финтеху Клерк
Raketa Pay оплачивает из России зарубежные подписки и сервисы: нейросети, софт, облака, гостиницы, авиабилеты. Работает с людьми и с компаниями, компаниям даёт договор и закрывающие документы для бухгалтерии. На Клерке у сервиса блог компании: 88 статей в блоге Raketa Pay, ещё 24 статьи от редакции Клерка. В рейтинге компаний у Raketa Pay оценка 4,9 из 5 по 39 отзывам и третье место в категории «Платежи».
Зачем пришли, Вадим говорит в первых же строках:
сооснователь Raketa Pay
«Изначально заходили на Клерк, чтобы повысить доверие к нашему продукту, так как у нас финтех-компания и мы занимаемся финансами. В нашей работе главное — доверие к нам. Поэтому мы и пришли на Клерк.»
Для финтеха это вопрос номер один. Человек отдаёт деньги, чтобы оплатить сервис за границей, и сначала проверяет, кому их отдаёт. Бухгалтер компании проверяет строже: закрывать такой расход документами потом ему. И доверие он ищет там, где читает о своей работе каждый день.
Чего Raketa Pay ждала от статей и что получила
сооснователь Raketa Pay
«Были ожидания, что по статьям к нам будут приходить лиды. Но на деле всё оказалось куда интереснее. Благодаря Клерку к нам с первого дня пошли лиды, горячие. Под лидами я понимаю не интересантов, а тех, кто заплатил деньги. И со временем стало нарастать количество лидов.»
Скажем честно. Заявок мы не обещаем ни одному клиенту, Raketa Pay их тоже никто не обещал. Клерк продаёт внимание и аудиторию. Что из этого внимания вырастет, решают продукт, темы статей и скорость, с которой компания отвечает на заявки.
Почему у Raketa Pay получилось, видно по заголовкам их блога. Вот несколько:
Статья Raketa Pay
Какой вопрос читателя закрывает
Как оплатить Claude для команды разработки с документами для бухгалтерии
руководитель просит купить подписку, бухгалтеру нужны документы
как платить за сервис безналом по счёту
Может ли компания оплатить зарубежный сервис гифт-картой и как провести это в учете
как не получить претензию к расходу
Zoom, Google Meet или Teams: какой сервис выбрать в 2026 году
что выбрать команде, пока не купили
Человек, который открывает статью «как оплатить Claude с документами для бухгалтерии», уже получил задачу от руководителя. Ему нужно решение сегодня. Поэтому Вадим и называет лидами тех, кто заплатил: читатель такой статьи приходит с деньгами и сроком.
Как Raketa Pay попала в ответы нейросетей
сооснователь Raketa Pay
«Также мы стали очень хорошо ранжироваться в ответах ИИ (от зарубежных GPT и DeepSeek до нашей родной Алисы от Яндекса).»
В видео Вадим говорит о том же своими словами: кроме узнаваемости, у компании «стала очень хорошая выдача в нейронках». Дальше в тексте он даёт цифры:
сооснователь Raketa Pay
«Мы проводим аналитику по каждому из клиентов, и 30% говорят, что узнали о нас из статьи. И 28% из них называют Клерк. 40% узнают о нас от ИИ. Мы анализировали, на что опирается ИИ. Она опирается по большей части на статьи Клерка.»
Сведём в таблицу. Это внутренний опрос Raketa Pay, методику мы не видели, поэтому приводим цифры как данные компании. И считаем по строгому прочтению: «28% из них» значит 28% от тех 30%, кто пришёл из статей.
Откуда клиенты узнают о Raketa Pay
Доля, по данным компании
Из ответов нейросетей
40%
Из статей
30%
Называют Клерк
28% от тех, кто пришёл из статей, то есть около 8% всех клиентов
Первой строкой в таблице стоят нейросети, и это самое интересное. Клиент спрашивает Алису или ChatGPT, как оплатить сервис для компании, получает ответ и приходит. Статью, на которую опиралась модель, он не читал и Клерк в опросе не назовёт. По анализу Raketa Pay, модели опираются в основном на статьи Клерка. Значит, прямая строка «узнал из Клерка» показывает только часть того, что дают статьи.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко объясняет это так:
руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Клиент не помнит, где прочитал о вас. Он помнит, что ему посоветовала нейросеть. А нейросеть прочитала статью»
Как устроены ответы нейросетей и почему им нужны тексты на площадках с доверием, Сергей разбирал в своём блоге в статье про GEO.
Как Raketa Pay считает окупаемость блога
сооснователь Raketa Pay
«Что касается вложений. У нас самая топовая подписка в Клерк. И она окупается. Под „окупается“ я считаю затраты на сам Клерк, затраты копирайтера и затраты менеджеров по работе с лидами.»
Это тариф «Ультра», старшая подписка на блог компании. На нём редакция Клерка берёт часть производства на себя: 24 материала для Raketa Pay подготовили наши редакторы. Чем тарифы отличаются, есть в сравнении тарифов в блоге Сергея Мартыненко.
Здесь нам нравится сама формула. Обычно окупаемость считают так: цена размещения против выручки с заявок. Raketa Pay кладёт в расходы три строки:
тариф на Клерке;
работу своего копирайтера;
время менеджеров, которые разбирают заявки.
Так считать строже, и если сходится даже так, результату можно верить. При длинной сделке считать сложнее, об этом статья про окупаемость размещения у Сергея.
Главную мысль Вадим сформулировал сам:
сооснователь Raketa Pay
«То есть у нас появилось комбо из узнаваемости и отбивки вложений. А такое сейчас редко встретишь.»
««Ты платишь либо за лиды, либо за узнаваемость бренда. Мы же закрыли две эти метрики одним выстрелом»»
Вадим Минберг, сооснователь Raketa Pay
В видео Вадим добавляет, что по шкале NPS поставил бы Клерку десять баллов из десяти.
Почему со статьями на Клерке нужно работать
сооснователь Raketa Pay
«С Клерком, как и с любым инструментом, нужно работать. То есть подходить обдуманно к статьям. Благо там работают суперспециалисты, которые подсветят, подскажут и за ручку доведут до результата (привет Алине и Адисе).»
Алина и Адиса, менеджеры отдела продаж Клерк.Бизнес, помогают Raketa Pay с блогом со стороны Клерка. Спасибо Вадиму за эти слова.
Про «обдуманно» добавим от себя. 112 материалов сами по себе ничего не гарантируют. Работают те, что отвечают на конкретный вопрос: как оплатить, что выбрать, как провести в учёте. Статья «о нас и нашей миссии» такой вопрос не закрывает.
Сергей Мартыненко видит в этом главное отличие Raketa Pay от тех, кто разочаровывается в блоге:
руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«„Ультру“ часто покупают как пакет публикаций. Raketa Pay работает с ней как с отделом контента: свой автор, наша редакция и темы, которые клиент уже ищет. Из таких статей складывается библиотека ответов, и в неё заглядывают и поисковик, и нейросети»
Последний кусок отзыва про рынок:
сооснователь Raketa Pay
«Мы пришли на перегретый рынок, и очень уверенно отвоёвываем свою долю благодаря нашему подходу. Но я знаю точно, что без Клерка мы бы не смогли так быстро о себе заявить.»
Что забрать себе, если вы продвигаете финтех
Что делает Raketa Pay
Как повторить у себя
Пишет под вопрос, который клиент задаёт до покупки
выпишите 10 вопросов, с которыми к вам приходят, и сделайте из каждого заголовок
Пишет для того, кто платит и отчитывается
если ваш продукт оплачивает компания, отвечайте и на вопрос бухгалтера: документы, учёт, НДС
Спрашивает каждого клиента, откуда он узнал
добавьте в анкету или скрипт отдельный ответ «посоветовала нейросеть»
Считает окупаемость вместе с автором и менеджерами
сравнивайте с выручкой полную стоимость канала, цена размещения в ней только одна строка
Публикует много и постоянно
88 своих статей в блоге и 24 материала от редакции Клерка
Где с нами можно поспорить
Это опыт компании, и цифры в нём из её собственного опроса. Методики мы не знаем, выборку тоже.
Ещё Raketa Pay попала в свою аудиторию точно. Бухгалтеру, которому поручили оплатить зарубежный сервис, нужен именно такой сервис, и нужен сейчас. Если ваш продукт решает задачу, которой у читателей Клерка нет, тот же тариф и то же число статей дадут другой результат.
И большую часть статей писала сама компания, со своим копирайтером, а заявки разбирали её менеджеры. Площадка даёт внимание. Превращают его в клиентов продукт и команда.
Вопросы и ответы
Можно ли продвигать финтех-сервис статьями на Клерке?
Да, если продукт закрывает задачу, которая есть у бухгалтеров, предпринимателей или финдиректоров: оплата, учёт, документы. Raketa Pay продвигается через блог компании: 88 своих статей и 24 материала от редакции Клерка.
Правда ли, что нейросети берут ответы из статей на Клерке?
По анализу Raketa Pay и по нашей собственной проверке, на вопросы об услугах компании нейросети отвечают, опираясь в основном на статьи Клерка. Это вывод про нишу Raketa Pay, общей статистики по всем темам нет.
Как считать окупаемость корпоративного блога?
Raketa Pay кладёт в расходы тариф на Клерке, работу копирайтера и время менеджеров, которые разбирают заявки, и сравнивает их с оплатами клиентов.
Сколько стоит тариф, на котором работает Raketa Pay?
Raketa Pay работает на тарифе «Ультра». Цены в статьях мы не публикуем. Состав тарифов есть в сравнении Старт, Про и Ультра, стоимость назовёт менеджер.
Как вы считаете окупаемость статей: только по цене площадки или вместе с автором и людьми, которые разбирают заявки? И спрашиваете ли клиентов, не посоветовала ли вас нейросеть? Напишите в комментариях.
Разберём темы для вашего блога
Оставьте контакты: менеджер Клерк.Бизнес покажет, какие вопросы ваших клиентов уже ищут на Клерке
О рекламе для бухгалтерской аудитории и продажах B2B-медиа изнутри пишет руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко. Читайте его блог на Клерке.