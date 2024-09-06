Да кто такой этот ваш онбординг? Объясняем простыми словами

Онбординг будет важен для тех компаний, которые хотят взять достойного сотрудника, вкладывать в его развитие и отдохнуть от текучки кадров. Выделим наиболее значимые причины для применения онбординга:

1. Сколотить опытную команду и сократить текучку кадров.

Если каждый сотрудник будет проходить через качественный онбординг, то у него будет меньше причин для смены работы. Самый стрессовый и волнующий день — это не собеседование, а первый рабочий. На нового сотрудника обрушивается огромный объем разрозненной информации. Если ее не усвоить, появятся ошибки в работе, медлительность, а остальные коллеги будут недовольны работой новичка.

Вкладывая в адаптацию персонала, вы закладываете будущий фундамент для формирования коллектива.

2. Повышение прибыльности работы.

Прокачать стажера до уровня его коллег — задача не из легких, ее можно решить с помощью современных приемов онбординга новых сотрудников. Он обеспечивает ускоренное и безболезненное вливание в производственный процесс новых сотрудников.

Благодаря специальным бизнес-процессам они с пониманием дела знакомятся с должностными обязанностями, совершают меньше ошибок и быстрее начинают работать на результат.

3. Выявление проблем на этапах трудоустройства и испытательного срока.

Для этого нужно обязательно собирать обратную связь на каждом этапе онбординга, начиная с кандидата на собеседовании, заканчивая анкетированием нового сотрудника после прохождения стажировки. Вы можете не замечать внутренних проблем, которые заметны со стороны и мешают трудоустраивать специалистов.

4. Работа над престижем компании.

Сначала вы работаете на бренд, а потом на ваших вакансиях максимальное количество откликов и есть возможность выбрать по-настоящему ценного нового сотрудника. О том, что компания проводит эффективный онбординг, можно писать на сайте, в социальных сетях и обязательно в вакансиях. Репутация хорошего работодателя будет также высоко оценена среди новых партнеров по бизнесу.

5. Укрепление лояльности всего персонала.

Онбординг упростит обоюдную адаптацию коллег. Тем самым коллективы становятся дружнее и профессиональнее.