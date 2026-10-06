Отчетная кампания по НДС за III квартал 2026 года: расписание серии материалов

Как работать с серией

Начните с основного чек-листа и отметьте пункты, которые требуют дополнительной проверки. Затем переходите к материалам по своей ситуации: УСН, вычетам, книгам покупок и продаж, льготам, маркетплейсам или IT.

Не оставляйте сверку на последний день перед сдачей декларации. Сначала закройте сентябрь, соберите недостающие счета-фактуры и УПД, проверьте возвраты и авансы. Затем сформируйте декларацию, проверьте контрольные соотношения и сопоставьте показатели с регистрами учета.

Так у вас будет время исправить ошибки до отправки декларации, а не разбираться с ними после требования налоговой.