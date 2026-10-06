Отчетная кампания по НДС за III квартал 2026 года: расписание серии материалов

В серии последовательно разберем основные этапы подготовки декларации.
Дата
Материал
О чем
Вышло
Как считать доход для лимита, с какого месяца возникает обязанность платить НДС, чем отличаются ставки 5%, 7% и 22%, когда можно заявить вычет. Отдельно — авансы, отгрузки и остатки товаров на переходе.
Вышло
Кассовый чек с НДС, УПД в PDF вместо XML, аванс поставщику, импорт из ЕАЭС и других стран, вычет после отгрузки в счет аванса, корректировочные счета-фактуры и перенос вычета.
7 октября
Сверка декларации с учетом. Пошаговая инструкция
Как проверить раздел 3 по книгам покупок и продаж, регистрам НДС и оборотам по счетам 19, 60, 62, 68, 76, 90 и 91.
8 октября
Книги покупок и продаж. Памятка
Коды операций, авансы, возвраты и корректировки. Новые реквизиты с 1 апреля 2026 года: строка 5б счета-фактуры, графа 11а книги продаж и графа 7а книги покупок.
9–12 октября
Льготы, раздельный учет и восстановление
Раздел 7, операции с местом реализации за пределами России, правило 5% и раздельный учет. Отдельно — восстановление НДС и ситуации с пожаром, порчей или утратой имущества.
13–14 октября
Маркетплейсы и IT-компании
Для селлеров — выручка, отчеты площадок, комиссия, логистика, возвраты, авансы и компенсации. Для IT-компаний — освобождение при передаче прав на ПО, реестр российского ПО, доработки, раздел 7 и раздельный учет.
Как работать с серией
Начните с основного чек-листа и отметьте пункты, которые требуют дополнительной проверки. Затем переходите к материалам по своей ситуации: УСН, вычетам, книгам покупок и продаж, льготам, маркетплейсам или IT.
Не оставляйте сверку на последний день перед сдачей декларации. Сначала закройте сентябрь, соберите недостающие счета-фактуры и УПД, проверьте возвраты и авансы. Затем сформируйте декларацию, проверьте контрольные соотношения и сопоставьте показатели с регистрами учета.
Так у вас будет время исправить ошибки до отправки декларации, а не разбираться с ними после требования налоговой.
Напоминаем: кому нужно сдавать декларацию по НДС
За III квартал 2026 года декларацию сдают:
организации и ИП на ОСНО;
организации и ИП на УСН, которые применяют ставки НДС 5%, 7%, 10% или 22%;
упрощенцы, утратившие освобождение от НДС в III квартале.
Если вы в этом списке — перед подачей декларации обязательно скачайте наш большой чек-лист готовности в этом разборе.
Освобожденные от НДС по статье 145 НК РФ декларацию обычно не сдают. Исключение — если освобожденный налогоплательщик выставил покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС. В этом случае налог нужно перечислить в бюджет и представить декларацию. При этом права на вычет выделенного НДС нет.
Упрощенцам важно учитывать месяц превышения лимита 20 млн рублей. Освобождение прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения:
превысили в июле — обязанность платить НДС возникает с 1 августа, декларацию нужно представить за III квартал;
если в августе — НДС возникает с 1 сентября, декларацию также сдают за III квартал.