Налоговая при «встречке» провела осмотр помещения контрагента: что сказал суд

Учиться, как известно, всегда лучше на чужом примере, поэтому сегодня проведем «лайт» разбора кейса по делу № А36-540/2020.

Исходная ситуация

В рамках выездной налоговой проверки инспекция провел осмотр территории контрагентов проверяемого налогоплательщика. В свою очередь, налогоплательщик посчитал действия налоговиков незаконными и оспорил их в суде.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора (дело № А36-540/2020) встал на сторону налогоплательщика. Но суды апелляционной и кассационной инстанции пришли к иному выводу: они указали, что нарушения, допущенные налоговиками, не повлекли за собой нарушение прав и законных интересов предпринимателя. Значит, и основания для признания их незаконными отсутствуют.

Детали рассмотрения спора в судах

Немного юридических формулировок. Суд первой инстанции указал следующее:

«Исходя из взаимосвязанных положений пункта 1 статьи 92 и подпунктов 2, 6 пункта 1 статьи 31, пункта 1 статьи 82 Кодекса следует сделать вывод, что при проведении выездной или камеральной налоговой проверки в отношении конкретного налогоплательщика допускается осмотр тех территорий и помещений, которые используются таким лицом для извлечения дохода (прибыли) либо связаны с содержанием объектов налогообложения». «Проведение незаконной проверки территорий и помещений контрагентов налогоплательщика может явиться инструментом подавления самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что в силу статей 34 (части 1), 35 (частей 1 — 3), 55 (части 3) Конституции недопустимо».

Апелляция подтвердила, что действия налоговиков по осмотру помещений, территорий, документов, предметов в отношении контрагентов налогоплательщика не соответствуют требованиям НК РФ. Но при этом удовлетворила жалобу налоговиков и отменила решение суда первой инстанции. Аргумент, как говорилось выше, был следующий:

«...обжалуемые действия налогового органа не повлекли нарушение прав и законных интересов налогоплательщика».

Также суд апелляционной инстанции указал:

«Доводы налогоплательщика о том, что незаконный осмотр помещений, территорий, предметов и документов, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не отвечают требованиям соразмерности и адекватности способа проверки, отклоняются апелляционным судом, как документально не подтвержденные».

То есть вывод суда первой инстанции о том, что проведение незаконной проверки территорий и помещений контрагентов налогоплательщика может явиться инструментом подавления самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, был разрушен по общим процессуальным основаниям.

Суд апелляционной инстанции, подтверждая несоответствие действий инспекторов по осмотру помещений, территорий, документов, предметов в отношении контрагентов налогоплательщика требованиям НК РФ, сослался на правовую позицию, сформулированную в Решении ВС РФ от 10.06.2019 по делу № АКПИ19-296. А она предусматривает проведение таких действий в рамках налогового контроля исключительно в отношении проверяемого налогоплательщика.

Кассация подтвердила правильность выводов суда апелляционной инстанции.

Итак, мы видим, что положений пп. 2, 6 п. 1 ст. 31, п.1 ст.82, п. 1 ст. 92 НК РФ и разъяснений, сформулированных в Решении ВС РФ от 10.06.2019 по делу № АКПИ19-296недостаточно, чтобы даже несмотря на явное несоответствие действий налоговиков по осмотру помещений, территорий, документов, предметов в отношении контрагентов налогоплательщика, оспорить действия инспекции. Налогоплательщик должен также доказать, чем именно проверяющие нарушили его права.

Универсальная формулировка судов «об отказе в удовлетворении требований налогоплательщика, в связи с тем, что допущенные налоговым органом нарушения не повлекли за собой нарушение прав и законных интересов предпринимателя» еще раз подтверждает мнение о том, что ни требования НК РФ, ни разъяснения ВС РФ не являются для налоговиков препятствием для сбора «компромата» в отношении налогоплательщиков.

По итогам дела остается выразить только глубокое сожаление, что наши суды идут по пути создания «ложной» практики, которая позволяет налоговикам на местах не только вольно толковать нормы налогового законодательства, но и на вполне законных основаниях злоупотреблять своими должностными полномочиями.