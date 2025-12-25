От льготы по статье 149 НК нельзя отказаться. Даже если очень хочется

8081 Каталог Моб
НДС
Логика кажется понятной: раз компания сама начислит НДС, значит, сможет заявить вычеты. Но именно здесь закон жестко ломает ожидания. Суд прямо указал: освобождение по статье 149 НК — это не опция и не выбор. Это установленный режим. И выйти из него по собственному желанию нельзя.

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Как бизнес попытался «отключить» льготу

Компания оказывала услуги физическим лицам. Вместо бланков строгой отчетности использовала кассовые чеки. Сделав вывод, что без БСО льгота не работает, организация решила пойти другим путем: начислила НДС со всей выручки и одновременно заявила вычеты — по автомобилям, которые использовались в работе.

Дальше — цифры, которые выглядят убедительно на бумаге:

  • декларация за 4 квартал 2022 года;

  • 581 тыс. рублей начисленного НДС;

  • 939 тыс. рублей вычетов;

  • и попытка вернуть из бюджета 358 тыс. рублей.

Позиция налоговой: вычета здесь быть не может

Инспекция отказала сразу по двум причинам.

  1. Перваяоперации подпадают под освобождение. Пункт 20 пункта 2 статьи 149 НК прямо освобождает такие услуги от НДС. Это не спорный момент, а прямая норма закона.

  2. Втораяавтомобили используются в основной деятельности. А значит, для вычета нужен облагаемый НДС оборот. Его нет — и быть не может, потому что сами услуги не облагаются.

Компания попыталась возразить: раз БСО не применялись, значит, льгота не действует. Следовательно, начисленный НДС «настоящий», а вычеты законны.

Что сказал суд

Именно здесь появляется ключевая правовая точка.

Освобождение по статье 149 НК — обязательное. Если операция названа освобожденной, налогоплательщик не вправе решить иначе. Нельзя отказаться от льготы и выбрать налогообложение «по желанию».

Кассовый чек приравнивается к БСО. Компания выдавала чеки по правилам 54-ФЗ. Это не нарушает порядок и не лишает права на освобождение.

Добровольное начисление НДС не создает права на вычет. Нельзя «сымитировать» облагаемую операцию, чтобы получить вычет. Закон привязывает вычет только к реальной обязанности платить НДС, а не к желанию налогоплательщика.

Почему уплата НДС в бюджет ничего не меняет

Аргумент «мы же перечислили налог» суд тоже не принял.

Эти суммы:

  • включены в цену для физлиц;

  • подлежат перечислению в бюджет по подп. 2 п. 5 ст. 173 НК;

  • не считаются излишне уплаченным налогом;

  • и не дают права на вычет, потому что в этой ситуации компания — продавец, а не покупатель.

Проще говоря: деньги ушли в бюджет не потому, что налог был обязателен, а потому что так была сформирована цена. С точки зрения НДС это принципиально разные вещи.

Итог

От льготы по статье 149 НК нельзя отказаться. Если операция названа освобожденной — она освобожденная. Точка.

Даже если компания добровольно начислит НДС и перечислит его в бюджет, это не превращает такие операции в облагаемые и не открывает путь к вычетам.

Любая попытка «выйти за рамки» режима, установленного законом, заканчивается одинаково: отказ в вычетах, риск доначислений и споры, где шансы изначально не на стороне налогоплательщика.

Как подготовиться и не потерять деньги

Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.

    Итог

    От льготы по статье 149 НК нельзя отказаться. Если операция названа освобожденной — она освобожденная. Точка.

    Уважаемый автор, это не совсем так: нельзя отказаться только от льготы по видам деятельности из п.2 статьи 149. А вот от льготы по тому, что перечислено в п.3 этой же статьи, очень даже можно!

    5. Налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения, представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование.

    п. 5 ст. 149 НК РФ

ГлавнаяРозыгрыш