От льготы по статье 149 НК нельзя отказаться. Даже если очень хочется

Как бизнес попытался «отключить» льготу

Компания оказывала услуги физическим лицам. Вместо бланков строгой отчетности использовала кассовые чеки. Сделав вывод, что без БСО льгота не работает, организация решила пойти другим путем: начислила НДС со всей выручки и одновременно заявила вычеты — по автомобилям, которые использовались в работе.

Дальше — цифры, которые выглядят убедительно на бумаге:

декларация за 4 квартал 2022 года;

581 тыс. рублей начисленного НДС;

939 тыс. рублей вычетов;

и попытка вернуть из бюджета 358 тыс. рублей.