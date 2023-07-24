5 мифов о сотрудничестве с самозанятыми

Самозанятость — относительно новый режим налогообложения, вокруг которого ходит много мифов и слухов. Разберем пять популярных мифов про самозанятых и расскажем, как это работает на самом деле.

Миф № 1. Налоговая обязательно переквалифицирует долгосрочное сотрудничество с самозанятыми в трудовые отношения

То, что налоговая обязательно переквалифицирует продолжительное сотрудничество с исполнителями на НПД в трудовые отношения — это миф.

Есть много компаний, которые уже несколько лет сотрудничают с самозанятыми и делают это успешно. Нет прямой зависимости между долгосрочностью сотрудничества и переквалификацией. Но есть вот такие критерии.

Для налоговой проверки заказчик должен отвечать сразу нескольким критериям — так называемым риск-баллам. Они находятся в свободном доступе на сайте ФНС. С их помощью налоговая автоматически отбирает компании, которые могут подменять трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми.

Риски оценивают в комплексе:

Продолжительность работы — заказчик сотрудничает с одним и тем же самозанятым три и более месяцев подряд.

Единственный источник дохода — самозанятый получает выплаты от единственного заказчика и не имеет других доходов.

Признаки зарплаты — самозанятый ежемесячно получает вознаграждение в одинаковом размере, что больше похоже на оклад.

Массовая постановка на учет — перед началом сотрудничества с конкретным заказчиком исполнители получают статус самозанятого. Это вызывает подозрение у налоговой, что исполнители регистрируются в принудительном порядке.

Массовая регистрация дохода — исполнители одного заказчика одновременно регистрируют свой доход, а для формирования чеков используется одно и то же техническое устройство.

Групповые переходы — ранее исполнители были штатными сотрудниками одной компании, затем перешли в другую, но уже в качестве самозанятых. При этом новая организация подконтрольна предыдущей.

Периодичность выплат — заказчик ежемесячно выплачивает вознаграждение исполнителям, причем в дни перечисления зарплаты штатным сотрудникам.

Прямые нарушения — исполнитель ранее был штатным сотрудником в компании заказчика, и с момента увольнения прошло менее двух лет.

В ходе проверки налоговая будет смотреть не на риск-баллы, а на действительное положение вещей. Она проверит документы, процессы и поймет, трудовые это отношения или гражданско-правовые.

Если сотрудничество с самозанятыми построено правильно, то проблем с налоговой не будет. Да, она может провести проверку, изучить документы, но уйдет в итоге ни с чем. Подробнее о рисках сотрудничества с самозанятыми вы можете узнать из этой статьи. А почитать о том, что нужно учесть при сотрудничестве с самозанятыми, можно здесь.

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Миф № 2. Банк заблокирует счет, если переводить деньги самозанятым

Заблокировать счет банк просто так не может, для этого нужны основания. Основным документом, которым руководствуется банк при проверке операций, которые проходят по расчетному счету, является закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В нем перечислены операции, которые признаются сомнительными и при совершении которых банк обязан предпринять соответствующие меры: запросить у клиента пояснения или ограничить проведение операций до их предоставления.

Сомнения у банка могут вызвать массовые выплаты средств самозанятым или перевод вознаграждения на личные счета физическим лицам, если дополнительно присутствуют следующие признаки (Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР):

Низкая налоговая нагрузка (менее 0,9% от дебетового оборота по счету).

Остаток по счету отсутствует или он незначительный по сравнению с оборотами, проходящими по счету.

Неуплата налогов и страховых взносов за сотрудников или исполнителей.

Причиной блокировки может также стать несвоевременное перечисление в бюджет обязательных платежей, например, в случае, если самозанятый на дату выплаты дохода утратил свой статус, и налоговая начислила НДФЛ и страховые взносы, а заказчик их в бюджет не уплатил.

Ошибки в назначении платежа и платежных поручениях также могут вызвать вопросы банка и ограничение операции по счету.

Для того чтобы прояснить характер спорной операции, банк может запросить у организации или ИП пояснение и документы, подтверждающие правомерность проведения операции.

Чтобы исключить риск блокировки счета и возникновения вопросов у банка:

Желательно проводить расчет с самозанятыми в безналичной форме.

Тщательно проверять реквизиты платёжного поручения.

Корректно указывать назначение платежа.

Проверять статус самозанятого на дату выплаты дохода.

Получать чеки и следить за тем, чтобы самозанятые их не аннулировали.

Реализовать все эти условия можно, сотрудничая с самозанятыми на специальных электронных площадках, таких, как, например, Консоль.Про. Платформа проводит выплаты исполнителям, в том числе массовые, без риска возникновения претензий со стороны банка. Сотрудничество с исполнителями осуществляется на основании правильно составленного договора, а статус самозанятого проверяется перед каждой выплатой.

Миф № 3. Исполнитель не несет никакой ответственности

Да, с самозанятым нельзя заключить договор о материальной ответственности, так как он оформляется только со штатным сотрудником.

Но это не значит, что исполнителя на НПД нельзя привлечь к ответственности за нарушение условий договора, некачественное выполнение работы и возникшие в связи с этим убытки.

Основанием для привлечения самозанятого к ответственности является договор, которым оформлено сотрудничество с таким исполнителем. В договоре необходимо прописать обязанности самозанятого, основания для привлечения к ответственности и размер санкций.

Самозанятого можно привлечь к ответственности:

Если он нарушил существенные условия договора.

К ним относится срыв сроков выполнения работ, некачественное оказание услуги, а также существенное отхождение от требований заказчика.

При нарушении указанных условий организация или ИП может потребовать от самозанятого безвозмездно устранить недостатки, возместить расходы на их исправление или компенсировать убытки, вызванные некачественным выполнением работы, а также снизить размер вознаграждения. В договоре такую ответственность можно прописать следующим образом:

«В случае если работы выполнены с отступлением от условий договора, или с существенными недостатками, заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного исправления недостатков в разумный срок. Если устранить их невозможно, заказчик вправе отказаться от услуг исполнителя без выплаты ему соответствующего вознаграждения».

Если самозанятый не сообщил заказчику об утрате статуса плательщика НПД.

Обязанность уведомить заказчика об утрате исполнителем статуса самозанятого и последующей за этим ответственности, можно прописать в договоре так:

«Исполнитель обязуется в течении 2 дней с даты снятия исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход письменно уведомить об этом заказчика. В случае нарушения исполнителем указанной обязанности он оплачивает заказчику сумму в размере понесенных убытков».

Если самозанятый не выдал чек после перечисления вознаграждения.

Это грозит заказчику тем, что он не сможет включить в расходы выплату вознаграждения самозанятому. Если окажется, что исполнитель является физлицом, заказчик должен уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Пропишите в договоре обязанность исполнителя сформировать и предоставить заказчику чек, а также ответственность за нарушение этого условия, например, так:

«Исполнитель обязуется выдать заказчику чек, сформированный в порядке предусмотренном ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ посредством направления его на адрес электронной почты в течение 2 дней после получения оплаты. В случае невыдачи чека исполнитель обязуется выплатить заказчику сумму в размере 20% от каждой выплаты, на которую не был выдан чек, в течении 7 рабочих дней со дня истечения срока для выдачи чека».

При сотрудничестве с исполнителями на платформе Консоль.Про заказчику не нужно переживать, что самозанятый не выдаст чек или не сообщит об утрате статуса плательщика НПД. Статус исполнителя проверяется перед каждой выплатой дохода, а чеки формируются автоматически после перечисления вознаграждения.

Миф № 4. Заказчик может не подписывать никакие документы с самозанятыми

Можно, но не нужно. Единственным документом, который самозанятый обязан сформировать в соответствии с законом № 422-ФЗ, и предоставить заказчику, является чек. Ни договор, ни акт об оказанных услугах, ни счет на оплату исполнитель на НПД составлять не обязан.

Но отсутствие договора может грозить серьезными проблемами с контролирующими органами, невозможностью признания расходов на выплату вознаграждения и риском переквалификации.

Если сделка происходит «здесь и сейчас», то есть немедленно, то заключение договора в письменной форме не требуется. Достаточно устной договоренности.

Чтобы сотрудничество было максимально продуктивным и безопасным для обеих сторон необходимо правильно организовать документооборот с исполнителем.

Документ Статус (обязательный/желательный) Для чего необходим Договор Желательный Защищает права и интересы обеих сторон. Конкретизирует условия сотрудничества. Определяет порядок разрешения спорных ситуаций, возникающих между сторонами. Устанавливает ответственность за нарушение условий сотрудничества. Подтверждает документально наличие гражданско-правовых, а не трудовых отношений. Обосновывает перечисление денег исполнителю и признает их в качестве расходов для УСН и налога на прибыль. Защищает интеллектуальную собственность Задание Желательный В задании конкретизируется перечень выполняемых работ или оказываемых услуг, сроки их выполнения и требования к ним. Этот документ может послужить дополнительным подтверждением отсутствия трудовых отношений, сложившихся между сторонами Акт об оказанных услугах Желательный Актом подтверждается, что услуги или работы были выполнены должным образом в установленный срок. На основании этого документа производится выплата вознаграждения самозанятому и им подтверждается отсутствие претензий сторон друг другу. Чек Обязательный Подтверждает получение самозанятым вознаграждения от заказчика и наличие статуса на момент выплаты денег. На основании этого документа заказчик учитывает затраты на выплату вознаграждения в составе расходов по УСН и налогу на прибыль

Миф 5. Самозанятые не выдают чеки, потому что не несут никакой ответственности

Это не так. Ответственность для самозанятых есть — если исполнитель не уведомит налоговую о полученном доходе (сформирует чек позже установленного срока или сделает это с опозданием), то она начислит ему штраф в размере 20% от суммы доходов (п. 1 ст. 129.13 НК). Если нарушение повторится, штраф увеличится до всей суммы дохода.

Консоль.Про обеспечивает обмен документами в электронной форме, автоматическую проверку статуса исполнителя перед выплатой дохода и формирование чека после выплаты вознаграждения. Если вам необходимо проанализировать уже сложившиеся отношения с самозанятыми исполнителями, в которых вы сомневаетесь, – закажите услугу анализа рисков и узнайте о том, что нужно исправить во взаимоотношениях с исполнителями, чтобы исключить риск переквалификации.

Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС Получить советы

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