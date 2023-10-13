Логотип Консоль.Про
Консоль.Про

Как отразить сотрудничество с самозанятым в 1С

Порядок отражения сотрудничества с самозанятыми в 1С схож с алгоритмом проведения операций по другим контрагентам: организациями и ИП, но имеет свои нюансы. Ниже даем пошаговую инструкцию, как отразить услуги плательщика НПД в 1С и рассказываем, как ускорить работу, если компания привлекает много самозанятых.
62
Как отразить сотрудничество с самозанятым в 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сотрудничество с самозанятым в 1С: пошаговая инструкция

Шаг 1. Отражение в учете услуг любого исполнителя начинается с внесения сведений о нем — заведение карточки контрагента. Заходим: «Справочники» — «Покупки и продажи» — «Контрагенты». 

Нажимаем «Создать» и заполняем поля в открывшемся окне: 

  • вид контрагента — самозанятый;

  • наименование — фамилия, имя и отчество исполнителя;

  • ИНН;

  • документ — реквизиты паспорта.

Далее карточку контрагента нужно сохранить — нажать кнопку «Записать».

Консоль.Про предоставляет своим клиентам бесплатное решение для интеграции платформы с 1С по API — данные автоматически попадают в учетную программу.

Шаг 2. Заполняем реквизиты во вкладке «Банковские счета». Далее — «Создать». В поле «Банк» вводим БИК, наименование подтянется автоматически. Номер счета — двадцать цифр. Итог выглядит так:

Шаг 3. Создаем договор. Для этого переходим во вкладку «Договор» и нажимаем «Создать». Заполняем «Вид договора», проставляем номер и дату. Наименование 1С сформирует автоматически. Для удобства его можно изменить.

Ниже указываем «Без НДС», так как самозанятые НДС не платят.

Далее нажимаем «Записать и закрыть».

Шаг 4. Отражаем поступление услуги. Заходим «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)». 

Создаем документ «Поступление услуг».

Заполняем реквизиты первичного документа (акта или УПД) и выбираем из справочника исполнителя. Для этого в поле «Контрагент» вводим фамилию или ИНН самозанятого — программа найдет его. Другой вариант — перейти внутрь справочника. 

Далее выбираем договор, в рамках которого проводим услугу, и заполняем табличную часть:

  • номенклатуру (наименование услуги);

  • количество;

  • цену;

  • счет учета. Как выбрать счет учета, мы рассказали здесь.

Шаг 5. Выплата вознаграждения. Заказчик может расплатиться с самозанятым как безналичным способом, так и выдачей наличных из кассы предприятия.

Для безналичного перечисления заходим в «Банк и касса» — «Платежное поручение» и нажимаем «Создать».

В новом платежном поручении выбираем «Вид операции» — оплата поставщику, ниже выбираем из справочника самозанятого. Его реквизиты в документ подтянутся автоматически. Если у исполнителя открыто несколько счетов, то выбрать нужно тот, который указан в договоре.

Далее заполняем «Сумму платежа» и «Ставку НДС». Назначение платежа будет сформировано автоматически, но его нужно дополнить, указав, за что именно оплачиваете. Так расчеты с физлицом будут максимально прозрачными с точки зрения и риска переквалификации взаимоотношений в трудовые, и антиотмывочного законодательства.

Для отправки документа в банк его нужно провести и закрыть, затем выделить и нажать «Отправить в банк» в разделе «Платежные поручения».

Проводка по перечислению денежных средств подрядчику формируется только при разнесении банковской выписки. Для этого возвращаемся в меню «Банк и касса» и заходим в «Банковские выписки». Если ЭДО с банком настроен, то выписку со всеми платежными документами можно просто загрузить, если нет — создать и провести документы «Списание» вручную.

Для выплаты гонорара из кассы заходим в «Банк и касса» — «Кассовые документы» и создаем расходный кассовый ордер (РКО). Для этого нужно нажать на «Выдачу».

В документе «Выдача наличных» поля нужно заполнить аналогично заполнению платежного поручения. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, по которому выдаются деньги из кассы, подтянутся автоматически. В основании указываем реквизиты договора.

Через Консоль.Про можно проводить личные выплаты по реквизитам и картам, а также массовые выплаты по общему реестру. Бухгалтеру достаточно скачать реестр из платформы и провести его в 1С. Если настроена интеграция с учетной программой, то и это произойдет автоматически.

Чтобы автоматизировать выплаты исполнителям, Консоль.Про подключает клиента к существующему номинальному счету. Заказчик пополняет баланс счета, формирует акт и подписывает его электронной подписью. Во время подписания акта заказчик может поставить галочку на «Автооплатить», и тогда оплата произойдет автоматически, как только исполнитель подпишет акт. 

Шаг 6. Прикрепляем закрывающие документы. Для этого возвращаемся в документ оплаты (РКО или платежное поручение) и нажимаем на скрепку:

В открывшейся вкладке нажимаем «Добавить» — «Файл с диска» и указываем путь к чеку, который прислал самозанятый.

Оформление группы самозанятых в 1С

Когда компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, подключение к платформе автоматизации разгрузит бухгалтерию и сведет к минимуму возможные ошибки и риск неполучения чека. 

Консоль.Про — платформа для автоматизации управления внештатным персоналом — готовит закрывающие документы правильно, в срок и минимизирует риски сотрудничества с самозанятыми.

Сочетание работы через посредническую платформу и группового проведения документов в 1С позволит поставить сотрудничество с самозанятыми на поток, сэкономить время и избежать ошибок при выплате гонораров.

Шаг 1. Для начала проверяем настройки 1С, так как групповое оформление самозанятых доступно только в полном интерфейсе программы. Для этого заходим в «Администрирование» — «Настройки программы» — «Функциональность» — «Расчеты». Галочка в поле «Выплаты самозанятым» говорит о том, что полный интерфейс включен.

Шаг 2. Создаем группу, в которую помещаем карточки самозанятых — создаем карточки контрагентов аналогично тому, как описано в шаге 1 индивидуального оформления исполнителя.

Также заводим договор и банковские реквизиты, как описано в шагах 3 и 2 предыдущего раздела, соответственно.

Шаг 3. Отражаем поступление услуг. Заходим в «Покупки» — «Выплаты самозанятым» и нажимаем «Создать».

Если исполнители выполняли одинаковые работы, в поле «Услуга» выберите «Единая», в противном случае — «В списке». Добавляем самозанятых в реестр, банковские реквизиты заполняются автоматически.

Шаг 4. Отражаем выплату вознаграждения. Для этого в разделе «Банковские выписки» создаем «Списание с расчетного счета» аналогично шагу 5 в предыдущем разделе, но меняем наименование получателя на посреднический сервис, а тип операции на — «Выплаты самозанятым по реестру». В соответствующем поле выбираем реестр, который создавали на предыдущем шаге.

Консоль.Про сведет количество ручных операций к нулю за счет интеграции с любыми учетными системами.

Шаг 5. Прикрепляем чеки. Для этого возвращаемся в документ «Списание с расчетного счета», нажимаем на скрепку и прикрепляем чеки.

Консоль.Про проверит исполнителей по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой и не допустит перечисления вознаграждения, если после этого лимит доходов самозанятого будет превышен. Автоматически сформирует чек. 

Сотрудничество с плательщиками НПД через Консоль.Про исключает риски неполучения чеков, ошибок при их формировании и финансовых потерь, если исполнители снимутся с учета без предупреждения или потеряют статус из-за превышения лимита доходов.

Самозанятый аннулировал чек, что делать компании?

Получите бесплатный чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми

Узнайте, как обезопасить свою компанию при сотрудничестве с самозанятыми

Заполните форму ниже и мы пришлем чек-лист на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KLE3V

Консоль.Про

Консоль.Про

Автоматизируем управление внештатным персоналом

1932 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как быть с удержанием НДФЛ и декларированием выплат авторам?

    Выплаты авторам (*не служебные произведения) по договору об отчуждении права получения патента (* имущественные права автора, а не авторские). Правильно ли я понимаю, что с таких выплат НДФЛ мы не удерживаем (ст.228 НК), авторы сами его потом декларировать будут? Страховые взносы тоже не начисляем (есть несколько писем Минфина) Больше интересует НДФЛ.

    6
    Трудовые отношения

    Вправе ли компания назначать надбавки за стаж

    Положение о выплатах и компенсациях в организации может предусматривать разные льготы и гарантии для сотрудников.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    16

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как указать вычет НДС при переплате по авансу в предыдущем квартале?

    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, если авансовая оплата в прошлом квартале получилась больше, чем реализовали услуг в этом квартале по этому авансу как быть с вычетом НДС? В книге покупок надо указать только часть суммы с того аванса(на какую он реализован)?

    10
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Управленческий учет

    Формула Дюпона: как определить суперсилу бизнеса

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как определить какое направление деятельности: операционное, финансовое или инвестиционное вносит наибольший вклад в финансовый результат компании.

    Формула Дюпона: как определить суперсилу бизнеса
    21
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Отрывок из книги о бухгалтерском бизнесе «Я МОГУ БОЛЬШЕ» Автор Екатерина Сидиченко

    Вика, главный бухгалтер, которая решилась начать работать на себя и учиться привлекать первый клиентов.

    Отрывок из книги о бухгалтерском бизнесе «Я МОГУ БОЛЬШЕ» Автор Екатерина Сидиченко
    52

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про

    Как отразить сотрудничество с самозанятым в 1С

    Порядок отражения сотрудничества с самозанятыми в 1С схож с алгоритмом проведения операций по другим контрагентам: организациями и ИП, но имеет свои нюансы. Ниже даем пошаговую инструкцию, как отразить услуги плательщика НПД в 1С и рассказываем, как ускорить работу, если компания привлекает много самозанятых.

    Как отразить сотрудничество с самозанятым в 1С
    62
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно перевыставить клиенту страховой полис в валюте?

    Мы экспедитор. Оказываем услугу по международной перевозке в рамках ТЭО. Услуга включает страхование. Мы выступаем в качестве посредника между страховой и клиентом, соответственно, стоимость страхового полиса перевыставляется клиенту, а наше вознаграждение облагается НДС.

    15

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если есть

      Курсовые разницы в 1С УНФ

    • Добрый день. Договором реализации предусмотрено предоставление скидки: “Цена 1 кг живого веса составляет 90,00 руб. с НДС, при этом Покупатель предоставляет скидку в размере 3% на содержимое ЖКТ”. Как

      Скидка на ЖКТ
    Логотип LRurist
    LRurist

    В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

    Авторы инициативы предлагают разрешить розничную продажу алкоголя только в специализированных стационарных торговых объектах.

    В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
    7
    112
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    ⚠️Новые страшилки воинского учета: не верьте всему, что пишут в сети. О чем напрасно переживают работодатели

    ❌«Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно». Правила воинского учета пересмотрели, это породило много слухов в бизнес-среде. Из статьи узнаете, каким «горячим новостям» из интернета не стоит верить.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    202
    Логотип Este
    Este
    Бухгалтеры

    Осень в старом городе. Пятничный бухгалтер

    Сегодня пятница, тринадцатое, осень и за окном редкий солнечный чудесный день😀 Работа работой, но отчеты и прочая текучка от нас никуда не убегут и мы обязательно все сделаем и сдадим вовремя!

    38
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Надо ли указывать е-mail и телефон в чеке?

    Добрый день. ООО принимает оплаты на р/сч от физлиц. Надо ли указывать еmail и телефон в чеке? Если надо пробить чеки за прошлый месяц ( у компании не было кассы), тогда на каждый пробитый чек свою служебную о неприменении ККТ или можно в одной записки указать все операции?

    34
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    В Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны?

    Подскажите, пожалуйста, в Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны? Зарплату выплачивает 10 числа, аванс 25 числа.

    209
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Думу внесен законопроект о том, чтобы запретить приближаться к человеку

    Предлагается защитить жертв от преследований. Законопроект касается граждан, которым кто-то может нанести ущерб. Потенциальному обидчику будет запрещено к ним подходить.

    В Думу внесен законопроект о том, чтобы запретить приближаться к человеку
    47

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Астрал
    Астрал
    Отчетность

    Новый бизнес: какие отчеты и когда сдавать

    Обязанность сдачи отчетности в контролирующие органы наступает практически сразу после регистрации ИП или организации. Разберем, какие отчеты сдают новые компании и предприниматели в ИФНС, Росстат и Социальный фонд.

    Новый бизнес: какие отчеты и когда сдавать
    181
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо?

    Вчера обнаружила, что не представлены СПД по трем импортным операциям за 2020 год. В прошлом году у нас было первое такое нарушение, отделались предупреждением. Срок действия договора истекает в декабре этого года, смогу ли я снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо или мне придется подавать недостающие справки?

    36
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас

    Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.

    Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас
    2
    46
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5497. Налога на собак не будет

    В Минфин поступило предложение ввести целевой налог на содержание собак в МКД.

    52
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесен законопроект о денежной выплате гражданам в честь бракосочетания

    Предлагается установить выплату новобрачным

    46
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налоговые льготы по налогу на прибыль

    Учет платы за пользование электронной площадкой для получения льгот. Разъяснения Минфина

    Рассматривается вопрос об учете оператором электронной площадки платы за участие в электронных процедурах в целях применения пониженной ставки по налогу на прибыль

    33
    Логотип IVK.Group
    IVK.Group
    Валютные операции

    Выплата заработной платы наличными нерезидентам, нарушение валютного законодательства

    Выдача заработной платы работнику — нерезиденту РФ (кроме иностранных работников, имеющих вид на жительство) наличными является нарушением валютного законодательства РФ.

    35
    Мнения