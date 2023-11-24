Как начислять взносы в ФНС на выплаты иностранцам

Обязанность уплаты страховых взносов за иностранных исполнителей напрямую связана с их статусом. Разберем, какие бывают статусы, как нужно начислять и платить взносы за разные категории иностранцев. Что изменилось в 2023 году и какую отчетность по этим выплатам нужно сдавать в ИФНС.

Страховые взносы и иностранцы

Если заказчик сотрудничает по договору ГПХ с иностранным исполнителем, который не имеет статуса ИП или самозанятого, он должен перечислить в бюджет страховые взносы. Их размер напрямую зависит от того, какой правовой статус имеет иностранец:

Временно пребывающий на территории РФ, за исключением ВКС.

Постоянно или временно проживающий в России, за исключением ВКС.

Высококвалифицированный специалист — ВКС.

Иностранец, который по международному договору подлежит одному или двум видам страхования.

Ставки по страховым взносам за иностранцев

Общая ставка по взносам с 2023 года составляет 30% и не разделяется отдельно по каждому виду страхования. За исполнителей-иностранцев, с которыми заказчик сотрудничает по договорам ГПХ, в общем случае уплачиваются взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Отчисления на травматизм уплачиваются только если это прямо предусмотрено в договоре ГПХ.

Если с начала года доход, который был выплачен исполнителю, превысит сумму 1 917 000 руб., взносы можно платить по сниженной ставке — 15,1%.

Сумма 1 917 000 руб. называется единой предельной базой по взносам. Она корректируется каждый год, и в 2024 году ее размер составит 2 225 000 руб.

Заказчики, которые относятся к субъектам МСП, имеют преимущество — они могут платить страховые взносы по более низкой ставке:

30% — пока доход исполнителя с начала года не достигнет размера МРОТ.

15% — с доходов свыше МРОТ.

МРОТ берется на 1 января года, за который уплачиваются взносы. В 2023 году МРОТ составляет 16 242 руб. Соответственно, с дохода исполнителя, который превысил с начала года сумму 16 242 руб., взносы нужно считать по ставке 15%. В 2024 году МРОТ составит 19 242 руб.

Обратите внимание, заказчик не только должен отвечать условиям, которые предъявляются к субъектам МСП, но и быть в соответствующем реестре.

Узнать о том, является ли конкретная организация или ИП субъектом малого или среднего предпринимательства, можно на официальном сайте ФНС — нужно ввести ИНН или ОГРН юридического лица или ИП.

Тариф по взносам на травматизм зависит от класса профессионального риска заказчика. Он определяется по основному виду деятельности и варьируется от 0,2% до 8,5%.

Взносы за исполнителей-иностранцев, временно пребывающих на территории РФ

С 2023 года за иностранцев, которые временно пребывают на территории РФ, нужно платить взносы в полном объеме:

на пенсионное страхование;

на медицинское страхование;

на ВНиМ.

До 2023 года за таких исполнителей взносы на медицинское страхование не уплачивались.

Ставка по взносам не зависит от правового статуса иностранца, который временно пребывает в России. Если заказчик не относится к субъектам МСП, взносы оплачиваются по общей ставке в 30%, если относится — по ставке 15% после того, как доход иностранца превысит МРОТ.

Исключение предусмотрено только для высококвалифицированных специалистов. Как считать страховые взносы за исполнителей со статусом ВКС и временно пребывающих на территории РФ, расскажем ниже.

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Взносы за исполнителей-иностранцев, постоянно или временно проживающих на территории РФ

Страховые взносы за таких исполнителей начисляются и уплачиваются в том же порядке и по тем же ставкам, что и за российских граждан. Если заказчик не относится к субъектам МСП, взносы уплачиваются:

по общей ставке в 30% — до превышения предельной базы.

по ставке 15,1% — после того, как доход исполнителя с начала года превысит сумму в 1 917 000 руб.

Заказчик-субъект МСП платит взносы по ставке 15% после того, как доход исполнителя превысит 16 242 руб.

Взносы на травматизм перечисляются заказчиком только, если это прямо прописано в договоре.

Страховые взносы за высококвалифицированных специалистов

Размер взносов за иностранца со статусом ВКС зависит:

От правового статуса исполнителя.

Постоянно/временно проживающий в РФ ВКС или временно пребывающий в России ВКС.

От гражданства ВКС.

Гражданин страны-члена ЕАЭС или нет.

Постоянно или временно проживающий в РФ ВКС

Взносы за таких высококвалифицированных исполнителей перечисляются так же, как и за российских граждан — по общей ставке 30% или по сниженной — 15%, если заказчик относится к субъектам МСП.

Постоянно или временно пребывающий в РФ ВКС

Как уже было сказано выше, размер взносов за таких исполнителей зависит от их гражданства:

Гражданин страны-члена ЕАЭС.

Взносы уплачиваются в общем порядке, по ставке 30% или 15% — если заказчик относится к МСП.

Гражданин страны, которая не входит в состав стран-членов ЕАЭС.

За таких исполнителей страховые взносы в бюджет уплачивать не нужно. Если ВКС временно пребывает в РФ и не является гражданином страны-члена ЕАЭС, он подлежит страхованию только на случай травматизма. А, как известно, за исполнителей, сотрудничество с которыми производится на основании договора ГПХ, взносы на травматизм уплачиваются, только если это прямо предусмотрено договором.

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Взносы за иностранных исполнителей, которые подлежат только одному или двум видам страхования

Нормами международного договора может быть установлено, что иностранец подпадает в РФ только под один или два вида страхования. До 2023 года взносы считались отдельно по каждому виду и тарифу. Соответственно, за таких исполнителей заказчик не оплачивал взносы, от которых иностранец был освобожден. Но с 1 января 2023 года действует общая ставка по взносам, поэтому за таких исполнителей взносы нужно начислять по всем видам страхования, даже по тем, от которых они были фактически освобождены.

Чтобы устранить этот пробел, законодатель внес изменения в ст. 431 НК и установил особый порядок расчета взносов за иностранцев, которые подлежат одному или двум видам страхования в РФ.

Вначале взносы нужно рассчитать по общему тарифу или по сниженному — для субъектов МСП. Затем к получившемуся результату применить тариф, который установлен в п. 6.2 ст. 431 НК:

Для взносов на пенсионное страхование — 72,8%.

Для взносов на медицинское страхование — 18,3%.

Для взносов на социальное страхование — 8,9%.

Например, доход сотрудника составил 200 000 руб. По международному договору такой работник подлежит только пенсионному страхованию. Работодатель не относится к субъектам МСП. Рассчитаем взносы за такого работника:

(200 000 х 30%) х 72,8% = 43 680 руб.

Эти изменения распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января 2023 года. Соответственно, те заказчики, которые уже оплатили взносы по общей ставке, могут вернуть переплату на ЕНС.

Для этого им нужно подать корректировку отчета РСВ за 1 и 2 квартал, а также сдать расчет за 9 месяцев 2023 года по новой форме.

Пока новая форма расчета по страховым взносам официально не утверждена, поэтому нужно использовать бланк из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.

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В каких случаях не нужно платить взносы за иностранцев

Отчисление на страхование не нужно делать только по ВКС, которые временно пребывают на территории РФ и не являются при этом гражданами стран-членов ЕАЭС. По остальным иностранным исполнителям нужно платить взносы по всем видам страхования, кроме травматизма.

Изменения по страховым взносам за иностранцев в 2023 году

Таких изменений достаточно много. К ним относятся:

Изменился порядок уплаты страховых взносов.

С 1 января 2023 года страховые взносы оплачиваются не отдельными платежами по каждому виду страхования, а общей суммой на единый налоговый счет.

Также в текущем году взносы можно платить по-старому: платежными поручениями на конкретный КБК взносов, но с 2024 года их нужно будет перечислять в бюджет только через ЕНС.

Подробнее о том, как работать с ЕНС, можно узнать из этой статьи.

Изменились сроки оплаты взносов.

С 1 января 2023 года взносы за сотрудников уплачиваются не позднее 28 числа следующего месяца. До 2023 года взносы нужно было перечислять не позднее 15 числа.

Ввели новые формы отчетности.

С 2023 года заказчик должен сдавать по исполнителям-иностранцам, которые не имеют статуса самозанятого или ИП, два новых документа: уведомление об исчисленных суммах налога и персонифицированные сведения.

Оба документа нужно направить в ИФНС в срок до 25 числа каждого месяца. Уведомление сдается для того, чтобы налоговая знала, сколько денег списать с ЕНС в счет оплаты взносов за исполнителей. А персонифицированные сведения содержат информацию о персональных данных исполнителей-физлицах и о выплатах в их пользу.

Установили общую ставку по взносам без разделения на виды страхования.

С 2023 года взносы за исполнителей по договорам ГПХ нужно платить по общей ставке 30%, если заказчик не имеет статуса субъекта МСП. До 2023 года взносы платили по отдельным тарифам на каждый вид страхования.

Установили норматив расчета страховых взносов за иностранцев, которые подлежат только одному или двум видам страхования в РФ.

Новый порядок расчета взносов с дохода иностранцев, которые по международным договорам подлежат только одному или двум видам страхования, приведен в п. 6.2 ст. 431 НК. Вначале нужно рассчитать взносы по стандартной или сниженной (для субъектов МСП) ставке и потом применить установленный тариф: для ОПС — 72,8%, для ОМС — 18,3%, для ОСС — 8,9%.

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Как перечислять взносы за иностранцев в бюджет

В 2023 году заказчик может перечислять взносы за своих исполнителей двумя способами:

На ЕНС.

Для этого заказчик должен пополнить единый налоговый счет в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном сервисе или платежкой через банк.

Если заказчик выбрал такой способ оплаты страховых взносов, он обязан ежемесячно сдавать уведомление об исчисленных суммах налога, чтобы ИФНС знала, сколько денег списать со счета.

Отдельным платежным поручением на КБК страховых взносов.

В 2023 году заказчик может не сдавать в налоговую уведомление об исчисленных суммах налога, если платит взносы по-старому: платежкой на конкретный КБК — 182 1 02 01000 01 1000 160. Но с 2024 года этот способ не будет работать, и все взносы нужно перечислять на ЕНС в рамках ЕНП.

Как отчитываться по страховым взносам за иностранцев

За иностранных исполнителей, у которых нет статуса самозанятого или ИП, заказчик в 2023 году должен сдавать следующие отчетные формы:

Расчет по страховым взносам (РСВ).

РСВ сдается ежеквартально – до 25 числа месяца, который следует за прошедшим кварталом.

Если заказчик не платит вознаграждение исполнителям, которые подпадают под один или два вида страхования в РФ, он может сдавать РСВ до конца года по действующей форме. Она утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Если заказчик в 2023 году платил вознаграждение иностранцам, которые в соответствии с международным договором подпадают под один или два вида страхования, он должен сдать отчет РСВ за 9 месяцев, а также корректировки за 1 и 2 квартал по новой форме, приведенной в письме от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.

Расчет можно сдать в электронной форме или на бумаге, но если количество застрахованных лиц превышает 10 человек, отчитаться нужно только в электронной форме.

Персонифицированные сведения.

Этот документ нужно сдать в ИФНС за 1 и 2 месяц квартала — до 25 числа.

За 3 месяц квартала сдавать этот отчет не нужно, так как сведения по выплатам и начисленным взносам налоговая возьмет из РСВ.

Форма этого отчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Персонифицированные сведения можно сдать на бумаге или в электронном виде, но если количество застрахованных лиц превышает 10 человек, отчитаться нужно в электронной форме.

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