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Трудовые отношения

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам

Компании, которые сотрудничают с большим числом внештатников, проводят массовые выплаты со своего счета. Такие платежи могут нести риски с точки зрения ИФНС и банков. Рассказываем, в чем причины и как обезопасить переводы.
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Как обезопасить массовые выплаты внештатникам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ограничивает ли закон массовые выплаты физлицам

Закон не устанавливает ограничений и не запрещает массовые переводы денег физическим лицам. Но такие операции могут повлечь за собой риски. Проблемы могут возникнуть с банком и с налоговой службой.

Если организация перечисляет деньги штатным сотрудникам, претензий у банков и проверяющих органов обычно не бывает. Главное — добросовестно исполнять обязанность налогового агента, своевременно перечислять налоги и страховые взносы. Если в компании есть зарплатный проект — риски сводятся практически к нулю.

С внештатными специалистами все не так просто. Заказчик должен перечислять НДФЛ и страховые взносы, если у физлица нет статуса плательщика НПД или индивидуального предпринимателя. Если исполнитель — самозанятый, заказчик с его вознаграждения ничего не платит. Поэтому у банка и налоговой могут возникнуть вопросы к выплатам.

Что вызывает подозрения банка

Банки должны соблюдать закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и контролировать подозрительные операции, которые потенциально могут проводиться для вывода денег за рубеж, финансирования терроризма и обналичивания. Банки проверяют своих клиентов при открытии счета и в процессе работы с ними. 

Центральный Банк устанавливает различные критерии подозрительных операций. Например, Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР выделяют критерии, которые касаются именно массовых выплат:

  • У организации нет остатка на счете или он незначителен по сравнению с объемами операций, которые по нему проводятся.

  • Со счета перечисляют НДФЛ, страховые взносы — нет.

  • Сумма налогов и взносов не соответствует общей численности персонала.

  • Налоговая нагрузка организации — менее 0,9% от дебетового оборота по счету.

Эти признаки обычно относятся к организациям, которые работают с сотрудниками по трудовым договорам. Но проблемы могут возникнуть и у тех, кто привлекает внештатников и не подтверждает это документами. 

При этом банк смотрит на риски в комплексе: например, низкая налоговая нагрузка сама по себе не делает операцию подозрительной.

Если у банка возникли сомнения в законности действий, он может приостановить переводы денег и запросить у организации подтверждающие документы. Если такие операции проводятся систематически — банк может полностью заблокировать движение средств по счету.

Как снизить риски со стороны банков при массовом сотрудничестве с внештатниками

Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь рекомендаций:

  • Подробно указывайте назначение платежа.

Полностью пропишите, за что перечисляете оплату на счет каждого исполнителя. Когда оформляете платеж, внесите информацию о договоре, подробно опишите оказанные услуги. 

Например: «Оплата по Договору №1 от 23.01.2024 г. за проведение 10 лекций по истории и праву в онлайн-академии “А”, исполнитель — налогоплательщик НПД».

Избегайте общих формулировок, подобных «оплата за услуги для компании “А”». Не используйте термин «заработная плата». Это может привлечь внимание ИФНС, которая вправе провести проверку подмены трудовых отношений с физическим лицом.

  • Составляйте и сохраняйте договор и задания к нему.

Если банк обнаружил подозрительную операцию, он сначала запросит подтверждающие документы. Не игнорируйте такое требование. Договор подтверждает законность привлечения исполнителя и объем задач. При длительном сотрудничестве договор может быть рамочным. Тогда оформляйте задания к нему, они помогут подтвердить сдельный характер сотрудничества.

О том, как и зачем составлять задания к договору, рассказали в статье.

  • При каждом перечислении вознаграждения оформляйте закрывающие документы — акт выполненных работ или оказанных услуг. 

Если исполнитель — плательщик НПД, от него нужно получить чек. Это обязательный документ при сотрудничестве с самозанятым, даже если вы привлекаете его для выполнения разовой задачи. 

Сотрудничайте с внештатниками с помощью платформы Консоль.Про и минимизируйте риски претензий со стороны проверяющих органов. Платформа автоматически формирует все нужные документы, включая договоры, акты, а также чеки, если исполнитель — самозанятый, проверяет статус плательщиков НПД перед каждой выплатой.

Когда возникают сомнения у налоговой инспекции

Компания, которая сотрудничает с двумя-тремя исполнителями по ГПД, с меньшей вероятностью привлечет внимание налоговой. Если же она ежемесячно выплачивает вознаграждение сотням внештатников, у ФНС может возникнуть подозрение, что заказчик уклоняется от трудовых отношений.

Основной риск — признание отношений с исполнителями трудовыми. Тогда заказчику придется перечислить за физических лиц страховые взносы и НДФЛ, заключить с ними трудовые договоры, также уплатить пени и штрафы.

Особое внимание налоговая уделяет сотрудничеству с самозанятыми. Скоринговая система ФНС включает восемь критериев, на основе которых заказчикам присваивают риск-баллы. Чем больше баллов набрала компания, тем выше вероятность, что налоговая придет с проверкой и попросит доказать, что ваши отношения с внештатниками по факту не трудовые.

Обо всех критериях подробнее читайте здесь.

Когда вы перечисляете деньги большому числу самозанятых, налоговая может обратить внимание:

  • Если физлица массово встают на учет как плательщики НПД и сразу заключают договор с заказчиком.

  • Самозанятые, которые сотрудничают с одним заказчиком, в одно и то же время декларируют свой доход в приложении «Мой налог».

  • Граждане массово уволились из одной организации и заключили договоры уже как самозанятые с другой компанией, которая связана с первой.

Сотрудничество по ГПХ с исполнителями-ИП без статуса плательщика НПД налоговая тоже может проверить. В письме ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 раскрываются признаки незаконных схем, например:

  • Исполнители выполняют функционал, который также выполняют штатные сотрудники.

  • Наличие дополнительных гарантий для исполнителей, которые установлены трудовым законодательством.

  • В договорах указана материальная ответственность исполнителей, график, необходимость соблюдать правила внутреннего распорядка и т.д.

Налоговая оценивает общую картину: если рисков немного, они не связаны между собой и вы сможете обосновать гражданско-правовой характер сотрудничества с исполнителями — бояться нечего.

Как снизить налоговые риски массового сотрудничества с внештатниками

Чтобы снизить риски переквалификации отношений с исполнителями в трудовые:

  • Не берите внештатников на функционал, который уже выполняют штатные сотрудники.

Если у вас уже есть один курьер в штате — всех остальных вы тоже должны принимать в штат. Следите, чтобы задачи, которые выполняют внештатники, не выполняли штатные специалисты. В противном случае ФНС посчитает, что компания ущемляет права внештатников и переквалифицирует договоры ГПХ в трудовые.

  • Исключите признаки трудовых функций.

Исполнители должны выполнять не трудовую функцию, где важен процесс, а конкретные задачи с измеримым результатом. Не устанавливайте для исполнителей правила трудового распорядка, график работы, не предоставляйте им оборудование и рабочие места.

  • Правильно оформляйте документы: договоры, задания, акты.

В договоре не должно быть терминов и условий, которые характерны для трудовых отношений. Если исполнители — самозанятые, то в договоре должно быть условие об этом. Фиксируйте объем оказанных услуг в актах.

  • Перечисляйте вознаграждение исполнителям по факту выполнения работ. 

Выплачивать внештатникам вознаграждение нужно в другой день, нежели зарплату штатному персоналу. Оплата должна быть привязана к объему задач.

У Консоль.Про есть дополнительный модуль — Информатор, который смотрит на правоотношения с исполнителями глазами налоговой и анализирует риски переквалификации. В нем вы сможете посмотреть аналитику по компании в целом, по рискам, конкретным исполнителям или по сценариям сотрудничества и подготовиться к проверке ФНС.

Чек-лист: как обезопасить массовые выплаты физлицам

  1. Старайтесь поддерживать остаток на расчетном счете, достаточный для покрытия текущих обязательств.

  2. Следите за налоговой нагрузкой компании. Насторожить должна ситуация, когда она ниже 0,9% от дебетового оборота по счету.

  3. Привлекайте внештатников на конкретные задачи, а не трудовую функцию.

  4. Грамотно оформляйте сотрудничество с внештатниками — не допускайте трудовую терминологию в договорах.

  5. Обязательно проверяйте статусы исполнителей перед каждой выплатой.

  6. Подробно указывайте назначение платежа, избегайте при этом формулировок из трудовых отношений, например, «зарплата». На каждую выплату оформляйте закрывающие документы и следите, чтобы самозанятые предоставляли чек.

  7. Если делаете выплаты физлицам без статуса ИП и самозанятости, обязательно перечисляйте НДФЛ и страховые взносы в полном объеме, который соответствует количеству таких исполнителей и суммам оплаты.

  8. Если все же у банка возникли сомнения, он приостановил операцию по переводу денег и запросил документы, не игнорируйте такое требование — соберите и предоставьте пакет закрывающих документов.

  9. Перечисляйте массовые выплаты физлицам через специальные онлайн-платформы. С помощью Консоль.Про проводите мгновенные выплаты любому количеству исполнителей на карту или расчетный счет со всеми закрывающими документами.

Стоп-слова: что нельзя писать при сотрудничестве с внештатными исполнителями

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