Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики

Закон не запрещает бизнесу сотрудничать с ИП по договору оказания услуг, если это не маскировка трудовых отношений. Показали случаи, когда суды переквалифицировали ИП в штатных сотрудников и объяснили, почему так произошло.

Какие признаки указывают на наличие трудовых отношений

Бывает, что организации фактически «нанимают на работу» ИП по договору оказания услуг. Тогда есть риск переквалификации.

Так, в 2017 году произошел прецедент: в определении ВС от 27.02.2017 № 302-КГ17-382 суд подтвердил признание отношений трудовыми именно с индивидуальным предпринимателем. В результате выездной проверки компанию привлекли к ответственности и доначислили налоги и взносы. Суд переквалифицировал отношения на основании выводов:

Договоры с ИП включали необходимость систематического оказания услуг.

В договорах установили ежемесячную оплату — первого числа.

В штате организации числился один сотрудник — директор.

ИП оказывали услуги по графику, полный рабочий день.

Одно из условий заключения договора — регистрация физических лиц в качестве ИП.

ИП оказывали услуги с использованием инструментов и материалов заказчика.

В декларации по УСН доходы предпринимателей были равны сумме доходов, которые они получили от компании.

На основании таких аргументов суд постановил, что ИП фактически были работниками компании. В примере маскировку трудовых отношений обнаружили в результате внеплановой проверки, но также этот факт могут выявить, если исполнитель обратится в суд самостоятельно.

К прямым признакам трудовых отношений с предпринимателем относят:

ИП реализует трудовую функцию.

ИП соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, график сменности.

Заказчик обеспечивает предпринимателю условия труда.

Предприниматель имеет какую-то подчиненность внутри структуры заказчика, занимает определенную должность.

У предпринимателя есть отпуска, оплачиваемые больничные.

ИП направляют в командировки.

Оплата за выполненные работы перечисляется с установленной периодичностью и в одинаковой сумме.

Работы выполняются иждивением заказчика — из его материалов, его силами и средствами.

В определении ВС от 22.05.2020 № 309-ЭС20-6321 по делу № А76-10654/2019 суд также обратил внимание на тот факт, что ИП, который ранее был директором той же самой организации, теперь работает с ней в качестве управляющего ИП. Раньше он получал минимальную заработную плату, а сейчас его вознаграждение составляет 38–56% расходов организации.

ВС также указывает косвенные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений (постановление Пленума от 29.05.2018 № 15):

Предпринимателю устанавливают «испытательный срок», «тестовое» задание.

Заказчик сотрудничает с ИП постоянно — например, каждый день в течение нескольких месяцев.

У ИП есть «рабочее» место на территории заказчика.

Заказчик и исполнитель не оформляют документально приемку работ.

Предприниматель получает «премии» за перевыполнение планов.

В постановлении АС Уральского округа от 21.09.2023 по делу № А50-18162/2022 суд также обратил внимание на тот факт, что до регистрации ИП физлица работали в этой организации, а после открытия ИП физлица сразу заключили договоры с компанией.

Чем больше таких признаков обнаружат проверяющие, тем выше риск признания отношений с ИП трудовыми. При этом трудовыми отношения считаются с того дня, как предприниматель фактически начал оказывать услуги (ч. 4 ст. 19.1 ТК).

Что будет, если договор с ИП сочтут трудовым

Если суд признал отношения с предпринимателем трудовыми, компанию-заказчика ждут последствия:

Начислят налоги.

С доходов предпринимателей компании не удерживают НДФЛ, поэтому при переквалификации придется перечислить не только налог, но также пени и штрафы за просрочку. Нужно сдать отчетность по НДФЛ. Если этого не сделать, заказчику тоже грозит штраф.

Если компания-заказчик принимала к вычету «входной» НДС по сделкам с ИП, ей придется уплатить недоимку по налогу, так как при трудовых отношениях НДС не начисляется.

Начислят страховые взносы.

Так как речь о сотрудничестве именно с ИП, при расчете доначислений взносов будут учитывать те, что ИП уплатил самостоятельно. Об этом свидетельствует судебная практика — например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2024 № Ф03-6560/2023.

Придется заключить с ИП трудовой договор и предоставить социальные гарантии.

Дата заключения трудового договора — та, с которой ИП фактически сотрудничает с заказчиком. У работника появятся права на оплачиваемый отпуск, различные компенсации, оплату больничного.

Если суд установил факт подмены трудовых отношений, компании грозит административный штраф по ч. 4 ст. 5.27 ­КоАП: до 20 тысяч рублей — на должностных лиц и до 100 тысяч рублей — на юридических лиц.

В итоге суммы, которые компании-заказчику придется доплатить, могут оказаться внушительными. Так, в деле № А73-16278/2021 ИФНС выявила, что в компании всего два работника, остальные сотрудничают с организацией как ИП по договорам ГПХ. У предпринимателей других доходов, кроме вознаграждения от компании, не было, его переводили им два раза в месяц в одни и те же даты. Вид платежа был указан как «зарплата». В итоге инспекторы признали отношения с ИП трудовыми и доначислили компании 19,5 млн рублей. Суд встал на сторону налоговой.

Как снизить риски признания отношений с ИП трудовыми

Чтобы снизить риски переквалификации, соблюдайте правила:

Сотрудничайте с предпринимателями преимущественно на разовых проектах. Если сотрудничество длительное и заключен рамочный договор, составляйте задания на каждую задачу. Мы уже писали о том, как и зачем составлять задания к договору.

В качестве предмета договора прописывайте конкретный результат, а не процесс.

Выплачивайте вознаграждение только после того, как приняли работы и оформили закрывающий документ — акт.

Избегайте «трудовой» терминологии в договоре: не используйте слова «работа», зарплата», «отпуск» и т. д.

Используйте бесплатный онлайн-сервис «Трудоголик» от Консоль.Про, чтобы проверить свои договоры с исполнителями и найти трудовые термины, которых в документе быть не должно.

Не требуйте от предпринимателя соблюдать график и правила внутреннего распорядка компании.

Пропишите в договоре порядок приемки результатов услуг, например, что исполнитель направляет вам акт, вы его подписываете и после этого перечисляете оплату. Укажите возможные штрафы, если качество и объем услуг не соответствуют условиям договора.

Контролируйте статус ИП, в том числе если он — самозанятый. Если исполнитель закроет ИП и снимется с НПД, вы станете его налоговым агентом.

Хотя утрата исполнителем-ИП обоих этих статусов маловероятна, исключить такой риск поможет проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой дохода. Это удобно делать через платформу Консоль.Про.

Если предприниматель имеет статус самозанятого, то после каждой выплаты он должен выдать вам чек. Чек, как и договор, не должен содержать «трудовых» терминов.

Сотрудничайте с ИП только по тем услугам, которые предприниматель может выполнять в соответствии с его кодами ОКВЭД. Иначе налоговая сочтет, что вы перечисляете вознаграждение физлицу. Тогда придется уплатить НДФЛ и страховые взносы.

Если нужно выдать имущество компании исполнителю — передайте его в аренду и оформите акт приема-передачи.

Пример: В постановлении АС Уральского округа от 01.06.2022 № Ф09-2603/22 по делу № А71-13348/2020 суд признает отношения трудовыми с учетом факта, что ИП при выполнении работ использовали имущество организации. Компания вела деятельность, которая связана с реализацией дорожных строительных материалов с доставкой до покупателей. Она заключила договоры с ИП на оказание услуг водителей.

Водители в суде сообщили, что собственных автомобилей у них нет, договоры аренды автомобилей с ними не заключали. Всю налоговую отчетность по ИП вел бухгалтер организации, а они не были осведомлены о характере своей предпринимательской деятельности.

Снизить риск переквалификации можно, если выстроить правильные отношения с ИП: привлекайте их на конкретные задачи, составляйте корректно договор и закрывающие документы. А еще лучше сотрудничайте с предпринимателями через специальные платформы занятости такие, как, например, Консоль.Про.

Заключение

Судебная практика подтверждает, что договор ГПХ с индивидуальным предпринимателем могут переквалифицировать в трудовой. В большинстве случаев суды встают на сторону исполнителей.

Выявить маскировку трудовых отношений могут налоговые органы при плановой или внеплановой проверке, а также если исполнитель подал жалобу сам.

При переквалификации заказчику грозят штрафы, доначисление налогов и взносов.

Чтобы избежать такой ситуации, сотрудничайте с внештатниками законно на платформе Консоль.Про. Платформа проведет анализ рисков переквалификации отношений в трудовые и обеспечит закрывающими документами, в том числе грамотно составленными заданиями и актами, которые заказчик сможет использовать, если возникнут спорные ситуации с исполнителем.

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