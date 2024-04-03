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Трудовые проверки

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики

Закон не запрещает бизнесу сотрудничать с ИП по договору оказания услуг, если это не маскировка трудовых отношений. Показали случаи, когда суды переквалифицировали ИП в штатных сотрудников и объяснили, почему так произошло. 
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Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие признаки указывают на наличие трудовых отношений

Бывает, что организации фактически «нанимают на работу» ИП по договору оказания услуг. Тогда есть риск переквалификации.

Так, в 2017 году произошел прецедент: в определении ВС от 27.02.2017 № 302-КГ17-382 суд подтвердил признание отношений трудовыми именно с индивидуальным предпринимателем. В результате выездной проверки компанию привлекли к ответственности и доначислили налоги и взносы. Суд переквалифицировал отношения на основании выводов:

  • Договоры с ИП включали необходимость систематического оказания услуг.

  • В договорах установили ежемесячную оплату — первого числа.

  • В штате организации числился один сотрудник — директор.

  • ИП оказывали услуги по графику, полный рабочий день.

  • Одно из условий заключения договора — регистрация физических лиц в качестве ИП.

  • ИП оказывали услуги с использованием инструментов и материалов заказчика.

  • В декларации по УСН доходы предпринимателей были равны сумме доходов, которые они получили от компании.

На основании таких аргументов суд постановил, что ИП фактически были работниками компании. В примере маскировку трудовых отношений обнаружили в результате внеплановой проверки, но также этот факт могут выявить, если исполнитель обратится в суд самостоятельно.

К прямым признакам трудовых отношений с предпринимателем относят:

  • ИП реализует трудовую функцию.

  • ИП соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, график сменности.

  • Заказчик обеспечивает предпринимателю условия труда.

  • Предприниматель имеет какую-то подчиненность внутри структуры заказчика, занимает определенную должность.

  • У предпринимателя есть отпуска, оплачиваемые больничные.

  • ИП направляют в командировки.

  • Оплата за выполненные работы перечисляется с установленной периодичностью и в одинаковой сумме.

  • Работы выполняются иждивением заказчика — из его материалов, его силами и средствами. 

В определении ВС от 22.05.2020 № 309-ЭС20-6321 по делу № А76-10654/2019 суд также обратил внимание на тот факт, что ИП, который ранее был директором той же самой организации, теперь работает с ней в качестве управляющего ИП. Раньше он получал минимальную заработную плату, а сейчас его вознаграждение составляет 38–56% расходов организации.

ВС также указывает косвенные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений (постановление Пленума от 29.05.2018 № 15):

  • Предпринимателю устанавливают «испытательный срок», «тестовое» задание.

  • Заказчик сотрудничает с ИП постоянно — например, каждый день в течение нескольких месяцев. 

  • У ИП есть «рабочее» место на территории заказчика. 

  • Заказчик и исполнитель не оформляют документально приемку работ. 

  • Предприниматель получает «премии» за перевыполнение планов.

В постановлении АС Уральского округа от 21.09.2023 по делу № А50-18162/2022 суд также обратил внимание на тот факт, что до регистрации ИП физлица работали в этой организации, а после открытия ИП физлица сразу заключили договоры с компанией.

Чем больше таких признаков обнаружат проверяющие, тем выше риск признания отношений с ИП трудовыми. При этом трудовыми отношения считаются с того дня, как предприниматель фактически начал оказывать услуги (ч. 4 ст. 19.1 ТК).

Что будет, если договор с ИП сочтут трудовым

Если суд признал отношения с предпринимателем трудовыми, компанию-заказчика ждут последствия:

  • Начислят налоги.

С доходов предпринимателей компании не удерживают НДФЛ, поэтому при переквалификации придется перечислить не только налог, но также пени и штрафы за просрочку. Нужно сдать отчетность по НДФЛ. Если этого не сделать, заказчику тоже грозит штраф.

Если компания-заказчик принимала к вычету «входной» НДС по сделкам с ИП, ей придется уплатить недоимку по налогу, так как при трудовых отношениях НДС не начисляется.

  • Начислят страховые взносы.

Так как речь о сотрудничестве именно с ИП, при расчете доначислений взносов будут учитывать те, что ИП уплатил самостоятельно. Об этом свидетельствует судебная практика — например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2024 № Ф03-6560/2023.

  • Придется заключить с ИП трудовой договор и предоставить социальные гарантии.

Дата заключения трудового договора — та, с которой ИП фактически сотрудничает с заказчиком. У работника появятся права на оплачиваемый отпуск, различные компенсации, оплату больничного.

Если суд установил факт подмены трудовых отношений, компании грозит административный штраф по ч. 4 ст. 5.27 ­КоАП: до 20 тысяч рублей — на должностных лиц и до 100 тысяч рублей — на юридических лиц.

В итоге суммы, которые компании-заказчику придется доплатить, могут оказаться внушительными. Так, в деле № А73-16278/2021 ИФНС выявила, что в компании всего два работника, остальные сотрудничают с организацией как ИП по договорам ГПХ. У предпринимателей других доходов, кроме вознаграждения от компании, не было, его переводили им два раза в месяц в одни и те же даты. Вид платежа был указан как «зарплата». В итоге инспекторы признали отношения с ИП трудовыми и доначислили компании 19,5 млн рублей. Суд встал на сторону налоговой.

Как снизить риски признания отношений с ИП трудовыми

Чтобы снизить риски переквалификации, соблюдайте правила:

Сотрудничайте с предпринимателями преимущественно на разовых проектах. Если сотрудничество длительное и заключен рамочный договор, составляйте задания на каждую задачу. Мы уже писали о том, как и зачем составлять задания к договору.

  • В качестве предмета договора прописывайте конкретный результат, а не процесс.

  • Выплачивайте вознаграждение только после того, как приняли работы и оформили закрывающий документ — акт.

  • Избегайте «трудовой» терминологии в договоре: не используйте слова «работа», зарплата», «отпуск» и т. д.

Используйте бесплатный онлайн-сервис «Трудоголик» от Консоль.Про, чтобы проверить свои договоры с исполнителями и найти трудовые термины, которых в документе быть не должно.

  • Не требуйте от предпринимателя соблюдать график и правила внутреннего распорядка компании.

  • Пропишите в договоре порядок приемки результатов услуг, например, что исполнитель направляет вам акт, вы его подписываете и после этого перечисляете оплату. Укажите возможные штрафы, если качество и объем услуг не соответствуют условиям договора.

  • Контролируйте статус ИП, в том числе если он — самозанятый. Если исполнитель закроет ИП и снимется с НПД, вы станете его налоговым агентом. 

Хотя утрата исполнителем-ИП обоих этих статусов маловероятна, исключить такой риск поможет проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой дохода. Это удобно делать через платформу Консоль.Про.

  • Если предприниматель имеет статус самозанятого, то после каждой выплаты он должен выдать вам чек. Чек, как и договор, не должен содержать «трудовых» терминов. 

  • Сотрудничайте с ИП только по тем услугам, которые предприниматель может выполнять в соответствии с его кодами ОКВЭД. Иначе налоговая сочтет, что вы перечисляете вознаграждение физлицу. Тогда придется уплатить НДФЛ и страховые взносы.

  • Если нужно выдать имущество компании исполнителю — передайте его в аренду и оформите акт приема-передачи.

Пример: В постановлении АС Уральского округа от 01.06.2022 № Ф09-2603/22 по делу № А71-13348/2020 суд признает отношения трудовыми с учетом факта, что ИП при выполнении работ использовали имущество организации. Компания вела деятельность, которая связана с реализацией дорожных строительных материалов с доставкой до покупателей. Она заключила договоры с ИП на оказание услуг водителей.

Водители в суде сообщили, что собственных автомобилей у них нет, договоры аренды автомобилей с ними не заключали. Всю налоговую отчетность по ИП вел бухгалтер организации, а они не были осведомлены о характере своей предпринимательской деятельности.

Снизить риск переквалификации можно, если выстроить правильные отношения с ИП: привлекайте их на конкретные задачи, составляйте корректно договор и закрывающие документы. А еще лучше сотрудничайте с предпринимателями через специальные платформы занятости такие, как, например, Консоль.Про.

Заключение

Судебная практика подтверждает, что договор ГПХ с индивидуальным предпринимателем могут переквалифицировать в трудовой. В большинстве случаев суды встают на сторону исполнителей.

Выявить маскировку трудовых отношений могут налоговые органы при плановой или внеплановой проверке, а также если исполнитель подал жалобу сам.

При переквалификации заказчику грозят штрафы, доначисление налогов и взносов.

Чтобы избежать такой ситуации, сотрудничайте с внештатниками законно на платформе Консоль.Про. Платформа проведет анализ рисков переквалификации отношений в трудовые и обеспечит закрывающими документами, в том числе грамотно составленными заданиями и актами, которые заказчик сможет использовать, если возникнут спорные ситуации с исполнителем. 

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