Договор ГПХ: на какой срок можно заключить

Компании и предприниматели сотрудничают с внештатниками на основании договора ГПХ. Рассказываем, на какой срок можно составить договор гражданско-правового характера, и какие последствия могут быть, если указать срок неверно.

Что такое договор ГПХ и его особенности

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это вид договора, который заключают при сдельном сотрудничестве с внештатниками. Такое сотрудничество регулирует Гражданский кодекс. Договор ГПХ обычно противопоставляют трудовому договору, требования к которому определяет Трудовой кодекс.

Если трудовой договор описывает отношения между работником и работодателем, то договор ГПХ — между заказчиком и исполнителем.

Чем отличается ГПХ от трудового договора, подробно рассказывали здесь.

Отметим основные особенности договора ГПХ:

Договор описывает результаты услуг, которые исполнитель обязуется оказать — в тексте документа или в приложениях к нему указан конкретный объем услуг.

Оплату в договоре ГПХ указывают не за труд, а за результат.

Результат услуг по договору ГПХ фиксируется в акте.

На исполнителей не действуют социальные гарантии, которые устанавливает Трудовой кодекс для штатных сотрудников.

Исполнитель по договору ГПХ может привлечь к выполнению работ третьих лиц.

Основные виды договоров ГПХ и их особенности

Гражданско-правовой договор — это общее название для нескольких видов соглашений. Приведем распространенные из них.

Вид договора В чем смысл договора Какая статья ГК регулирует Агентский Агент за определенное вознаграждение выполняет по поручению принципала юридические и другие действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Такой вид договора нельзя заключать с самозанятыми, но есть исключения ст. 1005 Возмездного оказания услуг Исполнитель оказывает услуги или выполняет работы по поручению заказчика, а тот оплачивает эти услуги ст. 779 Авторского заказа Творческий специалист создает авторское произведение по заданию заказчика ст. 1288 Комиссии Комиссионер по заданию второй стороны за оплату заключает одну или несколько сделок от своего имени и за счет комитента. Такой вид договора нельзя заключать с самозанятыми ст. 990 Перевозки Одна сторона по поручению второй перевозит грузы или пассажиров ст. 784 Подряда Подрядчик по поручению заказчика реализует конкретные работы, заказчик принимает результаты работ и оплачивает их ст. 702 Поручения Поверенный выполняет от имени и за счет доверителя некоторые юридические действия. Такой вид договора нельзя заключать с самозанятыми ст. 971 Транспортной экспедиции Экспедитор за счет грузоотправителя или грузополучателя выполняет или организует сопровождение груза ст. 801 Хранения Одна сторона (хранитель) берет на себя ответственность за хранение вещи, которую ей передал поклажедатель и обязуется вернуть вещь в сохранности. ст. 886

С самозанятыми, как и с другими внештатниками, оформляют договор ГПХ. Подробно про виды договоров ГПХ с самозанятыми рассказывали в этой статье.

Пример 1. Не всегда есть потребность нанимать бухгалтера в штат и заключать с ним трудовой договор. Если небольшой компании нужно подготовить годовые отчеты в налоговую, она может привлечь внештатного исполнителя для этой задачи. В таком случае с ним заключают договор возмездного оказания услуг.

Пример 2. Если бизнес решил начать вести социальные сети, он может привлечь к этому внештатного исполнителя для оказания smm-услуг. Такой специалист оказывает услуги по оформлению профиля компании в соцсетях, публикации постов, закупает рекламу для сообщества.

Срок действия гражданско-правового договора

Договор ГПХ можно оформить на несколько дней, месяцев или лет — закон не ограничивает продолжительность. Согласно общим правилам, стороны могут не прописывать в договоре срок действия, но тогда длительность сотрудничества определяет срок выполнения обязательств по договору.

Для некоторых видов ГПД срок — существенное условие. Это значит, что без него договор не будет считаться заключенным. Примеры, когда срок является или не является существенным условием, показали в таблице.

Вид договора Ссылка на ГК Нужно ли указывать в договоре срок, на который он заключается Подряда ст. 708 Нужно обязательно указать начальный и конечный срок выполнения работ. Если этого не сделать, договор не считается заключенным Авторского заказа ст. 1289 Срок нужно указать обязательно. Если этого не сделать, договор не считается заключенным Агентский ст. 1005 Условие по ГК — несущественное. Перевозка ст. 792 Условие по ГК — несущественное. Если срок не установлен законодательно, то груз или пассажиров перевозчик должен доставить в разумный срок. Хранение ст. 886 Условие по ГК — несущественное, хотя на практике чаще всего указывают, на какой срок передаются ценности.

Хотя срок действия договора не всегда является существенным условием, это не значит, что договор ГПХ должен быть бессрочным. Неограниченность срока действия гражданско-правового договора — это признак трудовых отношений.

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На какой срок можно заключать договор ГПХ с самозанятым

Максимальный срок договора с самозанятым закон не ограничивает — срок зависит от того, какой объем услуг исполнитель оказывает и от их сложности. Но если не указать в договоре срок действия, налоговая может заподозрить маскировку трудовых отношений, поэтому его нужно определить. В договоре устанавливают начальный и конечный срок работ, иногда — промежуточные этапы.

В договоре нельзя указывать, что выплаты исполнитель получает ежемесячно. Вознаграждение должно зависеть от результата. Иначе это тоже будет признаком трудовых отношений.

Если сотрудничество носит длительный характер, заключите рамочный договор и оформляйте задания к нему. Если вы планируете привлекать исполнителя к выполнению определенных задач по мере необходимости, подпишите рамочный договор с общими условиями, например, на год, а конкретные услуги оформляйте в заданиях к договору. По результатам выполнения задания формируйте акты оказанных услуг.

Оформление заданий поможет подтвердить сдельный характер сотрудничества и снизить риски переквалификации. О том, как грамотно составлять задания, подробно рассказывали в этой статье.

Как прописать в договоре ГПХ срок его действия

Указать срок действия договора ГПХ можно по-разному:

Установить определенную календарную дату, когда правоотношения возникают и заканчиваются: «Настоящий договор действует с 1 июня 2024 года до 31 октября 2024 года».

Установить конкретный период в днях, месяцах, годах: «Настоящий договор действует в течение двух лет с даты его подписания обеими сторонами».

Установить в качестве срока событие, которое неизбежно должно наступить: «Настоящий документ действует до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Заключение: чек-лист для заказчика

Для сотрудничества с внештатными исполнителями заключайте договор ГПХ.

Заключайте письменный договор, даже если сумма сделки менее 10 тыс. руб. Это поможет зафиксировать основные условия сотрудничества, объем услуг и ответственность сторон.

Обязательно включите в договор сроки начала и прекращения сотрудничества — это покажет проверяющим, что компании от исполнителя требуются конкретные услуги в определенном временном отрезке, а не трудовая функция на постоянной основе.

Для дополнительной защиты своих интересов добавляйте в договор ГПХ положение о промежуточных результатах. Укажите в нем, какие именно этапы работ будут приниматься и в какие сроки.

Вы можете заключать договор ГПХ, в том числе и с самозанятым, на длительный срок — но этот срок должен быть конечным.

Если сотрудничаете с исполнителем в течение длительного времени, оформляйте рамочный договор и задания на каждую услугу, где подробно прописаны ее характеристики и измеримый результат.

Платформа Консоль.Про помогает автоматизировать работу с внештатными исполнителями. Она анализирует риски переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, формирует закрывающие документы, в том числе правильно составленные задания и акты. Эти документы заказчик сможет использовать при возникновении споров с исполнителем.

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