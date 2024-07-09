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Трудовые проверки

Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации

Компания работала с исполнителями через платформу для сотрудничества с самозанятыми и попала под переквалификацию: на какие признаки трудовых правоотношений обратили внимание суды. Также расскажем, как безопасно сотрудничать с внештатниками и какой инструмент поможет минимизировать риски.
Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чем грозит переквалификация отношений с внештатниками в трудовые

Заказчик и исполнитель сотрудничают на основании договора ГПХ. Если ГИТ или суд сочтет, что между сторонами на самом деле трудовые отношения, возможна переквалификация. Это значит, что исполнителя признают работником, а заказчика — работодателем. 

Компании или предпринимателю назначат штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП — размер штрафа составляет 50–100 тысяч рублей. А налоговая доначислит страховые взносы и неуплаченный за сотрудника НДФЛ. За исполнителя также придется сдать отчетность в Соцфонд и ФНС.

В случае переквалификации нужно будет заключить с исполнителем трудовой договор — причем с начала сотрудничества, внести запись в трудовую книжку, ознакомить теперь уже сотрудника с ЛНА, рассчитать ему отпускные.

Как ИП получила больше 2 млн доначислений и пени

Самозанятый не может быть агентом и оказывать агентские услуги, кроме случая, когда он выступает курьером от имени компании или предпринимателя. Касса, которую он приносит с собой, должна быть оформлена на компанию или ИП. 

Но заключать агентские договоры самозанятый может. Например, он вправе передать часть процессов посреднику. Представим, что самозанятый рисует картины, но не хочет сам заниматься их реализацией. Он заключает договор с агентом — магазином, который продает картины и оставляет себе определенный процент. Такая схема законна.

В одном из реальных случаев (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2024 № 11АП-1662/2024 по делу № А49-8982/2023) заказчик-ИП заключила договор с платформой, которая организует сотрудничество с самозанятыми, в том числе подбирает исполнителей под разные задачи. Предпринимательница подписала с сервисом агентский договор, по которому платформа должна была находить исполнителей для оказания услуг клининга и проводить им выплаты. 

ИП заключила договор оказания услуг с исполнителями, а затем — с компанией-заказчиком, чтобы оказывать ей клининговые услуги. При этом соглашение между сторонами предполагало привлечение именно работников. Также в нем были такие условия:

  • ИП использует свои расходные материалы, моющие средства, инвентарь и оборудование.

  • Некоторые услуги нужно предоставлять каждый день.

  • ИП приказом назначает ответственных за оказание услуг по каждому объекту, контролирует работников, проводит инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности, расследует и учитывает несчастные случаи на производстве в соответствии трудовым законодательством.

  • К работникам исполнителя установлены определенные требования.

Суд выявил, что платформа не занималась поиском исполнителей, а только выплачивала им вознаграждение. Сами же исполнители раньше работали на компанию, директором которой была та самая предпринимательница.

Налоговая инспекция решила, что ИП заключила трудовые договоры под видом ГПД. Суд поддержал выводы ФНС и в качестве доказательств принял следующие:

  • ИП предложила физлицам стать самозанятыми, чтобы они продолжили работать на тех же объектах, где раньше трудились в качестве сотрудников.

  • Исполнители зарегистрировались как самозанятые по просьбе руководителя или их зарегистрировали без ведома.

  • ИП безвозмездно выдавала самозанятым моющие средства, инвентарь, расходные материалы, оборудование.

  • У менеджеров ИП был доступ к приложению «Мой налог» исполнителей.

  • Исполнители оказывали услуги посменно и получали фиксированную оплату.

В результате предпринимательница получила больше двух млн рублей в виде доначислений и пени.

Как сотрудничать с самозанятым, чтобы у налоговой не было претензий

Есть два вида безопасных агентских договоров между самозанятым и заказчиком:

  • Агентский договор между компанией-агентом и самозанятым- принципалом, по которому агент обязуется искать новых клиентов для принципала по его поручению и за его счет. Агент действует от лица самозанятого исполнителя, например, находит покупателей, принимает от них оплату.

  • Договор возмездного оказания услуг или купли-продажи между самозанятым, от имени которого действует агент, и клиентом, который купил товар или услугу. 

Как в агентской схеме происходит правильный документооборот мы подробно описали в статье.

Платформа Консоль.Про упрощает этот процесс: у агента есть возможность загружать акты для всех принципалов одновременно. Для этого он заполняет таблицу, в которой указывает сумму, уплаченную клиентом, размер вознаграждения принципала и агента.

Переквалификация агентского договора с ИП

Самозанятые не могут быть агентами, зато ими могут выступать индивидуальные предприниматели на другой системе налогообложения, например, на УСН. Заключить агентский договор с ИП можно, но если попытаться таким образом замаскировать трудовые отношения, заказчику тоже грозит переквалификация.

Рассмотрим еще один пример из судебной практики. Руководитель представительства несколько лет работала по трудовому договору, но потом уволилась и оформила с бывшим работодателем агентский договор с комиссией 20% от суммы сделки. 

При этом доход ее вырос в 130 раз: официальная зарплата в 2018 году была практически равна МРОТ (11 500 рублей), а доход от агентской деятельности превысил 18 млн рублей. Налоговая доначислила больше 2 млн налога за каждый год, пени и штраф. Арбитражный суд оставил решение в силе и тем самым подтвердил правоту налоговой (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.04.2023 № Ф04-1181/2023). В качестве аргументов суд привел следующие:

  • Агентский договор с бывшей сотрудницей заключили в день ее увольнения.

  • Бывшая сотрудница оформила ИП в день заключения договора.

  • Трудовые обязанности лица после перехода на агентский договор не изменились, поэтому стократный рост дохода не обоснован.

  • Предметом агентского договора был не конечный результат труда, а постоянно выполняемая работа, то есть регулярно исполнялись определенные функции и обязанности.

  • Отношения сторон носят систематический и длительный характер и предполагают непрерывный процесс работы, при этом значение имеет сам процесс труда.

Как снизить риски переквалификации отношений с исполнителем в трудовые

Есть несколько признаков, которые указывают на трудовые отношения. У налоговой инспекции возникнут подозрения, если:

  • Заказчик и исполнитель сотрудничают больше трех месяцев.

  • Исполнитель получает одинаковые суммы из месяца в месяц в одни и те же даты — это признаки заработной платы.

  • Работники уволились и затем заключили договор с той же компанией уже в качестве самозанятых. В примере выше в качестве доказательства суд привел одновременное увольнение сотрудницы и заключение ГПХ-договора с ней в качестве ИП.

  • Для заказчика важен не конкретный результат, а процесс выполнения работ. Об этом может говорить выплата вознаграждения, которое не зависит от объема задач, или формулировки услуг в договоре, указывающие на процесс, а не на результат.

  • Заказчик отправляет исполнителя в командировку, предоставляет ему отпуска и больничные, иные социальные гарантии, выдает оборудование и инвентарь.

  • Исполнитель соблюдает график работы компании, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка.

Заказчик может самостоятельно контролировать, чтобы в отношениях с исполнителями по ГПД отсутствовали указанные признаки. А если вы сотрудничаете с самозанятыми, удобно обратиться к уже готовому сервису, который предоставляет платформа Консоль.Про. Это «Анализ рисков»:

  • Компания заполняет детальный опросник и предоставляет необходимые документы. Платформа Консоль.Про анализирует юридические отношения с самозанятыми лицами.

  • Далее Консоль.Про составляет юридическое заключение, которое включает в себя документацию с описанием рисков и методами их снижения.

  • Юрист платформы Консоль.Про рассказывает о выявленных рисках и предоставляет рекомендации по их нейтрализации во время видеоконференции в Zoom.

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