Как начать сотрудничество с внештатниками, чтобы ГИТ и ФНС были уверены в нетрудовом характере отношений

ФНС может увидеть признаки трудовых отношений даже в объявлении о поиске внештатников. Есть риски и в начале сотрудничества, когда делают оффер и подписывают договор. Рассказываем, как обезопасить компанию на старте сотрудничества с исполнителями.

Признаки трудовых отношений в объявлении

Вот какие ошибки в объявлении могут привести к тому, что контролирующие органы заподозрят маскировку трудовых отношений сотрудничеством с внештатником:

Указали слово «вакансия».

Этот термин подойдет для поиска штатного специалиста, а не исполнителя по договору ГПХ. Для поиска внештатников можно использовать термин «объявление».

Добавили должность исполнителя.

Должность — тоже слово из трудового законодательства. Термин предполагает выполнение трудовой функции, а не оказание разовых или проектных услуг.

Так выглядит заголовок безрискового объявления о поиске внештатников-курьеров

Указали процесс, а не результат.

При сотрудничестве с внештатниками важно получить конкретный результат. Каким образом оказывать услуги — решает сам исполнитель. Поэтому в объявлении нужно указать четкие характеристики результата его деятельности, например, «услуги по комплектованию 1000 коробок».

Прописали график работы.

«Рабочий день с 10 до 18, пятидневка» — такая формулировка тоже говорит о трудовых отношениях. Внештатный исполнитель сам решает, как, когда и где оказывать услуги. Сроки оказания услуг указывать можно.

Передали инвентарь для работы.

Исполнитель по ГПХ должен использовать свой инвентарь: инструменты, средства передвижения. Компания не может давать ему что-то безвозмездно — это признак трудовых отношений. Если передать исполнителю инвентарь все же необходимо — оформляют договор аренды.

Указали место работы.

Исполнитель по ГПХ может оказывать услуги из любого места, но есть исключение: можно указать адрес, если по-другому задачи выполнить нельзя. Например, если нужно оказывать клининговые услуги в конкретном офисе, выкладывать товар в определенном магазине.

Обязали исполнителя зарегистрироваться как самозанятого.

Указать самозанятость в качестве предпочтения можно, но обязывать исполнителя нельзя, так как это нарушение его прав. Если физлицо не хочет получать статус плательщика налога на профдоход, то может оказывать услуги в качестве физлица без специального статуса или открыть ИП.

Указали социальные гарантии.

Предоставлять отпуска, больничные, декрет внештатникам нельзя, это признак трудовых отношений.

Пообещали выплачивать деньги в фиксированной сумме.

Вознаграждение исполнителя должно зависеть от объема оказанных услуг и не может быть привязано к конкретным датам, особенно если в эти же даты получают заработную плату штатные сотрудники. Также у исполнителя не бывает премий: если хочется его поощрить, можно добавить коэффициент за скорость или качество выполненных задач.

Пример безопасного объявления, размещенного на маркетплейсе Консоль.Про

Признаки трудовых отношений на этапе онбординга

Использовали в оффере трудовую терминологию. Например, эйчар компании может написать понравившемуся претенденту: «Здравствуйте! Увидели ваш отклик на вакансию курьера. Хотим пригласить вас работать курьером в нашей компании, зарплата 3000 ₽ в день». Исполнитель может подумать, что вы приглашаете его на работу, и ФНС примет это за доказательство подмены трудовых отношений.

Отказали в сотрудничестве из-за отсутствия статуса самозанятого или ИП. Исполнитель может сотрудничать с компанией в любом статусе, в том числе быть физлицом без специального налогового статуса. Компания не имеет права отказывать исполнителю в сотрудничестве только из-за отсутствия специального налогового режима.

Ознакомили исполнителя с ЛНА. Внештатника нельзя знакомить с ЛНА, в том числе с требованиями о безопасности труда, соглашениями о материальной ответственности, должностными инструкциями, табелем учета рабочего времени. Можно обсуждать только порядок и условия оказания услуг.

Не подписали договор. С исполнителем нужно подписать договор ГПХ. Если на договоре нет подписей обеих сторон, он не имеет юридической силы. При возникновении претензий к заказчику наличие документа поможет доказать законность оформления гражданско-правовых отношений.

В договоре есть ошибки, из-за которых отношения могут признать трудовыми. Ошибки практически аналогичны тем, что заказчики допускают в объявлениях: В договоре есть термины из трудовых отношений: «работа», «зарплата», «оклад», «график», «смена», «выговор». В договоре прописали график работы, место оказания услуг. Указали компенсацию проезда, питания, безвозмездное предоставление спецодежды, инструментов. Предоставили внештатнику социальные гарантии. Указали выплату фиксированной суммы в определенные даты, премии за качественную работу. Прописали условие о материальной ответственности исполнителя.



Как начать сотрудничество с внештатниками законно

Найдите исполнителя. Для этого составьте объявление с безопасными формулировками и разместите его на сайтах по поиску исполнителей, в социальных сетях и т. д.

Можно упростить этот процесс — находить исполнителей через специальные платформы. Маркетплейс Консоль.Про самостоятельно привлекает людей, которые хотят оказывать услуги. В результате компания получает необходимое количество внештатников намного быстрее, чем при самостоятельном подборе. Для ФНС поиск исполнителя через маркетплейс — признак, что компания ищет внештатных специалистов для выполнения конкретных задач.

Сделайте безопасный оффер. Напишите исполнителю, что вы готовы начать с ним сотрудничество. Следите, чтобы в оффере не было трудовой терминологии и исполнитель точно понял, что ему предлагают сотрудничество по договору ГПХ, а не работу с официальным трудоустройством.

Проверьте ограничения деятельности. Оцените, может ли внештатник привлекаться для определенного вида деятельности. Подробно о том, для оказания каких услуг можно (и нельзя) привлекать внештатников, рассказывали в статье.

Проверьте, нет ли в предполагаемом сотрудничестве с внештатником неосознанной маскировки трудовых отношений. Цель деятельности внештатника — конкретный измеримый результат, а не процесс или трудовая функция. Если в штате уже есть специалисты, которые выполняют ту же функцию — не получится взять внештатников. Если исполнитель уволился из компании менее двух лет назад — он не может оказывать услуги этой компании в статусе самозанятого. Если компания обязана ознакомить исполнителя с ЛНА, например, с требованиями о безопасности труда, следует нанимать специалистов в штат. Давайте исполнителям возможность отказаться от выполнения заданий. Если исполнитель не может отказаться от выполнения задачи — это прямой признак трудовых отношений.

Проверьте статус плательщика НПД. Это нужно сделать в случае, если заказчик сотрудничает с самозанятым: можно запросить у каждого исполнителя на НПД справку текущей датой или самостоятельно уточнить статус на сайте ФНС.

Заключите договор ГПХ, в нем обратите внимание на важные моменты: Термины. Можно использовать только гражданско-правовые термины, например, «вознаграждение», «период оказания услуг». Описание услуги и их стоимость. Предметом договора должен быть результат работ или услуг, а не трудовые функции. В договоре нужно прописать, какой результат вы ожидаете от внештатника. Оплата. Указывайте сумму вознаграждения в зависимости от объема работ или услуг. Подтверждение статуса. В договоре укажите, что у исполнителя есть статус самозанятого, если сотрудничаете с плательщиком налога на профдоход. Подтверждающие документы. Добавьте обязанность самозанятого предоставлять чеки, пункты об ответственности за непредоставление чека и утрате статуса самозанятого. Например, штраф, который покроет налоги, если их придется заплатить за исполнителя, который не выдал или аннулировал чек. Исключите другие признаки трудовых отношений: график работы, безвозмездную выдачу инвентаря, спецодежды, организацию рабочего места, социальные гарантии, указание должности, материальную ответственность. Ответственность самозанятого может быть только гражданско-правовой.



В договоре можно предусмотреть ответственность за нарушение срока оказания услуги, некачественное выполнение работ. За эти нарушения можно прописать в договоре пени или неустойку.

Обсудите оказание услуги. Внештатника нельзя знакомить с ЛНА, но можно обговаривать порядок и условия оказания услуг.

Как подбирать внештатников. Способы снизить риски при массовом подборе

1. Делать все самостоятельно

Самостоятельно можно сотрудничать с внештатниками, когда их немного: до 20 исполнителей. Массовый же поиск внештатников собственными силами — это дорого и долго. Нужно разместить объявления, ждать, пока исполнители откликнутся, проверять каждого из них, а потом собирать документы, необходимые для сотрудничества.

Обмен документами тоже рискует затянуться: кто-то из внештатников может отправлять документы обычной почтой, кто-то — подписать в электронном виде. В итоге часть документов теряется.

Отдельно стоит отметить сбор чеков после выплат самозанятым. Вечная проблема при большом количестве исполнителей — низкая собираемость чеков. Плюс, самозанятые могут их аннулировать уже после выдачи.

2. Через аутстаффинговую компанию

Аутстаффинговые компании делают все за вас: от привлечения исполнителей до документооборота, выплат и сбора чеков. Компания экономит время и получает услуги внештатников в необходимом объеме.

Сами же аутстаффинговые компании в большинстве своем сотрудничают с исполнителями через специализированные платформы, например, через Консоль.Про. Это позволяет им курировать деятельность тысяч исполнителей по всей стране и делать это законно, не подставляя своих заказчиков.

3. Через маркетплейс Консоль.Про

Платформа может помочь с привлечением исполнителей. Вы размещаете объявление, которое проходит предварительную проверку на отсутствие трудовой терминологии.

На маркетплейсе Консоль.Про удобно и быстро массово подбирать внештатный персонал: вы закроете потребность в период высокого спроса или в определенные временные слоты, найдете исполнителя с нужными компетенциями (например, курьера с правами определенной категории) и сэкономите время на рекрутинг. Исполнителям удобно откликаться на объявление — это можно сделать нажатием одной кнопки, что повышает их лояльность.

Подавая объявление на конкретную услугу, вы показываете налоговой сдельность сотрудничества. Регистрации исполнителей на платформе заказчик в личном кабинете увидит, есть ли налоговые риски сотрудничества с каждым из них.

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