Как начать сотрудничество с внештатниками, чтобы ГИТ и ФНС были уверены в нетрудовом характере отношений

Признаки трудовых отношений в объявлении
Вот какие ошибки в объявлении могут привести к тому, что контролирующие органы заподозрят маскировку трудовых отношений сотрудничеством с внештатником:
Указали слово «вакансия».
Этот термин подойдет для поиска штатного специалиста, а не исполнителя по договору ГПХ. Для поиска внештатников можно использовать термин «объявление».
Добавили должность исполнителя.
Должность — тоже слово из трудового законодательства. Термин предполагает выполнение трудовой функции, а не оказание разовых или проектных услуг.
Указали процесс, а не результат.
При сотрудничестве с внештатниками важно получить конкретный результат. Каким образом оказывать услуги — решает сам исполнитель. Поэтому в объявлении нужно указать четкие характеристики результата его деятельности, например, «услуги по комплектованию 1000 коробок».
Прописали график работы.
«Рабочий день с 10 до 18, пятидневка» — такая формулировка тоже говорит о трудовых отношениях. Внештатный исполнитель сам решает, как, когда и где оказывать услуги. Сроки оказания услуг указывать можно.
Передали инвентарь для работы.
Исполнитель по ГПХ должен использовать свой инвентарь: инструменты, средства передвижения. Компания не может давать ему что-то безвозмездно — это признак трудовых отношений. Если передать исполнителю инвентарь все же необходимо — оформляют договор аренды.
Указали место работы.
Исполнитель по ГПХ может оказывать услуги из любого места, но есть исключение: можно указать адрес, если по-другому задачи выполнить нельзя. Например, если нужно оказывать клининговые услуги в конкретном офисе, выкладывать товар в определенном магазине.
Обязали исполнителя зарегистрироваться как самозанятого.
Указать самозанятость в качестве предпочтения можно, но обязывать исполнителя нельзя, так как это нарушение его прав. Если физлицо не хочет получать статус плательщика налога на профдоход, то может оказывать услуги в качестве физлица без специального статуса или открыть ИП.
Указали социальные гарантии.
Предоставлять отпуска, больничные, декрет внештатникам нельзя, это признак трудовых отношений.
Пообещали выплачивать деньги в фиксированной сумме.
Вознаграждение исполнителя должно зависеть от объема оказанных услуг и не может быть привязано к конкретным датам, особенно если в эти же даты получают заработную плату штатные сотрудники. Также у исполнителя не бывает премий: если хочется его поощрить, можно добавить коэффициент за скорость или качество выполненных задач.
Признаки трудовых отношений на этапе онбординга
Использовали в оффере трудовую терминологию. Например, эйчар компании может написать понравившемуся претенденту: «Здравствуйте! Увидели ваш отклик на вакансию курьера. Хотим пригласить вас работать курьером в нашей компании, зарплата 3000 ₽ в день». Исполнитель может подумать, что вы приглашаете его на работу, и ФНС примет это за доказательство подмены трудовых отношений.
Отказали в сотрудничестве из-за отсутствия статуса самозанятого или ИП. Исполнитель может сотрудничать с компанией в любом статусе, в том числе быть физлицом без специального налогового статуса. Компания не имеет права отказывать исполнителю в сотрудничестве только из-за отсутствия специального налогового режима.
Ознакомили исполнителя с ЛНА. Внештатника нельзя знакомить с ЛНА, в том числе с требованиями о безопасности труда, соглашениями о материальной ответственности, должностными инструкциями, табелем учета рабочего времени. Можно обсуждать только порядок и условия оказания услуг.
Не подписали договор. С исполнителем нужно подписать договор ГПХ. Если на договоре нет подписей обеих сторон, он не имеет юридической силы. При возникновении претензий к заказчику наличие документа поможет доказать законность оформления гражданско-правовых отношений.
В договоре есть ошибки, из-за которых отношения могут признать трудовыми. Ошибки практически аналогичны тем, что заказчики допускают в объявлениях:
В договоре есть термины из трудовых отношений: «работа», «зарплата», «оклад», «график», «смена», «выговор».
В договоре прописали график работы, место оказания услуг.
Указали компенсацию проезда, питания, безвозмездное предоставление спецодежды, инструментов.
Предоставили внештатнику социальные гарантии.
Указали выплату фиксированной суммы в определенные даты, премии за качественную работу.
Прописали условие о материальной ответственности исполнителя.
Как начать сотрудничество с внештатниками законно
Найдите исполнителя. Для этого составьте объявление с безопасными формулировками и разместите его на сайтах по поиску исполнителей, в социальных сетях и т. д.
Можно упростить этот процесс — находить исполнителей через специальные платформы. Маркетплейс Консоль.Про самостоятельно привлекает людей, которые хотят оказывать услуги. В результате компания получает необходимое количество внештатников намного быстрее, чем при самостоятельном подборе.
Для ФНС поиск исполнителя через маркетплейс — признак, что компания ищет внештатных специалистов для выполнения конкретных задач.
Сделайте безопасный оффер. Напишите исполнителю, что вы готовы начать с ним сотрудничество. Следите, чтобы в оффере не было трудовой терминологии и исполнитель точно понял, что ему предлагают сотрудничество по договору ГПХ, а не работу с официальным трудоустройством.
Проверьте ограничения деятельности. Оцените, может ли внештатник привлекаться для определенного вида деятельности. Подробно о том, для оказания каких услуг можно (и нельзя) привлекать внештатников, рассказывали в статье.
Проверьте, нет ли в предполагаемом сотрудничестве с внештатником неосознанной маскировки трудовых отношений.
Цель деятельности внештатника — конкретный измеримый результат, а не процесс или трудовая функция.
Если в штате уже есть специалисты, которые выполняют ту же функцию — не получится взять внештатников.
Если исполнитель уволился из компании менее двух лет назад — он не может оказывать услуги этой компании в статусе самозанятого.
Если компания обязана ознакомить исполнителя с ЛНА, например, с требованиями о безопасности труда, следует нанимать специалистов в штат.
Давайте исполнителям возможность отказаться от выполнения заданий. Если исполнитель не может отказаться от выполнения задачи — это прямой признак трудовых отношений.
Проверьте статус плательщика НПД. Это нужно сделать в случае, если заказчик сотрудничает с самозанятым: можно запросить у каждого исполнителя на НПД справку текущей датой или самостоятельно уточнить статус на сайте ФНС.
Заключите договор ГПХ, в нем обратите внимание на важные моменты:
Термины. Можно использовать только гражданско-правовые термины, например, «вознаграждение», «период оказания услуг».
Описание услуги и их стоимость. Предметом договора должен быть результат работ или услуг, а не трудовые функции. В договоре нужно прописать, какой результат вы ожидаете от внештатника.
Оплата. Указывайте сумму вознаграждения в зависимости от объема работ или услуг.
Подтверждение статуса. В договоре укажите, что у исполнителя есть статус самозанятого, если сотрудничаете с плательщиком налога на профдоход.
Подтверждающие документы. Добавьте обязанность самозанятого предоставлять чеки, пункты об ответственности за непредоставление чека и утрате статуса самозанятого. Например, штраф, который покроет налоги, если их придется заплатить за исполнителя, который не выдал или аннулировал чек.
Исключите другие признаки трудовых отношений: график работы, безвозмездную выдачу инвентаря, спецодежды, организацию рабочего места, социальные гарантии, указание должности, материальную ответственность. Ответственность самозанятого может быть только гражданско-правовой.
В договоре можно предусмотреть ответственность за нарушение срока оказания услуги, некачественное выполнение работ. За эти нарушения можно прописать в договоре пени или неустойку.
Обсудите оказание услуги. Внештатника нельзя знакомить с ЛНА, но можно обговаривать порядок и условия оказания услуг.
Как подбирать внештатников. Способы снизить риски при массовом подборе
1. Делать все самостоятельно
Самостоятельно можно сотрудничать с внештатниками, когда их немного: до 20 исполнителей. Массовый же поиск внештатников собственными силами — это дорого и долго. Нужно разместить объявления, ждать, пока исполнители откликнутся, проверять каждого из них, а потом собирать документы, необходимые для сотрудничества.
Обмен документами тоже рискует затянуться: кто-то из внештатников может отправлять документы обычной почтой, кто-то — подписать в электронном виде. В итоге часть документов теряется.
Отдельно стоит отметить сбор чеков после выплат самозанятым. Вечная проблема при большом количестве исполнителей — низкая собираемость чеков. Плюс, самозанятые могут их аннулировать уже после выдачи.
2. Через аутстаффинговую компанию
Аутстаффинговые компании делают все за вас: от привлечения исполнителей до документооборота, выплат и сбора чеков. Компания экономит время и получает услуги внештатников в необходимом объеме.
Сами же аутстаффинговые компании в большинстве своем сотрудничают с исполнителями через специализированные платформы, например, через Консоль.Про. Это позволяет им курировать деятельность тысяч исполнителей по всей стране и делать это законно, не подставляя своих заказчиков.
3. Через маркетплейс Консоль.Про
Платформа может помочь с привлечением исполнителей. Вы размещаете объявление, которое проходит предварительную проверку на отсутствие трудовой терминологии.
На маркетплейсе Консоль.Про удобно и быстро массово подбирать внештатный персонал: вы закроете потребность в период высокого спроса или в определенные временные слоты, найдете исполнителя с нужными компетенциями (например, курьера с правами определенной категории) и сэкономите время на рекрутинг. Исполнителям удобно откликаться на объявление — это можно сделать нажатием одной кнопки, что повышает их лояльность.
Подавая объявление на конкретную услугу, вы показываете налоговой сдельность сотрудничества. Регистрации исполнителей на платформе заказчик в личном кабинете увидит, есть ли налоговые риски сотрудничества с каждым из них.
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