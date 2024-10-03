Как выбрать платформу для работы с самозанятыми: на что обращать внимание

Это платформа, которая соединяет бизнес и самозанятых и упрощает сотрудничество для обеих сторон. Благодаря такой платформе компании подписывают документы с исполнителями онлайн и выплачивают вознаграждение без рисков. Исполнителям такое сотрудничество тоже удобно: не нужно тратить бумагу и время — это повышает их лояльность.

В сотрудничестве с внештатными специалистами без платформы есть несколько сложностей:

Долгий обмен документами. Особенно если заказчик и самозанятый живут в разных городах или заказчик сотрудничает со множеством исполнителей.

Риск потери бумажных документов. Если налоговая придет с проверкой, доказать законность сотрудничества с самозанятым будет сложнее.

Необходимость проверки статуса самозанятого перед каждой выплатой. Если запрашивать у каждого исполнителя справку или самостоятельно проверять статус в сервисе ФНС, это займет значительное время — особенно если самозанятых много.

Риск ошибок при выплате вознаграждения. Бухгалтеру, который перечисляет вознаграждение сотням фрилансеров, легко пропустить кого-то или ошибиться в сумме — если у всех разные вознаграждения.

Необходимость отвечать на технические вопросы исполнителей. Иногда они не понимают, как оплачивать налог, как работать с каким-то сервисом или вообще как открыть самозанятость. Приходится тратить время и объяснять.

Платформа для самозанятых решает эти сложности и автоматизирует рутинные действия. Таких сервисов сегодня на рынке много. Составили список из основных функций, которые должна включать платформа для удобной работы с самозанятыми. Учитывайте это при выборе платформы.