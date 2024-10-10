Как выстраивать сотрудничество с самозанятым: от постановки задачи до чека

Ошибки в сотрудничестве с самозанятыми начинаются на этапе поиска исполнителей. Объявление о привлечении внештатника должно говорить о том, что вы ищете не работника в штат, а исполнителя на ГПД. Правильно составленное объявление подтверждает сдельный характер сотрудничества.

Если в объявлении применять формулировки, характерные для трудовых отношений, например, «вакансия», «сотрудник», «заработная плата» или «оклад», исполнитель может подумать, что компания ищет работника и хочет сэкономить на налогах. Соответственно, налоговая будет использовать это как доказательство трудовых отношений. Договор с исполнителем могут переквалифицировать: заказчику придется уплатить НДФЛ, страховые взносы, пени за просрочку уплаты налогов и штраф.

Чтобы минимизировать риски, используйте в объявлении гражданско-правовые термины: «объявление о поиске», «исполнитель», «вознаграждение», «оказание услуг».

Подробно о том, как составить безрисковое объявление, рассказывали в статье.

До заключения договора проверьте, действует ли статус плательщика НПД у исполнителя. Есть такие способы: