Как избежать блокировки счета при работе с самозанятыми

Основные причины, по которым банки блокируют операции предпринимателя или юрлица:

1. Частые и массовые переводы средств физлицам. Самозанятые получают деньги на свои личные счета. Банки могут посчитать подозрительным, если организация переводит деньги физлицу, но при этом не уплачивает за него налоги и взносы. Такую блокировку легко снять: достаточно показать банку договор с самозанятым.

Больше подозрений у банков вызывают повторяющиеся или массовые переводы на счета физических лиц, если есть дополнительные признаки (методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР):

Налоговая нагрузка — меньше 0,9% от дебетового оборота по счету.

Нет платежей по НДФЛ и страховым взносам.

У компании значительные обороты по счету, при этом остаток на счете минимален.

Сумма налогов и страховых взносов не соответствует общей численности работников.

2. Ошибки в платежных поручениях. Вопросы вызывают систематические ошибки и неконкретное описание услуг. Например, не стоит указывать в назначении платежа «оплата услуг для ООО “Ромашка”» или «Прочие расходы» — это общие описания, из которых непонятно, какую услугу оказывает исполнитель.

Неприятностей можно избежать, если автоматизировать платежи самозанятым. Например, перечислять вознаграждения физлицам через специальные онлайн-платформы. С помощью Консоль.Про можно проводить мгновенные массовые или точечные выплаты на карту или расчетный счет исполнителей со всеми закрывающими документами. Мы уже рассказывали о том, как работает номинальный счет.

3. Невыполненное требование налоговой. Например, если компания не заплатила налоги или не перечислила отчетность.

4. Сомнительные операции. Признаки операций, которые контролируют банки, указаны в ст. 6 ФЗ № 115. Например, это переводы лицу, которое находится за пределами России, зачисления с иностранных счетов, операции на сумму от 1 млн рублей.