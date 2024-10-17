Как избежать блокировки счета при работе с самозанятыми

Виды блокировок счета
Блокировать счет могут банк и налоговая. Под блокировкой подразумеваются разные способы приостановки операций:
Полная остановка операций — бизнес не может проводить любые операции по расчетному счету.
Частичная блокировка — часть операций проводить можно, например, безналичные оплаты, а наличку снимать нельзя.
Блокировка операции — такую операцию не получится завершить или провести в дальнейшем.
Полная блокировка счета — по счету нельзя проводить никакие операции: перечислять оплату контрагентам, снимать средства, открывать счета. Обязательные платежи — налоги, заработную плату, штрафы — провести можно.
По закону 07.08.2001 № 115-ФЗ российские банки отслеживают все денежные переводы, а также вправе приостановить подозрительные операции — например, операции на сумму свыше 1 млн рублей. По этой транзакции они могут запросить дополнительные документы и разъяснения у компании.
Налоговая тоже вправе блокировать счет согласно ст. 76 НК. Часто это происходит, если предприниматель не платит налоги или не сдает отчетность вовремя.
Блокировка по инициативе банка
Основные причины, по которым банки блокируют операции предпринимателя или юрлица:
1. Частые и массовые переводы средств физлицам. Самозанятые получают деньги на свои личные счета. Банки могут посчитать подозрительным, если организация переводит деньги физлицу, но при этом не уплачивает за него налоги и взносы. Такую блокировку легко снять: достаточно показать банку договор с самозанятым.
Больше подозрений у банков вызывают повторяющиеся или массовые переводы на счета физических лиц, если есть дополнительные признаки (методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР):
Налоговая нагрузка — меньше 0,9% от дебетового оборота по счету.
Нет платежей по НДФЛ и страховым взносам.
У компании значительные обороты по счету, при этом остаток на счете минимален.
Сумма налогов и страховых взносов не соответствует общей численности работников.
2. Ошибки в платежных поручениях. Вопросы вызывают систематические ошибки и неконкретное описание услуг. Например, не стоит указывать в назначении платежа «оплата услуг для ООО “Ромашка”» или «Прочие расходы» — это общие описания, из которых непонятно, какую услугу оказывает исполнитель.
Неприятностей можно избежать, если автоматизировать платежи самозанятым. Например, перечислять вознаграждения физлицам через специальные онлайн-платформы. С помощью Консоль.Про можно проводить мгновенные массовые или точечные выплаты на карту или расчетный счет исполнителей со всеми закрывающими документами.
Мы уже рассказывали о том, как работает номинальный счет.
3. Невыполненное требование налоговой. Например, если компания не заплатила налоги или не перечислила отчетность.
4. Сомнительные операции. Признаки операций, которые контролируют банки, указаны в ст. 6 ФЗ № 115. Например, это переводы лицу, которое находится за пределами России, зачисления с иностранных счетов, операции на сумму от 1 млн рублей.
Блокировка по инициативе налоговой
Утрата самозанятым статуса. Самозанятый может потерять статус плательщика налога на профдоход. Например, если он превысил лимит годового дохода в 2,4 млн рублей или закрыл самозанятость. Тогда налоговая будет считать, что компания платит деньги обычному физлицу без статуса. Предпринимателю придется заплатить за него НДФЛ, страховые взносы и штраф. Если не перечислить платеж в установленный срок — ФНС отправит поручение о взыскании в банк. Если средств на счете недостаточно, его заблокируют.
Отношения с самозанятыми переквалифицировали в трудовые. Налоговая служба применяет скоринговую систему, которая автоматически обрабатывает данные чеков, выданных самозанятыми, и сопоставляет их с информацией о получателях.
На основе этой информации начисляются баллы. Если количество баллов превышает допустимый предел, организация или индивидуальный предприниматель окажутся в группе риска. В случае переквалификации отношений нужно доплатить НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы. При невыполнении этого требования в установленные сроки средства будут взыскивать принудительно. В случае недостатка денег на счете его могут заблокировать.
Подробнее про работу скоринговой системы читайте в статье.
Не ответили на запрос ФНС. Налоговая служба периодически отправляет запросы для проверки документов, получения пояснений или вызова налогоплательщика в отделение. Компания или ИП должны подтвердить получение таких запросов, иначе ведомство может заблокировать их счет.
Не обеспечили обязательное электронное взаимодействие (ЭДО) с ФНС. Некоторые компании должны предоставлять отчеты в электронном виде, например, расчет по страховым взносам для внештатных сотрудников на ГПХ без статуса самозанятого, если в отчете более 10 человек. Важно вовремя заключить договор с оператором ЭДО и получить электронную подпись.
Как выяснить причину блокировки счета
Есть несколько способов выяснить причину, почему счет заблокировали или приостановили операции по нему:
Через банк. Если компания или ИП не получили уведомления от банка, можно позвонить на горячую линию, отправить официальный запрос или лично обратиться в отделение.
Через онлайн-сервис ФНС. На сайте налоговой введите ИНН и БИК вашей организации. При этом нужно выбрать тип запроса — «Запрос о действующих решениях о приостановлении». Регулярная проверка сайта поможет оперативно обнаружить блокировку и предпринять необходимые действия.
Из письма от ФНС. Если ФНС принимает решение о блокировке счета, она отправляет налогоплательщику соответствующее уведомление. В этом документе можно узнать причины блокировки.
Что делать при блокировке счета
Для разблокировки предпринимателю или компании нужно:
Предоставить разъяснения и необходимые документы по всем операциям, которые вызвали подозрения у банка и контролирующих органов.
Выполнить требования налоговой службы:
Если не была подана отчетность — сдать декларацию, расчет по страховым взносам (РСВ) или форму 6-НДФЛ.
Если не уплатили налог, пени или штраф — провести соответствующие выплаты.
Если не подтвердили получение требования — направить уведомление о его получении и выполнить указанные требования.
Если не организовали обязательный ЭДО с налоговой — заключить договор с оператором ЭДО и получить ЭП.
Как снизить риски блокировки счета банком при сотрудничестве с самозанятыми
Чтобы не доводить ситуацию до блокировки и минимизировать риски при сотрудничестве с самозанятыми, помогут:
Правильное назначение платежа.
Укажите, за какую услугу выплачиваете вознаграждение внештатнику. Например: «Оплата по Договору № 250 от 08.10.2024 г. за услуги по выкладке товара в магазине «Ромашка» в период с 01.10.2024 по 04.10.2024, исполнитель — налогоплательщик НПД».
Наличие договора и задания к нему.
Если банк счел какую-либо операцию подозрительной, он запрашивает разъяснения и документы. Подтвердить законность привлечения исполнителя и сдельный характер сотрудничества можно с помощью договора. При продолжительном сотрудничестве обычно используют рамочный договор, к которому составляют отдельные задания по каждой услуге с детальным описанием.
Наличие закрывающих документов.
От самозанятого нужно обязательно получить чек после перечисления вознаграждения. Также, чтобы подтвердить качество и сам факт оказания услуг, подписывайте с исполнителем акты. Это тоже подтверждающие документы.
Как избежать налоговых рисков при сотрудничестве с самозанятыми
Главное, что нужно сделать, — минимизировать риски переквалификации отношений в трудовые. Для этого:
Избегайте дублирования функций штатных сотрудников.
Не поручайте внештатным сотрудникам выполнение задач, которые уже решают штатные специалисты. Например, если у вас есть водитель в штате, все остальные водители также должны быть приняты на постоянную основу по ТК. Иначе налоговая служба может переквалифицировать их договоры с гражданско-правовых в трудовые.
Устраните признаки трудовых отношений.
Исполнители должны оказывать конкретные услуги, а не выполнять регулярные трудовые функции. Не устанавливайте им график работы, социальные гарантии, не предоставляйте оборудование, рабочие места, не компенсируйте расходы.
Корректно формируйте документы: договоры, задания, акты.
Договоры не должны содержать термины из области трудовых отношений: «работа», «зарплата», «работник» и т. д. То, что исполнитель — самозанятый и платит НПД, нужно отразить в договоре. Конкретные условия и объем услуг указывайте в заданиях и актах.
Выплачивайте вознаграждение после оказания услуги.
Оплату нужно осуществлять в дни, отличные от выплаты зарплаты штатным сотрудникам. Сумма должна зависеть от количества выполненных задач.
Выводы, как избежать блокировки счета при сотрудничестве с самозанятыми
Стремитесь держать на расчетном счете сумму, которой хватит, чтобы покрыть текущие обязательства.
Следите, чтобы налоговая нагрузка была не менее, чем 0,9% от дебетового оборота по счету.
Имейте на руках все подтверждения, что вы сотрудничаете с исполнителями по договору ГПХ и они имеют статус плательщиков НПД: договоры, акты и чеки по каждой выплате.
Проверяйте статус самозанятых-плательщиков НПД перед каждой выплатой.
Прописывайте назначение платежей детально, избегая терминов, которые используют в трудовых отношениях — например, «заработная плата».
Если банк засомневался в операции, приостановил перевод средств и затребовал у компании подтверждения законности выплат, — подготовьте и представьте полный пакет документов.
Для выплат физическим лицам используйте онлайн-платформы. Например, с помощью Консоль.Про можно быстро проводить выплаты любому количеству внештатников на банковские карты или расчетный счет, а также автоматически формировать закрывающие документы. Также платформа сама проверяет статусы самозанятых и не переведет выплату, если исполнитель перестал быть плательщиком НПД.
Как бизнесу минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми
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