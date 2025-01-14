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Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми в 2025 году: как не попасть в зону риска

В 2025 году налоговая инспекция ввела новые критерии проверки бизнеса, чтобы заказчики не подменяли трудовые договоры гражданско-правовыми отношениями с самозанятыми. Рассказываем о действующих и новых факторах риска, которые могут указать на незаконное сотрудничество с плательщиками налога на профдоход.

Что указывает на трудовые отношения

Налоговая уже не раз перечисляла признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми — см. письма от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674, от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@

Среди таких признаков:

  • Исполнитель сотрудничает с единственным заказчиком.

  • Самозанятый получает большую часть доходов от конкретной организации в течение долгого времени.

  • У фирмы резко уменьшилось число штатных сотрудников и, в то же время, выросло число исполнителей по ГПД.

  • Общая сумма выплат исполнителям по ГПД намного больше, чем штатникам.

  • Исполнители получают выплаты один–два раза в месяц в фиксированной сумме, в даты выплаты зарплаты штатникам.

  • «Групповой переход» сотрудников из одной организации в другую. При этом они переходят в новую компанию как самозанятые и эта фирма связана с первой.

  • Самозанятый выполняет задачи для одного заказчика три и больше месяцев подряд.

  • Массовая постановка на учет и регистрация доходов: заказчик регистрирует сотрудников в качестве самозанятых через единый email, а чеки выдаются с одного устройства.

Напомним, что при признании отношений трудовыми:

  • Заказчику доначислят 13% НДФЛ и 30% страховых взносов. Не менее 0,2% составят взносы на травматизм. Также придется уплатить пени в зависимости от длительности просрочки.

  • Заказчику нужно оформить трудовой договор с момента начала сотрудничества с исполнителем. При этом у новоиспеченного работника появятся права на оплачиваемые отпуск, больничный и т. д.

  • Юрлицу или ИП придется уплатить штраф за заключение ГПД, который фактически регулирует трудовые отношения. Для компании штраф — 50–100 тыс. рублей, для ИП — 5–10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

Консоль.Про помогает бизнесу снизить риски переквалификации при сотрудничестве с самозанятыми в трудовые отношения. Платформа позволяет подписывать документы с исполнителями в электронном виде, а также проводить выплаты как одному, так и нескольким десяткам внештатников одновременно. Консоль.Про следит за актуальностью статуса самозанятых, автоматически формирует чеки и может переводить сумму НПД в ФНС.

Как налоговая и Минтруд выявляют нарушения

ФНС использует такие методы:

1. Скоринговая система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД).

Вся информация о самозанятых, суммах вознаграждений, услугах и заказчиках поступает в ФНС в реальном времени из чеков, которые исполнители формируют в приложении «Мой налог». Данные обрабатываются скоринговой системой ФНС, которая анализирует число заказчиков у исполнителя, длительность сотрудничества, взаимосвязь исполнителей, их заказчиков и работодателей. 

Если чеки компании вызывают подозрение в подмене трудовых отношений, компания или ИП попадают в группу риска. Тогда ФНС запрашивает пояснения и документы — договоры, акты оказанных услуг. Далее налоговая может провести выездную проверку.

2. Межведомственные комиссии по определению нелегальной занятости.

С мая 2024 года действуют специальные комиссии, которые состоят из представителей различных ведомств — Роструда, налоговой, Соцфонда, МВД, местных органов власти, судебных приставов и др. Эти комиссии проверяют юрлиц и ИП которые, предположительно, используют гражданско-правовые договоры для прикрытия трудовых отношений. 

На заседание комиссии могут вызвать заказчиков, у которых за последний год: 

  • количество контрагентов-самозанятых составляет 11 человек или более;

  • средний ежемесячный платеж самозанятому превышает 20 тыс. рублей;

  • сотрудничество с исполнителем длится дольше трех месяцев.

Основание — приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

Также Минтруд проводит проверки недобросовестных заказчиков. С 6 января 2025 года обновлен перечень показателей для принятия решения о проведении внеплановых проверок (приказ Минтруда от 28.11.2024 № 640н).

Такие проверки могут проводиться в отношении заказчиков, которые:

  • взаимодействуют более чем с 35 самозанятыми;

  • выплачивают им суммы, превышающие 35 тыс. рублей — если они составляют не менее 90% их дохода; 

  • сотрудничают с самозанятыми больше трех месяцев.

Как контролирующие органы доказывают наличие трудовых правоотношений

Из письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@ следует, что трудовые отношения можно определить на основании:

  • Письменных подтверждений — например, это выданный пропуск для доступа на территорию заказчика или журнал, фиксирующий время прихода и ухода сотрудников с работы, в котором также отмечаются самозанятые. Сюда относятся и документы, оформленные с самозанятыми — договоры, акты, чеки, предоставленные исполнителями.

  • Кадровых документов — графиков работы и смен, авансовых отчетов, договоров о материальной ответственности самозанятого.

  • Расчетных листков по зарплате, ведомостей выдачи денег, в которых фигурируют исполнители по ГПД.

  • Документов по заказчика — актов об оказанных услугах, счетов-фактур, накладных ТОРГ-12.

  • Переписки заказчиков и самозанятых.

  • Документов по охране труда — например, журналов инструктажей, актов медосмотра, карт спецоценки условий труда и др.

  • Показаний свидетелей.

  • Видео- и аудиозаписей.

Как избежать рисков и безопасно сотрудничать с плательщиками НПД

Перед тем, как заключить договор:

  • Убедитесь, что у исполнителя есть статус самозанятого. Исполнитель может сформировать справку об этом в приложении «Мой налог». Также можно посмотреть статус на сайте налоговой

Удобнее сотрудничать с внештатниками через платформу Консоль.Про. Она самостоятельно проверяет статус плательщика НПД перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой вознаграждения.

  • Уточните, есть ли у самозанятого еще заказчики. Риски снижаются, если он сотрудничает не только с вами.

В договоре с плательщиками налога на профдоход:

  • Применяйте только термины гражданско-правового характера, такие как исполнитель, заказчик, услуга, вознаграждение. Избегайте «трудовой» терминологии — работник, работодатель, работа, зарплата и т. д.

  • Укажите, что предмет договора — выполнение конкретной задачи или оказание услуги, а не выполнение функций по определенной должности. Четко пропишите ожидаемый результат. Описание услуги можно включить в приложение или задание к договору. 

  • Определите в договоре срок оказания услуг.

  • Установите обязанность самозанятого уведомить об утрате его статуса и определите ответственность за несоблюдение этого условия.

  • Обозначьте обязанность исполнителя выдавать чеки после каждой выплаты вознаграждения.

  • Укажите, что стороны должны составлять акт оказанных услуг после выполнения каждой задачи. Риски снижаются, если оплата будет связана с оформлением документа: например, пропишите, что «оплата будет проведена в течение трех дней после подписания акта».

При приемке оказанных услуг и выплате вознаграждения:

  • Требуйте от самозанятого чек после каждой оплаты услуг. Проверяйте в чеке реквизиты, сумму платежа и формулировку услуги, так как ФНС изначально получает всю информацию о деятельности самозанятых именно из этого документа.

  • На каждую задачу подписывайте в двух экземплярах акт оказанных услуг.

  • Перед каждой оплатой проверяйте статус самозанятого.

  • Оплату проводите после выполнения задач и подписания сторонами акта оказанных услуг. 

Чего следует избегать:

  • Не создавайте на самозанятого кадровые документы — в том числе табель учета рабочего времени, график смен или отпусков и др.

  • Не оформляйте для исполнителя пропуск на территорию компании, он не должен оставлять подписи в журнале учета прихода и ухода сотрудников.

  • Самозанятый не должен подписывать организационные документы по охране труда.

  • Не составляйте на исполнителя расчетные листки о зарплате, ведомости выдачи денег.

  • Самозанятый не должен подписывать документы по деятельности компании — накладные, счета-фактуры и др.

  • Не обеспечивайте исполнителя рабочим местом.

  • Не проводите платежи исполнителям в одни и те же числа каждого месяца в фиксированном размере.

  • Не сотрудничайте с исполнителями — действующими или бывшими сотрудниками вашей компании, если с момента увольнения не прошло два года.

Платформа Консоль.Про автоматически контролирует статус самозанятых. Заказчики получают доступ к готовым шаблонам документов и возможность использовать электронную подпись для их подписания.

Юристы Консоль.Про могут оценить взаимодействие с внештатными исполнителями и выявить признаки трудовых отношений. По итогам анализа компания получит отчет и рекомендации по устранению выявленных рисков. Платформа также автоматически оценивает самозанятого по риск-баллам ФНС и уведомляет заказчика в случае наличия высоких рисков.

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