Сотрудничество с самозанятыми в 2025 году: как не попасть в зону риска

Что указывает на трудовые отношения
Налоговая уже не раз перечисляла признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми — см. письма от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674, от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@.
Среди таких признаков:
Исполнитель сотрудничает с единственным заказчиком.
Самозанятый получает большую часть доходов от конкретной организации в течение долгого времени.
У фирмы резко уменьшилось число штатных сотрудников и, в то же время, выросло число исполнителей по ГПД.
Общая сумма выплат исполнителям по ГПД намного больше, чем штатникам.
Исполнители получают выплаты один–два раза в месяц в фиксированной сумме, в даты выплаты зарплаты штатникам.
«Групповой переход» сотрудников из одной организации в другую. При этом они переходят в новую компанию как самозанятые и эта фирма связана с первой.
Самозанятый выполняет задачи для одного заказчика три и больше месяцев подряд.
Массовая постановка на учет и регистрация доходов: заказчик регистрирует сотрудников в качестве самозанятых через единый email, а чеки выдаются с одного устройства.
Напомним, что при признании отношений трудовыми:
Заказчику доначислят 13% НДФЛ и 30% страховых взносов. Не менее 0,2% составят взносы на травматизм. Также придется уплатить пени в зависимости от длительности просрочки.
Заказчику нужно оформить трудовой договор с момента начала сотрудничества с исполнителем. При этом у новоиспеченного работника появятся права на оплачиваемые отпуск, больничный и т. д.
Юрлицу или ИП придется уплатить штраф за заключение ГПД, который фактически регулирует трудовые отношения. Для компании штраф — 50–100 тыс. рублей, для ИП — 5–10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).
Консоль.Про помогает бизнесу снизить риски переквалификации при сотрудничестве с самозанятыми в трудовые отношения. Платформа позволяет подписывать документы с исполнителями в электронном виде, а также проводить выплаты как одному, так и нескольким десяткам внештатников одновременно. Консоль.Про следит за актуальностью статуса самозанятых, автоматически формирует чеки и может переводить сумму НПД в ФНС.
Как налоговая и Минтруд выявляют нарушения
ФНС использует такие методы:
1. Скоринговая система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД).
Вся информация о самозанятых, суммах вознаграждений, услугах и заказчиках поступает в ФНС в реальном времени из чеков, которые исполнители формируют в приложении «Мой налог». Данные обрабатываются скоринговой системой ФНС, которая анализирует число заказчиков у исполнителя, длительность сотрудничества, взаимосвязь исполнителей, их заказчиков и работодателей.
Если чеки компании вызывают подозрение в подмене трудовых отношений, компания или ИП попадают в группу риска. Тогда ФНС запрашивает пояснения и документы — договоры, акты оказанных услуг. Далее налоговая может провести выездную проверку.
2. Межведомственные комиссии по определению нелегальной занятости.
С мая 2024 года действуют специальные комиссии, которые состоят из представителей различных ведомств — Роструда, налоговой, Соцфонда, МВД, местных органов власти, судебных приставов и др. Эти комиссии проверяют юрлиц и ИП которые, предположительно, используют гражданско-правовые договоры для прикрытия трудовых отношений.
На заседание комиссии могут вызвать заказчиков, у которых за последний год:
количество контрагентов-самозанятых составляет 11 человек или более;
средний ежемесячный платеж самозанятому превышает 20 тыс. рублей;
сотрудничество с исполнителем длится дольше трех месяцев.
Основание — приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.
Также Минтруд проводит проверки недобросовестных заказчиков. С 6 января 2025 года обновлен перечень показателей для принятия решения о проведении внеплановых проверок (приказ Минтруда от 28.11.2024 № 640н).
Такие проверки могут проводиться в отношении заказчиков, которые:
взаимодействуют более чем с 35 самозанятыми;
выплачивают им суммы, превышающие 35 тыс. рублей — если они составляют не менее 90% их дохода;
сотрудничают с самозанятыми больше трех месяцев.
Как контролирующие органы доказывают наличие трудовых правоотношений
Из письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@ следует, что трудовые отношения можно определить на основании:
Письменных подтверждений — например, это выданный пропуск для доступа на территорию заказчика или журнал, фиксирующий время прихода и ухода сотрудников с работы, в котором также отмечаются самозанятые. Сюда относятся и документы, оформленные с самозанятыми — договоры, акты, чеки, предоставленные исполнителями.
Кадровых документов — графиков работы и смен, авансовых отчетов, договоров о материальной ответственности самозанятого.
Расчетных листков по зарплате, ведомостей выдачи денег, в которых фигурируют исполнители по ГПД.
Документов по заказчика — актов об оказанных услугах, счетов-фактур, накладных ТОРГ-12.
Переписки заказчиков и самозанятых.
Документов по охране труда — например, журналов инструктажей, актов медосмотра, карт спецоценки условий труда и др.
Показаний свидетелей.
Видео- и аудиозаписей.
Как избежать рисков и безопасно сотрудничать с плательщиками НПД
Перед тем, как заключить договор:
Убедитесь, что у исполнителя есть статус самозанятого. Исполнитель может сформировать справку об этом в приложении «Мой налог». Также можно посмотреть статус на сайте налоговой.
Удобнее сотрудничать с внештатниками через платформу Консоль.Про. Она самостоятельно проверяет статус плательщика НПД перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой вознаграждения.
Уточните, есть ли у самозанятого еще заказчики. Риски снижаются, если он сотрудничает не только с вами.
В договоре с плательщиками налога на профдоход:
Применяйте только термины гражданско-правового характера, такие как исполнитель, заказчик, услуга, вознаграждение. Избегайте «трудовой» терминологии — работник, работодатель, работа, зарплата и т. д.
Укажите, что предмет договора — выполнение конкретной задачи или оказание услуги, а не выполнение функций по определенной должности. Четко пропишите ожидаемый результат. Описание услуги можно включить в приложение или задание к договору.
Определите в договоре срок оказания услуг.
Установите обязанность самозанятого уведомить об утрате его статуса и определите ответственность за несоблюдение этого условия.
Обозначьте обязанность исполнителя выдавать чеки после каждой выплаты вознаграждения.
Укажите, что стороны должны составлять акт оказанных услуг после выполнения каждой задачи. Риски снижаются, если оплата будет связана с оформлением документа: например, пропишите, что «оплата будет проведена в течение трех дней после подписания акта».
При приемке оказанных услуг и выплате вознаграждения:
Требуйте от самозанятого чек после каждой оплаты услуг. Проверяйте в чеке реквизиты, сумму платежа и формулировку услуги, так как ФНС изначально получает всю информацию о деятельности самозанятых именно из этого документа.
На каждую задачу подписывайте в двух экземплярах акт оказанных услуг.
Перед каждой оплатой проверяйте статус самозанятого.
Оплату проводите после выполнения задач и подписания сторонами акта оказанных услуг.
Чего следует избегать:
Не создавайте на самозанятого кадровые документы — в том числе табель учета рабочего времени, график смен или отпусков и др.
Не оформляйте для исполнителя пропуск на территорию компании, он не должен оставлять подписи в журнале учета прихода и ухода сотрудников.
Самозанятый не должен подписывать организационные документы по охране труда.
Не составляйте на исполнителя расчетные листки о зарплате, ведомости выдачи денег.
Самозанятый не должен подписывать документы по деятельности компании — накладные, счета-фактуры и др.
Не обеспечивайте исполнителя рабочим местом.
Не проводите платежи исполнителям в одни и те же числа каждого месяца в фиксированном размере.
Не сотрудничайте с исполнителями — действующими или бывшими сотрудниками вашей компании, если с момента увольнения не прошло два года.
Платформа Консоль.Про автоматически контролирует статус самозанятых. Заказчики получают доступ к готовым шаблонам документов и возможность использовать электронную подпись для их подписания.
Юристы Консоль.Про могут оценить взаимодействие с внештатными исполнителями и выявить признаки трудовых отношений. По итогам анализа компания получит отчет и рекомендации по устранению выявленных рисков. Платформа также автоматически оценивает самозанятого по риск-баллам ФНС и уведомляет заказчика в случае наличия высоких рисков.
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