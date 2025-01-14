Сотрудничество с самозанятыми в 2025 году: как не попасть в зону риска

ФНС использует такие методы:

1. Скоринговая система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД).

Вся информация о самозанятых, суммах вознаграждений, услугах и заказчиках поступает в ФНС в реальном времени из чеков, которые исполнители формируют в приложении «Мой налог». Данные обрабатываются скоринговой системой ФНС, которая анализирует число заказчиков у исполнителя, длительность сотрудничества, взаимосвязь исполнителей, их заказчиков и работодателей.

Если чеки компании вызывают подозрение в подмене трудовых отношений, компания или ИП попадают в группу риска. Тогда ФНС запрашивает пояснения и документы — договоры, акты оказанных услуг. Далее налоговая может провести выездную проверку.

2. Межведомственные комиссии по определению нелегальной занятости.

С мая 2024 года действуют специальные комиссии, которые состоят из представителей различных ведомств — Роструда, налоговой, Соцфонда, МВД, местных органов власти, судебных приставов и др. Эти комиссии проверяют юрлиц и ИП которые, предположительно, используют гражданско-правовые договоры для прикрытия трудовых отношений.

На заседание комиссии могут вызвать заказчиков, у которых за последний год:

количество контрагентов-самозанятых составляет 11 человек или более;

средний ежемесячный платеж самозанятому превышает 20 тыс. рублей;

сотрудничество с исполнителем длится дольше трех месяцев.

Основание — приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

Также Минтруд проводит проверки недобросовестных заказчиков. С 6 января 2025 года обновлен перечень показателей для принятия решения о проведении внеплановых проверок (приказ Минтруда от 28.11.2024 № 640н).

Такие проверки могут проводиться в отношении заказчиков, которые: