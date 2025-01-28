Как объяснить внештатному исполнителю, что сотрудничать через платформу — безопасно

У исполнителей, которые только что зарегистрировались на платформе, могут возникать сомнения: насколько безопасно через нее выполнять задания, зачем предоставлять информацию о своем доходе. Объясняем, как отвечать на часто возникающие вопросы, чтобы снять опасения.
Почему мы не можем сотрудничать напрямую, без платформы?
Здесь важно объяснить исполнителю, что сотрудничество через платформу выгодно для него самого. Не нужно тратить время на подписание бумажных документов — у него будет электронная подпись, с помощью которой все бумаги вы будете подписывать онлайн. Для исполнителя пользование платформой абсолютно бесплатно и безопасно.
Чеки будут формироваться автоматически, и платформа выступает гарантом, что если исполнитель выполнил заказ надлежащим образом, то он обязательно получит деньги.
При подключении платформа запрашивает согласие на предоставление информации о своем доходе, на формирование и аннулирование чеков, получение информации о налоговых начислениях исполнителя. Зачем это нужно?
Если платформа — официальный оператор ФНС, как Консоль.Про, для исполнителя эти процессы полностью безопасны. А заказчику это помогает минимизировать налоговые риски:
Защищает от недобросовестного аннулирования чеков. Каждый чек, который формируется в приложении «Мой налог», исполнитель может аннулировать в любой момент, и заказчик об этом не узнает. Иногда это нужно, если, например, в документе допущена ошибка или самозанятый вернул деньги заказчику.
Но некоторые недобросовестные исполнители могут использовать эту возможность, чтобы сэкономить на уплате налога. Если самозанятый будет аннулировать чеки без основания, заказчика могут обязать доплатить налоги и страховые взносы как за сотрудничество с физлицом без специального налогового статуса — около 43% сверх выплаты.
Часто исполнители не знают о санкциях, которые могут грозить заказчику. Думают, что аннулирование чеков никому ничем не грозит. Лучше это объяснить заранее и включить в договор защитный пункт об аннулировании чеков. Подробнее об этом писали в статье.
Отслеживает соблюдение лимитов по доходам. Чтобы исполнитель не потерял статус самозанятого, его доходы не должны превышать лимит в 2,4 млн рублей в год. Если исполнитель вышел за пределы этой суммы, налоговая может расценить сотрудничество с ним как отношения с физлицом без специального статуса. Тогда заказчику доначислят страховые взносы и НДФЛ. Платформа помогает отслеживать это и своевременно уведомляет компанию о том, что лимит по доходу самозанятого достигнут.
Проверки проходят в фоновом режиме и не несут никакого риска для исполнителей.
Что будет, если исполнитель не даст свое согласие?
В этом случае сотрудничать с ним через платформу не получится.
Насколько безопасно доверять свои данные платформе?
Платформы работают с персональными данными исполнителей, поэтому должны выполнять требования законодательства по обработке, хранению и распространению персданных.
Так, Консоль.Про зарегистрирована в реестре операторов ПД Роскомнадзора и соблюдает все требования к сбору и хранению информации. Консоль.Про располагается в облачной инфраструктуре, с центрами обработки данных на территории России, которые соответствуют международным стандартам и законодательству, в том числе РИ DSS, закона 152-ФЗ «О персональных данных», ГОСТ Р 57 580 и помогают обеспечить надлежащую защиту персданных пользователей.
К тому же самозанятые могут платить налог через операторов электронных площадок, которые осуществляют информационный обмен с ФНС. Проверить, входит ли платформа в реестр, можно на сайте.
Исполнитель — не самозанятый. Как начать сотрудничество через платформу с ним как с самозанятым?
Регистрация в качестве самозанятого означает, что исполнитель должен встать на учет как плательщик налога на профдоход. Зарегистрироваться как самозанятый можно бесплатно, посещать налоговую инспекцию не придется.
Сделать это можно несколькими способами:
1. Через Госуслуги.
Для этого исполнителю понадобится полная учетная запись. В поиске на портале нужно ввести «регистрация самозанятости», войти в систему и следовать дальнейшим указаниям.
2. Через мобильное приложение «Мой налог».
Для регистрации нужен паспорт РФ, или ИНН и пароль для доступа в учетную запись Госуслуг, или зарегистрированный онлайн-кабинет налогоплательщика-физлица на сайте налоговой.
Нужно скачать мобильное приложение, нажать на кнопку «Стать самозанятым» и дать согласие на обработку персданных, затем выбрать способ, как зарегистрироваться.
При регистрации с паспортом нужно отсканировать паспорт, сделать селфи для идентификации личности и отправить заявление.
При регистрации через Госуслуги нужно выбрать регион деятельности, проверить свой ИНН и нажать на кнопку «Подтверждаю».
При регистрации через личный кабинет на сайте налоговой нужно выбрать регион деятельности и подтвердить введенную информацию.
3. Через банк. Налоговая работает с 30 банками — через них можно зарегистрироваться самозанятому. Сделать это можно онлайн и офлайн.
При офлайн-регистрации самозанятость оформляется с паспортом в отделении банка в течение дня. Для онлайн-регистрации исполнителю нужно перейти на сайт или в приложение банка, найти раздел для самозанятых, заполнить нужные данные и дождаться уведомления от банка о новом статусе.
4. Через платформу для сотрудничества с самозанятыми.
Если заказчик сразу приглашает исполнителя сотрудничать через платформу, то стать плательщиком НПД проще всего через нее. Например, при приглашении исполнителя к сотрудничеству через Консоль.Про ему приходит смс со ссылкой на платформу. Он переходит по ссылке и выбирает способ входа или регистрацию в качестве самозанятого. Дальнейшие действия зависят от способа регистрации: через Сбер Онлайн, через «Мой налог» с помощью паспорта или учетной записи на Госуслугах.
Что делать, если исполнитель не хочет получать статус самозанятого?
Если исполнитель не хочет получать статус самозанятого, выясните причины, по которым он так решил. Часто это связано со страхом или нежеланием разбираться в документах и налогах. Исполнителю может казаться, что это все сложно и требует много времени.
На самом деле процесс оформления и оказания услуг в статусе самозанятого гораздо проще, особенно если делать это через платформу.
Она автоматизирует большую часть процессов для самозанятого:
Акты можно подписать в электронной виде прямо на платформе. Это позволяет заказчику быстрее проводить оплату, так как не приходится дожидаться скан-копий и бумажных документов.
После оплаты платформа сама формирует чек. Платформа страхует самозанятого, если он забудет вовремя выдать чек. Если исполнитель зафиксирует доход и сформирует чек позже положенного срока, налоговая начислит ему штраф в размере 20% от суммы доходов. При сотрудничестве через платформу об этом можно не беспокоиться.
Важно помнить, что по закону компания не имеет право настаивать на получении статуса плательщика НПД. Если исполнитель категорически отказывается становиться самозанятым, а компания настаивает — в случае жалобы в ФНС заказчик получит штраф и должен будет выплатить за исполнителя все налоги и социальные взносы.
Если у исполнителя нет статуса самозанятого, может ли компания заключить договор через платформу с ним как просто с физлицом?
Зависит от конкретной платформы, но многие из них, в том числе Консоль.Про, работают с исполнителями в разных статусах: самозанятыми, физлицами и ИП.
При сотрудничестве с самозанятыми в договоре указывают на то, что у исполнителя есть статус плательщика НПД и что после каждой оплаты он должен выдать чек. Такой обязанности нет у физлиц и ИП. Также в договоре обычно предусматривают ответственность за неуведомление заказчика об утрате статуса. Это условие важно для заказчика, так как при потере исполнителем статуса плательщика НПД заказчик должен будет уплачивать за него налоги и взносы.
Если у исполнителя нет статуса самозанятого или ИП — компания становится его налоговым агентом и уплачивает с каждой выплаты НДФЛ и социальные взносы.
Может ли исполнитель сотрудничать на одной платформе с несколькими заказчиками?
Самозанятый вправе сотрудничать с разными заказчиками одновременно — закон этого не запрещает. Главное, чтобы суммарный доход плательщика налога на профдоход не превышал 2,4 млн рублей в год.
Как подписывать документы на платформе, если у исполнителя нет электронной подписи?
Платформы для сотрудничества с самозанятыми обычно выпускают исполнителям электронные подписи — чаще всего простую или неквалифицированную усиленную. Внештатникам не придется самостоятельно разбираться, где и как получить ЭП.
Подробнее о том, какие электронные подписи бывают, читайте в статье.
Для подписания документов — договоров, заданий, актов, исполнителю достаточно простой ЭП. При этом сам процесс займет не больше минуты, а документы будут иметь юридическую силу.
Как регистрировать доход, который исполнитель получил на платформе?
Все зависит от налогового статуса исполнителя. Если исполнитель — самозанятый или ИП, он платит налоги за себя самостоятельно. Декларировать свой доход и уплачивать налог ему нужно самому.
Если исполнитель — плательщик НПД, сотрудничает с заказчиком через электронную платформу, она регистрирует доход, который он получил на платформе, и выдает чек заказчику с каждой выплаты. Можно дать право площадке резервировать часть дохода для уплаты НПД.
За физлицо без специального статуса налоги платит заказчик. Ему нужно:
перечислить в бюджет НДФЛ с суммы договора — от 13%;
начислить страховые взносы на сумму вознаграждения — 30%; взносы на травматизм — 0,2%.
Он же подает по исполнителю отчетность: 6-НДФЛ, расчет РСВ, персонифицированные сведения о физлицах, разделы 1.1 и 2 формы ЕФС-1.
Как вывести средства на свою карту с платформы?
Ответ на этот вопрос зависит от конкретной платформы. В некоторых сервисах средства можно выводить вручную на карту своего банка с внутреннего счета.
В других сервисах все еще проще. Например, на платформе Консоль.Про деньги, которые заказчик перевел исполнителю, поступают ему на карту после подписания акта — выводить с платформы их не придется.
Чтобы получить оплату, специалист сообщает о выполнении задания. Как только заказчик проверит и примет задание, начислится оплата. Длительность и регулярность выплат зависят от договоренностей с конкретным заказчиком: деньги можно переводить каждый день, неделю, месяц или за каждое выполненное задание.
Можно ли при взаимодействии с заказчиком через платформу получать деньги на карту третьего лица?
Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ не запрещает переводить деньги за услуги самозанятого на счет третьего лица. Исполнитель может в договоре указать реквизиты карты, оформленной на другого человека. В этом случае заказчик будет перечислять оплату по указанным реквизитам.
Законно ли самозанятому уплачивать налог через партнера, например электронный сервис?
Налоговая инспекция подтверждает, что да, этот вариант — законный (письмо ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336).
Самозанятый может поручить партнеру — например, банку или электронной платформе — платить за него налоги. Это уникальное право, и оно может быть только у одного партнера.
Если самозанятый сотрудничает с несколькими платформами и передал одной из них право уплаты налога, есть такие варианты:
Платформа платит налоги с выплат, которые проходят через нее. Самозанятый доплачивает остаток сам — например, в приложении «Мой налог». Там же самозанятый видит сумму, которую нужно заплатить.
Самозанятый платит всю сумму налога через приложение «Мой налог». После сверки платформа вернет те деньги, которые удержала для перечисления НПД.
Может ли платформа аннулировать другой чек или задекларировать доход, которого не было?
Платформа может декларировать доход только в том случае, если стороны подписали через нее акт, подтверждающий оказание услуг. Она не может задекларировать доход, пока заказчик не принял задание.
Также платформа не имеет возможности самостоятельно аннулировать чек. Все действия с чеками происходят на основании подтвержденных документов. Это обеспечивает прозрачность и защиту интересов заказчика и исполнителя.
Куда исполнителю обращаться за помощью по работе с платформой, если возникают вопросы?
Если у исполнителя возникают вопросы о платформе, он всегда может обратиться за помощью в службу поддержки. Например, поддержка Консоль.Про работает без выходных, 24/7. Исполнители могут получить помощь в любое время — это удобно, если они находятся в другом часовом поясе.
Специалисты поддержки помогут разобраться с разными вопросами: объяснят, как оформить статус самозанятого, зачем нужно предоставлять свои данные, как происходят выплаты и др.
Чаще всего операторы помогают письменно, что удобно для пользователей. Также специалисты отвечают на вопросы в соцсетях и на других популярных площадках.
Платформы для взаимодействия с самозанятыми упрощают сотрудничество, автоматизируют процессы и минимизируют риски. Они помогают заказчикам снизить риск переквалификации отношений с внештатниками в трудовые. Для самозанятых это гарантия надежности заказчика и своевременной оплаты за выполненные услуги.
Через платформу Консоль.Про можно сотрудничать с самозанятыми, физлицами без специального статуса и ИП. Консоль.Про самостоятельно соберет нужные данные у исполнителя, подготовит договор и организует его подписание. Вы можете назначать задания напрямую через платформу. Менеджеры и бухгалтеры смогут работать в едином пространстве, что позволит ускорить процессы и уменьшить вероятность ошибок.
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