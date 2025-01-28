Как объяснить внештатному исполнителю, что сотрудничать через платформу — безопасно

Регистрация в качестве самозанятого означает, что исполнитель должен встать на учет как плательщик налога на профдоход. Зарегистрироваться как самозанятый можно бесплатно, посещать налоговую инспекцию не придется.

Сделать это можно несколькими способами:

1. Через Госуслуги.

Для этого исполнителю понадобится полная учетная запись. В поиске на портале нужно ввести «регистрация самозанятости», войти в систему и следовать дальнейшим указаниям.

2. Через мобильное приложение «Мой налог».

Для регистрации нужен паспорт РФ, или ИНН и пароль для доступа в учетную запись Госуслуг, или зарегистрированный онлайн-кабинет налогоплательщика-физлица на сайте налоговой.

Нужно скачать мобильное приложение, нажать на кнопку «Стать самозанятым» и дать согласие на обработку персданных, затем выбрать способ, как зарегистрироваться.

При регистрации с паспортом нужно отсканировать паспорт, сделать селфи для идентификации личности и отправить заявление.

При регистрации через Госуслуги нужно выбрать регион деятельности, проверить свой ИНН и нажать на кнопку «Подтверждаю».

При регистрации через личный кабинет на сайте налоговой нужно выбрать регион деятельности и подтвердить введенную информацию.

3. Через банк. Налоговая работает с 30 банками — через них можно зарегистрироваться самозанятому. Сделать это можно онлайн и офлайн.

При офлайн-регистрации самозанятость оформляется с паспортом в отделении банка в течение дня. Для онлайн-регистрации исполнителю нужно перейти на сайт или в приложение банка, найти раздел для самозанятых, заполнить нужные данные и дождаться уведомления от банка о новом статусе.

4. Через платформу для сотрудничества с самозанятыми.

Если заказчик сразу приглашает исполнителя сотрудничать через платформу, то стать плательщиком НПД проще всего через нее. Например, при приглашении исполнителя к сотрудничеству через Консоль.Про ему приходит смс со ссылкой на платформу. Он переходит по ссылке и выбирает способ входа или регистрацию в качестве самозанятого. Дальнейшие действия зависят от способа регистрации: через Сбер Онлайн, через «Мой налог» с помощью паспорта или учетной записи на Госуслугах.