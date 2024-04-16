Руководство по учету экспортных операций в страны ЕАЭС при работе с маркетплейсами

Товары, которые продаются на онлайн-площадках, могут быть реализованы не только покупателям из России, но и клиентам из ЕАЭС. В статье рассматриваем, как правильно отражать в учете экспортные операции, нужно ли соблюдать процедуры валютного контроля и рассказываем особенности подачи статформы для ФТС.

Нюансы экспорта товаров в страны ЕАЭС

Из российских маркетплейсов с клиентами Евразийского экономического союза работают только Wildberries (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) и Ozon (Беларусь, Казахстан).

Между этими странами свободно перемещаются товары, услуги, капитал и рабочая сила. А внутри союза действуют единые принципы таможенного контроля. Он проходит только на внешних границах ЕАЭС.

Селлеру не нужно подавать таможенную декларацию, платить таможенные платежи, получать разрешения на проезд и оформлять дополнительные сертификаты.

По общим правилам при торговле со странами ЕАЭС необходимо пройти валютный контроль, даже если взаиморасчеты производились в рублях. А в части взаимодействия с ФТС — подать статистическую форму учета перемещения товаров.

При отгрузке товаров на экспорт применяется нулевая ставка НДС. Однако у этих правил есть важные исключения, в частности, для селлеров, торгующих на маркетплейсах.

НДС при розничном экспорте в страны ЕАЭС через маркетплейсы

Нулевая ставка НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС применяется только при соблюдении всех условий и предоставлении необходимых документов (см. Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

Но! НДС не взимается при экспорте товаров в страны ЕАЭС, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности, а для личного, семейного или домашнего использования (см. пункт 6 статьи 72 Договора о ЕАЭС).

Таким образом, реализация товаров для личного пользования на территории РФ физическому лицу, являющемуся гражданином ЕАЭС, подлежит налогообложению НДС в порядке, предусмотренном НК, — в размере 10%, 20% или, в некоторых случаях, без НДС. Что подтверждает справочная система Озон на официальном сайте маркетплейса:

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Валютный контроль при экспорте товаров в ЕАЭС

В 2022 году страны ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в рублях, это значит, что курсовые разницы возникать не будут. Но прохождение валютного контроля остается неизменным, так как сделка — международная.

По контрактам до 600 тысяч рублей необходимо сообщить в банк код вида операции.

При экспорте товаров на сумму от 600 тысяч до 10 миллионов потребуется уже представление подтверждающих документов.

А при продаже товара на сумму более 10 миллионов рублей контракт ставится на учет в банк и подать документы необходимо по каждой операции.

Однако, при торговле через маркетплейсы, взаиморасчеты с покупателями в большинстве случаев происходят на стороне комиссионера. Поэтому селлеру не нужно отчитываться в банк по внешнеэкономическим сделкам.

Статистическая форма при экспорте товаров в страны ЕАЭС

Все российские компании и предприниматели, которые вывозят товары в ЕАЭС, обязаны сдавать статформу в Федеральную таможенную службу (ФТС).

Штрафы за несдачу:

20–50 тыс. рублей — на юр. лицо и ИП.

Повторное нарушение:

50–100 тыс. рублей — на юр. лицо и ИП.

Крайний срок сдачи такого отчета — 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. А если продавец указал неверные данные, то в личном кабинете участника ВЭД придет уведомление, что нужно предоставить корректную информацию. На это дается 10 рабочих дней.

Статформа для торгующих на онлайн-площадках, одинаковая, но есть нюансы для Ozon и Wildberries. О них и поговорим далее.

Статформа для селлеров, торгующих на Wildberries и Ozon

Wildberries взял на себя обязанность по сдаче отчета в ФТС. Когда происходит реализация товаров в страны ЕАЭС, продавцу приходит уведомление на выкуп. В этом случае Wildberries покупает у продавца товар, а потом самостоятельно проводит реализацию. Таким образом, Wildberries выступает в роли экспортера, освобождая селлера от дополнительной бюрократической нагрузки.

При продаже товаров на площадке Ozon, селлер должен самостоятельно отслеживать заказы в страны ЕАЭС и подавать статистическую форму.

Однако, в некоторых случаях Озон также берет на себя обязанность по сдаче отчета в ФТС, выкупая экспортируемые товары, если это предусмотрено настройками в личном кабинете селлера. Отображаются такие позиции в отчете по заказам, которые формирует площадка 2 раза в месяц, и непосредственно после доставки покупателю ++ в отчете о выкупленных товарах.

Как определить, по каким заказам необходимо отправить статформу в ФТС? Для этого заказ должен подпадать под оба условия:

находиться в статусе Доставлен;

отгрузка прошла в одну из стран ЕАЭС в прошлом месяце.

Важно! Если покупатель отменит или вернет товар, включать его в статформу не нужно.

Пример: Екатерина продает на Ozon трикотажные костюмы. За февраль 2024 года у нее заказали 10 костюмов в Беларусь, 3 из них доставили в феврале, 7 — в марте, еще по трем заказам были возвраты в марте.

Екатерине предстоит сдать следующие статформы:

за февраль включить 3 заказа и сдать не позднее десятого рабочего дня марта 2024 года;

за март Озон рекомендует добавить заказы в уже отправленную статформу за февраль.

Для этого Екатерине нужно аннулировать статформу, которую она отправила в начале марта, отредактировать ее, включив туда информацию по заказам марта за минусом возвратов, и загрузить заново. Тогда все отправления, которые она отгрузила в феврале и доставила в страны ЕАЭС в марте, будут представлены таможенной службе.

Как отслеживать товары, отправленные в ЕАЭС

Маркетплейс не предупреждает, в какую страну уехал товар, поэтому каждый месяц селлер должен проверять эту информацию самостоятельно.

Где скачать отчет

В разделе: Аналитика → Отчеты → Заказы.

1. Откройте вкладку:

Заказы со складов Ozon — для FBO;

Заказы с моих складов — для FBS и realFBS.

2. Выберите период, за который вам нужны данные, и нажмите «Скачать».

Озон рекомендует скачивать отчет не только за нужный месяц, но и за предыдущий Например, выгружая отчет за март, определите период с 01.02.24 по 31.03.24.

3. В файле отфильтруйте доставленные заказы. Проверьте регионы доставки в столбце «Кластер доставки» или «Город доставки / Регион доставки».

Если в кластере доставки нет городов из страны ЕАЭС, не оформляйте статформу.

Как правильно заполнить и подать статформу

Для отправки статформы в таможню понадобится КЭП (квалифицированная электронная подпись).

1 Шаг: Зарегистрироваться в личном кабинете участника ВЭД и войти;

2 Шаг: Перейти в раздел «Статформы с электронной подписью» → «Статистические формы учета взаимной торговли ЕАЭС»;

3 Шаг: Нажать «Статформы с ЭП» → «Создать новую статистическую форму». Заполнить форму, которая появится на экране.

Важно! Если не работать в форме более 10 минут, данные сбросятся, поэтому нажимайте периодически кнопку сохранить.

Для каждой страны ЕАЭС подавайте отдельную статформу, даже если туда уехал один заказ. Если в марте были продажи в Казахстан и Беларусь, значит, в апреле нужно сдать два отчета. В одной форме указывайте заказы по разным схемам работы с маркетплейсом — FBO, FBS, realFBS.

В одной форме можно указать не более 999 товарных позиций (кодов ТН ВЭД). Если их больше, заведите несколько форм для страны.

Правила заполнения статформы прописаны в постановлении Правительства.

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