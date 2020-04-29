Думаете, удаленка нужна только на самоизоляции? Говорят, дальше только больше

Ну что, как вам вчерашнее выступление президента? 12 мая — это что, свет в конце тоннеля и дата избавления или просто очередная дата, которую тоже продлят?

Гадать времени нет, надо готовиться к любому сценарию.

Если бизнес не связан с торговлей товарами первой необходимости, и не является производством непрерывного цикла, он должен либо работать удаленно, либо не работать вообще.

Но если бизнес не работает, он теряет клиентов, рынок, прибыль. В итоге, его придется продать за копейки или закрыть. Остается удаленная работа.

При этом, удаленная работа, при должном исполнении, имеет свои плюсы:

Не нужно оплачивать аренду офиса. Каждый сотрудник работает удаленно, нужны только надежные каналы связи и общее рабочее виртуальное пространство.

офиса. Каждый сотрудник работает удаленно, нужны только надежные каналы связи и общее рабочее виртуальное пространство. Работники не тратят времени на дорогу до офиса, следовательно, могут раньше приступить к работе. Меньше затраты на проездные, топливо и обеды, что повышает их лояльность.

до офиса, следовательно, могут раньше приступить к работе. Меньше затраты на проездные, топливо и обеды, что повышает их лояльность. Все данные хранятся не на офисных компьютерах, а в удаленном облаке. Что повышает информационную безопасность компании.

Эпидемия, в итоге, когда-нибудь закончится. И многие сотрудники, которые приспособились работать удаленно, вряд ли захотят возвращаться в офисы. С учетом, что выстроенная система уже показала свою эффективность.

Более того. Государство пока дает ряд послаблений бизнесу в виде отсутствия проверок, контрольно-выездных мероприятий. Но опять-таки, эпидемия закончится, а бюджет, который сейчас щедро тратится на различные виды поддержки пострадавшихх отраслей и регионов, нужно будет как-то наполнять. Ну, вы все поняли...

С учетом, что нефть стремительно дешевеет ввиду ее доступности на рынке, наполняться бюджет будет по накатанной колее прошлых лет — налоги, сборы, акцизы, а также, поиск недоимок и их взыскание.

Поэтому, удаленная работа через терминалы, не хранящие важную информацию, хранение всех данных в облаке, отсутствие офиса, куда можно прийти различным контролирующим структурам — понадобятся для продолжения эффективной деятельности не только в период распространения болезни, но и после него.

Нагрузка на интернет выросла, растут тарифы провайдеров для юридических лиц, растут тарифы дата-центров. Как тут можно сэкономить?

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